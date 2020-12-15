Безвылазный забой

Сейчас Дмитрий работает в Березовском, тоже проходчиком. Зарабатывает 50−60 тысяч в месяц. До коронавируса выходило и восемьдесят, но потом начальство снизило оплату. «Проходчикам нужно минимум тысяч по сто платить, а они наоборот зарплату урезают. Гайки закручивают, но требуют отработать как при полноценном окладе», — возмущается Науменков. По его словам, березовскую шахту тоже готовят к закрытию в 2022 году — «зарплаты режут, материалов новых не везут, и вообще ничего сильно хорошего не происходит».



С шахты Дмитрий планирует увольняться. Хотел уйти еще несколько лет назад, но мать уговорила доработать десять лет, чтобы выйти на пенсию в пятьдесят. До заветной десятки ему остался лишь год. «Не хочу в шахте свое здоровье оставлять, я еще семье нужен, родителям и жене с сыном, — рассуждает шахтер, постоянно приговаривая „вот так вота". — У меня пока только колени от работы в воде болят, а вот у кого стаж побольше, легкие забиваются пылью, руки трясутся от отбойника и спина не дюжит».



Почти все родственники Димы его решение одобряют, хотя сами провели по полжизни в забое: «Беги, говорят, не затягивай». Коллеги тоже относятся с пониманием, поддерживают, хоть и смеются, потому что все приходили на шахту с мыслью: «Отработаю десятку и уйду».



Не уходят с этой работы, потому что боятся не найти себя вне шахты, считает Дима. Те, кого сократили во время закрытия последних шахт, пытаются устроиться на другие: хоть в Кемерово, хоть в Новокузнецк, хоть в Хабаровск на вахту. Многие переезжают на юг Кузбасса — среди анжерцев считается, что жизнь там богаче и лучше. У кого не получается устроиться на шахту, идут таксовать или собирать цветмет, потому что оставшиеся в живых заводы не могут обеспечить работой всех. К тому же, часть производств работает с подрядчиками. Младший брат Димы пытался устроиться на один из двух нефтяных заводов Анжеро-Судженска, но не вышло: нанимают по подряду и не из местных. Хотя зарплаты на этих заводах выше средних по городу. Например, машинисту компрессорных установок шестого разряда на «НефтеХимСервисе» обещают зарплату в 65 тысяч, а оператору технологических установок и все 97.

