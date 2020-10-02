Благоустройство в срок: миссия невыполнима

Истории

Официально все работы по благоустройству в Томске должны были закончиться в сентябре. Об этом сообщалось во всех релизах мэрии и дата окончания работ — сентябрь значится на всех паспортах объектов, кроме футбольного поля в Михайловской роще — там указано 15 октября 2020 года. Мы решили выбрать пять общественных пространств и на их примере посмотреть успели или не успели, и что удалось, а что не очень.

Пушкинский сквер

Начнем с хорошего. В Пушкинском сквере все работы уже закончены и в ясную погоду можно даже покачаться на установленных здесь новеньких качелях.

Проект благоустройства разрабатывал Центр развития городской среды Томской области под руководством Константина Казанцева, работы выполнял региональный УФСИН, озеленение проводила компания Garden Group. Стоимость благоустройства – 9,5 млн рублей. Проект включал модернизацию тропинок, ремонт бордюров и дополнительное озеленение. Планировалось выполнить мощение дорожек тротуарной плиткой «под паркет» из гранита. Надзор за работами на этом общественном пространстве осуществлял лично мэр Иван Кляйн, благо, сквер расположен в двух шагах от мэрии. По словам людей, работавших на благоустройстве сквера, градоначальник в целом остался доволен проделанной работой, но не оценил новую тротуарную плитку «под паркет» от ТДСК, она ему показалась мрачноватой. Как и нам. Возможно потому, что согласно проекту плитка должна была быть посветлее и предполагалось больше вставок песочного цвета.

К безусловным плюсам реконструкции сквера можно отнести озеленение. Во-первых, не пострадали ни кусты, ни деревья (что в нашем городе большая редкость), а во-вторых, все новое посажено с учетом уже существующего ландшафта. Перед памятником Александру Пушкину посадили два крупномерных клена, которые, что также большая редкость, еще и правильно закреплены. Кроме того в сквере появились серебристая ива, дерен, пузыреплодник, гибридная хоста и другие разнообразные растения. Посажены и луковичные цветы, красоту которых мы сможем оценить только весной.

Улица Усова(второй этап)

Здесь в срок снова не уложились. Снова, потому что в 2019 году в рамках первого этапа благоустройства улицы Усова работы в сквере «Сад ветра» заканчивали уже в ноябре, песок грели газовыми горелками, а декоративные сосны высаживали в мерзлую почву под снегом.

Работы на Усова ведутся по проекту «Живой лаборатории», которая позже вошла в областной Центр развития городской среды. Стоимость работ на Усова в целом оценивалась в 35 миллионов рублей. Сколько будет потрачено денег на все этапы реконструкции Усова в итоге, пока информации нет. Проект предусматривал снос старых, неудачно обрезанных тополей, установку нового освещения, обустройство велодорожек, появление малых архитектурных форм. Посадить планировалось устойчивые к нашему климату породы деревьев: березы, яблони, липы, рябины и другие. «Акцентами пешеходной зоны выступят сортовые черемухи и ивы. Помимо деревьев предусмотрена посадка декоративнолистных пузыреплодников, сортовых спирей, девичьего винограда. Всего планируется посадить: 148 деревьев и более 2000 кустарников», — говорилось в описании проекта.

Посажено 2000 кустов или нет, мы считать не стали, но то что теперь на улице Усова можно увидеть целые плантации красного пузыреплодника, подтвердить можем. Подрядчики и ландшафтники здесь те же, что на Пушкинском сквере - УФСИН и компания Garden Group. Поскольку работы здесь еще не завершены, то пока в целом оценить этот проект сложно.

Площадка перед Домом творчества детей и молодежи на Вершинина,17

Проект благоустройства сквера перед Дворцом творчества детей и молодежи разработали сотрудники Томского государственного архитектурно-строительного университета, подрядчик УФСИН. Работы начались летом 2020 года и так выглядит площадка перед ДТДиМ сейчас, в начале октября. Сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Юденко, после посещения стройки 1 октября, был очень огорчен увиденным. «Эту площадку планировали выставлять на Всероссийский конкурс и обещали закончить все работы к 25 августа. И что мы видим: с середины августа практически ничего не изменилось, два человека там работают, заливают бетоном двухметровую подпорную стенку ведрами. Это какой-то рабский труд в 21 веке. Там работают люди, которые отбывают наказание и, видимо, поэтому решили, что не нужны бетононасосы и можно обойтись ручным трудом», — рассказал ТВ2 Юденко.

Сегодня, чтобы обойти стройку, детям, которые посещают Дворец творчества, фактически приходится ходить по проезжей части. Директор ДТДиМ Татьяна Гришаева рассказала, что члены детско-юношеского парламента вместе с педагогами организовали волонтерский контроль. Ежедневно с 16 до 18 часов они дежурят у здания Дворца, следят за тем, чтобы дети переходили дорогу строго по пешеходному переходу и не подходили к строительной площадке.

Судя по заявлению мэра Томска Ивана Кляйна, волонтерам придется еще дежурить на стройке как минимум две недели. 30 сентября градоначальник поручил подрядчикам, завершить все работы и сдать объект в течение двух недель. «Это пространства ежедневно пересекают почти 10 тысяч ребятишек – воспитанников Дворца творчества детей и молодежи и жители большого квартала Карташова- Красноармейская- Белинского и Вершинина. Поэтому все должно быть сделано качественно и в срок. При этом - с учетом потребностей маломобильных томичей. При проектировании следующего этапа благоустройства прошу предусмотреть максимально возможное озеленение», — отметил глава города. О том, что срок выполнения работ закончился уже больше месяца назад, Иван Кляйн тактично никому не напомнил.

Стоимость этого проекта нигде не указывается, а сам проект на стадии голосования за общественные пространства, которые необходимо благоустроить в первую очередь выглядел так.

Заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус напомнил, что во время рейтингового голосования за преображение этого общественного пространства проголосовали 17 тысяч томичей. Планируется, что в следующем году благоустройство у ДТДиМ будет продолжено, с противоположной стороны Дворца. «Там будет модернизирована сеть пешеходных дорожек и выполнено озеленение», сообщила мэрия.

Березовая роща на Каштаке(2 этап)

На благоустройство территории рощи в рамках второго этапа было выделено около 13 млн рублей. Проект разрабатывал Центр развития городской среды. Подрядчик УФСИН. Однако в перекопанной вдоль и поперек Березовой роще мы не застали ни одного заключенного. Первое впечатление, что работы заброшены, и в этом году никто и ничего не собирается здесь закапывать. Однако, это наше впечатление оказалось обманчивым. Как рассказал ТВ2 представитель УФСИН Дмитрий Гусев, в принципе все работы уже выполнены и остается только установить МАФы(малые архитектурные формы). Все они уже есть в наличии и в этом году будут установлены точно. Освещением, для которого собственно и раскопали всю рощу, занимается другое подразделение УФСИНа, и когда будут установлены фонари Дмитрий Гусев не знает.

Михайловская роща

«Варварское благоустройство», Михайловская роща попала под каток «благоустройства», «не благоустройство, а просто освоение бюджетных средств» —именно так томичи охарактеризовали то, что происходит сейчас на небольшом кусочке леса в черте города. Проект сделан Проектно-сметным бюро администрации Томска. Т.е. можно сказать, что идея уложить плиточное покрытие прямо в лесу, подрубив корни деревьев, принадлежит непосредственно нашей дорогой мэрии. Более того пешеходная дорога так удачно спроектирована, что проходит аккурат по краю достопримечательности рощи — историческому фонтану, установленному здесь владельцем парка, купцом Михайловым, в конце XIX века.

Фото: Дмитрий Беляев

Депутат Законодательной Думы Томской области Галина Немцева в своем Telegram-канале обратила внимание на то, что авторы проекта, видимо, не знакомы с историей Михайловской рощи. «Инициатор благоустройства совсем забыл (или не знал) об оставшихся артефактах-остатков фонтана и беседки. Фонтан, расположенный в кроне дерева, отличался особой оригинальностью, вода в фонтан проступала из нескольких чаш-колодцев, расположенных по системе сообщающихся сосудов. И вот непосредственно в полуметре от кладки исторического фонтана и проложили новую дорожку и канал для освещения этой дорожки современные благоустроители. Почему именно здесь? Почему нельзя было как-то обыграть имеющееся историческое наследие? На эти вопросы у меня нет ответов. Более того, новая дорожка лежит прямо по одной из чаш-сосудов, кирпичную кладку исполнителям проекта пришлось срезать», — пишет Галина Немцева.

«Уважаемые люди, которые отвечают за благоустройство. Пожалуйста, не трогайте рощу. Пусть она будет естественным зеленым массивом», — обращаются к городским властям авторы паблика «Город не бесит».

Кстати, на обсуждении в ОНФ проекта третьего этапа благоустройства Михайловской рощи томичи просили мэрию, не выкладывать дорожки плиткой в лесу. «Плитка не вписывается в лесную зону и нет никакой необходимости в твердом покрытии в природном парке. Можно использовать сыпучий материал, щебень, отсев, чтобы было минимальное повреждение корней деревьев и уплотнения почвы. Опять же, водопроницаемость будет выше. Это же парковая зона, и мы должны думать не только о комфорте, но и о растительности рядом, — отмечала тогда член Ландшафтного клуба Елена Бурьян.

Что, касается, футбольного поля, то площадка для него отсыпана, но дальше никаких работ не ведется. Напротив поля рабочие завершают обустройство парковочных мест.

Что имеем?

Из пяти общественных пространств, только на одном объекте — Пушкинском сквере — уложились в срок.

В озеленении Томска появился достойный конкурент монополисту «Зеленстрою» — Garden Group. (Зеленое оформление Пушкинского сквера и улицы Усова).

Зато в благоустроительных работах появился монополист-подрядчик УФСИН. Все 5 общественных пространств, которые мы посетили, благоустраиваются руками заключенных.

На это странное обстоятельство обратил внимание и член ОНФ Константин Юденко: «Все объекты благоустройства, а также часть контрактов на ремонт дворовых территорий Кировского района отдали УФСИН на сумму более 200 млн рублей (17 контрактов)! Это к вопросу о выполнении Указа Президента РФ об основных направлениях госполитики по развитию конкуренции. В Томске Администрацией города, почему-то все деньги по программе благоустройства отдали не малому бизнесу, который в это крайне непростое время очень нуждается в поддержке и заказах, а службе, отвечающей за исполнение наказаний, содержание под стражей лиц, осуждённых по уголовным статьям».

В Михайловской и Березовой рощах покрывать природные дорожки асфальтом и плиткой так рьяно никакой надобности не было. Но видимо у ТДСК новая линия по производству плитки простаивать не должна. Производительность линии составляет 25—30 тысяч квадратных метров плитки в месяц. Так что мы еще много где ее увидим. Не только в лесу.

Мэрия, увы, проводит обсуждение благоустройства общественных пространств только для галочки и в большинстве случаев мнение томичей не учитывает.

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