В штате школы почти сто учителей. Половина из них – жители «Южных Ворот»
. Дополнительные уроки также станут вести преподаватели, сотрудники и аспиранты университета. А часть занятий у старшеклассников будет проходить в ТУСУРе на базе студенческого бизнес-инкубатора.
– На базе школы мы создадим «Предуниверсарий»
, который предполагает усиленную подготовку спецпредметов к сдаче ЕГЭ: физика, математика, география. Там же ребята 9-11 классов получат углубленные знания по физике, математике и информатике, – что требуется нашим студентам, – рассказывает Виктор Михайлович. – В «Предуниверсарии» мы будем развивать предпринимательский трек. Не только теоретически. Старшеклассники будут интегрироваться в маленькие студенческие группы и работать вместе с ними над реальными проектами. Этот проект формируется бизнесом Томской области – предприятиями, которые формируют 80 % инноваций региона. Например, «Микран», «Элком+», «Элеси» и другие. Все они созданы выпускниками нашего университета.
Мы сделаем такой инновационный лифт, сквозную технологию, когда бы школьники старших классов интегрировались в эти проектные группы. Да, возможно, на данном этапе они будут выполнять не много научной работы, но зато они освоят азы предпринимательства, экономики и менеджмента, увидят, как создавать прибор и внедрять его в тот или иной сектор экономики, поймут, что такое стартап. Плюс научатся работать в коллективе и погрузятся в тему, поймут философию университета. Им проще будет войти в систему университета, они будут более адаптированы. Для таких ребят мы постараемся выстроить индивидуальную образовательную траекторию.