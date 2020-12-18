Борьба за сотки

Истории

Жители двухэтажного барака по Урожайному переулку, 26а пытались оформить земельный участок под домом два года. Только месяц назад жителям выделили участок в четыре раза меньше положенного по закону. Вместе с сотками жильцы теряют возможность купить себе квартиры — жилплощадь в аварийных домах стоит намного меньше земли. Оказалось, что для Томска этот случай не уникален, а суд может встать на сторону муниципалитета.

Призрак инвестора

Жительница дома по Урожайному переулку, 26а Олеся Семилетова впервые обратилась в администрацию Ленинского района для оформления земли в 2009 году. Ей тогда ответили, что права на землю под домом жильцы не имеют. В УК же сказали, что такое право у них все-таки есть.



Во второй раз в администрации Ленинского района Олесе ответили, что «на земле стоит инвестор». До 2018 года — пока дом не признали аварийным — земельный вопрос был снят, в версию с инвестором жильцы поверили.

В доме на Урожайном переулке, 26а 16 квартир. «Почти все молодые», у многих дети. Все квартиры, кроме трех — в собственности. Пустует только одна муниципальная квартира на первом этаже. В 2017 году в ней провалился дымоход — именно из-за этого дом признали аварийным в начале 2018 года.



Бабушке из той муниципальной квартиры дали новое жилье. Но проблемы начались у жильцов сверху. Чтобы пол не провалился, МЧС пришлось ставить подпорные балки.

После обвала дымохода жильцы обратились в УК, чтобы дом быстрее признали аварийным. Там «удивились», что землю под домом жильцы до сих пор не оформили. По словам Олеси Семилетовой, если бы дом признали аварийным – оформить землю уже бы не вышло.



— Естественно, мы побежали по юристам, адвокатам, провели собрание собственников, — рассказывает Олеся Семилетова. — Право на землю мы, оказывается, имели, а в администрации Томска сказали, что никакого инвестора не было. Оказалось, что инвестор стоял на один из домов поблизости.

Уже в 2018 году мэрия Томска в ответах на обращения жильцов — почему землю не оформляют — будет постоянно ссылаться на Постановление 212-з «Об утверждении проекта межевания территории в границах ул. Первомайская, пер. Ростовский, пер. Целинный в городе Томске».



Несмотря на отсутствие инвестора, в приложениях к постановлению — план застройки района компанией ТДСК. В планах — возведение «жилого комплекса с объектами соцкультбыта» на площади 18 гектар.



Эксперт ОНФ и юрист в сфере ЖКХ Владимир Фурсин поясняет, что постановление, на которое ссылается мэрия, про кварталы и на землю под домом никак не влияет.

Просроченная земля

По словам Владимира Фурсина, мэрия должна была сформировать земельные участки под домами в Томске еще до 1 июля 2008 года — Постановление Правительства № 491 от 13.08.2006.



Землю сформировать должны были на семь лет раньше, чем под кварталами. В Томске же получилось, что на кварталы документы уже есть, а под домами земля оформлена только местами. В спешке землю под такими домами оформляют и спустя 12 лет после сроков.

— Когда началась программа сноса ветхого и аварийного жилья, из-за невыполненного постановления многие аварийные дома в Томске остались без земли, — рассказывает Владимир Фурсин.

Муниципалитет на протяжении многих лет нарушал закон, прокуратура систематически не выполняла свои обязанности, а убытки несут собственники — получают меньше денег, чем должны.

В мае 2018 года жители дома по Урожайному переулку, 26а решили сделать работу за муниципалитет – наняли кадастрового инженера и сформировали земельный участок площадью 2462 м². В участок вошли бывшие огороды с еще оставшимся забором, дровяники, которыми раньше пользовались жильцы, туалет. Все документы с решением собрания собственников направили в администрацию города.



Заключение кадастрового инженера там так и не рассмотрели, а ждать подачи документов в кадастровую палату пришлось два года. Параллельно жильцам постоянно приходили оповещения о необходимости покинуть дом.

Мы должны были подписать акт об изъятии. Но подписывать его, пока с землей вопрос не решили, мы не будем. Как только его подпишем – дом снесут и мы не будем иметь права на землю.

По словам эксперта ОНФ Владимира Фурсина, оформить землю с учетом решения собрания собственников администрация города должна была хотя бы в 2018 году. И именно ту площадь, которую обозначили жильцы.



По постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 года № 10/22, если земля не поставлена на кадастровый учет, собственники вправе сами определить размеры земельного участка. Такой размер они определили — 2462 м².

— Если есть хотя бы одна муниципальная квартира (а их в доме три – прим. ред.), то согласно статье 46 Жилищного кодекса решение собственников носит обязательный характер для всех собственников, в том числе муниципалитета, — поясняет юрист Владимир Фурсин. — Администрация должна была направить именно те границы, которые обозначили жильцы. Либо умышленно, либо по халатности чиновники нарушают нормы жилищного законодательства, и за это никто не несет ответственности.



По словам юриста, обжаловать решение собственников муниципалитет мог в течение шести месяцев через суд. Сделано администрацией этого не было, а землю там так и не оформили.

«Дырку от бублика вам!»

Летом 2020 года в земельном вопросе начались подвижки — тендер на составление межевого плана земли под домом на Урожайном переулке выиграла новосибирская компания «Геосити». Межевание мэрия сделала «по-тихому»: жильцов о том, что они стали владельцами участка площадью 363 м² — в семь раз меньше определенного ими в 2018 году, никто не оповестил.



— Никакой информации не было, — рассказывает жительница дома Надежда Матинина. — Только 7 ноября нам сказали, что они уже сделали межевание и подали документы в «Геосити». Мы договорились — это было начало весны — что нам сообщат, когда они придут межевать землю, но нам никто не звонил. Захотели все сделать задним числом и нам отписаться, что межевание произвели. Вместо 2463 м² — 363 м². Не посчитали никакой придомовой территории.

Даже если бы решения собственников не было — в такой площади земельного участка все равно есть нарушения. По словам Владимира Фурсина, минимальный размер участка дома 1960 года постройки с площадью помещений 503,2 м² (речь идет про дом по адресу Урожайный переулок, 26а – прим. ред.) должен составлять 1429 м² по приказу Минземстроя РФ № 59.

Такой минимальной площади мэрия могла бы добиться, если бы обжаловала решение собственников в 2018 году. Решение мэрия не обжаловала, но участок сформировала в четыре раза меньше минимума.



— «Геосити» тут не при чем, — рассказывает Надежда Матинина. — Они просто исполнители. Наша администрация что заказала, то они и сделали. Администрация сразу сказала 363 м² — не учли наши пожелания. «Геосити» просто выполнили план и отправили на регистрацию. Мы в кадастровую написали заявление — попросили пока не ставить на учет. На что нам ответили, что не могут.

Из-за земли разница будет большая. Стоимость аварийного жилья очень низкая. Им выгодно без земли просто отдать компенсацию либо расселить по квадратам.

По словам директора «Геосити» Павла Батина, никакие изыскания в контракт, и правда, не входили, а межевой план был сделан на основании документов заказчика — администрации Томска.



Сейчас жильцы отправили коллективные обращения в Москву: аппарат президента, Единую Россию, Госдуму. Юрист Владимир Фурсин советует жильцам дома на Урожайном переулке, 26а обратиться в суд.

В юридической практике Владимира было несколько аналогичных дел: Соляной переулок, 2 и улица Гоголя, 36/3. По второму дому еще ничего не ясно, а первому в расширении земельного участка отказали вопреки законам: «Суд посчитал, что выгребные ямы не относятся к дому».



— Я спрашиваю в суде: «На каком правовом основании?». Эксперты: «Мы в этих вопросах не разбираемся, но полагаем, что одного метра достаточно». А дрова люди где должны хранить? А яму выгребную как в одном метре от дома делать?



Земельный участок под домом на Урожайном переулке, 26а уже можно найти на Публичной кадастровой карте Томска:

На учет земельный участок площадью 363 м² поставили 25 ноября 2020 года. Ситуация аналогичная — участок почти полностью повторяет дом. В участок не вошел даже туалет, который у жителей дома находится на улице.



Как отмечает юрист, это не единственное нарушение по аварийным домам со стороны администрации.



— Органы самоуправления скрывают от собственников, что у них есть право выбора — брать деньги или квартиру, если дом попал под расселение по федеральной программе. Более того, еще и предоставляют на этот счет недостоверную информацию, что собственники имеют право только на деньги.



Фактически органы местного самоуправления взяли федеральную программу расселения и превращают ее в программу выселения, тем самым дискредитируют органы государственной власти и государственную политику на местном уровне. Государство говорит: «Мы сейчас вас расселим», а местные чиновники — «Дырку от бублика вам!».



Юрист отметил, что нарушается законодательство не только на земельных участках под аварийным жильем. Как пример он привел шестиэтажку по адресу проспект Фрунзе, 24 1999 года постройки. По непонятным причинам шестиэтажка до сих пор расположена на земле «для эксплуатации нежилого здания».

В доме сейчас живут люди. Таких несостыковок, по словам юриста, на кадастровой карте Томска множество. Позже они могут выйти боком как жильцам, так и муниципалитету.



Редакция запросила информацию по Урожайному переулку, 26а в мэрии. Ответа пока не получили.

Ждем от вас новые темы в рубрику «Знай свои права» по адресу portaltv2@mail.ru. Либо по телефону: 541-901.

