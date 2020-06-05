Болел или не болел? Зачем сдавать тест на антитела к COVID-19

Истории

Вы тяжело болели в этом году респираторным заболеванием? У вас пропадало обоняние и вы не чувствовали вкуса еды? Вы подозреваете, что уже переболели COVID-19? Теперь и в Томске есть возможность проверить, так ли это и есть ли у вас в крови антитела к коронавирусу. Первой такие тесты в Томске стала делать компания Инвитро. По состоянию на 1 июня в Инвитро в Томске сдали кровь на антитела 959 человек. 2,9 % жителей Томска, прошедших исследование на антитела к вирусу SARS-COV-2, возбудителю новой коронавирусной инфекции, получили положительный результат, свидетельствующий о формировании иммунного ответа. Аналогичный показатель для остальных регионов России, в которых доступно данное исследование, по информации Инвитро, составил 13,9 %.

С начала июня начал тестирование на антитела Ig G и Ig M к COVID-19 и Центр перинатального здоровья. Мы договорились с людьми, которые по описанию болезни и симптомам перенесли что-то похожее на коронавирус, и попросили их сдать анализы на антитела.

Фото: Лев Мучник

Юлия Соболева и ее муж Антон тяжело болели пневмонией в январе и феврале 2020 года. Сначала в январе заболел Антон. Через неделю после возвращения из Чехии у него поднялась температура, состояние было, как во время гриппа. Кашля в тот момент не было. Врач из поликлиники предложил вызывать скорую помощь. Антон сам на машине поехал во 2-ю медсанчасть, которая в тот день дежурила по скорой помощи, ему сделали рентген и выявили пневмонию. Две недели Антона лечили антибиотиками в стационаре. Выписали с затемнением на снимке, сказали через 2-3 недели повторить снимок в поликлинике.

У него оставались сухой тяжелый кашель, сильная слабость, одышка, головные боли, периодически поднималась температура до 37,5. Повторный снимок опять показал затемнение в легких. Врач в поликлинике сказал, что нужно делать компьютерную томографию. КТ показала ателектаз. Это полное или частичное спадение легкого или его доли, при котором крошечные воздушные мешочки легких (альвеолы) слипаются. При обширном ателектазе пациенты могут испытывать одышку или респираторную недостаточность. Рекомендовано было сделать бронхоскопию, в том числе чтобы исключить онкологию в легких. После бронхоскопии состояние Антона значительно улучшилось. По сути, во время этой весьма неприятной процедуры врачи удалили очаг слизи, доля легкого, которая слиплась, расправилась. К тому моменту прошло уже полтора месяца, как у него обнаружили пневмонию. На дворе был март, уже объявили пандемию, но тест на коронавирус никто не брал.



Тест на антитела показал, что у Антона Соболева была типичная пневмония.

Фото: Лев Мучник

История болезни Юлии Соболевой была более странной. В первых числах февраля она вернулась из Англии и через три дня почувствовала недомогание. Были боль во всем теле, сухой кашель, температура 37,5. На второй день температура поднялась до 39,4. Юлия сбила ее парацетамолом и поехала в платную клинику к терапевту. Врач сказала, что «это точно не коронавирус», и предложила сделать снимок легких. По снимку врач поставила диагноз «бронхит» и назначила противовирусные препараты, рекомендовала делать ингаляции и пить витамин С. В течение следующих трех-четырех дней Юлии стало хуже. «Я поехала повторно к врачу, она назначила антибиотик в таблетках. Через четыре дня приема антибиотика мне стало еще хуже. Я поехала в эту платную клинику, сделали снимок еще раз и на нем выявили пневмонию», — рассказывает Юлия.

Еще через четыре дня (прошло 12 дней с момента начала болезни) Юлия легла в больницу. По ее словам, еще до всплеска заболеваемости коронавирусом отделение пульмонологии в ОКБ было переполненным, пациенты лежали даже в коридорах. В итоге две недели Юлию пролечили в больнице и выписали с диагнозом внебольничная пневмония в нижней доли правого легкого неуточненной этиологии. Слабость физическая и эмоциональная у Юлии сохранялась еще примерно месяц. Тест на коронавирус у нее тоже никто не брал.

Тест на антитела в Центре перинатального здоровья показал, что это тоже была обычная пневмония, а не COVID-19. «Честно говоря, я очень надеялась, что результат будет положительным, подтвердит наличие иммунитета на коронавирус. Это было бы логичное объяснение наших странных и неприятных болезней. Но, увы», — вздыхает Юлия.

«Я заболел 29 февраля, — рассказывает Игорь Храпов. — Началось все с обычных соплей. А через день резкая слабость, температура 37,5. Еще через день стало резко хуже. Головокружение, не можешь найти положения, чтобы ничего не болело и можно было заснуть». Игорь не стал обращаться к врачу и сам назначил себе антибиотики и жаропонижающие средства. На третий день у него начался сильный кашель. «Кашель был такой, что выворачивал меня наизнанку. Было ощущение, что легкие вылетят вместе с кашлем, — вспоминает Игорь. — Где-то на четвертый-пятый день пропали обоняние и вкус. Заметил я это, когда убирал кошачий туалет. Вдруг понял, что никакого запаха нет вообще. Пошел побрызгал на руку одеколон. Тоже не чувствую. Пошел в гараж, открыл растворитель, понюхал, и тоже нет запаха. То же самое с едой. Было ощущение, что просто ешь какую-то одинаковую биомассу. И ешь просто потому, что надо есть».

Следом за Игорем заболела его жена Ольга. С теми же самыми симптомами и отсутствием обоняния и вкуса. По словам Игоря, никогда раньше он так тяжело не болел. Десять дней он пролежал без сил, пару раз был недалек от обмороков. Когда к концу марта люди начали массово описывать симптомы болезни COVID-19 в соцсетях и обсуждать их по телевизору, то Игорь был уверен, что у него была именно коронавирусная инфекция. Но, увы, сдача теста на антитела этого не подтвердила.

Теперь, собственно, о самом тесте. Что показывает анализ? Тест определяет наличие в крови антител к COVID-19, которые показывают, болеет человек инфекцией сейчас или он уже переболел.

Какова точность? У используемых тест-систем 97-100 % чувствительность и 100 специфичность, что гарантирует высокую точность результатов, заявляет Центр перинатального здоровья. Тест-система для выявления антител к коронавирусу разработана новосибирским АО «ВЕКТОР БЕСТ», тем самым, который разработал тесты на коронавирус и куда сначала отправлялись тесты со всей России на COVID-19. О том, как делаются тесты на коранавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), мы рассказывали здесь.

Директор Центра перинатального здоровья, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии СибГМУ Сергей Юрьев рассказал ТВ2, что в данный момент подавляющее большинство тестированных проб отрицательные – антител нет. Положительные результаты единичны. И он рад этому.

— Это соответствует действительности – в Томской области мало людей переболело и вообще контактировало с COVID-19», — говорит Сергей Юрьев. — Нужно, чтобы люди знали, что у них нет антител, нет защиты и не расслаблялись, продолжали соблюдать все меры безопасности. Несколько позднее в популяции накопится прослойка, имеющая иммунитет.

— Многие, наоборот, надеялись: будут антитела и можно особо не бояться.

— Я как врач понимаю, что это очень плохой месседж, мол, у нас сейчас больных много, переболевших много и можно отпускать ситуацию. Сейчас ничего хорошего из этого не выйдет. Во всяком случае в Томской области. У шведов такой эксперимент закончился неудачно. Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил в среду, 3 июня, что введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране.

— А какой смысл тогда людям сдавать тест на антитела?

— Этот анализ дает знание – переболел ты или нет. Он скажет правду. Есть люди, которые в это время переболели тяжелой пневмонией, вроде Юли с мужем. И у них сомнения. Теперь, когда подтверждено отсутствие у них антител, понятно, что это была не ковидная пневмония. Какая-нибудь микоплазменная, из тех, что раньше были. И поэтому им надо опасаться. Если после той пневмонии перенесут еще и ковидную – мало им не покажется. Мы были к этому готовы. Потому что в разных популяциях сейчас нахождение антител от 7 до 18 процентов. И это там, где пик прошли эпидемии. А мы были в условиях изоляции и у нас все было здорово. У нас все только начинается. Поэтому сейчас для нас логичная частота обнаружения антител в томской популяции – 1-2 %.

— А то, что говорят официально власти, что мы вышли на плато…

— Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что Россия вышла на плато, но это больше относится к Европейской части России, у нас в Томской области пик еще впереди, да и не все эпидемии развиваются строго по сценарию…

—А вот то, что находят все-таки антитела. Значит ли это, что в декабре и январе у нас уже ходила коронавирусная инфекция?

— Да. Но она была редкостью. И чаще не у нас в стране. У нас в стране ее было очень мало.

— Данные есть про 12-13 процентов, что они значат?

— В основном это Москва и Европа. У них, конечно, больше носителей антител. В Москве и области больше 200 тысяч только подтвержденных случаев заражения, а сколько бессимптомных необследованных…

— А по регионам если статистику посмотреть – будет меньше?

— Конечно. А потом будет постепенно выравниваться… Мы уже проходили все эти обсуждения насчет необходимости тестирования, когда появилась подобная диагностика хламидиоза: надо - не надо, делать - не делать. Есть два вида антител: класса M и класса G. Не надо искать первые. Это быстрая вариабельная реакция организма на начавшееся заболевание. А вот вторые (G) свидетельствуют о выработке иммунитета.

— Каковы, на ваш взгляд, прогнозы на вакцину?

— Вакцинация – это выход из ситуации. Мы очень ждем вакцину, но прогнозы на нее – это 21 год. Осенью 20-го ее еще не будет. Никто не будет применять массово вакцину без достойных клинических испытаний. Вакцина будет, и будет безопасной. Но будет ли она надежной? А это будет зависеть от того, насколько быстро будет мутировать вирус и у какого процента он будет вызывать стойкий иммунитет. Если иммунитет будет стойкий – одно дело. А если через три месяца половина вакцинированных будет снижать титр антител и сможет снова заболевать – значит, эффективность вакцинации невелика. Сейчас никто ничего точно не знает. Вчера Геннадий Онищенко заявил, что он против тотальной вакцинации от коронавируса! Время покажет…

— А как вам идея с применением плазмы крови переболевших для лечения?

—Это пассивная иммунизация. Применяется с самого рождения иммунологии в XIX веке. Китайцы применяли при covid. Утверждают, что эффективно. 1 апреля в Москве утверждена к применению эта технология. К сожалению, результатов на сегодняшний день в публикациях не попадалось.

Фото: Лев Мучник