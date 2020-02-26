Добрые новости
26 февраля,
2020
Борьба за пенсию
Шестнадцать тысяч рублей. Это средняя величина пенсии "по старости", которую получают в России. Размер зависит от рабочего стажа (количества накопленных пенсионных баллов) и отчислений в Пенсионный фонд. Но часто человек всю жизнь работал, получал весомую зарплату, а пенсия у него все равно мизерная. Рассказываем о том, как люди борются в суде за свои заработанные деньги.
1421 рубль
С 1 января 2019 года в России ввели специальную сельскую надбавку — 25 % от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Ее могли получить неработающие пенсионеры, имеющие стаж работы «на селе» не менее 30 лет и до сих пор проживающие в сельской местности. В прошлом году прибавка составила 1333 рубля, в этом — 1421 рубль.

Весной прошлого житель Алтайского края Николай Ручьев через суд попытался добиться перерасчета своей пенсии. Николай Васильевич работал трактористом, мастером-наладчиком, бригадиром совхоза, главным инженером сельхозпредприятий и заведующим машинно-тракторной станции. А в промежутках отслужил два года в армии и почти десять лет работал в сельсовете на почетной, но хлопотной должности председателя. В Советском Союзе сельсовет был самым низшим звеном системы Советов народных депутатов, а его руководство отвечало за множество дел: от профилактики преступлений до организации выборов.

Свои трудовые права Николай Васильевич, который до сих пор живет в селе, стал защищать сам, без адвоката. В суде он ссылался на советский закон, по которому время работы на выборной должности в сельсовете засчитывается в стаж по той специальности, по которой он работал до избрания.
Суд с этим мнением не согласился.

«Периоды учебы истца, службы в армии и работы на выборной должности не могут быть учтены как работа в сельском хозяйстве, поскольку в указанные периоды истец не осуществлял непосредственную трудовую деятельность в сельском хозяйстве. Эти периоды были включены в общий трудовой стаж при назначении пенсии, поэтому его права на пенсионное обеспечение не нарушены. Стаж работы Ручьева Н. В. в сельском хозяйстве составляет 28 лет 2 мес. 17 дней, в связи с чем ему правомерно отказано в перерасчете размера пенсии в связи с отсутствием требуемых 30 лет работы в сельском хозяйстве. Таким образом, оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что исковые требования Ручьева Н. В. не подлежат удовлетворению», — написано в решении.

Четыре месяца судебного разбирательства за прибавку в 1421 рубль для Николая Васильевича закончились уплатой пошлины в 300 рублей и еще 2000 за составление иска. Пенсию ему так и не увеличили.
В июне прошлого года правительство расширило список претендентов на сельскую выплату. В него вошли рабочие, индивидуальные предприниматели в сельском хозяйстве, диспетчеры. Добавилось и несколько других профессий: лаборант ветеринарной лаборатории, лаборант молочного пункта, лаборант агрохимической, семенной лаборатории, производственной лаборатории. Но экономистов, кассиров, бухгалтеров сельхозпредприятий, которые тоже рассчитывали на прибавку, в списке по-прежнему нет.

«Главное условие для установления повышения фиксированной выплаты – постоянная занятость в сельскохозяйственном производстве – в растениеводстве, животноводстве, рыбоводстве, – комментировала ситуацию начальник управления организации назначения и выплаты пенсий ОПФР по Алтайскому краю Ирина Неверова. – Обращения от бухгалтеров, экономистов, а также от работников предприятий, не относящихся к сельскому хозяйству, к нам поступают, но по этим профессиям и предприятиям до настоящего времени изменений нет».
Долгое мучение
Виктор Шнайдер начал работать электромехаником с 18 лет. К моменту выхода на пенсию в 2018 году его общий стаж составлял 43 года, но пенсия не дотягивала даже до прожиточного минимума: всего восемь тысяч рублей. Двадцать шесть лет Шнайдер работал на территории Казахстана, и их никак не учли.

«За полгода до оформления пенсии наша семья получила бумагу, в которой было написано, что нужно прийти в Пенсионный фонд, отметиться и принести трудовую книжку, – рассказывает жена Виктора Ивановича Елена. – Ее мельком посмотрели, сказали, что в двух местах нечеткая печать и нужно взять архивные справки. Мы поехали в Усть-Каменогорск (город на северо-востоке Казахстана - прим. ред.), где написали заявление. Но нам сказали, что документы не дадут, потому что по российскому законодательству запрос должен делать ПФР».
Вновь в Пенсионный фонд семья отправилась за три месяца до начисления пенсии — в октябре, отдали книжку и стали ждать результатов.

«В декабре сказали, что нужно подтверждать одну запись, вторую, третью. На вопрос, где же эти запросы были раньше, нам ответили, что книжка была на проверке в вышестоящей организации. Что там проверять-то?! – возмущается женщина. – Начались новые запросы, искали адреса и свидетелей из мест, где мы работали. Мы ведь работали в 90-е, многие предприятия уже развалились, нет и людей, которых можно отвести в суд».

С супругов взяли расписку, что из-за отсутствия справок пенсию им будут начислять не в январе, а в марте. Когда через три месяца они опять пошли в Пенсионный фонд, в него вернулась только часть ответов на запросы. Елена говорит: «Про каждый запрос надо было идти и узнавать. Доходило до того, что приходилось звонить в Усть-Каменогорский архив и спрашивать, когда они отправили ответ на запрос в наш ПФР. Мне говорили дату, я шла в Пенсионный, там меня отправляли в канцелярию, где говорили, что ответ пришел и находится на рассмотрении». Исполнять свои обязанности, уведомляя об ответах на запросы получателей пенсии, ПФР не собирался.

Оформление пенсии растянулось почти на год – после многочисленных запросов и справок пенсию Виктора Ивановича повысили до 11 тысяч рублей.

«Территориальные органы ПФР направляют запрос в адрес компетентного органа соответствующего государства, оформляется решение о проведении проверки. Срок рассмотрения заявления о назначении страховой пенсии приостанавливается до завершения проверки, но не более чем на три месяца. Такой порядок подтверждения документов о стаже выгоден заявителю, поскольку в случае поступления ответа на запрос от компетентного органа соответствующего государства по истечении трехмесячного срока территориальным органом ПФР принимается решение о назначение пенсии с учетом дня обращения за назначением пенсии по ранее поданному гражданином заявлению», — так комментируют в ПФР жалобы на оформление пенсий людям, работавшим в бывших республиках СССР.
Предъявление сына
Евгения Данилова после института уехала в Алма-Ату. Работала и инженером, и бухгалтером. Но восемь лет трудового стажа женщине в ПФР не засчитали, сославшись на то, что печать на документах плохо читается.

«Не взяли и период декретного отпуска — год и восемь месяц. Почему? Потому что в свидетельстве о рождении Алматинский ЗАГС допустил ошибку. Получается, что мне приходится доказывать, что я родила ребенка, хотя сын у меня давно взрослый», – возмущается женщина.

Евгения рассказывает, что несмотря на то, что «трудовая книжка у нее была заполнена полностью», пенсию ей назначили самую минимальную по Томской области — 9529 рублей. В Пенсионном женщине сказали, что она может обращаться в суд. «Мне сказали, что у меня есть такое право. Но кто-то ведь должен меня защищать! Значит, мне надо найти специалиста, подготовиться. А это все опять деньги», — говорит Евгения Данилова.

После долгого ожидания документов Даниловой удалось доказать дополнительные три года стажа: «Получается, я работала всю жизнь, но получаю копейки. Это пока я работаю, но как тут не работать? На что жить-то, как это делать на такие деньги? В сентябре в Пенсионном мне сказали, что сделают перерасчет и теперь моя пенсия вырастет на 200 рублей и будет составлять 9764 рубля. В январе 2020-го заплатили 10 840 рублей».

Сейчас Евгения Данилова продолжает работать кладовщицей на металлобазе: «Однажды на три месяца ездила на вахту, на Чайкинское месторождение. Это несколько месяцев напряженной работы на улице. Спросите, почему вахта в 56 лет? А потому что нет средств на жизнь. Мне говорят: сиди, отдохни, ты ведь заработала на пенсию. Но где она, эта пенсия?».
ПФР: Следите за своей пенсией сами!
В Пенсионном фонде подчеркивают, что при начислении пенсии не учитывается только тот стаж, который не подтвержден никакими документами.

«Если в трудовой книжке нет подтверждающих записей о работе, необходимо обратиться к работодателю, у которого протекала работа. В случае когда предприятие (организация, учреждение) прекратило свое существование, следует обратиться к правопреемнику, в вышестоящую или архивную организацию. Либо такая работа может быть подтверждена в судебном порядке», — говорят в ПФР.

Ведомство считает, что случаи, когда люди не могут доказать свой стаж из-за отсутствия записи в трудовой или ошибок в ней, довольно редки.

«Если в трудовой книжке содержатся неправильные и неточные сведения либо отсутствуют записи об отдельных периодах работы, в подтверждение периодов работы, например, принимаются письменные трудовые договоры, трудовые книжки колхозников, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими органами, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы», — поясняют в Томском отделении Пенсионного фонда России.
Там советуют уже сейчас зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования, где можно увидеть количество пенсионных баллов и понять, сколько взносов перечислено работодателем на пенсию и соответствует ли размер этих взносов размеру заработной платы. В ПФР советуют, если отчислений нет или они слишком малы, вовремя жаловаться на работодателя

«Если какие-либо сведения, в том числе сведения о стаже, не учтены или учтены не в полном объеме, необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства либо к своему работодателю. В связи с этим необходимо регулярно время от времени контролировать и знакомиться со сведениями из индивидуального лицевого счета. Сведения можно получить в территориальных органах ПФР или МФЦ, запросить информацию на электронном портале Пенсионного фонда es.pfr.ru, на портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru и в некоторых банках», — уточняют в ведомстве.
Пенсия в произвольном порядке
Адвокат Алексей Бервено говорит, что процессы с Пенсионным фондом тяжелые, но далеко не беспроигрышные. Он говорит, что идти в суд людей принуждает хаотичность пенсионного законодательства.

«Представители ПФР – очень подкованные юристы, с которыми не так уж легко соревноваться. Они хорошо аргументируют свою позицию, но несмотря на это, сам порядок назначения пенсии и механизмы расчета весьма оспоримы в каждом случае. Потому как часто пенсия назначается в произвольном порядке», — считает юрист.

Он рассказывает о своем последнем деле против ПФР: Советский районный суд Томска удовлетворил большую часть исковых требований пенсионерки Татьяны Дьячковой.
Татьяна Петровна значительную часть своей жизни проработала в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, в совхозе «Чажемтовский», штукатуром-маляром в строительно-монтажном предприятии, продавцом в отделе рабочего снабжения «Союзтомскмелиорации». Но когда наступила пора оформлять пенсию, то некоторые периоды ее работы попросту не засчитали, поэтому стажа, дающего право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости за работу на Крайнем Севере, ей не хватило. Пенсия женщины составила девять тысяч рублей.

«В ПФР исключили из трудового стажа периоды работы в строительно-монтажном управлении, совхозе «Чажемтовский» телятницей, а такое мощное областное производственное образование, как «Союзтомскмелиорация», и вовсе не признали существующим», — говорит Бервено.

В ПФР сказали, что в трудовой книжке не читались печати, а они сами никогда не слышали про предприятие «Союзтомскмелиорация».

«Были исключены и периоды отпусков на учебу. Татьяна Петровна, еще когда училась в Восточном институте экономики, работала санитаркой в санатории, и эти поездки ПФР решил не учитывать в трудовом стаже. Мы с этим не соглашались, потому что рабочее место за ней сохранялось. Также Пенсионный фонд отказывался брать целый период, так как в документах из Колпашевского архива (Колпашево — город на северо-западе от Томска, в котором проживают около 25 тысяч человек – прим. ред.) в графе «зарплата» стояли прочерки и не было подтверждений, что она ее получала. Хотя женщина не увольнялась, работала, выговоров, дисциплинарных взысканий не было. Поэтому чисто техническую бухгалтерскую ошибку с непрописанной зарплатой мы оспорили в суде».
Алексей Бервено рассказывает, что стаж доказывался с помощью документов и показаний свидетелей.

«Когда мы обратились в Колпашевский архив сами, то нам сказали, что информация утеряна. Но на судебный запрос она внезапно нашлась. Еще мы нашли коллег Татьяны Петровны, которые рассказали, что она получала зарплату, и принесли трудовые книжки, в которых печати уже читались. Суд был тяжелым, но в итоге с нашими требованиями согласились. Суд удовлетворил фактически все исковые требования, за исключением индивидуального предпринимателя, который не уплачивал взносы на ее лицевой счет».

Татьяна Петровна начала заниматься оформлением пенсии в 2016 году, заявление в суд подала в 2019-м, а само разбирательство длилось полгода. Решение суд принял в ее пользу, и Дьячковой прибавили почти три года северного стажа. Долгожданная прибавка к пенсии составила пятьсот рублей.

Гонорар адвоката за ведение таких дел обсуждается в каждом конкретном случае, говорит Алексей Бервено, но совершенно точно он гораздо больше полученной прибавки.


Текст: Валентина Анкудинова
Редактор: Анастасия Лотарева

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