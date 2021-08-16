«Бороду я начал отращивать уже в армии...»

Он родился в семье старообрядцев и сам стал священником. Архиерей Русской православной старообрядческой церкви, епископ Новосибирский и всея Сибири Силуян. По паспорту Килин Симон Анфиногенович. Родился в 1939 году на Алтае. В начале войны оказался в Колпашеве Томской области. Потом был Новосибирск, Молдавия. И опять возвращение в Сибирь — восстанавливать разрушенные в советские времена старообрядческие общины. С епископом Силуяном мы разговаривали у старообрядческого кафедрального собора города Новосибирска, который община построила с нуля в 1999 году.

— Фамилия Килин — старообрядческая фамилия с Урала, на Урале было много Килиных. Но они был беспоповцы, самокрестцы. Вот мой дедушка был самокрест. Самокрест — старообрядческое течение беспоповцев, отличающееся от остальных старообрядцев в основном тем, что его сторонники крестили сами себя (без привлечения священников, которых не признавали) через троекратное погружение в воду и чтение Символа веры. — От какого слова фамилия произошла?... Есть такая болезнь кила — надсада. А бывает киль у корабля или лодки. Может быть и тот, и тот вариант, но Килины был большой род. С Урала они переехали кто на Алтай, кто в Томскую область, в Нарым. Подобно Лыковым прятались. Когда советская власть пришла, в леса уходили. Они же были в том числе против паспортов, против тех же прививок. Я из категории детей войны, родился в 1939 году в Алтайском крае, село Подойниково. Дедушка мой, Киприян, был священником, направлен служить в Бажево (современный Новоалтайск), там есть старообрядческий храм. Но в 1922 году он умер от брюшного тифа, тогда тиф всех косил. Так что я дедушку не застал. У него были два сына. Старший Исаак, и второй, мой отец, Анфиноген. У Исаака родня по сватовству жила в Томской области, где было село Шуделька.

— У нас вышел фильм «Мельница», где рассказывается в том числе история как на речках Шуделька, Тайжо, Коршан в Томской области скрывались монахини нескольких старообрядческих монастырей. Работая с над этим фильмом, я встречала фамилию Килин. Это не ваша родня? — Да, это в том числе моя родня. Хотя в старообрядчестве фамилия Килин очень распространенная. Даже в Бразилии Килины живут, но тоже в основном беспоповцы. На Шудельке по матери моя родня жила. Феопент, Ефрем, Калистрат — это мои дяди, потом они ушли на фронт и погибли. Отец мой на фронт попал только в 1942 году. Перед войной он попал в какую-то аварию и его посадили. Он был шофером в войсках связи. В конце войны оказался в плену у немцев, позже из него бежал. В общем, хватил горя. Его, из-за того, что был в плену, потом опять арестовали, но справки собрали и отпустили. И перед демобилизацией отец даже возил на легковой машине будущего министра обороны Гречко. Нас, детей, было трое. Я и две старшие сестры. Когда отца перед войной арестовали, мы с мамой переехали в Томскую область к родне, чтобы как-то выжить. Помню, как дядя Феопент вез меня на корточках, мне было два года. Сначала нас отвезли в район реки Шудельки, а потом уже в Колпашево. В 1946 году вернулся с фронта один из моих дядьев и отец. Они построили два дома на окраине Колпашево. Там у меня детство прошло, там семилетку закончил. А потом мы уехали в Новосибирск. Это был 1953 год. — А как вы в те времена совмещали светскую жизни и то, что вы были из старообрядческой семьи?

Это все мамина заслуга, она смогла нас удержать. Например, в детстве нужно было становиться октябренком, но мама категорически была против. Потом ты должен быть пионером. Но она считала, что это противопоказано для православного верующего. Потом ты должен быть комсомольцем. Но я так никем и не был.

— Все благодаря маминой устойчивости. Она была неграмотной, но очень верующей. Много общалась с монашками, которых раззорили в скитах под Гарью (Томская область) и которые потом на Шудельку убежали. Монахини были высокообразованные. Фавста, Анатолия (о них в том числе идет речь в фильме «Мельница»). А мама все это любила слушать. И она ночные молитвы все время совершала. Вот так и поставила нас на ноги. Скиты недалеко от села Гарь Томского района просуществовали до 1947 года, когда их раззорили окончательно. Но близость к Томску, а значит к советской власти, объявившей борьбу с религией, ставила существование этих скитов под угрозу еще раньше. Понимая это, старообрядцы уходили дальше в тайгу и болота и дошли до незаселенного района реки Шудельки в Колпашевском районе. Но и там они прожили недолго. В 1933 году старообрядцев с Шудельки объявили контрреволюционной организацией и арестовали. В этом году Экспедиция ТВ2 выпустила два документальных фильма об истории этих скитов: «Дорога в скит» и «Мельница».

Помню, я непоседа был, а мама заставляла что-нибудь прочитать, чтобы она послушала, Жития святых. Мол, прочитаешь, тогда побежишь. Я ныл, мама отпусти, ну отпусти. Но приходилось нехотя читать одну страничку Жития святых. И вот таким образом мама мою волю направляла в нужное русло. Не прочитаешь никуда не пойдешь, ни на лыжах, ни на коньках, ни с ребятами.

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— Ну, а потом, когда мы переехали в Новосибирск, тут уже была община, церковь в одном из домов на улице Семипалатинской, уставщик грамотный приехал из Барнаула, он научил нас и читать правильно и петь. Когда меня забрали в армию, нам после училища, где мы изучали материальную часть радаров, всем специалистам-радиотехникам лычки давали, а мне не положено, потому что не комсомолец. Но сколько меня ни уговаривали, я так комсомольцем и не стал. Потом направили нас на берег Охотского моря и там командир части даже поставил меня на должность сержантскую, хотя я так без лычек и был. Это были 1958-61 годы, когда случился Карибский кризис. — А вам нравилось работать с военной техникой? — Конечно. Кинематические схемы, блоки радио-эхолокационных станций. Интересно было со всеми этими механизмами разбираться. — А вы когда бороду начали отпускать? — Ну, я уже в армии ее помаленьку отпускал, пока старшина не гыркнет — ношу, потом гыркнет, я ножницами подрежу, а волосы у меня белые, их не особо видно. Потом он обнаружит, что я опять оброс, опять втык мне.

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— После армии мне нашли невесту и мы уехали в Молдавию. В церкви скудно, молодежи никакой, все под страхом. Епископу кишиневскому старообрядческому нужен был помощник. В 1966 году меня посвятили решением Москвы в священники, и с 1966 года по 1987 год я в Кишиневе служил священником. А потом меня направили в Сибирь. Я подкованный был по вере, по церковному, вот меня сюда и определили восстанавливать. А когда меня епископом поставили, матушку мою поставили монашкой. Она была игуменьей в Ярославской области в Николо-Улейминском монастыре. Недавно она умерла.

— А из ваших прихожан большинство из семей старообрядцев, потомственные или новообращенные? — Если сохранился ствол передачи в роду, то эти люди более осведомленные. Они держатся этого стержня, называются стержневые верующие. А другие привитые, немного походят, походят, а потом ….слабость берет человека. Сейчас те, кто с детства был воспитан к службе, уже поумирали. Основная паства из тех, кто к концу службы приходит, чтобы только отметиться. Уже значения праздников не знают. И отношение такое — небрежное. А теперь еще эти гаджеты появились. Теперь и в церковь не нужно ходить, подключил компьютер и смотришь службу. Не зря говорят, ох и гад же ты! — Вы, кстати, обмолвились, что смотрели наш фильм по совместной экспедиции с томскими старообрядцами «Кеть. 400 лет спустя». И какое впечатление? — Восхищение! Что дожили мы до таких романтических моментов жизни, что батюшки уже могут в экспедициях участвовать. И так они все это вдохновенно делали и речка Кеть такая замечательная. И места старинные, аввакумовские. И крест такой воздвигли. Замечательно!

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В храм мы заходим посмотреть не только внутреннее убранство, но и музей истории сибирского старообрядчества. Видим знакомые имена, епископ Амфилохий (Журавлев), Тихон (Сухов), которые были в том числе на Шудельке и погибли в 1937 году. В 1933 году сфабриковано дело «О контрреволюционной повстанческой организации старообрядцев «Сибирское братство»», по которому были приговорены к разным мерам наказания 283 человека. Отдельный стенд посвящен истории семьи епископа Силуяна. Фотографии — его деда-священника, мамы, сестер, учителя. Тут же облачение, в котором раньше служил епископ Силуян. Оно досталось ему от дальневосточного архиерея, который уехал в Австралию. Облачению больше века, лет 150. Здесь же старинный пудовый Псалтырь с толкованиями, также некогда принадлежавший епископу Силуяну. Правда, переплетали Псалтырь уже в советское время тем, что смогли достать: дерматином. Раньше многие книги выходили без переплета, так они были дешевле, а значит доступнее.