Барак на Спичке: как живут в опасных домах в Томске

Фото: Подъезд аварийного дома на Куйбышева, 2 Автор: Юлия Фаллер

Дом на окраине Томска. На входе в подъезд жутко воняет канализацией. Трубы давно сгнили, и все сливается в подвал дома и дальше в озеро. Деревянный пол прогнил и местами провалился. Горячей водой можно пользоваться зимой, летом только холодная. Жители двухэтажного деревянного барака на Куйбышева, 2 устали ждать очереди на расселение. По их словам, в документах появилась приписка, что дом признан аварийным из-за пожара, и поэтому он не попал в жилищную программу по расселению. Дом как образец самого непригодного жилья в Томске показали в фильме на канале Россия 24. Как там продолжают выживать люди?

«Я уже потеряла надежду на расселение»

Фото: Маргарита Дьякова Автор: Юлия Фаллер

Маргариту Дьякову переселили вместе с родителями в деревянный дом на Спичку после пожара. В администрации дали временное жилье и забыли. Родители Маргариты давно умерли, так и не дождавшись расселения. «У нас сгорел дом в начале 2000-х, и нас переселили временно. Но временное жилье стало постоянным. Я уже потеряла надежду на расселение». Маргарита живет на втором этаже, как начинаются дожди, так с крыши топит ее единственную комнату. Крыша протекает не только в комнате Маргариты, но и еще в некоторых квартирах.

Фото: Потолок в комнате Маргариты Дьяковой

«Я думала, когда отсюда уйду, то начну жить заново – нормально»

Фото: Евгения Колягина

53-летняя Евгения Колягина купила комнату в этом доме в начале 2000-х. Она переехала из Казахстана в Томск, училась в политехническом университете, закончила и не захотела возвращаться на родину. «Жилье в деревянном доме было очень дешевое, и денег хватило только на покупку комнаты без туалета и ванной, — рассказывает Евгения. — У меня была безвыходная ситуация, за бесценок пришлось продать жилье в Казахстане и в Томске негде было жить, помощи ждать тоже было не от кого».

Фото: Аварийный дом Автор: Юлия Фаллер

Спичка – микрорайон на окраине Октябрьского района, названный в честь закрытой «Томской спичечной фабрики». Для работников спичфабрики в 1963 году построили двухэтажный деревянный дом-общежитие с общим туалетом. Сейчас дверь в туалет не открывается, пол вздулся, по трубам вода всегда бежит в подвал. По словам жильцов, заявку на ремонт труб они подали несколько месяцев назад, но из специалистов на вызов так никто и не приехал.

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«Когда работала спичфабрика, там была КНС, как только закрылась спичфабрика, все сливы стали идти в озеро, — говорит Евгения. — Трубы в доме везде расходятся, стоки фекалий собираются, образуют пробки, и эти трубы разрывает. Предыдущая управляющая компания от обслуживания дома отказалась. Сейчас с нас каждый месяц собирает деньги на ремонт общего имущества УК «Жилкомсервис», но никакой ремонт они не делают». За коммунальные услуги летом Евгения платит три тысячи рублей, зимой выходит около пяти тысяч.

Фото: Комната Евгении Автор: Юлия Фаллер

Как рассказывает Евгения, она уехала из этого дома в 2014 году, вышла замуж, поменяла полностью свою жизнь, даже сменила имя и фамилию. «Я была Натальей Борисовной Парфеновой, вышла замуж и сменила всю свою жизнь. Я думала, когда отсюда уйду, то начну жить заново – нормально». Но Евгения не переставала ходить в администрацию и добиваться расселения, за несколько лет накопилась приличная папка с документами. По словам Евгении, администрация из года в год обещает переселить жильцов. Дом официально признали аварийным в 2013 году и подлежащим сносу. У дома были проблемы с фундаментом и проводкой. Но в документах не было никакой информации, что дом признали аварийным из-за пожара.

Фото: В доме несколько раз горела проводка

Мы несколько лет ходили в администрацию Октябрьского района, в 2019 году нас наконец-то внесли в список расселения. В администрации нас пугали: больше будете жаловаться — мы вас засунем в маневренный фонд. Они нас засунут в маневренный фонд и забудут. Позже нам сказали в администрации, что дом признали аварийным из-за пожара. А это значит, что нас автоматически сняли с очереди на расселение, поставили в резервный список. Нас не смогут расселить до 2025 года. Ну какой пожар, тут жить невозможно, все сгнило, канализации нет, дом ветхий. С крыши вода бежит. Пожар действительно в доме был, но намного позже. Сдвинуть ситуацию можно через суд, мы обратились к юристу, за услуги попросили по 50 тысяч с каждого, у нас нет таких денег.

По документам Евгения владеет нежилым помещением, долей квартиры. За стенкой у Евгении живет разведенная Марина Ярушина с трехлетним сыном, они владеют второй частью квартиры. Если дом расселят, то женщинам выделят одну квартиру на двоих.

Фото: Марина Ярушина Автор: Юлия Фаллер

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Марина приехала из Томской области на учебу и купила комнату размером двадцать квадратных метров в 2006 году. Комнату Марины постоянно топит сверху, а по ночам женщина слышит, как дом разваливается. Марина только вышла из декретного отпуска, но предприятие, где работала женщина, распалось. Помогают женщине родители, на отца ребенка она подала на алименты. Сейчас Марина в поисках работы. «Очень тяжело жить, цены на все взлетели. Я не помню, что последний раз себе покупала, стараюсь, чтобы сыну всего хватало. А тут мы узнали, что нас сняли с очереди на расселение, так это ужас. Тут невозможно жить с маленьким ребенком».

Галина Шестакова в 1999 году заехала в пустую комнату с раковиной, сама обшила стены гипсокартоном и сделала ремонт. Разделила комнату на зоны: кухню и спальню. Галина уже пять лет как на пенсии, но продолжает работать учителем физкультуры в школе.

Фото: Галина Шестакова

«Сначала мне не повезло с соседями, в моем крыле незаконно жили молодые неблагополучные люди, они выпивали. Я обращалась в милицию, и их выселили, сейчас у меня хорошие соседи». Галине Шестаковой в 2013 году обещали в администрации, что при переселении ей выделят квартиру не меньше 21 квадратного метра. «Тогда говорили, что нам выделят квартиры без возможности выбора района. Да нам бы хоть куда уехать, лишь бы не жить в таких условиях. С тех пор прошло восемь лет, и ничего не поменялось. Недавно показали наш дом в фильме про арестованного мэра Кляйна, на кадрах были самые страшные места в коридоре. Я предлагала соседям скинуться и хотя бы возле своей квартиры сделать ремонт, но дом разваливается и никто не хочет ничего делать». В квартире Галины уютно, как только отходят обои, она сразу же их переклеивает. «Я по-другому не могу, — признается женщина. — Вкалываю всю жизнь с утра до вечера, вот и сейчас ищу подработку на лето».

Фото: В квартире у Галины Шестаковой Автор: Юлия Фаллер

38-летняя Светлана Литвинова живет в аварийном доме с 2011 года. Сейчас у нее пятеро детей от двух до 11 лет. Двоих детей Светлана взяла под опеку. Чтобы оформить опекунство, пришлось снять еще одну квартиру в доме. «Я взяла под опеку двоих детей знакомых, — говорит Светлана. — Антон и Анютка росли на моих глазах, а их родителей лишили прав по суду за пьянство. Мы живем в ужасных условиях, повсюду вонь от канализационных стоков, стены разваливаются, везде сквозняки. С потолков постоянно что-то сваливается, тараканы и клопы отсюда не выводятся. Снимать трехкомнатную квартиру в другом месте у нас не позволяют возможности. Муж получает 40 тысяч рублей, я нигде не работаю и занимаюсь детьми. Мы ждем расселения с 2013 года, узнали недавно, что дом поставили в резервный фонд из-за пожара. Но пожар случился в 2015 году. Нас обманывали все это время в администрации. Каждый год сроки сдвигали, а потом и вовсе сняли с очереди на расселение. Где справедливость?».

Фото: Светлана с детьми

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В доме есть квартиры, где нет никакой воды и слива. Их сдают жильцам за 5 тысяч рублей в месяц. Беременная молодая мама с ребенком, который только начал ходить, живет в такой квартире, жалуется, что хозяйка планирует поднять цену до восьми тысяч, а условий для нормальной жизни никаких.

Фото: Комната без канализации и воды

Жильцы показывают нам комнату Андрея, мужчина после отравления и не смог с нами поговорить.

Что говорят об этом доме в мэрии

В Томске, по данным мэрии, около 550 многоквартирных домов, признанных аварийными, в них проживают более 11 тысяч человек. На их переселение требуется свыше 12 миллиардов рублей. Как нам рассказали в мэрии, деревянный дом на Куйбышева, 2 не включили в Региональную адресную программу по переселению жителей из аварийных домов из-за пожара. Но жильцов все равно расселят после 2025 года, так как дом включен в другую программу по расселению. «В 2013 году 23-квартирный дом по ул. Куйбышева, 2 был признан аварийным в связи с пожаром, – говорит глава Октябрьского района Сергей Лозовский. – Это стало поводом для отказа во включении дома в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В настоящее время дом включен в муниципальную программу «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда» на 2017-2025 годы и состоит в перечне аварийных многоквартирных домов Томска, которые будут расселены за счет средств муниципального бюджета. Проведение переселения запланировано на 2025 год». До момента расселения жители дома могут обратиться в администрацию Октябрьского района для переселения в помещения маневренного жилого фонда. Это возможно в том случае, если квартиры на улице Куйбышева, 2 являются единственным местом постоянного проживания. Специалисты районной администрации готовы дать консультацию по заполнению заявления и необходимому перечню документов по адресу: ул. Пушкина, д. 17, каб. 14, т. 8 (3822) 90-24-53.

В 2021 году для переселения горожан из аварийного жилищного фонда планируется направить 1 млрд 157 млн 174 тыс. рублей, в том числе 1 млрд 122 млн 458 тыс. рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ и 34 млн 715 тыс. рублей из областного бюджета. В Томске намечено расселить 679 квартир, из которых 388 находится в частной собственности, 291 – в муниципальной. В переулке Целинном строится многоквартирный жилой дом на 200 квартир, предназначенный для томичей, переселяющихся из аварийного жилого фонда. Строительством занимается «Облстройзаказчик». Срок завершения строительных работ – не позднее 1 декабря 2021 года. В 2022 году под расселение планируется построить еще два многоквартирных дома (на 160 и 230 квартир) по улице П. Федоровского.

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Как быстрее переселиться из аварийного дома?