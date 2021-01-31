Бородатые драконы доктора

Истории

В однокомнатной квартире теснятся контейнеры и террариумы. В них живут удавы, ядовитые змеи, гекконы и бородатые агамы (или драконы). Недавно четыре новых террариума со змеями появились еще и на кухонном гарнитуре. В коллекции 40 разных видов рептилий. Их хозяин — Сергей Китов. Он полюбил рептилий давно, еще до того, как стал врачом и директором ветеринарной клиники. Сергей рассказал о том как его супруга и сын уживаются в доме с рептилиями, как важно ветеринару не выгореть эмоционально, и объяснил, почему цены в ветеринарных клиниках такие высокие. А также поделился советами по уходу за животными.

Домашняя коллекция

Два славных друга семьи, овчарки Джек и Нора, с самого младенчества заботились о Лёне, сыне Сергея Андреевича. Собаки качали люльку по ночам, поэтому ребенок хорошо спал. Обучить этому овчарок за неделю оказалось совсем не сложно, стоило всего лишь подкармливать их. Лёня не боится животных в квартире. Уже в полтора года малыш играл с удавом. Интерес к животным у него от папы.

В доме Сергея всегда жили звери. Шутит, что проще было самому выучиться на ветеринара и лечить их. Сначала он учился на программиста в ТПУ, но потом решил все переиграть и отчислился перед самой защитой диплома. Подумав, сделал выбор. Поступил на ветеринарию в сельскохозяйственный техникум. Параллельно устроился ассистентом врача в ветеринарную клинику.

«В медицину меня не пустили родители, потому что бабушка-врач была против. Говорила, что быть медиком тяжело. Но животным мне помогать очень хотелось. Кроме техникума, я еще проходил дополнительные курсы, имею разные профессиональные сертификаты. Например, я специализируюсь на экзотических животных. То есть, помимо кошек и собак, лечу еще и птиц, кроликов, змей, ящериц, черепах... Плюс я абдоминальный хирург — оперирую органы, в основном, брюшной полости. Когда ты заканчиваешь учебное заведение, главное — не останавливаться и развиваться дальше», – рассказывает Сергей Андреевич.

Фото: Анастасия Нейзлер

Рептилии Сергею давно нравились. Первую змею он приобрел в 22 года, когда съехал от родителей. Они были против, говорили: «Фу, какая гадость». Позже привыкли видеть их у сына дома и стали даже интересоваться. Сегодня в коллекции Сергея около 40 разных видов змей и ящериц (супруга тоже коллекционирует ящериц). Некоторые животные в коллекции — «отказники», то есть предыдущие хозяева отказались от них, потому что не смогли вылечить. Сергей Андреевич лечил и забирал себе.

Последней змеи не бывает, есть только следующая. Я несу за них ответственность. Не могу отдать или выкинуть, – Сергей достает контейнер со змеей и добавляет, – ну как их не любить?

Фото: Анастасия Нейзлер

Гости Сергея обычно не пугаются таких питомцев, потому что у многих они тоже есть. Доктор по своему опыту работы понял, что чуть ли не в каждом многоквартирном доме обитают рептилии. Как минимум, черепаха. И сейчас их в домах все больше.

Первая эвтаназия собаки снилась два месяца

Работая с животными, врач старается соблюдать меры безопасности и обычные санитарные нормы, но все-таки избежать травм полностью не выходит. Сергей Андреевич фиксирует змей так, как необходимо, однако они все равно умудряются укусить. На вызовах к дворовым собакам Сергей Андреевича сильно кусали, раны были тяжелые — прокусы с воспалением. Приходилось обращаться в травмпункт. При всем при этом ветеринар во время осмотра больного думает больше о его состоянии, чем о своем. Доктор понимает, что животные кусаются, потому что боятся, а не потому что капризничают. К этому он уже привык.

Фото: Анастасия Нейзлер

В жизни Сергей Андреевич достаточно эмоциональный, общается с друзьями, веселится, но на работе другой — строгий, сосредоточенный, хладнокровный. Врач не любит, когда в смотровой хозяева проявляют слишком много жалости к своим питомцам в тот момент, когда это совсем не нужно. Очень часто клиенты устраивали истерики, плакали и теряли сознание (на такие случаи в смотровой всегда стоит нашатырь). Бывали в клинике и скандалы, клиенты винили врача в ухудшении состояния питомца или вовсе в его смерти.

«Чаще всего люди заводят животных, как игрушку, и балуются. Игнорируют какие-то симптомы, думают, что пройдет само. Или лечат, но халатно. Я стараюсь не показывать свое отношение к клиенту. Хотя порой хочется дать подзатыльник, – отмечает Сергей Андреевич. – Однако людям нужно понимать, что во время операций всегда есть риски. Бывает так, что у животного есть какие-то скрытые заболевания, которые могут привести к реанимационным действиям. Мы делаем все возможное, чтобы помочь, спасти, но не всегда получается».

Фото: Анастасия Нейзлер

Врачи тоже волнуются за своих пациентов. Сергей Андреевич выделяет два важных для него момента в работе — рождение, хочется спасти каждого щенка, и эвтаназия. Еще будучи ассистентом, Сергей ухаживал за спаниелем с пироплазмозом. Собаку спасти не удалось. Он до сих пор вспоминает эту смерть:

Мы долго пытались восстановить спаниеля, но в течение месяца он просто сгорал. Случай был сильно запущенный, печень отказывала. Пришлось усыпить. Тяжело смотреть в глаза животному и ставить в этот момент укол. Это была моя первая эвтаназия. Она мне снилась два месяца.

Фанат профессии

Сергей Андреевич называет себя фанатом профессии. Усердно работает практически всегда, даже в выходные. В свободное от работы в клинике время он выезжает на дом к своим постоянным клиентам, а еще обслуживает питомники с птицами и грызунами. Клиенты могут позвонить или написать ему буквально по любому вопросу, и врач ответит сразу же в любое время. Разве что во сне ответить не может. Консультации в мессенджерах, социальных сетях и даже по веб-камере (некоторые клиенты живут в деревнях или других городах, не могут приехать на осмотр) позволяют намного эффективнее проводить лечение, в нужный момент подстроить дозировку препаратов, поменять их или вовсе убрать.

«Я вырос в семье трудоголиков, и меня приучили пахать с детства. Сейчас сам содержу семью, поэтому работаю постоянно. В таких профессиях, как ветеринария и медицина, приходится проводить гораздо меньше времени с семьей. Но меня так приучили. Раз ты идешь в такую сферу, значит, ты должен отдавать себе отчет, что дома тебя не будет. Что у тебя будут дежурства, что ты будешь выезжать на вызовы, даже среди ночи можешь сорваться и уехать. Иногда это доходит до фанатизма», – уверяет Сергей.

Фото: Анастасия Нейзлер

Бывает, он отключает телефон, но ненадолго. Доктор с уважением относится к другим ветеринарам, которые работают по четко установленному графику, при этом отлично выполняют обязанности и насыщенно живут своей жизнью. У самого переключиться получается не всегда. Сейчас он дистанционно учится на психолога, считает, что новая профессия поможет ему избежать эмоционального выгорания в ветеринарии.

Как ухаживать за питомцем? Советы доктора

Первое, что хорошо нужно усвоить — иммунитет у многих породистых и дворовых животных абсолютно разный. Не стоит думать, что если одна собака спокойно живет на морозе в будке, то и другая отважно сумеет выйти на прогулку. Нельзя гарантировать, что она не заболеет. Домашний питомец привык к теплу, набор жировой массы и качество шерсти совсем другие. Плюс ко всему породистые животные часто уже имеют внутренние заболевания, которые могут привести к разным тяжелым последствиям.

Фото: Анастасия Нейзлер

Также рекомендуется хотя бы раз в год обследовать питомца в клинике. Дело в том, что животные умеют долго терпеть боль. Чтобы не стало слишком поздно, наблюдайте, и, если с ним что-то происходит ненормальное, то везите в больницу. Врач категорически против того, чтобы животного лечили самостоятельно в домашних условиях, есть риск навредить. В момент осмотра доктор ощупывает животное, так он чувствует некоторые внутренние изменения организма, даже запах градусника может сказать о важном.

Готовьтесь опустошить кошелек в ветеринарной клинике при тяжелых проблемах со здоровьем питомца. Прайс обоснован. Лекарства дорогие, долгая по времени операция тоже будет стоить немало.

«Бесплатной ветеринарии нет. Персоналу нужно платить, за коммунальные расходы тоже. Цены на препараты растут. Недавно я оперировал собаку с опухолью молочной железы, еще и стерилизацию проводил. Собака весит 30 кг. Операция длилась 3-4 часа. Препаратов и наркоза израсходовано много. Плюс нагрузка на врача. Заплатили почти 19 тысяч рублей. Да, это дорого, но за это время я мог бы практически за такую же сумму провести терапевтические приемы. Но я занимался собакой, и пусть весь мир подождет. Сейчас она жива, стабильна, все хорошо».

Фото: Анастасия Нейзлер

Наверное, самое главное при уходе за любимцем — питание. Подбирать его нужно индивидуально, учитывая реакцию животного (аллергия, рвота) и иммунитет. Если решаете кормить питомца натуральной едой, то варите отдельно, заранее узнав, какие продукты рекомендуются. Кормить тем, что едите сами, нельзя. Также можно кормить специализированным кормом. Не все из них дорогие, можно найти дешевле, но гораздо качественнее кормов эконом-класса — в них добавок и ароматизаторов больше, чем мяса. То же самое, что для нас продукты быстрого приготовления «Роллтон». Хотя в практике Сергея Андреевича бывали случаи, когда кошки по 20 лет питались такими кормами, поэтому он и говорит, что подбирать еду следует индивидуально. Важно помнить, что нужно давать корм одного производителя, так как разное количество ферментов может сильно повлиять на организм и произойдет сбой. Есть риск, что питомец заболеет.

Фото: Анастасия Нейзлер

Насчет ласки. Сергей Андреевич считает: ухаживать и гладить можно и нужно, но не надо «цацкаться, как с ребенком». У каждого животного есть характер, разбаловав его, не удивляйтесь пакостям (шумит по ночам, когда вздумается, портит мебель, отказывается от привычного корма).

«Когда человек воспринимает животное именно как животное, а не как ребенка, то начинает читать, интересоваться, как содержать. У меня бывали клиенты с ядовитыми змеями, так они даже не знали, как правильно держать, а ведь змея может на недельку вас в токсикологию положить. Относиться халатно нельзя. Мы в ответе за тех, кого приручили. Это правило было, есть и будет. Но зверь есть зверь. Не привязывайтесь эмоционально, когда придет его срок, вы будете относиться к нему с уважением».