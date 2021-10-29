«Моего прадеда со стороны отца звали Шамсун, родился он в Нуркае в 1917 году, его отец Мингали с женой сюда переехали по столыпинской реформе в 1908 году из деревень, находившихся под Казанью. Деревни эти сейчас поглощены в городскую агломерацию и названия не сохранились. Прадед говорил, что они назывались «кошачья деревня» и «петушиная деревня», — Энвер отмечает, что его всегда удивляли такие смешные названия.



«Мои предки были готовы рискнуть, вот и переехали. Тогда им давали хорошие подъемные. На эти деньги можно было организовать хозяйство, купить несколько коров, коня, еще какую-то живность».



Первые переселенцы строили дома, заводили хозяйство. Но потом пришла советская власть и жизнь начала стремительно меняться.



«Моя семья по женской линии – Хайруллины, переехали в Исламбуль в 1921 году. Они были купцами, имели собственную лавку в Казани. Жили большой семьей в одном доме. На первом этаже держали магазин. Был достаток, золото, драгоценности, и они понимали, что их ждет. Поэтому и переселились, как они думали, подальше от власти, – рассказывает Энвер. – Путь сюда занял несколько месяцев, ехали на лошади в упряжке, переодетые в обычных крестьян. И бабушка моя родилась уже в дороге – в Новосибирске на пристани».



Сейчас Энвер пытается собрать недостающую информацию о семье. Те самые Хайруллины, что были купцами, по предположению Энвера, жили без документов, чтобы избежать преследования. С собой они взяли только самое необходимое, а все драгоценности закопали в кувшине (казанке) в саду своего дома в Казани.



«Народ раньше, как мне кажется, меньше задумывался о своих корнях, происхождении. Революция, советская власть разорвала поколения и изменила жизненный уклад людей. А вот уже мой отец — это уже другое поколение, у него стало появляться национальное самосознание».

