«Интеграция» – цифровая школа. Все процессы в ней будут автоматизированы: бухгалтерия, питание, система контроля доступа электронных журналов и дневников. Если вдруг осенью пандемия вновь заставит нас перейти в онлайн, родители и ученики новой школы могут не беспокоиться за бесперебойность и удобство электронного обучения. Все процессы проходят с использованием технических возможностей ТУСУРа и при поддержке специалистов университета.



– Мы хотим, чтобы наши ученики видели, что такое цифровизация, – говорит Лилия Рахимовна. – У нас уже заключено несколько договоров о сотрудничестве со всемирно известными компаниями: с «Intel» будем реализовывать программу «Интеллект для каждого», «Samsung» познакомит наших детей с интернетом вещей. Совместно со Сбербанком мы разработали единую кампусную карту, с помощью которой можно будет рассчитываться в столовой и заходить на территорию школы. Академия «Cisco» научит детей своими руками собирать и разбирать компьютер, плюс ребенок сможет получить сертификат специалиста по сопровождению компьютерного оборудования на первоначальном техническом уровне. Мы хотим доказать детям, что в мире столько всего интересного, гораздо интересней телефонов.



Чтобы ученики убедились в этом лично, «Интеграция» станет бестелефонной школой. При входе все ученики будут сдавать мобильники, храниться они будут в специальных ящиках. Получить свой гаджет назад ребенок сможет после окончания уроков.

