Баба Маша — буревестник революции. Март 2009 года

Истории



В мае 2021 года ТВ2 исполняется 30 лет. Тридцать лет. Тридцать историй из жизни ТВ2. Истории эти про ТВ2, про Томск, про Россию, про интересное время, которое нам выпало. Это истории про людей, которые на ТВ2 работали, и про людей, которые приходили к нам в студию или подходили к нам на улицах города. Это истории про реальность, которая менялась на глазах, и про иллюзии, с которыми мы расставались. Это истории про профессию, которой мы жили и продолжаем жить.

Сейчас это была бы информационная бомба общероссийского масштаба. И «сон зеленой кобылы» стал бы мемом. Как и сама баба Маша… Реальность сильно изменилась за прошедшие 12 лет. Онлайн мгновенно выводит такие местечковые казусы на новый уровень.

Но и тогда, в 2009 году, в Томске, конечно, шума было много. И в лидерах рунета наше ТВ2шное видео повисело нормально. А баба Маша стала символом той избирательной кампании в борьбе за мэрское кресло. И сама кампания была ого-го какая! Думаю, это самое «ого-го» и стало триггером всей истории с бабой Машей и спикером Мальцевым.

Мария Павловна Кобылина и Борис Алексеевич Мальцев. Почти ровесники на момент этой удивительной политической загогулины.

Случай. Нервы. Сила слова. Сказать, что эта ситуация всех удивила в моменте, как сейчас модно говорить, здесь и сейчас — ничего не сказать.

Итак, март 2009. Ох, какие это были выборы! Настоящие. Трушные. Первый тур — Николай Николайчук, Галина Немцева и Александр Деев. И еще два кандидата – от КПРФ И ЛДПР.

Самое яркое политическое высказывание первого тура — бессодержательное, но интригующее: «Я — Немцева». Женщина-кандидат. Галина Григорьевна ворвалась в томскую политику лихо. И набрала тогда 16% голосов. Много для человека, которого до выборов в Томске мало кто знал! В мэрское кресло не села, да и не планировала, конечно. Но запомнилась и успешно начала политическую карьеру. И второй тур выборов обеспечила.

Никто из лидеров предвыборной гонки — ни Деев (34,82%), ни Николайчук (40,6%) — не набрали больше 50% голосов. По правилам — второй тур.

Сейчас, конечно, выборы образца марта 2009 года кажутся чем-то невероятным. Сам факт второго тура. Сам факт, что нужный кандидат Николайчук НЕ набрал нужных голосов.

И прямой эфир «Часа пик» в ночь после дня голосования 1 марта. Гости эфира – Николайчук и Деев. По очереди (прямые дебаты организовать тогда не получилось). Помню, как обоих спикеров приводили разными коридорами, чтобы не встретились до эфира. В редакции, как сувенир, долго потом висела приколотая иголкой к стене белая перчатка, которую Александр Николаевич, знавший толк в ярких жестах, бросил Николаю Алексеевичу.

В общем, те выборы проходили весело. И нервозно.

«Континент Сибирь Online» писал тогда:

«Необходимость проведения второго тура выборов мэра Томска стала для томских «единороссов» практически шоком. (...) Нервозность томских «медведей» можно понять. Председатель высшего совета «Единой России», спикер Госдумы РФ Борис Грызлов, комментируя 2 марта результаты региональных и муниципальных выборов, заявил журналистам: "Там, где были допущены ошибки, руководители региональных организаций будут нести ответственность. Партия умеет исправлять ошибки" (...) Очевидная неудача заставила и губернатора, и региональное отделение мобилизовать все ресурсы для борьбы во втором туре».

Мобилизовались. Да.

3 марта депутаты Думы города Томска на срочном совещании приняли обращение к горожанам: «Вы знаете претендентов, задумайтесь над их реальными делами, над их способностью руководить областным центром, городским хозяйством, жизнью и бытом Томска. Нашему городу нужен не «обещалкин», а совершающий реальные поступки, ответственный мэр». Депутаты призвали горожан сплотиться вокруг губернатора Томской области Виктора Кресса и осознанно отдать свои голоса за Николая Николайчука».

Первые лица города и области тогда буквально в рукопашную пошли. Не стесняясь, нарушая закон о политической агитации, призывали голосовать за Николая Николайчука. Например, 5 марта Виктор Кресс на пресс-конференции заявил, что не верит ни одному слову Александра Деева, и посетовал: мол, если томичи все же изберут Деева, то он, губернатор, даже не представляет, как с ним работать.

Что и говорить, если в эфире еженедельной программы «Час Пик Суббота» со словами «Я сейчас тут нарушу немного» Виктор Кресс, несмотря на предупреждения ведущей, «нарушал» предвыборное законодательство совсем не «немного», а напротив, совершенно откровенно.

А еще были телефонные опросы ТВ2 по итогам выборов, сильно противоречившие объявленным результатам голосования. Аудитория телеканала упорно голосовала за Деева. В общем, две недели с 1 марта по 15 марта 2009 года изрядно потрепали нервы всем участникам процесса.

Но все это была настоящая, хоть и грязноватая и часто за рамками законов, политика. И журналистика была настоящая.

15 марта по заданию продюсера «Часа Пик» Елены Изофатовой я снимала, как голосуют жители отдаленных и не самых благополучных районов Томска: Черемошников, Степановки… Вид эти районы имели, прямо скажем, весьма запущенный. Даже несмотря на спешные чистки снега и другие предвыборные благоустроительные конвульсии!

От Черемошников у меня не осталось ярких воспоминаний – только какие-то плохо освещенные коридоры, ведущие к избирательному участку. Но могу и напутать! А вот Степановка…

Поснимали мы с оператором Андреем Юрченко голосование в 35-й школе и пошли вглубь микрорайона, к деревянным двухэтажкам по характерным мартовским снежным буеракам на дорогах. Ноги разъезжаются. Гаражи какие-то впереди. И идет невысокая такая женщина в голубом пуховике и белой шапке. Мы — к ней! Про выборы поговорить.

Мария Павловна только шла на избирательный участок в 35-ю школу. В первом туре она голосовала за Галину Немцеву, а во втором хотела голосовать «против всех». Говорила, что разуверилась:

Потому что веры нет в них, понимаете? Веры нет в них. Придешь, заявление оставишь, и все! Тишина, — рассказывала нам, чуть запыхавшись. — Вода в погребе, крыши текут, как Крессу обращаемся — ничего. ЖЭУ тоже ничего не делают, а зато в квитанции за все есть — и за ремонт, и за капремонт.

Этот спич Марии Кобылиной стал частью обычного сюжета о настроениях горожан в день выборов градоначальника. Понимаете? Обычного. Приехали, записали тех, кого встретили, уехали. Оператор, наверняка, ворчал. И водитель тоже ворчал, когда мы по степановским буеракам таскались. И скорее всего, он туда и не сунулся вовсе! Вот почему мы пешком шли и Марию Павловну встретили. Кто был водитель, не помню, но спасибо ему :)

… А в понедельник после выборов, на которых Николайчук набрал-таки с горем пополам необходимое количество голосов, в прямой эфир «Часа Пик» приходит спикер областной думы Борис Мальцев. Второй человек в регионе после губернатора. Заслуженный строитель. За словом в карман не лезет. Всегда высказывается ярко и образно, часто — на грани.

И тут еще один закулисный нюанс был. Дело в том, что по воспоминаниям моих старших товарищей, Борис Мальцев незадолго до этого эфира был гостем «Часа Пик» и в разговоре с Андреем Мурашовым повел себя слишком резко, позволил лишнего.

А Мурашов — интеллигентнейший человек. Он считал, что все, кто приходит в эфир, — это его гости. Старался не задавать слишком острых вопросов и не наезжал, всегда смягчал наши продюсерские формулировки. Если не мог по существу смягчить, то хоть интонационно. Помню, как временами злилась на него за эту мягкость. Даже на фоне безоговорочной человеческой любви к Андрею.

Без сомнения, и Борис Алексеевич знал про мягкость и корректность Андрея. Вряд ли он бы позволил себе тот же тон в разговоре с Юлей Мучник, Мелани Бачиной или Леной Изофатовой.

В общем, главный редактор ТВ-2 Виктор Мучник и продюсер Лена Изофатова отдельно говорили с Мурашовым накануне эфира 16 марта и просили в разговоре с Борисом Мальцевым быть построже.

И вот вечерний эфир. Как это обычно бывает, перед гостем выходит сюжет по теме разговора. Вот он и вышел, сюжет-то! И так затригерила Бориса Алексеевича моя баба Маша. Вдруг своими ничем не примечательными жалобами на жизнь вывела из себя многоопытного спикера.

Ну, и Андрей Мурашов, конечно, на этот раз спуску не дает. Кто смотрел «Час Пик», наверняка, отметили нехарактерную для Андрея не жесткость, нет… Но интонационную строгость определенно. И вот ведущий спрашивает, не считает ли Борис Алексеевич, что люди, которые голосовали против Николайчука в двух турах, на самом деле - против позиции городской и областной власти.

— Сон зеленой кобылы — то, что вы говорите, — отвечает Мальцев.

Это легендарная, конечно, фраза! Сон. Зеленой. Кобылы.

Я не знаю, есть ли у политиков какие-то учебники, но если даже это тоненькая брошюрка, то в ней обязаны быть отдельная глава про «сон зеленой кобылы», бабу Машу и спикера Томской областной думы. Это же воистину уникальный политический кейс. Как политику на ровном месте взбесить весь город!

— А что плохого у нас в Томске?! — теперь уже Борис Алексеевич спрашивает у Мурашова.

—Люди только что говорили, — ссылается Мурашов на сюжет — по дорогам не пройти…

— А я хочу этим людям сказать, — подхватывает Мальцев…

А дальше он сообщил телезрителям и ведущему, что они живут в замечательном городе с самой высокой рождаемостью, самой низкой смертностью несмотря на пропиваемые ежегодно миллионы рублей, миллионом сотовых телефонов на пятьсот тысяч населения, рекордным количеством автомобилей на душу населения, построившем в течение года 500 тыс. кв. м жилья, в которые заехали 500 тыс. человек («в квартиры, где не капает»). Несмотря на то,что Томск – это «самая северная столица в Европе» и поэтому здесь тратятся громадные средства («сто миллионов в день») «на борьбу с природой (ни Париж, ни Берлин, ни Лондон столько не тратят)» Рождаемость, смертность, продолжительность жизни, тысячи автомобилей, миллион мобильников, сотни тысяч квадратов жилья...Это вот все обрушилось на зрителей и нас, восхищенно и в некотором ошалении наблюдавших за этим историческим эфиром. (К слову, знающие люди потом нашли в этой речи Бориса Алексеевича некоторые неточности :) )

— Что такого катастрофического?! — не унимается политик. — У тети Маши капает с крыши вода! Это я вам должен сказать…

Но остановится уже тяжело. И бедная то баба, то тетя Маша постоянно всплывает в речи спикера:

— То, что сказала бабушка, что там у нее течет, я это знаю 50 лет. Я там был депутатом еще в дальние-дальние времена. Как решить эту проблему? Увеличить строительство жилья.

Борис Алексеевич — заслуженный строитель, как мы помним. Но все-таки скачок от полвека протекающей крыши бабы Маши к строительству жилья это — как в анекдоте про студента. Он выучил только про строение блохи и на экзамене с любого животного переходил на блоху. Преподаватель предложил рассказать про рыб. Студент не растерялся: мол, шерсти у рыбы нет, а вот если бы была, в ней обязательно водились бы блохи…

Завершая свой замечательный спич Борис Алексеевич обвинил телекомпанию «ТВ2», что дескать формирует у населения неправильное мнение о городе… Ну этим кого теперь удивишь?

А зеленая кобыла уже сделала свое дело!

Моя баба Маша мгновенно стала звездой. Я была во время этого разговора в редакции, в которой вдруг зазвонили телефоны и зрителей в трубку возмущались пренебрежительным тоном по отношению к пожилой женщине и ее протекающей крыше. И тем, что спикер якобы уже полвека знает о проблеме, тоже.

Одновременно закипели городские интернет-форумы. Помните, были такие? Форумчане не могли простить спикеру, что обидел пожилую женщину:

На GOROD.TOMSK.RU писали:

«Есть такая вещь, – читаем на форумах, – как точка кипения. Я лично давно не верю в возможность «честной» и «справедливой» власти. Знаю немало явных нарушений закона. Лично сталкивался. Но терплю. И многие терпят... Но вот в один момент настает некая переломная точка, когда терпеть не можешь... Одно дело, когда знаешь, что обманывают, когда нагло врут, когда действуют только в своих меркантильных интересах. А другое – когда лично оскорбляют. Оскорбляют в лицо, лицемерно, гнусно… Дело не в том, что обманывают, а в том, что демонстративно издеваются над и без того униженными людьми».

НА ФОРУМЕ TV2.TOMSK.RU:

«И это только начало!!! Начало года… Что будет дальше? Думаю, это только цветочки! Кризис послан не зря - он все расставит по местам. А вы обратили внимание на то, что эта милая баба Маша, от которой спикер отмахнулся, как от назойливой мухи, которая вьется перед носом 50 лет с вечнотекущей крышей, - это ведь бывший любимый электорат нашей администрации. Уж кто-кто, а старшее поколение, всегда идущее в ногу с главными управленцами и всегда выбирающее «старенькое», вдруг встало в оппозицию?!

И не проездом в Томске баба Маша , - давно живет в городе и за ремонт платит. И к руководителям области и города присматривалась с тех пор, - еще стародавних- благодатных. И голосовала всегда за них по первому приглашению на открыточке в почтовом ящике. Так что вдруг произошло с бабой Машей? (и не с ней одной)».



ВОТ FORUM.TOMSK.RU:

«Таких баб Маш с дырявыми крышами, гниющими полами, холодными батареями и другими проблемами- полгорода. Большинство население г. Томска живет в старых домах, где проблемы и только власть может помочь навести порядок с управляющими компаниями».

​Конечно же, эпическое «Баба Маша – буревестник революции» на forum.tomsk.ru. И там же — «Тетя Маша — президент 2012».

NEWS.VTOMSKE.RU: «Я, например, далеко не бабка, но у меня тоже крыша течет!!! Запарились обои в комнате переклеивать!!! Пусть порядок в ЖКХ наводят! А не мобильные считают у кого сколько штук!»



ФОРУМ НА TV2.TOMSK.RU:

«Этот «Час ПИК» надо отправить на сайт Медведеву Д.А. Пусть посмотрит как его однопартийцы заботятся о народе, особенно после его вчерашнего интервью в котором он призвал власть на местах более трепетно относиться к нуждам народа...» .



Иные участники дискуссий посвящали бабе Маше стихи:

Мы в городе живем прекрасном, Все лучше город с каждым часом, А тетя Маша не народ - Она не в городе живет.

Или вот еще — куда более залихватское:

Нет чище города и краше

Живете без забот

Какая к черту баба Маша?

Что там у ней течет?

Поди оппилась самогона

И в пьяном кураже

А у самой два телефона

И Бентли в гараже».

— Ну что завтра надо искать и снимать бабу Машу, — сказала мне после вечернего выпуска новостей продюсер Лена Изофатова.

А я снимала все воскресенье, и вечер уже... И понимала, что Ленка права. Но так уже не хотелось… Короче, попросили «Успеваем» с утра прямо в эфире сообщить, что мы ищем Марию Павловну Кобылину. Когда утром я пришла на работу, телефон бабы Маши уже ждал меня. По-моему кто-то из соседей позвонил в «Успеваем» и сообщил.

И я поехала знакомиться со своей героиней поближе. Маленькая хозяйка маленькой квартиры в деревянной двухэтажке на Степановке. В комнатах много вещей. Оказалось, что женщина всего несколько лет как переехала из Ташкента в Томск. После смерти мужа продала там большую квартиру, но денег в итоге хватило только на похороны.

Накануне вечером Марии Павловне звонили, хвалили за смелость, ругали Бориса Мальцева за то, как отнесся к пенсионерке… В своем доме баба Маша, конечно, звезда.

— Ой, баба Маша наша прославленная, — воскликнул, увидев нас около подъезда, сосед. — Вы «ТВ2»? Да? Вот вы передайте Мальцеву, что так себя нельзя вести с избирателями!

Эта нехитрая мысль тогда объединила многих в Томске, что стало угрожать дальнейшей политической карьере многолетнего спикера областной думы.

Когда я вернулась со съемки, узнала: пока меня не было, на работу пришел Максим Воронин и первым делом объявил, что готов снимать бабу Машу. Макс был талантливейшим журналистом с удивительным чутьем. Наверняка с вечера решил, что найдет и снимет мою бабу Машу. Не тут-то было. Я успела первой!

Так бывает в нашей работе: вечером от усталости мне вся эта затея казалась сомнительной, а теперь, после знакомства с Марией Павловной, после заявления Макса… Я была очень довольна, что уже съездила — первой! — в гости к бабе Маше.

В тот же день мы узнали, что Борис Мальцев поручил выяснить, что там с крышей в доме Марии Кобылиной. А уже через два дня туда отправился целый десант чиновников и жилищников. Я почти всех знала лично, потому что постоянно тогда снимала сюжеты про разные жилищно-коммунальные напасти. Видела, что мужики были несколько удивлены своим этим визитом в двухэтажку на Степановке. Все все понимали, как говорится.

А баба Маша и тут не стушевалась:

— А я не какая-то! Он сказал: «Какая-то баба Маша»... Я донор СССР, я ветеран труда. И что я не заслужила в 73 года нормального ремонта в подъезде?

Провела гостям экскурсию, показала, где что течет. Самые смелые на крышу залезли даже. Представитель управляющей компании тут же сообщил, что деньги на счету у дома вроде как есть… Небольшие, но все-таки.

Работа над ошибками пошла полным ходом! Но сон зеленой кобылы продолжал угрожать политической карьере Бориса Алексеевича. Уже в конце марта инициативная группа подала документы в облизбирком на отзыв депутата Мальцева.

Пришлось Борису Алексеевичу принародно объясняться и даже ТВ2 похвалить за то, что не забываем маленького человека: «И на старуху бывает проруха. Я шел с одними целями. И когда ты докладываешь по одному вопросу и тебе врывается совершенно другой вопрос — даже для меня для опытного политика это неожиданность. Поэтому я считаю, что телекомпания правильно ведет линию, чтобы не забывать маленького человека. Иногда мы, действительно, за миллионами и миллиардами забываем, что есть баба Маша, которой надо отремонтировать крышу. И крышу мы ей отремонтируем!». Нынче, чтобы кто-то из власти за что-то перед населением и уж тем более перед СМИ извинялся представить трудновато, а тогда вот случилось такое.

Тем временем облизбирком отправил инициативных граждан в горизбирком. В мае туда принесли ходатайство — провести референдум по отзыву депутата областной думы Бориса Мальцева.

Но спикера — что ожидаемо! — никто никуда не отозвал. Хоть теоретически в нашем законодательстве возможность отзыва депутата и предполагалась, но ни специального закона на этот счет, ни процедуры не было. Позже, в декабре 2011 года Борис Алексеевич вновь переизбрался в облдуму по списку партии власти. А потом и еще. И еще. О завершении своей долгой политической карьеры он заявил только на днях.

Кстати, очень многие в Томске тогда были уверены, что в ТВ2 все это специально подстроили. Нарочно подставили Бориса Алексеевича. Мне на съемках потом часто бизнесмены и чиновники на полном серьезе говорили: мол, за что вы так Мальцева?

Что тут скажешь? Это уникальный случай, когда ни я как автор сюжета, ни продюсер Лена Изофатова, ни ведущий Андрей Мурашов, — никто ровным счетом ничего специально не планировал. Само в руки упало.

Я не раз думала, откуда вообще взялся «сон зеленой кобылы»? Уверена — любую мысль можно сказать миллионом разных способов! Борис Алексеевич выбрал самый яркий. Сказались перенапряжение, страх проиграть выборы, радость от того, что все обошлось. Нервы — не лучший друг оратора, даже такого опытного, как Борис Мальцев.

Интересный нюанс. В 2009 году, когда случилась вся эта история, у Бориса Мальцева вышла книга «Письмо избирателю». И она, если верить аннотации в интернете, «показывает систему работы депутата в современных условиях парламентаризма. В ней четко просматривается стратегия и тактика работы депутата на округе». На бумаге со стратегией и тактикой было все гладко. В реальности случилась баба Маша.

Крышу в доме Марии Павловны отремонтировали той же весной, в мае. Вскоре после этого Мария Павловна умерла.

Сейчас, когда пишу этот текст, ушли из жизни еще трое участников моей истории: Максим Воронин, Андрей Мурашов и Лена Изофатова.

… А «баба Маша» остается одной из моих любимых профессиональных историй, потому что она показательна, многогранна и почти бездонна по смыслам. Не зря после всего случившегося она стала основой для научного доклада историка и главного редактора «ТВ-2» Виктора Мучника — «Казус бабы Маши. Некоторые исторические стереотипы взаимоотношений российской власти с народонаселением в пространстве медиа». Мария Кобылина и Борис Мальцев перестали быть просто героями информационной схватки на региональном телевидении и превратились в архетипические персонажи…

Многое важное и про страну, и про время проговорилось в той давней смешной и грустной истории.