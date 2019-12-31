Добрые новости
31 декабря,
2019
Азбука 2019 года
ТВ2 подводит итоги уходящего года
Прощаясь с уходящим годом, каждый из нас вспоминает, каким он был, подводит для себя итоги. Традиционно делает это и наша редакция.
Вспоминая уходящий год, редакция ТВ2 выбрала из событий года те, что показались нам самыми важными и интересными.
А — агенты иностранные
Госдума приняла законопроект, по которому каждого из нас в теории могут признать иностранным агентом.
Согласно поправкам, граждан России можно приравнять к «иностранным агентам», если они распространяют материалы СМИ — «иностранных агентов» и участвуют в их создании. Другая причина — получение денег или имущества от зарубежных источников либо от российских юридических лиц, которые финансируются иностранцами.

Среди авторов закона – члены СФ Андрей Клишас, Людмила Бокова, Борис Невзоров.

Владимир Путин, несмотря на критику общества, правозащитных организаций, закон подписал. Все поправки вступили в силу. Так что теперь вопрос, кто станет первым? Ответ узнаем в наступающем году.
Б Большой университет
Запустили большой проект, но конкретики пока мало.
2 декабря губернатор Томской области Сергей Жвачкин дал старт проекту «Большой университет». В состав «Большого университета» вошли все вузы и научно-исследовательские институты региона.

Замгубернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова объясняла необходимость создания такого центра международными конкурсами. По ее словам, такой университет уже сейчас сопоставим с МГУ по количеству очников и доле иностранных студентов.

«В короткий срок «Большой университет» может стать ключевым участником мирового научно-образовательного пространства и усилить присутствие России в топ-100 мировых предметных рейтингов», — отметила замгубернатора.

Еще одна задача —это создание территории для жизни студентов. В том числе студенческого кампуса на левом берегу Томи, где будут инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фудкорты и многое другое. Затраты на строительство кампуса оцениваются в 20 млрд рублей.

Власти неоднократно подчеркивали, что вузы и научные центры сохранят свою автономность. Однако пока непонятно, кто и как будет управлять Большим университетом. Предварительный бюджет проекта на 2020 год — 500 миллионов долларов.
В — виновен
Вынесли приговор, экс-начальнику регионального МЧС Михаилу Бегуну.
Суд признал Михаила Бегуна виновным в получении взятки и вынес приговор — 7 лет в колонии строгого режима и штраф в размере 900 тысяч рублей (трехкратном размере суммы взятки). Также Михаила Бегуна лишили звания генерал-майора и возможности занимать руководящие должности в течение трех лет.

Михаил Бегун не признал свою вину, подчеркнув, что дело против него сфабриковано.
«Если год назад я не понимал, что происходит, то в ходе процесса маски сброшены. Благодаря провокации удалось сфабриковать дело. Доказательств нет. Подбросили папку с деньгами и назвали это следственным экспериментом. Ходатайство вызова эксперта отменено. О состязательности речи вообще не идет. Я оценку давал, на суд оказывается давление. Меня мелкопакостно унижали, угрожали физической расправой», — сказал он.
Сторона защиты пыталась обжаловать приговор, но его оставили без изменения.
Г — границы исторического поселения
А счастье было так близко.
7 мая 2019 года после трех лет судебных тяжб и личного вмешательства президента РФ Градостроительный совет при губернаторе (правда, как повелось, без личного его участия) принял проект границ территории и предмета охраны исторического поселения Томска.

Документ отправили в Москву на утверждение в Министерство культуры РФ. Там он завис и отвис только 5 декабря 2019 года. Теперь обещают, что он будет утвержден 15 января 2020 года.

Таким образом, томский белый дом не выполнил поручение Владимира Путина и до сих пор не «обеспечил государственную охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации города Томска как исторического поселения федерального значения».

Зато летом на въездах в город появились баннеры, которые всем сообщают, что Томск – историческое поселение федерального значения.
Д — дольщики
Проблема решается со скрипом и не у всех.
Два проблемных дома — на Нефтяной, 15 и Кедровой, 34 — ввели в эксплуатацию. В 2020 году планируется сдать дом на Большой Подгорной, 46, достроить блок «Д» в переулке Нижнем, 47.

В целом, до 2021 года власти Томской области планируют сдать те дома, которые входят в областной реестр проблемных. После 2021 года бюджетные деньги на достройку проблемных домов выделяться не будут.

С 2011 года в Томске проблемными были признаны 28 домов, находящихся в долевом строительстве, из них 21 ввели в эксплуатацию к концу 2015 года. На решение проблемы обманутых дольщиков из облбюджета выделили больше миллиарда рублей субсидий.

В феврале 2019 года Генпрокуратура выявила нарушения в работе томских властей по вопросу обманутых дольщиков. Также в Томске неоднократно проходили акции «Бездомного полка», на которых критиковалась работа властей по вопросам достройки долгостроев.

Кроме вопросов достройки есть и вопросы судебные. Кировский райсуд прекратил уголовное дело экс-директора «Демоса» Алексея Мальцева. Обманутых дольщиков по этому делу было полтысячи человек. Прокуратура ходатайствовала о переквалификации обвинения на более мягкую статью, что позволило защите Мальцева заявить ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с истечением шестилетнего срока давности.

Дольщики не согласились с этим решением. Они подали апелляцию в Томский областной суд, который отправил дело главы «Демоса» Алексея Мальцева на повторное рассмотрение.
Е — Ель
В Томске установили новую 24-метровую елку. Она вошла в топ-25 самых высоких елок в России.
Профинансировала установку ели компания «Транснефть». Видимо, таким образом, сделав прощальный подарок, так как компания уходит из Томской области.

Высотой елка от нефтяников с 8-этажный дом. Ее украшают 750 сверкающих звезд и шаров. Совокупная длина новогодних гирлянд составляет 6150 метров.

А в соседнем Кемерове установили одну из самых дорогих елок. На нее потратили 18 млн рублей, что в три раза дороже Кремлевской. Мэр города объяснил, что считает затраты на елочку приемлемыми.
Ж — железнодорожный вокзал
Инновационное предложение губернатора.
Губернатор предложил перенести ж/д пути и вокзал за границы Томска. Впервые Сергей Жвачкин высказал мнение о том, что из города нужно убрать железнодорожные пути, в интервью Интерфаксу 1 апреля 2019 года. Многие тогда это восприняли как первоапрельскую шутку, но оказывается, у томского губернатора серьезные и далеко идущие планы. Жвачкин объяснил свое желание перенести в северную часть города железнодорожную ветку вместе с вокзалом намерением «снять вопрос пробок и запустить скоростные поезда».

Кроме глобальных идей по переустройству Томска, Сергей Жвачкин обсудил с руководством РЖД возможность запуска скоростного комфортабельного поезда «Ласточка» в международный аэропорт «Толмачево» в Новосибирске и строительство железнодорожной ветки к томскому индустриальному парку.

«Ласточку» в Томске презентовали, но последует ли после презентации запуск — неизвестно.
З — «Звездный»
Томский бассейн стал одним из победителей II Национального конкурса «Арена» в номинации «Плавательные бассейны».
Сегодня Центр водных видов спорта «Звездный» считается одним из лучших спортивных объектов не только за Уралом, но и в России. В нем проходили финал Кубка мира и первенство мира по плаванию в ластах, чемпионат и первенство России, этап Кубка России и Детской лиги плавания Сибири, крупные соревнования по водному поло.

В июле 2020 года в «Звездном» пройдет чемпионат мира по подводному плаванию. Если, конечно, ВАДА не запретит.

От себя добавим, что качество очистки воды в бассейне «Звездный» действительно хорошее и нет запаха хлора.
И — иеговист
Томича Сергея Климова приговорили к шести годам лишения свободы. Его обвиняли в том, что он руководил экстремистской организацией «Свидетели Иеговы».
Сергей Климов не признал свою вину. Он подчеркнул, что веру никто не запрещал, а руководителем организации он не являлся. Сторона защиты намерена обжаловать приговор.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков так прокомментировал приговор: «Пока это соответствует действующему законодательству. Каких-либо корректировок в законодательство на этот счет не вносилось. На основании действующего закона было принято такое судебное решение. Комментировать его мы не можем и не будем. Каких-то новых элементов в подходе к действующему законодательству в настоящий момент нет».
К — Комфортная среда
«Комфортная среда — это когда выходишь из квартиры и тебе не противно», — такое определение дал главный куратор реализации нацпроекта по благоустройству в Томской области, замгубернатора Евгений Паршуто. Согласна с замгубернатора и заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска Наталья Цветкова, которой непросто ответить вопрос — где сделать точку благоустройства среди всеобщего хаоса?

Словосочетание «комфортная среда» стало, пожалуй, одним из самых часто употребляемых в этом году. Но как и от слова конфета, сладко во рту не становится, так и среда наша намного комфортней не стала.

Реально из всех благоустроенных общественных пространств симпатичным получился только Театральный сквер, который, к слову, и прежде был вполне себе ничего.

Как выглядят другие территории трудно сказать, потому что плитку укладывали, когда уже шел снег и когда объекты благоустройства были сданы, то под снежным покровом большинство из них не было уже видно. Оценим, когда они оттают.
Л — лесные пожары
Летом в Сибири горел лес на площади в 14,9 млн га.
И хотя в Томской области крупных лесных пожаров не было, проблема взволновала всех. Томичка Ольга Курилова запустила петицию с требованием ввести режим ЧС. За короткий срок ее подписал почти миллион человек. Однако власти отказывались вводить режим ЧС и отправлять дополнительную технику на тушение, ссылаясь на то, что это «экономически невыгодно».

«Смотрите сами: ближайшая точка базирования (самолета-танкера — ИФ) в 500 км от пожара в тайге. Он летит туда-обратно, сбрасывает небольшой объем воды. Ил-76 МЧС берет 20 тонн воды и сбрасывает на участок 1 км. Сколько же тогда нужно воды и топлива, чтобы потушить пожар в тайге? Мы разоримся использовать авиацию для таких целей», — отмечал советник руководителя Рослесхоза Александр Агафонов.

В результате пожаров пострадали свыше 13 тысяч диких животных.

Владимир Путин, комментируя ситуацию, отметил, что с лесными пожарами «сложно что-то поделать».
М — Мусорная реформа
Пожалуй, о мусоре в этом году говорили как никогда часто. С 1 января 2019 года в России запрещено захоронение отходов бумаги, стекла и пластика.
В марте аналитики группы Wasteconsulting при участии экспертов РАНХиГС пришли к выводу, что в Томской области высокая вероятность мусорных протестов. Митинг, на котором томичи протестовали против высоких тарифов, прошел в регионе спустя две недели. Губернатор области Сергей Жвачкин после этого был вынужден признать, что реформа провалилась, и вернул прежние тарифы на вывоз мусора.

В Томске реализация мусорной реформы началась в июле. Жители города стали массово жаловаться на завалы мусора во дворах. Ситуацию удалось урегулировать к началу августа. Однако к этому времени был уволен начальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Роман Мазур.

Уже зимой Томская область попала в число проблемных регионов, где возможен мусорный коллапс. Власти региона объяснили это низкой собираемостью платы за мусор.
Н — Набережная Ушайки
Свершилось! Первая очередь реконструкции набережной Ушайки завершена.
На это ушло пять лет и 930 млн рублей. Спонсором благоустройства стала компания «Газпром».

Работы на набережной Ушайки начались в декабре 2014 года. Как отмечают в обладминистрации, строительство растянулось на пять лет, потому что нельзя было вести несколько видов работ параллельно. При этом работы несколько раз останавливались (из-за паводка, отсутствия денег и обнаружения останков при раскопках), а сроки сдачи объекта постоянно менялись.

Сданный амфитеатр – первый участок благоустройства набережной. Еще на Ушайке появятся прогулочное пространство со спусками к воде и спортивная зона с роллердромом и скейтовой площадкой.

Замгубернатора по строительству Евгений Паршуто уже рассказал журналистам, что благоустройство набережной продолжится. На очереди второй этап — от «1000 мелочей» до БКЗ. Сейчас стоимость этих работ оценивается в 1,1 миллиарда рублей, но когда они начнутся и сколько продлятся, неизвестно.
О — огурцы
Спикер областной думы Оксана Козловская сравнила Томск с банкой огурцов.
«Томск — это такая трехлитровая банка с рассолом, а вы огурцы. И вы, попадая туда, либо становитесь, извините, ядреными и хрустящими в профессиональном смысле слова. Но банка иногда бывает и неудачной, закисает. Не то добавили, мало положили, а может быть, плохо закатали. Не все зависит от огурца, очень многое зависит от рассола», — сказала спикер облдумы Оксана Козловская.

Цитата прогремела на всю страну, об этом даже говорили в эфире программы «Вечерний Ургант». Стали появляться мемы, которые связывают Томск и огурцы. Даже стихи сочиняют.

Ни президент, ни канцлер, ни посол,
Приехав в Томск, не пообщались с нами,
Иначе б знали: Томск — это рассол
С угрюмыми и злыми огурцами.

А как не злиться, коли овощ ты,
И всяк тебя понадкусить желает,
И все твои заботы и мечты
Как попку горькую в ведро кидает?

И маринуешься, в маршрутке стоя,
С такими же овощетомичами;
Но все ж мы огурцы - и потому без ноя
И слёз судьбину огуречную встречаем

Морозы погребов нам не страшны:
Их переждем — сибирские соленья,
А там... съедят нас, или до весны
Мы будем киснуть в ожидании потепления.
П — Птичка
Томск лишается одного из символов города. Снова. В январе линия по производству конфет «Томская птичка» переедет на другую площадку – «КДВ-Яшкино».
Переезд в Яшкино Кемеровской области объясняется обветшанием здания фабрики и отсутствием возможности производить продукцию, не нарушая требований законодательства. Перевозить оборудование начнут в январе 2020 года.

В феврале 2015 года линию по производству конфет «Томская птичка» уже переносили на комбинат в поселок Яшкино. Для нового производства компания тогда купила автоматизированную линию оборудования, что позволило увеличить объемы. Вместо 200 тонн, которые выпускала «Красная звезда», в Яшкино можно было выпускать 700 тонн «птички».

Однако спустя три месяца, когда томичи стали жаловаться на то, что вкус любимой «птички» изменился, и переживать, что производство переехало в Кемеровскую область, руководители «KDV Групп» приняли решение вернуть линию по производству конфет в Томск.

«Автоматизированное производство – это немного другие технологические процессы, которые неизбежно повлекли за собой изменения в структуре начинки. Вкус конфет остался прежним, но суфле приобрело более плотную и менее пористую структуру. Настоящие ценители «Томской птички» уловили эти нюансы», – признали тогда в холдинге.

Сергей Жвачкин спустя две недели поручил поручил сохранить производство конфет «Томская птичка» в Томске. В «КДВ» поручение губернатора никак не прокомментировали.
Р — Рускитинвест
В Асине Томской области на местном ЛПК продолжают реализовывать самый крупный в регионе и один из крупнеших в стране российско-китайский проект. (Но это не точно).
На старте он обещал 30 мдрд инвестиций, 2,9 млрд ежегодных налоговых отчислений, 5400 рабочих мест и жилой микрорайон на 9000. Здесь еще в 2009 должны были начать работать шесть заводов по переработке древесины. К концу 2019 официально работает только один — открытый в 2015 завод по производству березового шпона. Весь 2019 прошел в ожидании сдачи в эксплуатацию завода МДФ, но чуда не случилось, ждем дальше. О других цехах и строительстве жилого микрорайона никто пока не вспоминает.

Замгубернатора Андрей Кнорр не раз говорил, что китайские инвесторы не торопятся достраивать и запускать объекты лесопарка. В 2018 году в администрации отмечали, что после прихода нового инвестора «Фу Хань» и AVIC Foresrty дела затормозились, а нормативы выполняются только по заготовке леса.

«Пока мы хотя бы на бумаге добились от них запуска завода МДФ-плит, который нам нужен, и котельной. <...> Каким образом их принуждать сегодня, мы понимаем. Будем жестко подходить к их использованию лесов. По двум участкам подали в суд иски. Если не выполнят условия, лес будет изъят, такого потребления мы им сегодня не дадим», — комментировал ситуацию Андрей Кнорр.

Китайская сторона считает, что ведет бизнес в России честно и выполняет все требования законодательства, добросовестно отчисляет налоги и отдает деньги на подряды по лесовосстановлению.

При этом источник, близкий к руководству асиновского ЛПК, сообщал ТВ2, что региональным чиновникам лично выгодно продолжение инвестпроекта, а недочеты в работе китайского руководства стали использоваться для манипуляций. По его словам, нынешнее руководство ЛПК - китайские чиновники, которых государство направило на службу, они не имеют возможности свернуть проект при всей его убыточности и вернуться на родину, поэтому вынуждены играть по местным правилам. Так под протекцией области на подряды в ЛПК часто назначаются компании со стоимостью услуг выше средней рыночной. Подробнее о проблеме китайского присутствия и редеющего леса мы рассказывали в материале «Чем дальше в лес. Чей топор стучит в сибирской тайге?»
С — Семейное насилие
Проблема, которая обсуждалась на протяжении всего года.
Число женщин, потерпевших от преступлений, сопряженных с насильственными действиями в отношении члена семьи, составило в 2018 году 23,5 тыс. человек, из них 53 % пострадали от рук супруга. И это по официальным данным. Реальное количество не известно, но эксперты говорят, что это число больше в разы.

Создательница сети взаимопомощи для женщин #ТыНеОдна Алена Попова опубликовала петицию на сайте change.org с просьбой принять закон о домашнем насилии. Ее подписали свыше 800 тысяч человек. В настоящее время Россия остается одной из последних стран бывшего СССР, где подобного закона нет.

Работа над законопректом велась в течение всего года. В декабре Совет Федерации опубликовал на своем сайте проект закона о профилактике семейно-бытового насилия. Согласно документу, общественные организации, занимающиеся такой профилактикой, обяжут участвовать в примирении жертвы и агрессора. Эту позицию многие общественники раскритиковали.

Изначально планировалось, что законопроект обсудят в Госдуме до Нового года, но после шквала критики его решили доработать с учетом общественных пожеланий.
Т — Туфта
Реакция губернатора на новости.
«У меня к вам просьба: вы чужую туфту не перепечатывайте, ладно?», — такой совет дал губернатор Сергей Жвачкин журналистам, после новости о том, что в новой школе «Перспектива», сданной год назад, обрушился потолок.

Новость об этом сначала появилась на нашем сайте. В редакцию анонимно обратилась одна из родителей. После об этом рассказали другие СМИ. «Новая школа, школе год, строила ТДСК. В течение года она начала потихонечку разваливаться, а прошедшей ночью просто рухнул потолок. Слава Богу, там детей не было, скоро 1 сентября, и об этом просто умалчивают, ничего не говорят. Более того, скрывают, не предъявив строителям никаких требований. А завтра наши дети пойдут в школу», — рассказала женщина. Также она предоставила редакции видео с камер наблюдения, на котором виден масштаб происшествия.

Однако Сергей Жвачкин посчитал, что проблема выдумана, а безопасность школ сомнения не вызывает: «Ну не упал там потолок, просто пошел кусок волнами — это нормальная ситуация. Там не штукатурка упала. Так нельзя, нельзя искать какую-то гадость, у нас все нормально. <...> Да какая видеозапись (имеется в виду видеозапись из школы, где видно обрушение), что на ней видно? Это же не штукатурка падала, а краска, вы вообще разницу понимаете? Покраска миллиметровая, что она там кого-то убила?», — сказал он.
У — условный срок Митрофанова
Закончился суд над экс-начальником регионального УМВД Игорем Митрофановым.
«Митрофанов теперь круче Васильевой. Он первый, по-моему, кто по таким статьям получил условно», — так прокомментировал приговор экс-начальнику УМВД России по Томской области бизнесмен Андрей Кривошеин, благодаря которому собственно Игорь Митрофанов оказался на скамье подсудимых.

29 августа 2019 судья Ленинского районного суда Мария Нестребенко приговорила Митрофанова к 8 годам лишения свободы условно. Сразу после заседания суда бывший начальник полиции был освобожден из-под домашнего ареста. Согласно приговору Митрофанов еще получил штраф в размере трехкратной суммы взятки — 6,4 миллиона рублей и лишен права занимать государственные должности в течение пяти лет.

Напомним, Игоря Митрофанова осужден сразу по трем статьям УК РФ: ст. 285 ч. 1 — злоупотребление должностными полномочиями, ст. 159.2 ч. 1 — мошенничество при получении пенсии, ст. 290 ч. 6 — получение взятки в особо крупном размере.
Ф — Фестиваль
1 февраля 2019 года трагически погиб кукольник Владимир Захаров. Это стало огромной потерей для Томска.
В день рождения Волшебника (как его часто все называли), 30 сентября, его друзья решили воплотить в жизнь давнюю мечту Владимира и организовать фестиваль кукол на запястье. В Томск пригласили учеников и коллег Владимира Захарова, которые работают с его изобретением, куклой на запястье, как в России, так и за рубежом.

10 дней фестиваля в театре, который построил Владимир Захаров, стали данью памяти выдающемуся кукольнику. Теперь этот фестиваль будет проходить в Томске ежегодно.
Х — хостелы
В мае Госдума в третьем чтении приняла закон, который запрещает размещать хостелы в квартирах. Теперь для работы хостелов и мини-гостиниц нужно будет перевести жилое помещение в нежилое.
По информации сервисов Booking.com и 2ГИС, в Томске гостей принимают 12 хостелов.

«Мотивация факторов закона понятна: многие жильцы не хотят мириться с компаниями хостелов, которые подчас ведут себя достаточно шумно. В то же время «свертывание» работы такого числа хостелов может негативно сказаться на развитии внутреннего туризма. Хостелы являются альтернативой дорогим отелям и очень удобны для тех, кто путешествует по стране или ездит по работе», — отмечал сенатор от Томской области Владимир Кравченко.

Минэкономразвития отреагировало на это и оценило потери для малого бизнеса, в случае действия закона, в 4 миллиарда рублей. Владельцы томских хостелов восприняли это закон как смерть бюджетного формата гостиниц. Так как большинство из них расположены в жилых домах, не все находятся на первых этажах. Даже если владельцам удалось бы поменять статус помещения, пришлось бы повысить цены на услуги. Тогда сама суть хостела, как дешевого варианта размещения, утратилась бы. Есть и другая проблема — многие помещения, где сегодня располагаются хостелы, находятся не в собственности владельцев, а арендуются ими. Один из томских хостелов закрылся в октябре, указав причиной новый закон.

Совет Федерации 13 марта отправил закон на доработку. Вступление в силу и предлагают отложить до 1 января 2020 года.
Ц — церковь
Международная акция по спасению деревянной церкви в маленькой сибирской деревне подошла к своей кульминации.
В апреле 2019 года был завершен сбор средств на восстановление сгоревшего костела в томском селе Белосток. Собранных силами европейской и местной общественности 110 тысяч евро оказалось достаточно, чтобы вернуть к жизни культовое сооружение.

Беда случилась в 2017 году, сразу после Пасхи — замкнуло проводку, и храм сгорел. Деревянный костел в Белостоке построили в 1908 году приехавшие за лучшей долей в Сибирь поляки. При советской власти католический храм был обезглавлен (чекисты снесли колокольню) и отдан под зернохранилище. В 1990-х из уцелевших частей старого костела прихожане собрали новый. К моменту, когда храм сгорел, в Белостоке оставались всего пять-шесть бабушек, которые умели читать молитвы по-польски, а приход составляли всего пара-тройка десятков человек. При таком раскладе, казалось бы, и думать о восстановлении костела незачем — нецелесообразно.

Но томская католическая община вместе с активистами из Польши запустили кампанию под названием «Сибирский Белосток. Воскресение», и менее чем за два года деньги на восстановление храма были собраны. Работы по возведению нового костела начались этим летом и к концу осени храм уже выглядел так:
Планируется, что освящение костела состоится 20 июня 2020 года.
Ч — Чистый мир
Пример того, как на фоне реализации мусорной реформы, в 2019 монополизировался рынок в этой сфере.
В феврале мы рассказывали о том, как «Чистый мир» купил участок бывшей свалки недалеко от села Батурино. В планах было перебрать мусор на территории, извлечь перерабатываемые части, остальное утилизировать в специальной установке — инсинераторе. Однако случился конфликт с местными жителям. Так как территорию бывшей свалки огородили, а вывоз мусор из поселка на региональном уровне организован не был, жителям стало некуда вывозить бытовые отходы. Они стали жаловаться на действия компании в природоохранную прокуратуру, Россельхознадзор, Роспортребнадзор. За этим последовали многочисленные проверки компании и, как считают в «Чистом мире», необоснованные штрафы. Подробнее о том, почему компания считает, что регион тормозит развитие переработки и травит бизнес, а мусором от этого зарастают леса и Ларинский заказник, мы писали в материале «Сор из избы. Почему растут горы мусора в Ларинском заказнике».

Второй раз «Чистый мир» прогремел после того, как региональный оператор «Спецавтохозяйства» вывез все сетки для раздельного сбора мусора, принадлежащие компании, с контейнерных площадок города. В САХе считают, что деятельность «Чистого мира» нарушает законодательство, так как право обращаться с ТКО имеет только регоператор. В «Чистом мире» говорят, что мусор, собранный в специальные сетки, относится не к твердым коммунальным отходам, а к категории «вторсырье», поэтому не попадает под действие закона о региональном операторе.

Компании писали друг на друга заявления в полицию, прокуратуру, ходили на встречу с мэром. Как итог, сетки «Чистому миру» вернули, но собирать мусор как раньше, компания не может.

Томичи выразили поддержку компании «Чистый мир», посчитав действия «Спецавтохозяйства» выдавливанием с рынка частных компаний, которые вели честный бизнес и занимались экопросвещением (также с контейнерных площадок исчезли сетки «Планеты без мусора»). В интернете организовывались петиции, а на улицы Томска дважды выходили с массовыми пикетами. Один из них собрал более ста человек.
Ш — шоты
Фестиваль очень короткого кино «Томские шоты» вернулся!

Конкурс любительских короткометражек, которые три года до своего закрытия проводила телекомпания ТВ2, в четвертый раз состоялся в феврале 2019 года.

У участников конкурса был всего месяц на то, чтобы сгенерировать идею и воплотить ее в формате суперкороткого кино — за 7, 28 или 60 секунд. Или, покопавшись в семейной истории, найти сюжет для новой номинации «Моя семья в ХХ веке» (тут был предусмотрен таймер для самовыражения больше — до 5 минут). Сам-себе-режиссеров, которые умеют снимать кино не только коротко, но и быстро, в Томске оказалось много — на конкурс пришло более 120 работ от почти 70 авторов!

Как показал фестиваль, томские режиссеры-любители кино снимают обо всем: о конце света, оккультизме, троллинге, буллинге, кулинарии и простых человеческих радостях — любви, дружбе и вере в себя.

Гран-при Четвертого фестиваля короткометражек вместе с айфоном Х досталось команде «GOSLAR FILM» («1604 FILM») за фильм «Бабушка». Посмотреть его и другие «шоты-2019» можно здесь.
Щ — щенок
В Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело по статье 167 УК РФ за удар по машине, насмерть сбившей его щенка. Данилу обвиняли в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Водитель подал заявление в суд, оценив свой материальный ущерб в 14 тысяч рублей.
Дело Данилы Сафронова вызвало широкий общественный резонанс. Зоозащитники написали петиции на сайте Change.org с требованием прекратить уголовное дело Данилы Сафронова. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова написала в прокуратуру Томской области с просьбой о прекращении уголовного преследования Данилы Сафронова. Также запрос в прокуратуру написали еще несколько человек. Как ранее рассказывало ТВ2, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил расследование по «делу Сафронова» на контроль в центральном аппарате ведомства. В итоге дело было закрыто, так как следователи не нашли в его действиях состава преступления.

А Российская кинологическая федерация подарила Даниле Сафронову щенка немецкой овчарки.
Э — Эврика
Пожалуй, самая инновационная школа Томска переехала в Зеленые горки.
Теперь в ней учатся 1100 человек — и это ровно вдвое больше того, что могла вместить «Эврика», когда находилась на Юрточном переулке.

Школа, которую спроектировали и построили в Зеленых горках за два года, довольно просторная — более 20 тысяч квадратных метров. В ней предусмотрены не только учебные классы, но и рекреационные территории. Особенность «Эврики» — образовательная полисистемность. Дети учатся по методике «Разивающего обучения» Даниила Эльконина и Василия Давыдова, «Свободной педагогики» Льва Толстого, Вальфдорской педагогики и педагогики Монтессори. Общеобразовательные классы по типу «универсум» в «Эврике» теперь тоже есть. Кроме того, в новой «Эврике» практикуется реальное инклюзивное образование.

«Инклюзия — это когда дети с трудностями учатся вместе с обычными детьми, — говорит директор «Эврики» Людмила Долгова. — Чтобы социализация первых шла активнее. Они же смотрят друг на друга, перенимают. У нас 13 детей с расстройством аутистического спектра. Мы сделали два ресурсных класса, в которых дети по шесть человек будут работать с тьюторами. У каждого ребенка с ОВЗ будет сопровождающий тьютор. Это сейчас федеральное законодательство устанавливает такую помощь. Также для них будут специальные зоны релаксации, где они могут отдохнуть. И вообще у нас — школа-парк. Раньше мы жили тесно, а сейчас много свободного пространства — в каждой рекреации стоит удобная мебель, есть книжки и игры. То есть, мы поучились в классе, детям что-то задали фронтально, они вышли из класса, распределились на группы, сели по разным уголкам и работают. Мы стали современнее!».
Ю — Южная
В Томске продолжается строительство развязок.
Строительство транспортной развязки с тоннельным пересечением железной дороги на 76-м километре ведется с 2017 года. Общая стоимость реализации проекта — около 1,8 миллиарда рублей. Власти региона планируют в 2020 году его завершить.

Но на этом дорожная история не заканчивается. Администрация Томской области получила полномочия по проектированию двух крупных транспортных развязок — на площади Транспортной и на примыкании дороги Томск — Аникино — Ярское к трассе Томск — аэропорт.

Необходимость передачи полномочий на региональный уровень областные власти объяснили «отрицательной практикой проектирования объектов капстроительства мэрией Томска».
Я — яр
Проект ТВ2 «Яр. Колпашевская трагедия» стал лауреатом премии «Профессия — журналист» за 2019 год в номинации «Региональные медиа». Имена победителей были объявлены в ноябре на торжественной церемонии вручения премии в Берлине.
Мультимедийный проект «Яр» стал первым эпизодом документального цикла ТВ2 «Антропология террора». Речь в фильме идет о трагических событиях, произошедших в Нарыме в 1930-х годах, о том, какое внезапное продолжение они получили в конце 1970-х, и о том, как их последствия живут в памяти людей до сих пор.. Недавно в Сети появилась версия «Яра» для англоязычной аудитории.

Сейчас телекомпания ТВ2 заканчивает работу над вторым эпизодом проекта «Антропология террора» — «Яма». Речь в фильме пойдет о трагедии спецпереселенцев 1930-х — 1940-х годов в СССР.

«Тема спецпереселения пока остается малоизвестной страницей, — говорит режиссер фильма «Яма» Денис Бевз. — Когда мы говорим про репрессии, про репрессированных, мы чаще всего подразумеваем тех, кто был осужден по 58-й статье. А вот те люди, которые были высланы, начиная с конца 1920-х годов, они как бы остаются за кадром. И именно поэтому, когда в Палочке или в каком-то другом месте пытаются поставить памятник спецпереселенцам, говорят: нет, это же не репрессированные! То есть их незаконно не судили — их вообще не судили. Их не расстреляли — они умерли от голода... Мы наши фильмы рассматриваем не только как кино. А как некий документ истории. Пусть это не монография, не какой-то научный труд, но это что-то, что проливает свет на историю».
Авторы: Валентина Анкудинова, Виктория Мучник , Лариса Муравьева, Елена Бронникова
Главный редактор: Виктор Мучник
Фото и видео: Олег Мутовкин, Александр Сакалов, официальный сайт администрации Томска, официальный сайт администрации Томской области
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