Борьба за пенсию

Вновь в Пенсионный фонд семья отправилась за три месяца до начисления пенсии — в октябре, отдали книжку и стали ждать результатов.



«В декабре сказали, что нужно подтверждать одну запись, вторую, третью. На вопрос, где же эти запросы были раньше, нам ответили, что книжка была на проверке в вышестоящей организации. Что там проверять-то?! – возмущается женщина. – Начались новые запросы, искали адреса и свидетелей из мест, где мы работали. Мы ведь работали в 90-е, многие предприятия уже развалились, нет и людей, которых можно отвести в суд».



С супругов взяли расписку, что из-за отсутствия справок пенсию им будут начислять не в январе, а в марте. Когда через три месяца они опять пошли в Пенсионный фонд, в него вернулась только часть ответов на запросы. Елена говорит: «Про каждый запрос надо было идти и узнавать. Доходило до того, что приходилось звонить в Усть-Каменогорский архив и спрашивать, когда они отправили ответ на запрос в наш ПФР. Мне говорили дату, я шла в Пенсионный, там меня отправляли в канцелярию, где говорили, что ответ пришел и находится на рассмотрении». Исполнять свои обязанности, уведомляя об ответах на запросы получателей пенсии, ПФР не собирался.



Оформление пенсии растянулось почти на год – после многочисленных запросов и справок пенсию Виктора Ивановича повысили до 11 тысяч рублей.



«Территориальные органы ПФР направляют запрос в адрес компетентного органа соответствующего государства, оформляется решение о проведении проверки. Срок рассмотрения заявления о назначении страховой пенсии приостанавливается до завершения проверки, но не более чем на три месяца. Такой порядок подтверждения документов о стаже выгоден заявителю, поскольку в случае поступления ответа на запрос от компетентного органа соответствующего государства по истечении трехмесячного срока территориальным органом ПФР принимается решение о назначение пенсии с учетом дня обращения за назначением пенсии по ранее поданному гражданином заявлению», — так комментируют в ПФР жалобы на оформление пенсий людям, работавшим в бывших республиках СССР.

