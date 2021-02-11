«Бельмо проспекта Ленина»‎. Как живут в аварийном доме в самом центре Томска

Истории

Дом на проспекте Ленина, 120 признали аварийным и подлежащим сносу в 2014 году. До 2016 всех жильцов должны были расселить, но окна тут горят до сих пор. Несколько лет назад дом «подлатали» — скрепили металлическими прутьями накренившуюся часть здания со второй, а недавно фотографии этой деревяшки снова замелькали в интернете — теперь завалившуюся пристройку для надежности подперли брусками.

«Тут мужик на машине подъехал, остановился и говорит: «Так вот где этот дом чудесный находится, фотки в интернете видел», — рассказывает жительница Ленина, 120 Елена Котович.

Из пяти «живых» квартир дома, как называют сами, нас встречают жители четырех. Еще в одной дома один ребенок, мама на работе. Когда наши журналисты приезжали сюда в 2017, из 17 квартир дома жилыми оставались 11.

Деревянные подпорки, по словам жильцов, появились у дома совсем недавно. Их установили работники УК «Рембытстрой».

«У нас несколько лет назад начал отходить пристрой, УК сделали железки, прикрутили на них пристрой к дому. В прошлом году еще сделали прутья, теперь уже насквозь через стены квартиры прикрутили, чтобы было надежней. А вот недавно, в самый мороз поставили подпорки. Я ничего понять не могла сначала: какие-то ямы три штуки появились, доски лежат, — рассказывает Елена. — Мы не жаловались, администрация, видимо, проверила и сказала УК отремонтировать. На холодный асфальт на снег приделали, сейчас таять начнет и это все завалится».

В управляющей компании «Ремстройбыт» поясняли, что ремонт в полном смысле этого слова здесь не положен, так как приказом администрации города от 2014 года дом признали аварийным и подлежащим сносу, а квартиры должны были расселить. Деньги на ремонт таких домов не положены, но УК обязана принимать противоаварийные меры, чтобы не допустить разрушений.

Мы поднимаемся по крутой покосившейся лестнице подъезда на второй этаж, жители рассказывают о своих проблемах.

«Тут у нас замкнуло электричество, — показывает на почерневшую стену Галина Астраханцева, — как загорелось все здесь. Это хорошо, что соседка Валя, которая уже умерла, услышала, что-то трещит. А так бы мы сгорели. А сейчас все наши провода вот-вот порвутся. Они уже вот на таком метре висят и никому не надо».

В этом году хилая проводка особенно тревожит. Морозы чувствовались в квартирах. Рамы у всех одинарные, а вставить двойные уже не получится — дом повело и рамы перестали подходить по размеру. Включать же обогреватели всем и сразу опасно — можно перегрузить провода и устроить пожар.

«В кофтах, штанах, носках ходим, спим одетые. Что делать, невозможно, по два обогревателя включены. Нынче или дом осел и все осыпалось, холодно совсем стало, или зима такая, в прошлом году не было этого мороза. Вот такой слой льда у всех», — показывает руками одна из жительниц.

Когда лед растает, придет другая проблема - вода с Ленина польется в подвал. От этого в квартирах на первом этаже жить еще сложнее из-за постоянной сырости. «Сейчас снова начнет таять, вода в подвале появится, будем на ибупрофене сидеть постоянно — ноги тянет», — говорит пенсионерка Галина Брахнова.

В дверную ручку одной из квартир кто-то воткнул письмо, но местные объясняют, что до адресата ему уже не дойти — «не дождались ничего и умерли». То же случилось с людьми из нескольких других квартир. Некоторым, правда, удалось-таки через суд добиться от городской администрации жилья и переехать. Те, кто остался, имеют каждый свою причину.

Галина Астраханцева рассказывает, что получила жилье в доме на Ленина, 120 как погорелец несколько десятков лет назад, когда дети были маленькие. «Конечно, обманули нас тогда. Сказали: «вот последний вариант, если не согласитесь, другого не будет», — вспоминает она. Здесь выросли ее дети и родились внуки. Пока они были маленькие, жили тут же, получалось размещать их на двухъярусных кроватях, сейчас же все они переехали в съемное жилье.

«Дима только остался, мама на работе, я его бабушка, — показывает Галина на парня, который выглядывает из дверей соседней квартиры. — Он с рождения в этом доме живет».

Сама Галина говорит, что не может себе позволить арендовать что-то, поэтому остается жить в своей квартире по соседству с квартирой дочери и внука-школьника.

«Два года назад к нам приехали снег скидывать с крыши и мне говорят: «А вам не стыдно, что вот эта часть заваливается?» Я говорю: «нет». А они: «Вы могли бы деньги собрать и вот это сделать», — возмущается она.

Двери в соседние квартиры второго этажа подъезда закрыты, либо заколочены.

«Видите, у лестницы там уже забили досками, потому что квартира стала видна. Когда в прошлый раз приезжали, там еще жили. А 13-я квартира у нас нахальная, нахрапом взяли, — показывают жительницы. — Они просто тут живут, прописки нет. Дедушка в ней был, куда-то делся, квартира пустовала, и эти люди здесь поселились».

Здесь же на втором этаже в коридоре у жителей дома общий самодельный санузел. Раньше в доме была проблема с туалетом, а потом в соседях появился профессиональный сантехник, он помог установить необходимое оборудование и вывести канализацию в городские сети. Сейчас жильцы Ленина, 120, говорят, что как положено платят за эти услуги.

«До того смешно, на выборы нам поставили на улице туалет, потому что туалета у нас вообще не было. Выборы прошли — туалет исчез!», — вспоминает Галина Астраханцева.

Елена Котович может рассказать про все, что происходило в доме в последние годы. Она живет тут уже почти полвека.

«Я родилась в этом доме, в квартире внизу. Потом нам эту дали эту квартиру, мы здесь жили — я и сестра. Потом мать с отцом развелись, мы перешли к отцу, бабушка нас воспитывала. Вот 47 лет уже здесь живу. Остальные мои не дождались никаких изменений, папа умер», — рассказывает она.

Говорит, что это они вместе с Галиной начали первыми бить тревогу насчет состояния дома и хлопотать о том, чтобы пригласить межведомственную комиссию, которая определяет: дом уже аварийный или его еще можно отремонтировать. Ее дети также, как и дети Галины, переехали в другое жилье. Сыну через суд удалось получить квартиру. А сама она не может добиться оформления договора социального найма на квартиру, без этого сложно претендовать на жилье. Говорит, что в 2001 году ее с детьми из квартиры хотели выселить, так как прописка не была оформлена. Тогда она обращалась в суд Ленинского района и сумела квартиру отстоять. По ее словам, с решением суда она имеет право подать заявление на заключение договора социального найма, но получает отказ. Сама не пенсионерка, работает.

«Наш дом вообще один стоит тут как бельмо на Ленина. Ну, осталось тут пять квартир, дайте уже всем это жилье, расселили бы и жили спокойно. Я постоянно раньше ходила в администрацию, они меня там уже видеть не могли. Все бумажки есть, куда ходили, куда обращалась», — сетует Елена.

В последние годы, рассказывает Елена, они с соседями постоянно держат в доме собаку — боятся поджога. Предыдущая жила 13 лет, но пришлось усыпить, сейчас появился 11-месячный щенок.

«Самое главное, чтобы нас не сожгли. Он хоть лает, окна одинарные и мы все слышим, что происходит. На прошлой неделе он так лаял, женщина какая-то крутилась. А до этого парень молодой был ночью, он пошел кругом дома, потом во второй подъезд зашел. А второй в машине сидел. Просто действительно уже страшно. Место-то хорошее, центр города», — говорит Елена Котович.

Еще одна жительница дома Галина Брахнова недавно смогла выиграть у администрации суд и теперь ей обязаны выдать жилье. Она надеется получить его быстро, так как имеет инвалидность и жилье ей обязаны предоставить быстрее.

По словам жителей, районная администрация обещает расселить дом до 2025 года. На это время, пока жилье постоянное предоставить не могут, предлагали им переехать в жилье маневренного фонда. Во временных квартирах площади выделяют из расчета шесть квадратных метров на человека. Однако переезжать в такое жилье они не хотят, потому что считают, что условия в маневренном жилье будут хуже. Кроме того, придется делать ремонт, а после нет гарантий, что не попросят перейти в другое жилье. Пожара бояться еще и потому, что если он случится, выбора между своей квартирой в аварийном доме и маневренным жильем уже не останется.

Игорь Лебедев с двумя взрослыми дочерями и одиннадцатилетним внуком необходимость переезда в жилье маневренного фонда собирается оспорить в суде. Их квартира в 31 квадратный метр находится как раз в том месте дома, где рабочие УК уже несколько раз латали пристрой. Часть металлических прутьев, на которых пристрой держится, проходят насквозь через стену его квартиры.

Недавно Игорь получил от администрации Ленинского района документ, в котором говорится, что он и его дочери должны выселиться из помещения. Такой вывод сделали специалисты жилищно-коммунального отдела районной администрации и главный инженер управляющей компании, когда проводили обследование состояния дома. Администрация Ленинского района намерена обращаться с иском в суд, чтобы выселить семью из небезопасного помещения.

«Из-за сверхнормативной деформации узла “Тамбур” жилого дома, необходимо исключить пребывание людей в квартире №17. <...> Проживание жителей в этой квартире небезопасно и может привести к человеческим жертвам», — говорится в документе.

Но Игорь не считает, что жизнь в квартире опасна.

«У нас тут все проблемы возникли от того, что пристройка вот эта постоянно падает. Дом аварийный уже несколько лет, нам прикручивали, видите, чтобы она не упала. Но вот именно в этом году нас захотели переселить. Я писал отказ о переселении на время ремонта, а они решили, что нам вот это все угрожает. Десять лет не угрожало, а вот сейчас прям стало. Если хотят ремонтировать тамбур, пускай делают, мы как-то переживем эту систему. Мы отсюда просто не уедем, у нас нормальная жизнь», — говорит мужчина.

На пороге его квартиры нас встречает собака с щенком, днем дома Игорь бывает с одиннадцатилетним внуком Степаном. Мама ребенка Валентина работает в школе поваром, поэтому уезжает на работу самым ранним утром, а возвращается вечером. Вторая дочь Игоря — Ксения — тоже работает.

В доме Игорь во время нашего разговора ходит в верхней одежде, из крана на кухне постоянно течет вода. Игорь объясняет, что не выключать ее советовали в УК, иначе трубы перемерзнут. Недавно они с внуком пытались посмотреть, где находятся квартиры маневренного фонда, куда им предлагают переехать.

«Мы ездили посмотреть на Лебедева 5, где квартира 1 и 2. Но квартиру такую не нашли, прошли по всем этажам, никто не объяснил ничего. Там на полу кровь, люди говорят, что по два-три человека в год умирает. Мы вчера были с ребенком, он говорит: “Деда, я туда не поеду. У нас тут даже лучше. Мы хотим встречный иск подать, чтобы нас в нормальное жилье переселили, а не куда попало. Я так думаю, что нас просто хотят отсюда выселить, квартиры, которые будут положены, продадут, а мы будем в маневренном жить до конца своих дней. В нормальное жилье обычное мы готовы переселяться», — говорит Игорь.