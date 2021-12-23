— В период ипотечного бума было опасение, что появится достаточно большой процент тех, кто не сможет исполнять свои кредитные обязательства. Насколько это оказалось обоснованным?



— Про долгосрочную перспективу — 15-20 лет — мы сейчас говорить не будем. Но на текущий момент система оценки рисков у банков достаточно четкая, понятная и предусматривает, что наши заемщики выплачивают не более 40-45, максимум 50% процентов от общесемейного дохода. Важно понимать, что есть такая вещь как финансовая защита кредита. То, что мы привыкли воспринимать как навязывание страховок при кредитовании, является финансовой защитой при непредвиденных обстоятельствах. В том числе, можно застраховаться от потери работы, на случай несчастных случаев, болезней. Приобретая страховую услугу от банка, клиент получает доступ к дополнительным финансовым механизмам. Я считаю, что именно такой подход поможет нашим клиентам максимально комфортно выходить из разных неприятных ситуаций.



— Как вы думаете, что будет происходить с ипотечной ставкой дальше?



— Это будет зависеть от того, какое решение примет Банк России на своем ближайшем заседании. Сейчас эксперты сходятся во мнении, что ключевая ставка будет повышена, вопрос — на сколько. Соответственно, через какое-то время вырастут и ставки по кредитам.



Уже сейчас, если брать ипотеку, которая не связана с льготными программами, ставка находится на уровне в 8,8%. Если ключевая ставка продолжит рост, то скорее всего средняя ставка будет приближаться к 10%.

