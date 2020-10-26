Без крыши над головой

Сейчас к решению вопроса по дому на Иркутском тракте, 184 подключился независимый депутат текущего созыва Максим Забелин.



— Здесь не с одним домом такая ситуация, а со всеми домами на Жилмассиве. Мы сейчас будем этот вопрос поднимать, общаться с Брюханцевым, чтобы он поднимал еще раз этот вопрос на комиссии, чтобы сдвигали и этот, и остальные дома с жалобами по крышам. Если не получится – будем помогать собственникам обращаться в суд. Мне пожаловались пока четыре дома, но если посмотрите на эти крыши — они примерно все в одном состоянии.



По словам депутата, если забрать деньги из фонда капремонта — на крышу все-равно не хватит. На счету дома чуть больше миллиона, а для ремонта крыши необходимо 8-11 млн. рублей, в зависимости от площади. При этом собранные деньги с каждым годом обесцениваются. Собирают медленнее, чем растут цены.

