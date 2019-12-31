Азбука 2019 года

Теперь в ней учатся 1100 человек — и это ровно вдвое больше того, что могла вместить «Эврика», когда находилась на Юрточном переулке.



Школа, которую спроектировали и построили в Зеленых горках за два года, довольно просторная — более 20 тысяч квадратных метров. В ней предусмотрены не только учебные классы, но и рекреационные территории. Особенность «Эврики» — образовательная полисистемность. Дети учатся по методике «Разивающего обучения» Даниила Эльконина и Василия Давыдова, «Свободной педагогики» Льва Толстого, Вальфдорской педагогики и педагогики Монтессори. Общеобразовательные классы по типу «универсум» в «Эврике» теперь тоже есть. Кроме того, в новой «Эврике» практикуется реальное инклюзивное образование.



«Инклюзия — это когда дети с трудностями учатся вместе с обычными детьми, — говорит директор «Эврики» Людмила Долгова. — Чтобы социализация первых шла активнее. Они же смотрят друг на друга, перенимают. У нас 13 детей с расстройством аутистического спектра. Мы сделали два ресурсных класса, в которых дети по шесть человек будут работать с тьюторами. У каждого ребенка с ОВЗ будет сопровождающий тьютор. Это сейчас федеральное законодательство устанавливает такую помощь. Также для них будут специальные зоны релаксации, где они могут отдохнуть. И вообще у нас — школа-парк. Раньше мы жили тесно, а сейчас много свободного пространства — в каждой рекреации стоит удобная мебель, есть книжки и игры. То есть, мы поучились в классе, детям что-то задали фронтально, они вышли из класса, распределились на группы, сели по разным уголкам и работают. Мы стали современнее!».

