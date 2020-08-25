Добрые новости
25 августа,
2020
Бестелефонная, цифровая, инновационная: новая школа «Интеграция» открывается
в «Южных Воротах»
Кабинеты со старыми партами, один амперметр на двоих и борьба за спортзал между классами. В этой школе такого нет. Зато есть цифровые лаборатории, ноутбуки, вайфай в каждом уголке и душевые для учеников. Новая общеобразовательная школа «Интеграция» создана совместно с ТУСУРом.
Что в ней необычного? Почему сюда подают заявления родители из разных районов города? Что даст ученикам школы сотрудничество с одним из лучших технических вузов региона? Об этом и других интересных деталях обучения в «Интеграции» ТВ2 рассказали директор Лилия Пикалова и ректор ТУСУРа Виктор Рулевский. Интересно? Присоединяйтесь к экскурсии по новой школе
в мегарайоне «Южные Ворота».
Высокие потолки, гармоничные цвета, просторные помещения. Небольшая компания журналистов ходит по пустым коридорам новой школы в «Южных Воротах». 1 сентября здесь будет шумно и людно. Экскурсию проводит директор
Лилия Пикалова.
– Это – класс информатики. Всего в школе их четыре, – говорит Лилия Пикалова. – У каждого индивидуального рабочего стола – разводка для подключения к интернету. Предусмотрено отдельное место для инвалида-колясочника. В этом классе стандартная обстановка, по проекту. Пока мы не стали ее переделывать. А вот в двух других изменили оформление. Столы для индивидуальной работы расставили вдоль стен, а в центре кабинета – большой круглый стол – остров, где все ученики будут собираться для теоретической части занятия и для работы в команде.

Кабинет информатики
Некоторые коррективы в проект школы внесли уже на этапе оформления, рассказывает Лилия Пикалова. Когда специалисты занялись обстановкой, на месте стало понятно, что, изменив некоторые детали, можно сделать классы комфортнее и для детей, и для педагогов. Это сделали сразу, потому что удобство – один из принципов брендбука школы, который разрабатывали совместно с ТУСУРом.

– Мы хотим создать не просто образовательное учреждение, – объясняет директор новой школы. – Основное образование по госстандартам – это, конечно, наша первая задача. Но не менее важная цель – создать современную среду, где ребенок сможет развиваться вне обязательной программы. Это новая форма образовательной деятельности, позволяющая детям выбрать вектор своего развития и понять, кем они хотят стать в жизни. Исходя из этих целей, у нас появилась концепция инжиниринговой школы. Смысл ее – в проектном подходе ко всему, в том числе и формированию личности. То есть мы хотим вырастить не узких специалистов, а людей с пытливым умом, которые смогут работать с информацией, выбирать главное и быстро переформатироваться.
– Мы – технический вуз, у нас очень развиты те направления, которые связаны с цифровизацией. Сегодня они крайне востребованы. Основной фокус мы делаем на направления IT, цифровизацию, предпринимательство, подготовку современных инженеров. Любой специалист сегодня должен обладать широким спектром компетенций. Чтобы пойти по какому-то из этих направлений, нужно быть «заряженным», глубоко мотивированным.

Виктор Рулевский
ректор ТУСУРа
Сотрудничество школы и технического вуза не говорит о том, что здесь каждый первый будет айтишником, а каждый второй инженером. Помимо естественно-научного, ученикам «Интеграции» предлагают социогуманитарное или культурно-спортивное направления. Программы каждого из них разрабатываются совместно с кафедрами ТУСУРа. Куда пойти и в какой сфере развиваться, дети будут решать сами.
Образовательные направления школы «Интеграция»:
Инженерно-технический центр
Включает в себя естественно-научные направления: школа юных программистов, школа белых хакеров, робототехника, лаборатория IT и другие занятия.
Социально-гуманитарный центр
Сюда входят направление журналистики, школы юных экономистов, психологов и лингвистов. На выбор детям - три языка: английский, немецкий, французский. Упор на занятиях этой школы будет делаться на разговорные навыки. Уроки будут вести и носители языка – магистранты и аспиранты ТУСУРа.
Культурно-спортивный центр
Объединит творческих и активных личностей. В культурном направлении ученики смогут выбрать танцы, школьный ансамбль, изостудию. Любители активного образа жизни будут заниматься футболом, легкой атлетикой. Школа сотрудничает с Ассоциациями гиревого спорта и самбо, среди педагогов по физическому воспитанию будут работать мастера и кандидаты в мастера спорта. Мест для занятий хватит всем. В «Интеграции» два спортивных, тренажерный залы и студия хореографии.
Каждый центр содержит в себе более узкие специфичные направления, которые требуют новых подходов в обучении. Для их разработки, а также решения других важных вопросов в январе этого года была сформирована рабочая группа, куда вошли представители университета и школы. Возглавил ее ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.
– Школа сегодня предоставляет такой широкий спектр возможностей, что я даже завидую современным детям, – признался ректор. – Специализированные классы дают возможность разобраться в себе, уже осознанно выбрать специализацию и прийти в тот или иной университет. Наша основная задача – помочь ученикам определиться. Не заставлять их, а сделать так, чтобы школьник сам к этому пришел. У нас уже есть опыт выстраивания отношений с другими школами и лицеями. Имея этот опыт, мы решили все лучшее интегрировать в школе «Интеграция».

Большая часть оснащения школой закуплена. Остались финальные штрихи. Все 1100 учеников, именно на столько рассчитана одна смена, не будут ни в чем нуждаться. По факту сегодня набрано 800 человек. Из них около 500 – начальная школа, семь первых классов. Часть детей перешла сюда из школы-сада в «Южных Воротах», освободив там места для дошкольников.
– «Южные Ворота» – строящийся район, пока еще здесь есть дефицит с местами в детских садах. Чтобы как-то облегчить ситуацию, мы организовали у себя дошкольные группы. Принимаем ребятишек с 5,5 до 7 лет в бесплатные группы временного пребывания. Будем их развивать, адаптировать и готовить к школе. Это займет порядка четырех часов в день. Родители также могут выбрать дополнительные услуги: ЛФК, иностранные языки.

Лилия Пикалова
директор школы «Интеграция»
В штате школы почти сто учителей. Половина из них – жители «Южных Ворот». Дополнительные уроки также станут вести преподаватели, сотрудники и аспиранты университета. А часть занятий у старшеклассников будет проходить в ТУСУРе на базе студенческого бизнес-инкубатора.

– На базе школы мы создадим «Предуниверсарий», который предполагает усиленную подготовку спецпредметов к сдаче ЕГЭ: физика, математика, география. Там же ребята 9-11 классов получат углубленные знания по физике, математике и информатике, – что требуется нашим студентам, – рассказывает Виктор Михайлович. – В «Предуниверсарии» мы будем развивать предпринимательский трек. Не только теоретически. Старшеклассники будут интегрироваться в маленькие студенческие группы и работать вместе с ними над реальными проектами. Этот проект формируется бизнесом Томской области – предприятиями, которые формируют 80 % инноваций региона. Например, «Микран», «Элком+», «Элеси» и другие. Все они созданы выпускниками нашего университета.

Мы сделаем такой инновационный лифт, сквозную технологию, когда бы школьники старших классов интегрировались в эти проектные группы. Да, возможно, на данном этапе они будут выполнять не много научной работы, но зато они освоят азы предпринимательства, экономики и менеджмента, увидят, как создавать прибор и внедрять его в тот или иной сектор экономики, поймут, что такое стартап. Плюс научатся работать в коллективе и погрузятся в тему, поймут философию университета. Им проще будет войти в систему университета, они будут более адаптированы. Для таких ребят мы постараемся выстроить индивидуальную образовательную траекторию.
Вопрос, предполагаются ли льготы при поступлении в ТУСУР для выпускников «Интеграции», сейчас прорабатывается. По словам ректора, учеников, которые пройдут все ступени – от начальной подготовки до предуниверсария, ждет поступление в ТУСУР на более выгодных условиях. Вуз заинтересован в мотивированных студентах. И чем раньше начать дорогу к этой мотивации, сориентировать, тем легче ребенку будет в университете, уверен Виктор Рулевский. Но, конечно, не все сразу. Знакомить учеников «Интеграции» с большой наукой планируют постепенно.

– Для себя мы начинаем разрабатывать образовательные программы уже с начальной школы. Но там все только ознакомительное, чтобы интерес пробудить, – рассказывает Лилия Пикалова. – В среднем звене мы даем уже более широкий спектр программ и вовлекаем детей через совместные мероприятия с университетом. У старших классов – предуниверсарий, там уже четко профиль: либо инженерно-технический, либо социогуманитарный, и подготовка детей к поступлению в вуз.
Видеокамеры, электронные ключи на воротах – система безопасности в новой школе полностью соответствует нормам законодательства. В остальном здесь тоже все продумано до мелочей: свой стоматологический кабинет, душевые для детей, лифт для маломобильных учеников, десятки умывальников на разный возраст, столовая на несколько сотен мест, чтобы все дети за время перемены успели перекусить горячими блюдами и свежей выпечкой собственного приготовления.



Коридоры будут убирать уже закупленные моечные машины. Также для удобства уборщиц в их распоряжении – специальное помещение с душем, складом и местом для стерилизации инвентаря.

Помещение для уборщиц
«Интеграция» – цифровая школа. Все процессы в ней будут автоматизированы: бухгалтерия, питание, система контроля доступа электронных журналов и дневников. Если вдруг осенью пандемия вновь заставит нас перейти в онлайн, родители и ученики новой школы могут не беспокоиться за бесперебойность и удобство электронного обучения. Все процессы проходят с использованием технических возможностей ТУСУРа и при поддержке специалистов университета.

– Мы хотим, чтобы наши ученики видели, что такое цифровизация, – говорит Лилия Рахимовна. – У нас уже заключено несколько договоров о сотрудничестве со всемирно известными компаниями: с «Intel» будем реализовывать программу «Интеллект для каждого», «Samsung» познакомит наших детей с интернетом вещей. Совместно со Сбербанком мы разработали единую кампусную карту, с помощью которой можно будет рассчитываться в столовой и заходить на территорию школы. Академия «Cisco» научит детей своими руками собирать и разбирать компьютер, плюс ребенок сможет получить сертификат специалиста по сопровождению компьютерного оборудования на первоначальном техническом уровне. Мы хотим доказать детям, что в мире столько всего интересного, гораздо интересней телефонов.

Чтобы ученики убедились в этом лично, «Интеграция» станет бестелефонной школой. При входе все ученики будут сдавать мобильники, храниться они будут в специальных ящиках. Получить свой гаджет назад ребенок сможет после окончания уроков.

– В начальной школе эти ящики будут находиться прямо в классах. Все закрывается на замок, – поясняет директор. – Родителей мы ставим в известность об этом правиле сразу, во время подачи заявления. Телефоны – это бич, который мешает образовательному процессу. Мы предлагаем детям свои гаджеты: мобильные классы, ноутбуки, библиотечный информационный центр. Вайфай у нас по всей школе. Можно сидеть с ноутбуком и использовать те ресурсы, которые требуются для учебы. Но во время уроков ничто не должно отвлекать.
«Интеграция» – нечто новое для Томского района и города. Пока есть свободные места, принимают сюда не только по прописке, но и по желанию. У новой школы в «Южных Воротах» нет цели конкурировать с лицеями и гимназиями. Есть задача вырастить людей 21 века, которые умеют мыслить широко, смогут ставить цели, определять шаги к их достижению и добиваться блестящих результатов. Точка отсчета – 1 сентября 2020.


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