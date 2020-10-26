Без крыши над головой

В пятиэтажке на Иркутском тракте много лет течет крыша. Жители попробовали ускорить ее капитальный ремонт, но вместо этого им перенесли сроки с 2035-37 года на 2050-52 год.
Этой весной во время потопа на Иркутском тракте, 184 вода с крыши дошла до первого этажа. Председатель дома Максим Климов и другие жильцы сделали экспертизу — износ крыши составляет 75 %. Тем не менее, в июле на заседании региональной комиссии по капитальному ремонту жильцам в срочном ремонте отказали. А позже сроки взяли и перенесли еще на пятнадцать лет.
Иркутский тракт, 184
— При первой оттепели начинает течь, там образуется плотина изо льда, — рассказывает председатель совета дома Максим Климов. — Вода льется по стенам и заливает практически всю фасадную часть, а дальше попадает в подъезд и квартиры. Такая ситуация каждый год, но в этом году воды было особенно много. Сама крыша, стропильная часть, ее основание сгнили, это подтвердила экспертиза, которую мы провели. В квартирах грибок, плесень, постоянная сырость. Пожилым особенно тяжело.
Для включения дома в краткосрочные планы на капремонт нужны экспертиза и протоколы с собрания собственников. Затем документы нужно отправить в районную администрацию. Все это они сделали и отправили.
Максим Климов, председатель дома.
Когда Максим весной ходил в УК ЖЭК-30 и в районную администрацию, уже там его предупредили, что шансов «продвинуть» дом мало: «Крыша должна упасть — тогда будет ЧС, без иллюзий». В администрации Октябрьского района сказали, что у них лежат 15 заключений по разным домам, и «никто сроки не переносит».
— Возможность переноса сроков капремонта я начал зондировать еще с 2017 года, — рассказывает Максим. — Но все это было в таком тлеющем режиме, потому что мне все время говорили, что мы только деньги зря потратим на экспертизу: половина домов в Томске в таком же плачевном состоянии и их не ремонтируют...
Уже после потопа этой весной на сайте ОНФ (Общероссийский народный фронт) Максим увидел, как пытаются перенести сроки капремонта соседнего дома по адресу Иркутский тракт, 138.
— ОНФ отправляют обращения в районные и областную администрации, прокуратуру. И я тоже решил обратиться к ним. Там мне предложили продвигать наш дом вместе с Иркутским трактом, 138 (оба дома находятся в микрорайоне Жилмассив). Это мне дало импульс, и я начал все оформлять. Без документов, экспертизы, решения собрания собственников — для власти это самый простой вариант, можно не отвечать. А когда есть пакет документов — они уже обязаны как-то отреагировать.
Несмотря на то, что после весеннего потопа вода больше не бежала, следы можно увидеть до сих пор.
— Как только сильные дожди, все бежит, везде, в доме все стены уже коричневые: на кухне течет, по окнам, — рассказывает жительница дома Галина Катович, она в пятиэтажке живет с 2000 года. — У нас крыша дырявая, они раз часть сменили, но все равно течет. Весной вообще затопило все и вниз бежало. Летом у меня вода только на балконе капала после дождя.
Шесть лет назад в доме часть крыши обшили профлистом — остальное старый шифер. По словам Галины Катович, обшивка не помогла, железо заканчивается за полметра до конца крыши.
Жильцам дома, квартиры которых пострадали в этом году из-за потопа, предложили компенсацию в пять тысяч рублей. Галина на эти деньги смогла купить только рулон обоев.
— У дома 60 лет не было капитального ремонта, — рассказывает Максим, пятиэтажка 1963 года постройки. — И региональный фонд решил что пусть еще 35 лет не будет. Сейчас УК делает ремонт точечный, когда кто-то жалуется. Шесть лет назад поменяли часть крыши на профлист... Казалось бы здорово, но ее так положили, что проблему это не решило. Не сделав крышу, мы не можем отремонтировать нормально подъезды. Проблем много, и если бы мы имели крышу над головой, могли бы решать их более эффективно.
Максим принципиально называет деньги, которые жители платят в УК на текущий ремонт, деньгами жильцов.
— Этим летом залез на крышу, решил посмотреть, что УК сделала, — рассказывает Максим. — Приносят акт, что прочищены водостоки, смотрю нифига не прочищено. Но акт для подписи принесли. Стоки, по которым вода должна стекать, все замусорены, там дерн, трава даже растет.
— Уже девять лет подряд такая ситуация, — рассказывает житель дома Федор Школа, — Когда меня первый раз затопило, в квартире ремонта еще не было, был дешевый потолок. Я с УК договорился, чтобы мне сделали демонтаж, а остальной ремонт делал сам. Только сделал, третий год ремонту, а уже два раза затопило по новой, влупил в ремонт тогда 300 тысяч, все поменял. Ничего, в итоге, не компенсировали, предлагают пять тысяч рублей, а только ламинат один стоит 80 тысяч.
Именно у этого жителя лампочка на видео выступала вместо крана. Федор планирует идти в суд, нанял адвоката, но из-за ситуации с коронавирусом пока все затормозилось.
На региональной комиссии от второго июля в краткосрочный план капремонта не включили ни этот дом, ни дом по адресу Иркутский тракт, 138. Тогда председатель Максим Климов звонил в горадминистрацию, там с ним общался начальник жилищно-коммунального отдела Константин Алексеев. «Куда ни плюнь — любой дом не в таком состоянии, в котором должен быть», — говорил он по телефону. К экспертизе Алексеев выразил недоверие: «Я деньги заплачу — мне напишут, что я захочу».
Максим все-таки решил попробовать попасть на следующее заседание комиссии по капремонта — заседание проходит раз в два-три месяца.
— В дело включилась депутат от нашего избирательного округа Светлана Карманова, вроде все гарантии мы получили, что проходим в краткосрочную программу капремонта, — тогда Максим написал в домовом чате в WhatsApp, что капремонту быть. — Выборы она проиграла, в сентябре я вновь обращался в администрацию, попал на личный прием к заместителю мэра и начальнику департамента городского хозяйства Владимиру Брюханцеву. Он пообещал поддержку со стороны администрации. Комиссия состоялась второго октября, и наш дом на ней не рассматривали. А позже я получил письмо, где увидел, что капремонт нашего дома сдвинули, теперь ждать еще 30 лет!!!
А вот дом по адресу Иркутский тракт, 138 попал в краткосрочную программу капремонта. Туда же включили многоэтажку по адресу ул. Сибирская 102/10 (2010 года постройки). Все дома в списке, кроме одного, построены раньше пятиэтажки на Иркутском тракте, 184.
Сейчас к решению вопроса по дому на Иркутском тракте, 184 подключился независимый депутат текущего созыва Максим Забелин.
— Здесь не с одним домом такая ситуация, а со всеми домами на Жилмассиве. Мы сейчас будем этот вопрос поднимать, общаться с Брюханцевым, чтобы он поднимал еще раз этот вопрос на комиссии, чтобы сдвигали и этот, и остальные дома с жалобами по крышам. Если не получится – будем помогать собственникам обращаться в суд. Мне пожаловались пока четыре дома, но если посмотрите на эти крыши — они примерно все в одном состоянии.
По словам депутата, если забрать деньги из фонда капремонта — на крышу все-равно не хватит. На счету дома чуть больше миллиона, а для ремонта крыши необходимо 8-11 млн. рублей, в зависимости от площади. При этом собранные деньги с каждым годом обесцениваются. Собирают медленнее, чем растут цены.
Максим Забелин
Избирательный округ № 27
Максим Климов стал председателем совета дома в 2016 году случайно. Никакой активности, признается, раньше не проявлял. Сейчас разобраться в ситуации с капремонтом для него принципиально: «Мне самому вода не мешает, в мою квартиру не бежит. Я просто решил попробовать – получится или нет это разрулить».
— Если бы я в этом году не увидел, что лопнули стропила — в скором времени крыша бы просто рухнула. Заплатку положили, но она от обрушения не спасет.
На днях Максим написал обращение к губернатору. Пришел ответ, что обращаться нужно в те инстанции, что Максим уже прошел. Круг замкнулся.
Запрос редакции по капитальному ремонта крыши на Иркутском тракте, 184 отправлен в областной департамент ЖКХ.
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