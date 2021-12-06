«Автошколы утешают, инструкторы разводят руками». Почему в Томске образовались очереди на сдачу экзамена в ГИБДД

Весной 2021 года в России изменились правила сдачи экзаменов на права. Сейчас в томских автошколах образовались большие очереди на экзамены в ГИБДД, а курсанты не могут не только с нескольких попыток сдать экзамен, но и дождаться, когда придет их черед для пересдачи. Мы поговорили с учениками, инструкторами и руководством автошкол — рассказываем о ситуации. Новый административный регламент МВД вступил в силу 1 апреля и отменил практическую часть экзамена, которую раньше сдавали на автодроме. Сейчас после сдачи внутреннего испытания в автошколе курсанты сдают экзамены в ГИБДД в два этапа: теория и вождение в городе. При этом часть элементов «площадки» перенеслась в условия города — это заезд в бокс, параллельная парковка, разворот в ограниченном пространстве, «горка». Также по новым правилам маршруты на экзамене выбирают сотрудники ГИБДД, ранее они были известны инструкторам и кандидатам, а за педалью рядом со сдающим сидит не инструктор автошколы, как раньше, а инспектор. Предполагалось, что нововведения помогут уйти от заучивания маршрутов и элементов «площадки» и помочь будущим водителям научиться ориентироваться в реальной дорожной ситуации. Когда изменения обсуждались и вводились, представители автошкол выступали с критикой отмены автодрома. Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева опасалась, что в городе может возникнуть риск отмены экзаменов: например, зимой невозможно будет выполнить упражнение «разворот» на дороге, которую не успели почистить коммунальщики. В ДОСААФ говорили, что выполнить маневры в городских условиях будет затруднительно, а сотрудники инспекции могут быть необъективны в оценке экзамена, так как на автодроме границы упражнений размечены конусами, а в городе оценить точность маневра сложнее. Также были опасения, что реформа спровоцирует рост коррупции.

«И по 10, и по 12 раз сдают»»

Анна пошла учиться в одну из томских автошкол в сентябре 2020 года. К этому дню она не сдала экзамен в ГИБДД семь раз и говорит, что далеко не единственная, кто попал в такую ситуацию. Несколько месяцев назад девушка решила, что, возможно, причина неудач в автошколе и перевелась в другую, но изменить ситуацию это не помогло. «С первого раза, у нас вообще никто не сдает. Я ходила на экзамен в октябре в своей автошколе, нас сдавало 80 человек, не сдал абсолютно никто. В другой автошколе точно такая же ситуация, в остальных по городу тоже, с кем ни поговори. Никто ничего не понимает из курсантов — придираются, не придираются на экзамене, очень сложная ситуация, а ГИБДД никаких разъяснений не дает. У нас есть люди и по 10, и по 12 раз сдающие экзамен», — рассказывает Анна.

Можно подумать, ладно, я никогда не сидела за рулем и пошла учиться. Но у нас в автошколе среди курсантов много мужчин, которые переехали из другой страны, получили гражданство и по закону не имеют права тут ездить, обязаны поменять права. Одному из них уже 55 лет, он приехал из Казахстана с 30-летним стажем вождения, четыре раза уже не может сдать.

Архивное фото. Занятие в автошколе

На фоне этого, по словам девушки, выросли цены на обучение. Если в январе 2020 года сдать экзамен в ее автошколе стоило полторы тысячи рублей, то сейчас — уже четыре. «Само занятие стоило 900 рублей, сейчас – 1200. Мы не понимаем, конкретно государству мы не платим ничего, они не берут деньги, платим все автошколе. И вопрос: у нас вроде бензин не настолько подорожал, на что там должны цены вырасти, что стоимость экзамена поднялась до четырех тысяч с полутора? При этом вообще никто не сдает. Вот, например, в моей автошколе второй филиал открылся, ситуация двоякая», — говорит Анна.

Девушка пыталась обращаться за разъяснением ситуации в ГИБДД, но никаких комментариев получить не смогла. Говорит, записаться на прием к начальнику учебной части нельзя, по телефону говорят, что нужно приходить на место и пытаться «караулить», к начальнику ГИБДД Томска по возможности записи «вообще глухо» в связи с пандемией. «Открытый вопрос: почему никто не может сдать? Я не сдаю, спрашиваю инспектора, почему, ответа внятного не получаю. Прихожу в автошколу, сейчас по новым правилам камеры стоят в салоне автомобиля, камера-регистратор, которая смотрит, куда ты едешь. Говорю, покажите мне тогда видео, мою ошибку, мне отвечают, вот посмотрите, вы ошибку не сделали, но если пойдете ругаться в ГИБДД, ваше имя запомнят, вы вообще никогда не сдадите, — возмущается Анна. — Я писала губернатору, мои вопросы переадресовывают в УМВД, оттуда пишут: мы работаем, вы плохо учитесь, правила изменились, ваши проблемы. У меня уже с момента сдачи теории прошло полгода, срок экзамена истек, сдала еще раз. Автошколы, конечно, утешают, говорят: “учитесь-учитесь”. Инструкторы разводят руками, говорят, мы не знаем, чему еще учить людей, потому что люди садятся и едут».

«Мы портим себе репутацию, потому что люди думают, что автошкола виновата»

При этом автошколы тоже говорят, что новая система сдачи для них «головная боль». По словам директора одной из томских автошкол (попросил остаться анонимным – прим. ред.), в конце апреля 2021 года порядок экзамена еще не слишком отличался от прежнего, первые проблемы начались в мае. «Если раньше можно было сдать экзамен за 15-20 минут, получить отметку, то теперь есть курсанты, которые едут по 50 с лишним минут. У одной курсантки уже в конце поездки на 52 минуте случилась ошибка. Теперь невозможно обойтись малой кровью, нужно сдавать очень долго. Раньше бывало, что и 100 человек выходили на экзамен, принимали быстрее, не было проблем с тем, чтобы пересесть в несколько экзаменационных автомобилей. Сейчас инспектор выбирает автомобиль. Многие учатся на одном, а приходится сдавать на другом. При этом принимающих инспекторов у них не прибавилось. Например, в информационном классе, как было 4 инспектора, так и осталось», — рассказывает ТВ2 владелец автошколы.

Из-за этого в городских автошколах образовались очереди на сдачу, подтверждают сразу несколько представителей сферы. После первой неудачной попытки сдачи курсанты по закону имеют право пересдать экзамен через семь дней, а по факту ждать следующей попытки приходится месяцами. «Из каких-то своих соображений инспекция решает, в каком количестве принимать экзамен у определенной автошколы. Мы, например, заявляем, что у нас 120 претендентов на сдачу экзамена. Они в ГАИ за 4-5 дней могут сказать: примем у вас 25 человек. Это мы должны порадоваться и сказать спасибо, если будем говорить что-то против, примут еще меньше, ссылаясь на регламент. Бывает, один инспектор принимает ограниченное количество до 11 часов, потом идет на обед, в 14 часов он начинает принимать вторую партию, еще 10 принял и на этом заканчивается», — говорит директор автошколы. Из-за того, что курсанты не могут попасть на пересдачу и экзамены затягиваются, возникает недопонимание с автошколами. Руководство последних говорит, сложно объяснить ученикам, что причина долгой очереди не в автошколе, ведь она сама замкнута в ситуации, так как теряет в прибыли из-за малого количества сдающих.

«Все злятся на автошколу, думают, что мы в каком-то сговоре. Лишь некоторые понимают, что автошкола сама теряет прибыль. Потому что каждая школа устанавливает свою стоимость за экзамен. Естественно, если у нас вместо 120 человек выходит 25, можно представить, сколько мы теряем в прибыли и сколько негатива возвращается. Конечно, мы портим себе репутацию, потому что люди думают, что это автошкола виновата, что они не могут сдать месяцами», — говорит директор заведения.

В опрошенных автошколах сказали, что стоимость за вождение у них не повышалась. Сделать это сложно, нужно заранее предупредить курсантов, у которых в течение полугода действует договор, что по его истечению стоимость изменится и если не успеть вовремя сдать экзамен, придется доучиться по другим ценам. «Мы не меняли стоимость экзамена, у нас пока все по-старому. Но если кто-то менял, понятно, автошколы хотят зарабатывать, им тоже нужно выживать, когда на экзамен вместо 100% выходит в лучшем случае 20%. Конечно, все думают, как им выкручиваться», — объясняет директор одной из автошкол.

Автор: Юлия Фаллер

Сейчас школы ставят перед собой задачу выпустить учеников, чтобы не затормаживать образовательный процесс. В то время, когда инструкторам нужно обучать новый набор, им нужно отвлекаться на занятия с теми, кто «завис» на этапе экзаменов. «Некоторые автошколы жадничают и продолжают набирать курсантов, я не понимаю, для чего, потому что очередь копится. Внутренний экзамен мы тоже по новым правилам принимаем, но все-таки он проходит гораздо более лояльно, чем в ГАИ. 15 человек из 30 у нас сдают, а 50% – это большой процент сдачи. У нас не учитываются мелкие ошибки, только грубые», — объясняет руководитель одной из автошкол. В тоже время очереди не становятся меньше и по сопутствующим причинам. Не все ученики могут себе позволить выделить время и деньги на занятия в больших интервалах между пересдачами, из-за этого теряются навыки. «Если человек не попал на экзамен, а нам потом очень сильно урезают количество сдающих, значит, он пропускает еще месяц или два. Если курсант продолжает готовиться в это время, не забрасывает, ему проще. Те, кто ждут по полгода и не ходят на занятия, им сложнее. Забывается навык, его как такового прочного еще не было, поэтому, чем больше человек пересдает, тем меньше шансов сдать. Очень многие опускают руки, потому что недешево это все получается», — говорит представитель автошколы. Под данным представителей сферы, сейчас в Томске в зависимости от размера автошколы, очереди на сдачу ждут в среднем 100-200 человек.

«Я считаю, что это специально делается, чтобы люди шли покупать права. Если вы не можете сдать по 6-7 раз, что вы, значит, будете делать? Вы будете искать другую возможность. Насколько я знаю, это стоит от 40 тысяч рублей и выше сейчас. Не скажу, по каким критериям определяется сумма, но идут разговоры, что за такие деньги люди покупают. Даже информация уже ходит, что если хочешь получить права, то нужно идти в определенную автошколу, — рассказывает ТВ2 инструктор с семилетним стажем, работающий в одной из автошкол. — Это откровенные разговоры. Сначала сдаешь внутренний, потом выпускают на ГАИ. Эта вся ситуация идет к вымогательству. От 1000 до 1300 стоит час вождения. Если пересдавать долго, между пересдачами тренироваться, то на то и выйдет по деньгам»

Инструктор (пожелал сохранить анонимность - прим. ред.) говорит, что поддерживает связь с коллегами из других городов. В соседнем Кемерове, по его словам, таких проблем со сдачей экзамена нет, также как и в закрытом Северске. Есть, по его словам, и проблемы с организацией экзаменационного процесса: инспекция устанавливает правила, но не выполняет свои обязательства. «По новому закону автошколы к экзаменам в ГАИ отношения никакого иметь не должны. У каждой инспекции должны быть свои оборудованные специально автомобили. На данный момент в нашем ГИБДД их нет. Сдают сейчас также на автошкольных машинах. При этом большая часть автомобилей - частные машины инструкторов. Плюс теперь на педалях сидит инспектор. Нас заставили сделать открытые страховки на автомобили, чтобы машина была допущена до экзамена. Но в то же время они издали свой внутренний указ, что инспектор во время экзамена ответственность за автомобиль не несет. Но как так? По ПДД у нас водителем является лицо, которое обеспечивает безопасность движения», — недоумевает инструктор.

По новым правилам, сдавать парковку и другие элементы «площадки» нужно в городе. При этом большинство частных парковок у магазинов, торговых центров и других местах ограничили доступ для учебных машин. «Везде вывески “заезд для учебных машин запрещен”, на любую парковку заедь, охрана выгонит. Своего автодрома у ГАИ нет для упражнений, начали принуждать автошколы чистить места, где будет сдаваться параллельная парковка. Трактор для очистки территории от снега сейчас выезжает минимум на 3 часа, это около 6,5 тысяч должна заплатить автошкола за очистку, а почему эти расходы на нее ложатся?», —говорит инструктор. Как рассказала ТВ2 курсантка одной из автошкол, они сдают параллельную парковку «в конце Мичурина, среди гаражей и свалки, никто не ездит на парковку в городе». Инструктор считает, что ситуация со сдачей ухудшилась еще раньше, чем в силу вступили новые правила. В их сообществе, чатах и при личном общении ходят домыслы, что проблемы со сдачей наступили тогда, когда в региональном УМВД сменилось руководство. «Оно пришло два года назад, после того, как старого генерала сняли, назначили новое ставропольское руководство (речь идет о начальнике областного УМВД Демьяне Лаптеве, приехавшем из Ставрополья - прим. ред.). У нас сейчас половина сотрудников ГАИ - это те, кто прибыл с южных регионов, того же Ставрополья. Бывшие сотрудники кто-то на пенсию ушел, кто-то уволился, либо перевелись. Начальник отдела, где принимают экзамены, тоже пришлый. В регистрационном отделе много приехавших на должности посадили. Если говорить русским языком, есть устное распоряжение руководства, чтобы люди не сдавали на права. Людям ставятся на экзамене такие задачи, которые просто невозможно выполнить. Обидно за тех людей, которые действительно едут, я по своим вижу, кто как едет», — предполагает инструктор, который сам является ветераном службы в органах.

Автор: ysia.ru