Добрые новости
02 октября,
2020
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Истории

Благоустройство в срок: миссия невыполнима

Виктория Мучник
Виктория Мучник
9 минут назад

Официально все работы по благоустройству в Томске должны были закончиться в сентябре. Об этом сообщалось во всех релизах мэрии и дата окончания работ — сентябрь значится на всех паспортах объектов, кроме футбольного поля в Михайловской роще — там указано 15 октября 2020 года. Мы решили выбрать пять общественных пространств и на их примере посмотреть успели или не успели, и что удалось, а что не очень.

Пушкинский сквер

Благоустройство в срок: миссия невыполнима

Начнем с хорошего. В Пушкинском сквере все работы уже закончены и в ясную погоду можно даже  покачаться на установленных здесь новеньких качелях.

Благоустройство в срок: миссия невыполнима

Проект благоустройства разрабатывал Центр развития городской среды Томской области под руководством Константина Казанцева, работы выполнял региональный УФСИН, озеленение проводила компания Garden Group. Стоимость благоустройства – 9,5 млн рублей. Проект включал модернизацию тропинок, ремонт бордюров и дополнительное озеленение. Планировалось выполнить мощение дорожек тротуарной плиткой «под паркет» из гранита. Надзор за работами на этом общественном пространстве осуществлял лично мэр Иван Кляйн, благо, сквер расположен в двух шагах от мэрии. По словам людей, работавших на благоустройстве сквера, градоначальник в целом остался доволен проделанной работой, но не оценил новую тротуарную плитку «под паркет» от ТДСК, она ему показалась мрачноватой.  Как и нам. Возможно потому, что согласно проекту плитка должна была быть посветлее и предполагалось больше вставок песочного цвета.

Реальность и проект
Реальность и проект

К безусловным плюсам реконструкции сквера можно отнести озеленение. Во-первых, не пострадали ни кусты, ни деревья (что в нашем городе большая редкость), а во-вторых, все новое посажено с учетом уже существующего ландшафта. Перед памятником Александру Пушкину посадили два крупномерных клена, которые, что также большая редкость, еще и правильно закреплены. Кроме того в сквере появились серебристая ива, дерен, пузыреплодник, гибридная хоста и другие разнообразные растения. Посажены и луковичные цветы, красоту которых мы сможем оценить только весной.

Клен в Пушкинском сквере
Клен в Пушкинском сквере
Реальность
Реальность
Благоустройство в срок: миссия невыполнима
Благоустройство в срок: миссия невыполнима
Благоустройство в срок: миссия невыполнима
Проект
Проект
Благоустройство в срок: миссия невыполнима
Благоустройство в срок: миссия невыполнима

Улица Усова(второй этап)

Здесь в срок снова не уложились. Снова, потому что в 2019 году в рамках первого этапа благоустройства улицы Усова работы в сквере «Сад ветра» заканчивали уже в ноябре, песок грели газовыми горелками, а декоративные сосны высаживали в мерзлую почву под снегом.

Благоустройство в срок: миссия невыполнима

Работы на Усова ведутся по проекту «Живой лаборатории», которая позже вошла в областной Центр развития городской среды. Стоимость работ на Усова в целом оценивалась в 35 миллионов рублей. Сколько будет потрачено денег на все этапы реконструкции Усова в итоге, пока информации нет. Проект предусматривал снос старых, неудачно обрезанных тополей,  установку нового освещения, обустройство велодорожек, появление малых архитектурных форм. Посадить планировалось устойчивые к нашему климату породы деревьев: березы, яблони, липы, рябины и другие. «Акцентами пешеходной зоны выступят сортовые черемухи и ивы. Помимо деревьев предусмотрена посадка декоративнолистных пузыреплодников, сортовых спирей, девичьего винограда. Всего планируется посадить: 148 деревьев и более 2000 кустарников», — говорилось в описании проекта.

Октябрь 2020
Октябрь 2020
Благоустройство в срок: миссия невыполнима
Благоустройство в срок: миссия невыполнима

Посажено 2000 кустов или нет, мы считать не стали, но то что теперь на улице Усова можно увидеть целые плантации красного пузыреплодника, подтвердить можем. Подрядчики и ландшафтники здесь те же, что на Пушкинском сквере - УФСИН и компания Garden Group. Поскольку работы здесь еще не завершены, то пока в целом оценить этот проект сложно.

Реальность
Реальность
Благоустройство в срок: миссия невыполнима
Благоустройство в срок: миссия невыполнима
Благоустройство в срок: миссия невыполнима
Благоустройство в срок: миссия невыполнима
Благоустройство в срок: миссия невыполнима
Благоустройство в срок: миссия невыполнима
Благоустройство в срок: миссия невыполнима
Благоустройство в срок: миссия невыполнима
Проект
Проект
Благоустройство в срок: миссия невыполнима
Благоустройство в срок: миссия невыполнима
Благоустройство в срок: миссия невыполнима
Благоустройство в срок: миссия невыполнима

Площадка перед Домом творчества детей и молодежи на Вершинина,17

Вершинина, 17
Вершинина, 17

Проект благоустройства сквера перед Дворцом творчества детей и молодежи разработали сотрудники Томского государственного архитектурно-строительного университета, подрядчик УФСИН. Работы начались летом 2020 года и так выглядит площадка перед ДТДиМ сейчас, в начале октября. Сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Юденко, после посещения стройки 1 октября, был очень огорчен увиденным. «Эту площадку планировали выставлять на Всероссийский конкурс и обещали закончить все работы к 25 августа. И что мы видим: с середины августа практически ничего не изменилось, два человека там работают, заливают бетоном двухметровую подпорную стенку ведрами. Это какой-то рабский труд в 21 веке. Там работают люди, которые отбывают наказание и, видимо, поэтому решили, что не нужны бетононасосы и можно обойтись ручным трудом», — рассказал ТВ2 Юденко. 

Вершинина, 17
Вершинина, 17
Благоустройство в срок: миссия невыполнима

Сегодня, чтобы обойти стройку, детям, которые посещают Дворец творчества, фактически приходится ходить по проезжей части. Директор ДТДиМ Татьяна Гришаева рассказала, что члены детско-юношеского парламента вместе с педагогами организовали волонтерский контроль. Ежедневно с 16 до 18 часов они дежурят у здания Дворца, следят за тем, чтобы дети переходили дорогу строго по пешеходному переходу и не подходили к строительной площадке. 


Судя по заявлению мэра Томска Ивана Кляйна, волонтерам придется еще дежурить на стройке как минимум две недели. 30 сентября градоначальник поручил подрядчикам, завершить все работы и сдать объект в течение двух недель. «Это пространства ежедневно пересекают почти 10 тысяч ребятишек – воспитанников Дворца творчества детей и молодежи и жители большого квартала Карташова- Красноармейская- Белинского и Вершинина. Поэтому все должно быть сделано качественно и в срок. При этом - с учетом потребностей маломобильных томичей. При проектировании следующего этапа благоустройства прошу предусмотреть максимально возможное озеленение», — отметил глава города. О том, что срок выполнения работ закончился уже больше месяца назад, Иван Кляйн тактично никому не напомнил.

Благоустройство в срок: миссия невыполнима

Стоимость этого проекта нигде не указывается, а сам проект на стадии голосования за общественные пространства, которые необходимо благоустроить в первую очередь выглядел так.

Благоустройство в срок: миссия невыполнима

Заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус напомнил, что во время рейтингового голосования за преображение этого общественного пространства проголосовали 17 тысяч томичей. Планируется, что в следующем году благоустройство у ДТДиМ будет продолжено, с противоположной стороны  Дворца. «Там будет модернизирована сеть пешеходных дорожек и выполнено озеленение», сообщила мэрия. 

Березовая роща на Каштаке(2 этап)

Березовая роща
Березовая роща

На благоустройство территории рощи в рамках второго этапа было выделено около 13 млн рублей. Проект разрабатывал Центр развития городской среды. Подрядчик УФСИН. Однако в перекопанной вдоль и поперек Березовой роще мы не застали ни одного заключенного. Первое впечатление, что работы заброшены, и в этом году никто и ничего не собирается здесь закапывать. Однако, это наше впечатление оказалось обманчивым. Как рассказал ТВ2 представитель УФСИН Дмитрий Гусев, в принципе все работы уже выполнены и остается только установить МАФы(малые архитектурные формы). Все они уже есть в наличии и в этом году будут установлены точно. Освещением, для которого собственно и раскопали всю рощу, занимается другое подразделение УФСИНа, и когда будут установлены фонари Дмитрий Гусев не знает.

Благоустройство в срок: миссия невыполнима
Благоустройство в срок: миссия невыполнима
Реальность
Реальность
Благоустройство в срок: миссия невыполнима
Благоустройство в срок: миссия невыполнима
Благоустройство в срок: миссия невыполнима
Благоустройство в срок: миссия невыполнима
Проект
Проект
Благоустройство в срок: миссия невыполнима
Благоустройство в срок: миссия невыполнима
Благоустройство в срок: миссия невыполнима

Михайловская роща

Благоустройство в срок: миссия невыполнима

«Варварское благоустройство», Михайловская роща попала под каток «благоустройства», «не благоустройство, а просто освоение бюджетных средств» —именно так томичи охарактеризовали то, что происходит сейчас на небольшом кусочке леса в черте города. Проект сделан Проектно-сметным бюро администрации Томска. Т.е. можно сказать, что идея уложить плиточное покрытие прямо в лесу, подрубив корни деревьев, принадлежит непосредственно нашей дорогой мэрии. Более того пешеходная дорога так удачно спроектирована, что проходит аккурат по краю достопримечательности рощи — историческому фонтану, установленному здесь владельцем парка, купцом Михайловым, в конце XIX века.

Благоустройство в срок: миссия невыполнима
Фото: Дмитрий Беляев

Депутат Законодательной Думы Томской области Галина Немцева в своем Telegram-канале обратила внимание на то, что авторы проекта, видимо, не знакомы с историей Михайловской рощи. «Инициатор благоустройства совсем забыл (или не знал) об оставшихся артефактах-остатков фонтана и беседки. Фонтан, расположенный в кроне дерева, отличался особой оригинальностью, вода в фонтан проступала из нескольких чаш-колодцев, расположенных по системе сообщающихся сосудов. И вот непосредственно в полуметре от кладки исторического фонтана и проложили новую дорожку и канал для освещения этой дорожки современные благоустроители. Почему именно здесь? Почему нельзя было как-то обыграть имеющееся историческое наследие? На эти вопросы у меня нет ответов. Более того, новая дорожка лежит прямо по одной из чаш-сосудов, кирпичную кладку исполнителям проекта пришлось срезать», — пишет Галина Немцева.

Благоустройство в срок: миссия невыполнима

«Уважаемые люди, которые отвечают за благоустройство. Пожалуйста, не трогайте рощу. Пусть она будет естественным зеленым массивом», — обращаются к городским властям авторы паблика  «Город не бесит».

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#реакцияна #нетрогайтемихайловскуярощу ⠀ Мы задолбались реагировать на события в Томске, но видимо конец сентября оказался жарким для города. ⠀ Это тот самый момент, когда происходящее с городом реально б-е-с-и-т! Теперь и Михайловская роща попала под каток «благоустройства». ⠀ 😰 Бесит некомпетентность проектировщиков 🧠 Бесит тупость исполнителей 🔨 Бесит непрофессионализм в походе 🏡 Бесит наплевательское отношение к истории 🤯 Бесит всё это! ⠀ #городхуже #городнебесит #томскнебесит #instatomsk #регион70 #администрациятомска #томичи #городбесит #томскбесит #урбанистика #урбанизм #михайловскаяроща #городскаясреда #удобныйгород #mytomsk #томсксегодня #инстатомск #ятомич #михайловскаярощатомск @tomskobl @official.tomsk @sreda_tomsk @oblkompriroda_tomsk @tv2tomsk @tomskobzor @news_tomsk.ru @vtomskeru @news_24_tomsk @tomskie.ru @tomsk.today

Публикация от Проект «Город не бесит» (@gorod_ne_besit)

Кстати, на обсуждении в ОНФ проекта третьего этапа благоустройства Михайловской рощи томичи просили мэрию, не выкладывать дорожки плиткой в лесу. «Плитка не вписывается в лесную зону и нет никакой необходимости в твердом покрытии в природном парке. Можно использовать сыпучий материал, щебень, отсев, чтобы было минимальное повреждение корней деревьев и уплотнения почвы. Опять же, водопроницаемость будет выше. Это же парковая зона, и мы должны думать не только о комфорте, но и о растительности рядом, — отмечала тогда член Ландшафтного клуба Елена Бурьян.

Что, касается, футбольного поля, то площадка для него отсыпана, но дальше никаких работ не ведется. Напротив поля рабочие завершают обустройство парковочных мест.

Благоустройство в срок: миссия невыполнима

Что имеем?

Из пяти общественных пространств, только на одном объекте — Пушкинском сквере — уложились в срок.


В озеленении Томска появился достойный конкурент монополисту «Зеленстрою» — Garden Group. (Зеленое оформление Пушкинского сквера и улицы Усова).


Зато в благоустроительных работах появился монополист-подрядчик УФСИН. Все 5 общественных пространств, которые мы посетили, благоустраиваются руками заключенных.


На это странное обстоятельство обратил внимание и член ОНФ Константин Юденко: «Все объекты благоустройства, а также часть контрактов на ремонт дворовых территорий Кировского района отдали УФСИН на сумму более 200 млн рублей (17 контрактов)! Это к вопросу о выполнении Указа Президента РФ об основных направлениях госполитики по развитию конкуренции. В Томске Администрацией города, почему-то все деньги по программе благоустройства отдали не малому бизнесу, который в это крайне непростое время очень нуждается в поддержке и заказах, а службе, отвечающей за исполнение наказаний, содержание под стражей лиц, осуждённых по уголовным статьям».


В Михайловской и Березовой рощах покрывать природные дорожки асфальтом  и плиткой так рьяно никакой надобности не было. Но видимо у ТДСК новая линия по производству плитки простаивать не должна. Производительность линии составляет 25—30 тысяч квадратных метров плитки в месяц. Так что мы еще много где ее увидим. Не только в лесу.


Мэрия, увы, проводит обсуждение благоустройства общественных пространств только для галочки и в большинстве случаев мнение томичей не учитывает.

Посткриптум

«В октябре необходимо завершить подготовку проектов и начать торги по объектам благоустройства и дорожного ремонта на 2021 год , заявил Иван Кляйн на расширенном совещании в мэрии 1 октября 2020 года. — При этом я требую, чтобы в контракты одним из условий было внесено четкое ограничение по срокам производства работ. Как и с объектами БКАД, в случае с объектами благоустройства подрядчики должны завершать все строительно-монтажные работы до 1 сентября. Управление муниципального заказа должно взять это на особый контроль при организации торгов».

Мэр подчеркнул, что в наших широтах погода не всегда позволяет производить в сентябре асфальтирование, бетонирование или укладку покрытия из резиновой крошки. В связи с этим непосредственное производство работ должно завершаться до 1 сентября. И эти требования необходимо прописать в контрактной документации( сейчас во многих контрактах прописан срок окончания работ до ноября, - прим. ред.). Кроме того, в проекты по преображению крупных общественных пространств, по мнению мэра, необходимо сразу включать монтаж видеонаблюдения, чтобы автоматически снимать проблему сохранности созданного благоустройства и исключать факты вандализма. Также Иван Кляйн обратил внимание на необходимость внести в планы ремонтных работ на следующий год участков улиц, которые ведут к обустроенным общественным пространствам, организовать на них парковки и подъезды.

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