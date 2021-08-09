Без признаков агитации

ЦИК России утвердила правила обращения в Роскомнадзор в случае незаконной предвыборной агитации в интернете. Новый порядок ограничения незаконной агитации в сети будет действовать во время избирательных кампаний 2021 года. Доступ могут ограничить, как к отдельным интернет-страницам, так и ко всему ресурсу, говорится в новых правилах от ЦИКа. Ограничения будут действовать в течение всего периода агитации, а также в дни голосования и подсчета результатов.

В Томске новые правила уже начали действовать. Появились первые жртвы. Так, неделю назад кандидат от «Партии Роста» Ольга Фролова в своем телеграм-канале заявила о том, что ее вызвали в ТИК Советского района в связи с «незаконной агитацией в соцсетях». Ольга Фролова заявила, что теперь любой пост, даже в сториз, который может быть агитационным, надо согласовывать с избиркомом. Дело в том, что Ольга Фролова выложила ролик в рамках партийного проекта «Открытая приемная», где она с жителями одного из томских домов разбирает их проблемы. Сейчас ролик уже удален.

«Я, Ольга Фролова, кандидат в депутаты Законодательной Думы Томской области по Центральному одномандатному избирательному округу № 4. Баллотируюсь от Партии Роста. Рассказываю о своей работе и жизни председателя ТОСа в социальных сетях. Однако на следующий день после сдачи документов кандидата по одномандатному округу, я была приглашена для беседы в территориальную избирательную комиссию Советского района города Томска, где ее председатель Надежда Савицкая заявила, что на моих личных страницах в социальных сетях идет незаконная агитация. Оказывается, 17 февраля 2021 года в федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав в п.1 ст. 54 внесли изменения. Там появилась строчка о том, что кандидаты имеют право вести агитацию «в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, сети Интернет». В окружной избирательной комиссии Советского района Томска на этом основании считают, что теперь о любой информации, которая может быть сочтена агитационной, надо извещать избирком и представлять текст, картинку и видео, если они есть. При этом что делать, например, со сторис в инстаграм, которые заранее представить невозможно, никто не знает. Моему удивлению не было предела. Но юристы областной избирательной комиссии подтвердили слова председателя окружной избирательной комиссии. Мне кажется, это самостоятельная, произвольная и выборочная трактовка закона сотрудниками томского облизбиркома. Секретарь ЦИКа Майя Гришина, говорила после принятия закона: «Речь идет о спланированных, финансируемых акциях агитационного характера, оплаченных не из избирательного фонда кандидата». При этом та же Майя Гришина не отрицала, что в интернете можно поддерживать кандидатов в «безденежной форме», например, в виде комментария к его посту. Считается ли информация на персональной страничке «спланированной, финансируемой акцией агитационного характера», до сих пор непонятно. Требуется немедленное публичное разъяснение ЦИКа. Считаю, что препятствия при ведении социальных сетей являются нарушением моего конституционного права на свободу слова, на частную жизнь. Считайте данный текст официальным обращением в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации». Позже Ольга Фролова написала, что все ролики о работе открытых приемных «Партии Роста», которые сделали и ее коллеги тоже, «посчитали агитацией и заставили удалить». «Получается, если я кандидат в депутаты Законодательной Думы Томской области по Центральному одномандатному мажоритарному от Партии Роста, то уже немножко не человек, и не гражданин России с соответствующими правами. Тем временем на персональных страничках других кандидатов в социальных сетях кипит жизнь. Они размещают на них ролики, снятые профессиональными видеооператорами. Они каждый день в эфире новостей государственных телекомпаний, где без всякого указания об агитации и рекламе комментируют то рекультивацию мусорного полигона, то повышение зарплаты бюджетникам», — возмутилась кандидат в депутаты.

В соцсетях и в своих телеграм-каналах сложившуюся ситуацию начали комментировать томские депутаты. И те, кто сейчас избирается в областную Думу Томской области. И те, кто нет. Депутат гордумы Томска Ксения Фадеева так написала в своем телеграм-канале: — Это очень плохая история. Если комиссии начнут сейчас считать агитацией каждый пост кандидата в соцсетях и будут принуждать кандидатов все посты предварительно согласовывать с ними, то сами же избиркомы себя зароют в бесконечных жалобах кандидатов друг на друга. Пока мы слышим только о том, что вызывают «на ковер» кандидатов от оппозиции. Хотя, если вы посмотрите Инстаграмы единороссов, там и платная раскрутка сейчас идёт, и что-то мы не слышим о том, чтобы их кто-то принуждал посты удалять или о чем-то предупреждал. Надо просто понимать, что оппозиционные кандидаты не будут молча за этим наблюдать, а будут писать такие же жалобы на каждый пост каждого единоросса. Избиркомы, оно вам надо?». Депутат облдумы и кандидат от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» Галина Немцева прокомментировала ТВ2 ситуацию так: — В марте были приняты изменения в закон относительно агитации в сети Интернет. Теперь избирательные комиссии субъектов наделяются полномочиями по обращению в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в сети интернет агитационных материалов с нарушением законодательства о выборах. Роскомнадзор, может принять решение о незамедлительной блокировке через оператора связи, провайдера или владельца сайта. Ранее это можно было сделать только по решению суда. Но это совсем не значит, что безобидные посты кандидатов в социальных сетях или комментарии под этими постами будут немедленно блокированы. Запрещенной признается именно незаконная агитация. Например, если к ней привлечены несовершеннолетние или иностранцы. Что касается размещения агитационных роликов, то они должны быть оплачены из избирательного фонда кандидата с соответствующим уведомлением избирательной комиссии, если этого не сделано, то также может быть принято решение о блокировке.

Депутат гордумы Томска и кандидат в облдуму от партии КПРФ Максим Забелин (на момент публикования статьи томский избирком отказал ему в регистрации кандидатом на выборы в Законодательную Думу - прим.ред.): — Окончил школу, получил высшее образование, отучился в аспирантуре, публиковался в научных журналах, регулярно занимаешься спортом, создавал и возглавлял разные движухи, являешься инженером, председателем нескольких ЖК, ТОС, избрался депутатом ДГТ, проводишь встречи, помогаешь людям, активно ведешь соцсети, мотивируешь кого-то, люди вроде рады, что не зря голосовали. Время идти дальше и ты подал документы на регистрацию в кандидаты в областную Думу и... тут приходит тетенька из избиркома и заставляет тебя каждый пост с личных страниц с ней согласовывать. Не надо так. Ну и из опыта: когда гайки перекручиваешь, их часто срывает.

Создавшуюся ситуацию ТВ2 прокомментировала координатор движения в защиту прав избирателей «Голос – за честные выборы» по Томской области Анна Юдина. Она рассказала, что на этой неделе прошли встречи с руководством областной избирательной комиссии на тему агитации кандидатов и партий в интернете.

«Определили форматы, которые могут содержать агитацию, предприняли попытку обсудить детали в части их представления/непредставления в избирком. Мы опубликуем полную информацию на нашем канале», — рассказала Анна Юдина. Она добавила, что посты действующие депутаты могут писать, но без предвыборной агитации. «По агитации в интернете вкратце история такая: нововведения ввели, как это будет работать, никто не знает, весь порядок разбирательств по таким жалобам завязан на ЦИКе. И в России пока есть только один прецедент: пожаловались на ролик Алексея Шитика против «Единой России» в ютубе. Рабочая группа в томской комиссии определила, что ролик содержит агитацию, направили информацию в ЦИК, но ещё не получили ответа. История с агитацией в интернете довольно непонятна. Позиция у избиркома такая: намеренно никто не будет посты кандидатов выслеживать, но если будут жалобы, каждый случай будет рассматриваться в отдельности, страница кандидата целиком не является агитацией, а отдельные посты вполне могут таковыми являться. Движение призывает ориентироваться, помимо установленных рамок законом, на право свободно распространять информацию, и отмечает, что излишняя бюрократизация процесса может серьезно повлиять на предвыборную агитацию в целом. Что касается ситуации с кандидатом Фроловой от «Партии Роста», то претензия избиркома была к видео в посте кандидата, который должен был быть заявлен как аудиовизуальный агитационный материал, но перед распространением заявлен не был.», — добавила Анна Юдина.