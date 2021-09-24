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Истории

Бизнесмен Андрей Кривошеин, которого обвиняют в обналичивании миллиардов рублей, выступил с последним словом в суде

ТВ2 Виктория Мучник

«Уважаемый суд, вот и подходит к завершению очередная глава многолетней истории моей отчаянной борьбы с полицейской системой несправедливости, круговой поруки, поборов и мздоимства, с любовью и заботой о своем благополучии и неприкосновенности созданной бывшим начальником УМВД России по Томской области Игорем Анатольевичем Митрофановым», – так сегодня начал свое последнее слово бизнесмен Андрей Кривошеин, которого обвиняют в обналичивании 3,5 миллиардов рублей. Официально ему инкриминируется преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 статьи 172 УК Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Во время прений в суде прокурор попросил назначить наказание Андрею Кривошеину в виде 4-х лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере одного миллиона рублей.

 

Андрей Кривошеин перед судебным заседанием

Андрея Кривошеина задержали еще в ноябре 2016-го года. Первоначально в качестве меры пресечения избрали домашний арест, затем заменили на подписку о невыезде. В Ленинский суд дело было передано судье Галине Мухамедяровой в феврале 2018 года. 

«История отчаянной борьбы Андрея Кривошеина с полицейской системой несправедливости» началась в январе 2016 года. Владелец сети магазинов автозапчастей «РемАвто» обвинил начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции  Константина Савченко в том, что тот оказывал ему покровительство за вознаграждение и автоуслуги. Первоначально взятку данную Кривошеиным Савченко оценили в 913 тысяч рублей, затем в ходе судебного следствия размер ее снизили до 720,8 тысячи рублей. 24 апреля 2017-го года суд приговорил экс-начальника томского УБЭП Константина Савченко, обвиненного в коррупции, к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 6,9 млн. рублей. Год назад Савченко из Иркутска перевели в Красноярск и по статье 80 УК РФ «Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания» разрешили ему работать. В настоящий момент он трудится юристом в компании у своего знакомого в Красноярске. 

Константин Савченко

В октябре 2017 года бизнесмен Андрей Кривошеин стал главным свидетелем в уголовном деле в отношении бывшего начальника УМВД по Томской области Игоря Митрофанова. Кривошеин обвинил Митрофанова в коррупции. Следствие установило что, с 2011 по 2015 год Игорь Митрофанов получил от предпринимателя Андрея Кривошеина  взятки на общую сумму 2 миллиона 105 тысяч рублей. Они заключались в скидках от 10 до 15 % при покупке начальником томского УМВД и его родственниками четырех автомобилей: «BMW X6» 2011 года, который стоил 3 млн 282 тысячи рублей, «BMW X551 х Drive» 2012 года стоимостью 3 млн 378 тысяч рублей, «Porsche Cayenne GTS Tiptronic» 2013 года стоимостью 5 млн 266 тысяч рублей и «Lexus LX 570» 2013 года стоимостью 4 млн 51 тысячу рублей.

По ходу дела выяснилось, что генерал-майор еще и обманул государство примерно на 190 тысяч рублей за счет начисления пенсии с северным коэффициентом. Митрофанов был прописан в Колпашевском районе в селе Дальнее в однокомнатной квартире со своим подчиненным Алексеем Кульковым, но фактически там не жил.

Учитывая еще и третье уголовное дело - превышение должностных полномочий, ст. 285 ч. 1 УК РФ, которое заключалось в том, что генерал Митрофанов получил от экс-главы регионального УБЭП Константина Савченко информацию о том, что владелец компании «РемАвто» Андрей Кривошеин занимается незаконной банковской деятельностью, но не организовал проверку, судья Ленинского районного суда Мария Нестребенко  вкатила экс-начальнику УМВД РФ по Томской области Игорю Митрофанову 8 лет лишения свободы. Немалый вроде бы срок. Но условный.  После приговора Игорь Митрофанов вернулся в родной Омск и чем сейчас занимается неизвестно.

 

Игорь Митрофанов в зале суда

6 лет назад я занял твердую и принципиальную позицию – больше не платить, больше не дарить, чтобы не стать тем, кого «едят». С того момента я стал «неугодным». Причем неугодным не только самому Митрофанову И.А., но и таким же, как он… облагодетельствованным им… сочувствующим ему… заискивающим перед ним… боящимся его, - сказал Андрей Кривошеин в суде. 

Адвокаты Андрея Кривошеина Алексей Сагадиев и Алексей Монин считают, что оказание услуг по «обналичиванию» денежных средств не является незаконной банковской деятельностью, уголовная ответственность за которую предусмотрена статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Они считают, что в собранных материалах уголовного дела в отношении Андрея Кривошеина отсутствуют доказательства наличия умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, потому что он не стремился соответствовать кредитной организации ни по одному признаку.

В свою очередь сам Андрей Кривошеин считает, что прокуратура запросила реальный срок к лишению свободы за то, что он «прикормил», а затем сдал друзей прокурора Александра Ткаченко Митрофанова и Савченко».  Кроме того, Андрей Кривошеин попросил судью учесть смягчающие обстоятельства, изложенные в справке из УФСБ России по Томской области. По словам бизнесмена именно в этой справке описаны факты его борьбы с коррупцией и оказанная сотрудникам ФСБ России помощь в изобличении и привлечении к уголовной ответственности высокопоставленных коррупционеров – Игоря Митрофанова и Константина Савченко.

 

Вынесение приговора назначено на 10.30 часов утра в понедельник 27 сентября в Ленинском районном суде.

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