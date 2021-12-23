«Банки максимально идут
навстречу клиенту»
навстречу клиенту»
Как пандемия изменила банковскую сферу? Что ждет ипотечные ставки дальше и как самому начать инвестировать? Эти вопросы мы задали руководителю томского отделения банка "Открытие" Олесе Гребневой.
Об этом, а также о поддержке бизнеса, возврате к вкладам и развитию новых форматов, в материале ТВ2.
Об этом, а также о поддержке бизнеса, возврате к вкладам и развитию новых форматов, в материале ТВ2.
Ипотечный вопрос
— Олеся Валентиновна, как пандемия сказалась на банковской сфере?
— Для банковского сектора это было время больших вызовов. Кратко можно сказать о пяти тенденциях, которые охарактеризовали развитие банковской сферы в этот период. Первое — это снижение ключевой ставки до исторического минимума — 4,25%. Затем цифровизация и онлайн-сервисы, которые начали развиваться семимильными шагами. Запуск льготных программ поддержки, как бизнеса, так и ипотеки. Переток вкладчиков в инвестиции, который тоже стал заметен именно в этот период. И развитие Системы Быстрых платежей.
— Для банковского сектора это было время больших вызовов. Кратко можно сказать о пяти тенденциях, которые охарактеризовали развитие банковской сферы в этот период. Первое — это снижение ключевой ставки до исторического минимума — 4,25%. Затем цифровизация и онлайн-сервисы, которые начали развиваться семимильными шагами. Запуск льготных программ поддержки, как бизнеса, так и ипотеки. Переток вкладчиков в инвестиции, который тоже стал заметен именно в этот период. И развитие Системы Быстрых платежей.
Олеся Гребнева, управляющий томским отделением банка "Открытие"
Если говорить о том, что происходило с банками, то именно в этот момент мы почувствовали, что у нас есть подушка безопасности, которая позволила пройти стрессовые состояния максимально благоприятно. Конечно же, политика Центробанка в виде понижения ключевой ставки в 2020 году нам максимально помогла. У нас появился дополнительный стимул развития кредитных программ для населения и для бизнеса. Соответственно, банки начали активно внедрять те сервисы и программы, которые до этого развивали в более мягком режиме — речь идет о дистанционных каналах, которые совершили рывок буквально за пару месяцев. Именно пандемия способствовала тому, что ряд банковских услуг стал доступен во всех приложениях. После стабилизации ситуации с коронавирусом часть клиентов вернется в офисы, но те дистанционные сервисы и каналы, которые были разработаны у нас, останутся с клиентами навсегда.
— Вы говорите про дистанционные каналы. Можете привести примеры, что было сделано.
— Например, удаленная идентификация клиентов. Теперь для того, чтобы получить какие-то банковские услуги, можно не приезжать в банк, а пройти идентификацию через Госуслуги, открыть счет, получить кредит, стала доступна ипотека онлайн. То, что раньше мы могли оформлять только в офисе банка, сейчас человек может сделать в два клика в банковском приложении.
— Например, удаленная идентификация клиентов. Теперь для того, чтобы получить какие-то банковские услуги, можно не приезжать в банк, а пройти идентификацию через Госуслуги, открыть счет, получить кредит, стала доступна ипотека онлайн. То, что раньше мы могли оформлять только в офисе банка, сейчас человек может сделать в два клика в банковском приложении.
Опрос банка «Открытие» показал, что треть россиян готовы взять цифровую ипотеку. Главными преимуществами цифровой ипотеки, по мнению россиян, является то, что не надо лишний раз ходить в банк, а также удобство и быстрота.
— В течение 2021 года Центробанк неоднократно повышал ключевую ставку. Как это сказывается на ипотечном рынке?
— Те программы, которые были запущены в прошлом году, — «Семейная ипотека», «Ипотека с господдержкой» — продолжают держать свои ипотечные ставки на том же низком уровне. На данный момент, например, ипотека по программе «Семейная ипотека» для тех, у кого первый ребенок родился после 1 января 2018 года, доступна по ставке 4,75%. Ипотека по программе с господдержкой также находится на уровне 5,5%.
Конечно, по программам, которые не привязаны к господдержке, ставки изменились. Если в начале этого года мы отмечали достаточно большой запрос на рефинансирование по ипотечным кредитам, которые были получены несколько лет назад под 12-13%, то сейчас с ростом ключевой ставки именно этот сегмент уменьшается, так как рефинансирование является не настолько актуальным.
— Те программы, которые были запущены в прошлом году, — «Семейная ипотека», «Ипотека с господдержкой» — продолжают держать свои ипотечные ставки на том же низком уровне. На данный момент, например, ипотека по программе «Семейная ипотека» для тех, у кого первый ребенок родился после 1 января 2018 года, доступна по ставке 4,75%. Ипотека по программе с господдержкой также находится на уровне 5,5%.
Конечно, по программам, которые не привязаны к господдержке, ставки изменились. Если в начале этого года мы отмечали достаточно большой запрос на рефинансирование по ипотечным кредитам, которые были получены несколько лет назад под 12-13%, то сейчас с ростом ключевой ставки именно этот сегмент уменьшается, так как рефинансирование является не настолько актуальным.
Но спрос на ипотеку определяется потребностями населения. И сейчас всего одна треть населения покупает новое жилье. Две трети улучшают свои жилищные условия. И тут важно отметить, что цены на недвижимость стабилизируются, и какого-то взрывного роста мы не ожидаем. Соответственно, и спрос должен быть на стабильном уровне.
— Была информация, что в период ипотечного бума предложение на рынке недвижимости в Томске сократилось в два раза. Если обычно предлагались 4,5 тысячи квартир, то в период ипотечного бума их стало 2 тысячи. Сейчас ситуация стабилизировалась?
— Рост цен на недвижимость спровоцировал повышенный интерес застройщиков к новым объектам. Сейчас на территории Томска мы видим появление новых застройщиков, которые строят объекты совсем иного качества. Они предлагают нашим клиентам новые территории, новые планировки квартир. Наряду с Северным парком, который традиционно пользуется спросом, появился спрос на «Левобережный», который только начал застраиваться, и ряд других площадок.
К сожалению, вторичный рынок мало меняется. Но с учетом того, что предложений становится больше, выбирать становится легче.
— А эскроу-счета популярны?
— Да, это как раз один из элементов, который делает рынок строительства прозрачным и стабильным. Банки в этом случае выступают гарантом того, что строительство будет закончено вовремя, что объект будет надлежащего качества, а собственники квартир получат недвижимость именно в том виде, который оговорен в договоре.
— А эскроу-счета популярны?
— Да, это как раз один из элементов, который делает рынок строительства прозрачным и стабильным. Банки в этом случае выступают гарантом того, что строительство будет закончено вовремя, что объект будет надлежащего качества, а собственники квартир получат недвижимость именно в том виде, который оговорен в договоре.
По итогам 2020 года банк «Открытие» в Томской области выдал ипотеки вдвое больше, чем годом ранее, тогда как за 9 месяцев 2021 года объемы выдач ипотеки выросли уже в 2,6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (свыше 700 млн рублей).
— В период ипотечного бума было опасение, что появится достаточно большой процент тех, кто не сможет исполнять свои кредитные обязательства. Насколько это оказалось обоснованным?
— Про долгосрочную перспективу — 15-20 лет — мы сейчас говорить не будем. Но на текущий момент система оценки рисков у банков достаточно четкая, понятная и предусматривает, что наши заемщики выплачивают не более 40-45, максимум 50% процентов от общесемейного дохода. Важно понимать, что есть такая вещь как финансовая защита кредита. То, что мы привыкли воспринимать как навязывание страховок при кредитовании, является финансовой защитой при непредвиденных обстоятельствах. В том числе, можно застраховаться от потери работы, на случай несчастных случаев, болезней. Приобретая страховую услугу от банка, клиент получает доступ к дополнительным финансовым механизмам. Я считаю, что именно такой подход поможет нашим клиентам максимально комфортно выходить из разных неприятных ситуаций.
— Как вы думаете, что будет происходить с ипотечной ставкой дальше?
— Это будет зависеть от того, какое решение примет Банк России на своем ближайшем заседании. Сейчас эксперты сходятся во мнении, что ключевая ставка будет повышена, вопрос — на сколько. Соответственно, через какое-то время вырастут и ставки по кредитам.
Уже сейчас, если брать ипотеку, которая не связана с льготными программами, ставка находится на уровне в 8,8%. Если ключевая ставка продолжит рост, то скорее всего средняя ставка будет приближаться к 10%.
— Про долгосрочную перспективу — 15-20 лет — мы сейчас говорить не будем. Но на текущий момент система оценки рисков у банков достаточно четкая, понятная и предусматривает, что наши заемщики выплачивают не более 40-45, максимум 50% процентов от общесемейного дохода. Важно понимать, что есть такая вещь как финансовая защита кредита. То, что мы привыкли воспринимать как навязывание страховок при кредитовании, является финансовой защитой при непредвиденных обстоятельствах. В том числе, можно застраховаться от потери работы, на случай несчастных случаев, болезней. Приобретая страховую услугу от банка, клиент получает доступ к дополнительным финансовым механизмам. Я считаю, что именно такой подход поможет нашим клиентам максимально комфортно выходить из разных неприятных ситуаций.
— Как вы думаете, что будет происходить с ипотечной ставкой дальше?
— Это будет зависеть от того, какое решение примет Банк России на своем ближайшем заседании. Сейчас эксперты сходятся во мнении, что ключевая ставка будет повышена, вопрос — на сколько. Соответственно, через какое-то время вырастут и ставки по кредитам.
Уже сейчас, если брать ипотеку, которая не связана с льготными программами, ставка находится на уровне в 8,8%. Если ключевая ставка продолжит рост, то скорее всего средняя ставка будет приближаться к 10%.
«Бизнес должен смотреть по сторонам»
— В ноябре возобновилась программа поддержки бизнеса ФОТ 3.0. Как много заявок поступило?
— ФОТ.3.0 — это продолжение тех программ, которые начались в 2020 году и которые были направлены на максимальное удержание работающих в бизнесе сотрудников. Программа построена таким образом, что можно получить кредитование на 18 месяцев с отсрочкой в шесть месяцев под 3%. Обязательное условие — сохранение численности сотрудников предприятия.
— ФОТ.3.0 — это продолжение тех программ, которые начались в 2020 году и которые были направлены на максимальное удержание работающих в бизнесе сотрудников. Программа построена таким образом, что можно получить кредитование на 18 месяцев с отсрочкой в шесть месяцев под 3%. Обязательное условие — сохранение численности сотрудников предприятия.
Эта программа работает очень просто. Но воспользоваться ей могут только те, кто участвовал в предыдущих программах. И это, наверное, самое большое ограничение.
После объявления о старте программы, у нас сразу же пошел поток заявок на нее. Клиенты идут, но это в основном клиенты малого бизнеса, не среднего. Средний бизнес в этот раз проявляет не очень большую активность. Видимо, доступность кредитных услуг по низким процентным ставкам дала некую обеспеченность финансовыми ресурсами. Поэтому пока мы выдали кредитов на 10 млн рублей – считаю, что это очень мизерная сумма для нашего региона.
После объявления о старте программы, у нас сразу же пошел поток заявок на нее. Клиенты идут, но это в основном клиенты малого бизнеса, не среднего. Средний бизнес в этот раз проявляет не очень большую активность. Видимо, доступность кредитных услуг по низким процентным ставкам дала некую обеспеченность финансовыми ресурсами. Поэтому пока мы выдали кредитов на 10 млн рублей – считаю, что это очень мизерная сумма для нашего региона.
Следующая программа связана с поддержкой субъектов МСП. Там, соответственно, процентная ставка 8,5% и ниже, а также есть возможность кредитоваться по отдельным направлениям. Этой программой достаточно хорошо пользуются наши клиенты и на нее стабильно хороший спрос. Как только Минэкономразвития дает нам возможность получить деньги под такие ставки, то поток заявок сразу дает о себе знать и достаточно стабильно обеспечивает кредитный портфель.
Также была объявлена программа господдержки по линии Ростуризма, где мы готовы были рассмотреть заявки. Но пока в нашем регионе заявок по этой программе нет.
Также была объявлена программа господдержки по линии Ростуризма, где мы готовы были рассмотреть заявки. Но пока в нашем регионе заявок по этой программе нет.
— А представители крупного бизнеса обращались за помощью?
— Программы для поддержки крупного бизнеса были в прошлом году. Мне кажется, что крупный бизнес в Томске не чувствовал себя настолько дискомфортно, чтобы обращаться за какой-то особенной помощью.
— Как думаете, что будет с бизнесом дальше? Ждать ли нам какого-то массового закрытия или наоборот открытия новых компаний?
— Программы для поддержки крупного бизнеса были в прошлом году. Мне кажется, что крупный бизнес в Томске не чувствовал себя настолько дискомфортно, чтобы обращаться за какой-то особенной помощью.
— Как думаете, что будет с бизнесом дальше? Ждать ли нам какого-то массового закрытия или наоборот открытия новых компаний?
— Мы все понимаем, насколько нелегко определенным отраслям бизнеса. Программа господдержки, льготы существуют именно для них. Соответственно, те предприниматели, которые нашли в себе силы максимально перестроить бизнес под текущую ситуацию, где-то уйти в цифровые или онлайн-сервисы, и при этом воспользовались программами господдержки, находятся в зоне роста. У них достаточно хорошие показатели.
И сейчас как раз направление, связанное с онлайн-сервисами, IT, кибербезопасностью будет максимально развиваться. А также то, что связано с поддержкой здоровья, поддержкой медиков. Поэтому в целом нашим предпринимателям требуется некая инициативность, возможность смотреть по сторонам для того, чтобы принимать решения, которые будут помогать их бизнесу. А банки и госпрограммы максимально готовы помогать в этом направлении.
Валюта, вклад или инвестиции:
что выбрать, чтобы сохранить деньги
что выбрать, чтобы сохранить деньги
— Всех всегда и везде волнуют деньги. Поэтому перейдем к ним и к накоплениям. Как лучше сохранить и приумножить накопленный капитал?
— Сейчас все приходят к тому, что нужно правильно распоряжаться теми ресурсами, которые у вас есть. Конечно же, это зависит от того, каким капиталом вы располагаете. Если у вас есть сумма, которая составляет менее 10% от вашего годового дохода, то лучше пойти по пути накопления или страхования. Накопления в этом случае это, конечно же, и вклады, и накопительные счета, и валютные счета. А страхование в этом случае можно рассматривать как некую накопительную часть, но с учетом страхового сегмента. Это и инвестиционное страхование жизни, когда вы можете получать какой-то дополнительный доход и при этом закрывать какие-то страховые случаи, и накопительное страхование, которое позволяет не только копить, но и получать услугу страхования жизни.
В случае, если вы понимаете, что у вас есть 10 процентов и более, то можно идти в сторону инвестиций, рассматривая инвестиционные, брокерские счета или иные инструменты.
— Сейчас все приходят к тому, что нужно правильно распоряжаться теми ресурсами, которые у вас есть. Конечно же, это зависит от того, каким капиталом вы располагаете. Если у вас есть сумма, которая составляет менее 10% от вашего годового дохода, то лучше пойти по пути накопления или страхования. Накопления в этом случае это, конечно же, и вклады, и накопительные счета, и валютные счета. А страхование в этом случае можно рассматривать как некую накопительную часть, но с учетом страхового сегмента. Это и инвестиционное страхование жизни, когда вы можете получать какой-то дополнительный доход и при этом закрывать какие-то страховые случаи, и накопительное страхование, которое позволяет не только копить, но и получать услугу страхования жизни.
В случае, если вы понимаете, что у вас есть 10 процентов и более, то можно идти в сторону инвестиций, рассматривая инвестиционные, брокерские счета или иные инструменты.
— Но инвестиции — достаточно сложный процесс, в котором не каждый может разобраться самостоятельно. С чего начинать новичку? Быть может, у вас есть обучающие программы, приложения?
— Ситуация перетока вкладов в инвестиции привела к тому, что Центробанк стал понимать, что есть достаточно большая доля неквалифицированных инвесторов. Это те самые люди, которые нуждаются в обучении. Как раз для них у нас есть разные услуги. Первое и самое простое — это приобрести инвестиционный продукт в банке. У нас есть бесплатное приложение «Открытие. Обучение в инвестициях». Там есть много видеоматериалов, различных презентаций, тренингов, где можно поэкспериментировать, чтобы понять, насколько вы можете работать на этом рынке.
Если вы пришли к мнению, что готовы попробовать, то в любом отделении банка можно открыть брокерский счет «Открытие Брокер», и когда вы устанавливаете приложение как клиент, там тоже есть раздел обучения. Есть поддержка, чаты, различные каналы, по которым можно получать различную информацию и помощь. Поэтому с нашей стороны поддержка инвестора максимальна.
— Ситуация перетока вкладов в инвестиции привела к тому, что Центробанк стал понимать, что есть достаточно большая доля неквалифицированных инвесторов. Это те самые люди, которые нуждаются в обучении. Как раз для них у нас есть разные услуги. Первое и самое простое — это приобрести инвестиционный продукт в банке. У нас есть бесплатное приложение «Открытие. Обучение в инвестициях». Там есть много видеоматериалов, различных презентаций, тренингов, где можно поэкспериментировать, чтобы понять, насколько вы можете работать на этом рынке.
Если вы пришли к мнению, что готовы попробовать, то в любом отделении банка можно открыть брокерский счет «Открытие Брокер», и когда вы устанавливаете приложение как клиент, там тоже есть раздел обучения. Есть поддержка, чаты, различные каналы, по которым можно получать различную информацию и помощь. Поэтому с нашей стороны поддержка инвестора максимальна.
— Как долго нужно учиться инвестированию?
— Все зависит от того, сколько времени человек готов уделять своему обучению. Если он считает, что ему достаточно посмотреть какую-то презентацию в течение десяти минут, то, вряд ли он станет квалифицированным инвестором. Если же есть готовность уделить этому достаточное количество времени, изучить материал, посмотреть, как это работает, читать аналитику, то за три месяца можно стать более-менее квалифицированным инвестором.
— Все зависит от того, сколько времени человек готов уделять своему обучению. Если он считает, что ему достаточно посмотреть какую-то презентацию в течение десяти минут, то, вряд ли он станет квалифицированным инвестором. Если же есть готовность уделить этому достаточное количество времени, изучить материал, посмотреть, как это работает, читать аналитику, то за три месяца можно стать более-менее квалифицированным инвестором.
— А что происходит с вкладами? Был определенный период, когда проценты по вкладам были очень низкими.
— Вне зависимости от ситуации на рынке, вклады всегда будут пользоваться спросом. Люди хотят иметь некую гарантированную часть, доступ к которой они имеют в любое время. Поэтому банковские вклады — тот сегмент, который в момент роста ставки увеличивается, в момент падения ставки уменьшается, но он есть практически у каждого человека.
То, что происходит сейчас на рынке вкладов, отражает наша ключевая ставка. Когда она падала, люди уходили в какие-то рискованные продукты. Сейчас как раз многие возвращаются во вклады.
— Вне зависимости от ситуации на рынке, вклады всегда будут пользоваться спросом. Люди хотят иметь некую гарантированную часть, доступ к которой они имеют в любое время. Поэтому банковские вклады — тот сегмент, который в момент роста ставки увеличивается, в момент падения ставки уменьшается, но он есть практически у каждого человека.
То, что происходит сейчас на рынке вкладов, отражает наша ключевая ставка. Когда она падала, люди уходили в какие-то рискованные продукты. Сейчас как раз многие возвращаются во вклады.
Что касается каких-то дополнительных ресурсов, в нашем банке есть возможность для клиентов, которые являются зарплатными или получают пенсию, получить при размещении вкладов более высокую процентную ставку. Также есть возможность направлять кэшбек, который образуется при расчетах по картам, на повышение ставки по вкладам. Это тоже дает плюс до 1% по вкладам, которые вы размещаете в нашем банке.
— Другой способ сохранения денег — обмен валюты и покупка драгоценных металлов. Какова их популярность?
— Наши клиенты исторически рассматривают валюту как некий актив, который поможет им сберечь и приумножить. Конечно, валютные активы не краткосрочные. Это не то вложение, которое вы сделали и в моменте можете получить доход. Это долгосрочная перспектива. Но она дает рост на каком-то длинном горизонте. А также создает некую базу для тех же заядлых путешественников, которые могли бы чувствовать себя комфортно в условиях колебания валют.
— Наши клиенты исторически рассматривают валюту как некий актив, который поможет им сберечь и приумножить. Конечно, валютные активы не краткосрочные. Это не то вложение, которое вы сделали и в моменте можете получить доход. Это долгосрочная перспектива. Но она дает рост на каком-то длинном горизонте. А также создает некую базу для тех же заядлых путешественников, которые могли бы чувствовать себя комфортно в условиях колебания валют.
В части приобретения валюты у нас, есть онлайн-сервисы, где можно купить валюту в онлайн-режиме по комфортному курсу. В том числе, вы можете поставить курс, по которому вы бы хотели купить, и если в определенный промежуток времени этот курс будет в программе появляться, то у вас автоматически будет куплен необходимый объем валюты. Также есть валютные банковские карты, с которых в банкоматах можно снять наличную валюту. Поэтому с точки зрения операций этот сегмент достаточно большой.
Металлические счета — это сфера, которая есть у нас в банке, но она рассматривается как дополнительный элемент для людей, которые хотят максимально диверсифицировать свой портфель и наряду с валютой уйти еще и в металлы, чтобы выгодно продавать их во время колебаний на рынке.
Металлические счета — это сфера, которая есть у нас в банке, но она рассматривается как дополнительный элемент для людей, которые хотят максимально диверсифицировать свой портфель и наряду с валютой уйти еще и в металлы, чтобы выгодно продавать их во время колебаний на рынке.
— Завершая наш разговор, хочется вновь вернуться к тенденциям. Можете дать прогноз, что ждет банковскую сферу дальше?
— В 2022 году мы ждем некой стабилизации ключевой ставки, возможно, даже ее снижения. Если по итогу 2021 года мы ожидаем инфляцию на уровне 8%, то сейчас эксперты закладывают на следующий год снижение инфляции до 4,5%. Соответственно, ожидается снижение ключевой ставки, повысится интерес к кредитованию, это приведет к дополнительному росту и сферы онлайн-кредитования.
Клиенты, в свою очередь, будут выбирать те продукты, которые интересны им с точки зрения сервисов, будут расти накопления на депозитах и счетах. Ипотечные программы, скорее всего, тоже будут вызывать живой интерес. Возобновится рефинансирование кредитов, которые будут получены сейчас при ставках от 9 и выше.
— В 2022 году мы ждем некой стабилизации ключевой ставки, возможно, даже ее снижения. Если по итогу 2021 года мы ожидаем инфляцию на уровне 8%, то сейчас эксперты закладывают на следующий год снижение инфляции до 4,5%. Соответственно, ожидается снижение ключевой ставки, повысится интерес к кредитованию, это приведет к дополнительному росту и сферы онлайн-кредитования.
Клиенты, в свою очередь, будут выбирать те продукты, которые интересны им с точки зрения сервисов, будут расти накопления на депозитах и счетах. Ипотечные программы, скорее всего, тоже будут вызывать живой интерес. Возобновится рефинансирование кредитов, которые будут получены сейчас при ставках от 9 и выше.
Поэтому я думаю, что сейчас банки идут максимально навстречу клиенту, и в любой ситуации на рынке будут стремиться к тому, чтобы обеспечить его необходимым набором продуктов при высоком уровне сервиса.
Текст: Валентина Анкудинова
Фото: Полина Диденко
Видео: Олег Мутовкин
Фото: Полина Диденко
Видео: Олег Мутовкин
декабрь, 2021 год
Партнерский материал
Партнерский материал