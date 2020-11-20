Андрей Петров: Если партия скажет надо...

Андрей Петров — лидер фракции КПРФ в городской Думе и глава градостроительного комитета. На последнем заседании депутаты отправили на доработку вопрос о строительстве нового микрорайона на Мокрушина, инвестором которого выступал Ринат Аминов. Тот самый предприниматель, по жалобе которого собственно и был арестован мэр Томска Иван Кляйн. О задержании градоначальника, предстоящих выборах мэра Томска и собственно строительстве микрорайона на улице Мокрушина накануне мы поговорили с Андреем Петровым в прямом эфире ТВ2 в Инстаграме.

— Андрей Геннадьевич, вас видели возле здания Кировского суда. Вы подписали поручительство за Ивана Кляйна?

— Нет. Я поручительство не подписывал. У нас с Иваном Григорьевичем разные политические позиции. Считаю это для себя не совсем правильным – подписывать поручительство. Да и с точки зрения закона, не совсем понимаю, какая ответственность на поручителе. Ну а сама новость для меня, как для любого томича, была шокирующей, конечно. Никто не ожидал. Тем более перед этим мы в течение пяти дней с другими коллегами-депутатами были на согласительной комиссии. Каждый день видели мэра. Каждый день обсуждали вопросы насчет бюджета города. Где-то спорили. В общем – шок.





— Как вы оцениваете нынешнее решение суда о двух месяцах СИЗО для Кляйна? Насколько оправдана эта мера?

— Ну, даже если уходить от фамилии Кляйна. Это же обсуждалось многократно, что по экономическим статьям возможно заключать в СИЗО… Это вопрос дискуссионный.





— Просто ваше личное мнение…

— Я не юрист. И решение суда не сильно хотел бы комментировать. Тут, видимо, в целом надо смотреть на политику государства в отношении экономических преступлений.





— Иван Григорьевич, говоря о причинах задержания своего, называл фамилию застройщика Аминова. На Думе обсуждался его проект застройки на Мокрушина. Был отклонен. Что не так с этим проектом? Почему депутаты отправили его на доработку?





— Не на доработку, а на рассмотрение на комитете нашем по градостроительству. Чтобы там подробнее его изучить. Депутатов интересует социальная инфраструктура. Школы, детсады, медицина, вопросы транспортной доступности, конечно. Там не только Мокрушина надо смотреть, но и микрорайон Южные ворота. Будем более подробно, с лупой смотреть.





— Была идея позвать застройщика на градостроительный комитет. Сегодня был градостроительный комитет… Не успели пригласить?

—Тут вопрос, а надо ли его приглашать. Поскольку вопросы инфраструктуры – они больше к органам власти, областной и городской. Мы можем сейчас предоставить застройщику возможность что-то строить. А более детально все будет прорабатываться в рамках других норм, документов. В том числе надо провести публичные слушания. Проект планировки должен пройти через комиссию по землепользованию и публичные слушания. После чего будущий мэр его утвердит.





— Помогите разобраться. Мэру предъявили то, что он попросил в свое время Касперович подготовить документ о санитарно-защитной зоне. Но на Думе выступал заммэра Макаров и говорил, что давно вообще никаких проблем с этой зоной нет. Вопрос этот есть или нет все-таки?

— На данный момент этот вопрос не стоит, насколько я понимаю. Все вопросы с санитарно-защитной зоной решены. Там нет препятствий для строительства жилых домов.





— То есть то, что мэр когда-то Касперович в 2016 году просил, это не действует. Все отменилось…

— Но законодательство же меняется…





— Как это все произошло?

— Я этих подробностей не знаю. Но в свое время санитарно-защитные зоны там стояли. Но в судебном порядке этот предприниматель, насколько я понимаю, зону от радиотехнического завода снял.





— И там можно строить жилье?

— Сейчас там зона ОЖ, которая позволяет строить в том числе и жилье. Есть позиция нескольких депутатов, которые считают нужным вернуть этот район в производственную зону. Но это спорная позиция. Там жилые дома рядом. Хотя, конечно, здорово, если бы промышленность у нас в городе развивалась. Однако там раньше можно было размещать объекты 4-5 классов. Я посмотрел из интереса, что это за объекты. Там волосы дыбом встанут. А те люди, которые там живут, я разговаривал с ними, они ждут социальных объектов. К примеру, 49 школа, как говорят, уже не справляется. Хотя, конечно, за всех жителей я говорить не готов.





— Я встречала такую версию, в частности, ее озвучил Леонид Волков из штаба Навального, что мэру так отомстили за неправильно выбранную городскую Думу. Мол, не сумел проконтролировать… Что думаете про такую версию?

— Такие версии должен изучать бывший наш томич Илья Яблоков, который конспирологией занимается.





— Насколько я понимаю, Иван Григорьевич выборы и не курировал. Это же у нас прерогатива обладминистрации… Сергей Ильиных за это дело отвечает.

— Ну да. Заместитель губернатора по внутренней политике. Я все-таки надеюсь, что в нашем государстве правоохранительные органы не просто так работают. И может быть, для их действий есть какие-то основания.





— Вопрос к вам как к главе градостроительного комитета. Какие три самые актуальные градостроительные проблемы в Томске?

— Это, конечно, деревянная архитектура. То, что находится в ведении нашего комитета. Боль для нас для всех. Все, особенно представители старшего поколения, помнят прекрасную книжку «Деревянная архитектура Томска» советскую. И когда я общаюсь с молодыми даже архитекторами за пределами Томска, они вспоминают, что Томск славен деревянной архитектурой, про книжку говорят. Понятно, что муниципалитет не может справиться с тем наследием, что осталось. Но всем бы нам хотелось, чтобы Томск по-прежнему этим славился.





Вторая проблема – реновация. Важно, чтобы в Томске увеличивалось количество застройщиков. Чтобы было не один-два монополиста, чтобы у людей был выбор.





— А третья?

— Да проблем много у нас.





— Хорошо. К проблеме номер один. Правильно я понимаю, что деньги на реконструкцию здания по Ленина, 56 нашлись и вопрос будет решен? Это так?

— На Ленина 56 изначально в проекте бюджета стоял ноль. Сейчас в рамках согласительной комиссий договорились, что на этот дом будет выделено 17,3 млн, чтобы в следующем году завершить работу. И это, конечно, позор для Томска, что один дом мы делаем три или четыре года. Это нас абсолютно не красит.





— Тут нам пишут, что насчет 49 школы все не так, как мы говорим. Что она справляется и проблемы нет.

— Ну, это здорово, что обратная связь. Полезная информация. Правда.





— У нас в Томске много заброшенных объектов. Это и стадион «Труд», и училище связи. Много. Стоят годами. У вас есть представление, как эти вопросы можно решить? Может Дума как-то инициировать решение таких вопросов?

— По стадиону «Труд» старая история, я так понимаю, еще со времен Николайчука. Там вопрос частной собственности, насколько мне известно.





— Так вот вопросы и зависают: частная собственность, федеральная, и никто не может сдвинуть. И получается, вроде красивый город, но сделаешь шаг в сторону, и ощущение, что после войны… И училище связи…

— Тоже отдельная история. Если «Труд» – частники, то история на Никитина о том, что как всегда у нас в стране ни на что денег не хватает. Там есть предложение в одном из зданий сделать детский центр. Однако денег нет. На одно из зданий претендует РПЦ.





— С другой стороны, говорят, в городе негде строить. Тогда снести это в ноль, может быть? У нас такую идею Елена Ульянова высказывала.

— Вопрос где строить – это, скорее, на Черемошники надо идти. Депутаты не одного созыва побуждали городскую администрацию развернуться в сторону Черемошников. Может быть, у этого созыва получится. Там скоро начнут строить для расселения ветхого и аварийного жилья. Важно, чтобы люди не жили в таких невыносимых условиях. Еще на Думе сейчас планируем обсудить, где необходимо зарезервировать место под больницы, что сейчас актуально. А то не дай Бог, получится, как всегда у нас получается. Придут какие-то федеральные деньги, а строить будет негде.





— Недавно вновь всплыла тема кампуса. Губернатор обсудил ее в Москве с главой Минобрнауки. Как вы относитесь к идее строить его на Левом берегу?

— Если честно, я, кроме идеи, пока больше ничего и не видел.





— Тут вот про поликлиники спрашивают: в Солнечном, мол, обещали поликлинику, а построили очередной торговый центр. Что-то знаете про это?

— К нам в ближайшее время в Думу придут представители департамента здравоохранения. Думаю, эти вопросы будут остро ставиться. Те же Зеленые горки задыхаются без здравоохранения сейчас.