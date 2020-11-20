Андрей Петров: Если партия скажет надо...
Андрей Петров — лидер фракции КПРФ в городской Думе и глава градостроительного комитета. На последнем заседании депутаты отправили на доработку вопрос о строительстве нового микрорайона на Мокрушина, инвестором которого выступал Ринат Аминов. Тот самый предприниматель, по жалобе которого собственно и был арестован мэр Томска Иван Кляйн. О задержании градоначальника, предстоящих выборах мэра Томска и собственно строительстве микрорайона на улице Мокрушина накануне мы поговорили с Андреем Петровым в прямом эфире ТВ2 в Инстаграме.
— Андрей Геннадьевич, вас видели возле здания Кировского суда. Вы подписали поручительство за Ивана Кляйна?
— Нет. Я поручительство не подписывал. У нас с Иваном Григорьевичем разные политические позиции. Считаю это для себя не совсем правильным – подписывать поручительство. Да и с точки зрения закона, не совсем понимаю, какая ответственность на поручителе. Ну а сама новость для меня, как для любого томича, была шокирующей, конечно. Никто не ожидал. Тем более перед этим мы в течение пяти дней с другими коллегами-депутатами были на согласительной комиссии. Каждый день видели мэра. Каждый день обсуждали вопросы насчет бюджета города. Где-то спорили. В общем – шок.
— Как вы оцениваете нынешнее решение суда о двух месяцах СИЗО для Кляйна? Насколько оправдана эта мера?
— Ну, даже если уходить от фамилии Кляйна. Это же обсуждалось многократно, что по экономическим статьям возможно заключать в СИЗО… Это вопрос дискуссионный.
— Просто ваше личное мнение…
— Я не юрист. И решение суда не сильно хотел бы комментировать. Тут, видимо, в целом надо смотреть на политику государства в отношении экономических преступлений.
— Иван Григорьевич, говоря о причинах задержания своего, называл фамилию застройщика Аминова. На Думе обсуждался его проект застройки на Мокрушина. Был отклонен. Что не так с этим проектом? Почему депутаты отправили его на доработку?
— Не на доработку, а на рассмотрение на комитете нашем по градостроительству. Чтобы там подробнее его изучить. Депутатов интересует социальная инфраструктура. Школы, детсады, медицина, вопросы транспортной доступности, конечно. Там не только Мокрушина надо смотреть, но и микрорайон Южные ворота. Будем более подробно, с лупой смотреть.
— Была идея позвать застройщика на градостроительный комитет. Сегодня был градостроительный комитет… Не успели пригласить?
—Тут вопрос, а надо ли его приглашать. Поскольку вопросы инфраструктуры – они больше к органам власти, областной и городской. Мы можем сейчас предоставить застройщику возможность что-то строить. А более детально все будет прорабатываться в рамках других норм, документов. В том числе надо провести публичные слушания. Проект планировки должен пройти через комиссию по землепользованию и публичные слушания. После чего будущий мэр его утвердит.
— Помогите разобраться. Мэру предъявили то, что он попросил в свое время Касперович подготовить документ о санитарно-защитной зоне. Но на Думе выступал заммэра Макаров и говорил, что давно вообще никаких проблем с этой зоной нет. Вопрос этот есть или нет все-таки?
— На данный момент этот вопрос не стоит, насколько я понимаю. Все вопросы с санитарно-защитной зоной решены. Там нет препятствий для строительства жилых домов.
— То есть то, что мэр когда-то Касперович в 2016 году просил, это не действует. Все отменилось…
— Но законодательство же меняется…
— Как это все произошло?
— Я этих подробностей не знаю. Но в свое время санитарно-защитные зоны там стояли. Но в судебном порядке этот предприниматель, насколько я понимаю, зону от радиотехнического завода снял.
— И там можно строить жилье?
— Сейчас там зона ОЖ, которая позволяет строить в том числе и жилье. Есть позиция нескольких депутатов, которые считают нужным вернуть этот район в производственную зону. Но это спорная позиция. Там жилые дома рядом. Хотя, конечно, здорово, если бы промышленность у нас в городе развивалась. Однако там раньше можно было размещать объекты 4-5 классов. Я посмотрел из интереса, что это за объекты. Там волосы дыбом встанут. А те люди, которые там живут, я разговаривал с ними, они ждут социальных объектов. К примеру, 49 школа, как говорят, уже не справляется. Хотя, конечно, за всех жителей я говорить не готов.
— Я встречала такую версию, в частности, ее озвучил Леонид Волков из штаба Навального, что мэру так отомстили за неправильно выбранную городскую Думу. Мол, не сумел проконтролировать… Что думаете про такую версию?
— Такие версии должен изучать бывший наш томич Илья Яблоков, который конспирологией занимается.
— Насколько я понимаю, Иван Григорьевич выборы и не курировал. Это же у нас прерогатива обладминистрации… Сергей Ильиных за это дело отвечает.
— Ну да. Заместитель губернатора по внутренней политике. Я все-таки надеюсь, что в нашем государстве правоохранительные органы не просто так работают. И может быть, для их действий есть какие-то основания.
— Вопрос к вам как к главе градостроительного комитета. Какие три самые актуальные градостроительные проблемы в Томске?
— Это, конечно, деревянная архитектура. То, что находится в ведении нашего комитета. Боль для нас для всех. Все, особенно представители старшего поколения, помнят прекрасную книжку «Деревянная архитектура Томска» советскую. И когда я общаюсь с молодыми даже архитекторами за пределами Томска, они вспоминают, что Томск славен деревянной архитектурой, про книжку говорят. Понятно, что муниципалитет не может справиться с тем наследием, что осталось. Но всем бы нам хотелось, чтобы Томск по-прежнему этим славился.
Вторая проблема – реновация. Важно, чтобы в Томске увеличивалось количество застройщиков. Чтобы было не один-два монополиста, чтобы у людей был выбор.
— А третья?
— Да проблем много у нас.
— Хорошо. К проблеме номер один. Правильно я понимаю, что деньги на реконструкцию здания по Ленина, 56 нашлись и вопрос будет решен? Это так?
— На Ленина 56 изначально в проекте бюджета стоял ноль. Сейчас в рамках согласительной комиссий договорились, что на этот дом будет выделено 17,3 млн, чтобы в следующем году завершить работу. И это, конечно, позор для Томска, что один дом мы делаем три или четыре года. Это нас абсолютно не красит.
— Тут нам пишут, что насчет 49 школы все не так, как мы говорим. Что она справляется и проблемы нет.
— Ну, это здорово, что обратная связь. Полезная информация. Правда.
— У нас в Томске много заброшенных объектов. Это и стадион «Труд», и училище связи. Много. Стоят годами. У вас есть представление, как эти вопросы можно решить? Может Дума как-то инициировать решение таких вопросов?
— По стадиону «Труд» старая история, я так понимаю, еще со времен Николайчука. Там вопрос частной собственности, насколько мне известно.
— Так вот вопросы и зависают: частная собственность, федеральная, и никто не может сдвинуть. И получается, вроде красивый город, но сделаешь шаг в сторону, и ощущение, что после войны… И училище связи…
— Тоже отдельная история. Если «Труд» – частники, то история на Никитина о том, что как всегда у нас в стране ни на что денег не хватает. Там есть предложение в одном из зданий сделать детский центр. Однако денег нет. На одно из зданий претендует РПЦ.
— С другой стороны, говорят, в городе негде строить. Тогда снести это в ноль, может быть? У нас такую идею Елена Ульянова высказывала.
— Вопрос где строить – это, скорее, на Черемошники надо идти. Депутаты не одного созыва побуждали городскую администрацию развернуться в сторону Черемошников. Может быть, у этого созыва получится. Там скоро начнут строить для расселения ветхого и аварийного жилья. Важно, чтобы люди не жили в таких невыносимых условиях. Еще на Думе сейчас планируем обсудить, где необходимо зарезервировать место под больницы, что сейчас актуально. А то не дай Бог, получится, как всегда у нас получается. Придут какие-то федеральные деньги, а строить будет негде.
— Недавно вновь всплыла тема кампуса. Губернатор обсудил ее в Москве с главой Минобрнауки. Как вы относитесь к идее строить его на Левом берегу?
— Если честно, я, кроме идеи, пока больше ничего и не видел.
— Тут вот про поликлиники спрашивают: в Солнечном, мол, обещали поликлинику, а построили очередной торговый центр. Что-то знаете про это?
— К нам в ближайшее время в Думу придут представители департамента здравоохранения. Думаю, эти вопросы будут остро ставиться. Те же Зеленые горки задыхаются без здравоохранения сейчас.
— Почему никто не поднимает вопрос вынесения из центра города зон для заключенных? На Южной она соседствует с общежитиями ТГУ. И при этом там находится кирпичный завод и явно санитарно-защитная зона в 300 метров не соблюдается.
— Да, вы правы, этот вопрос почему-то не обсуждается. На конференции в ТГАСУ мои коллеги поднимали эту тему, но публично на уровне города и области эту проблему не обсуждали. Хорошая идея. Раньше секретарь обкома или горкома мог позвонить куда надо, а сейчас уровень местной власти такой, что она ничего не решает. Это, наверное, уровень областной администрации и она должна шевелиться и работать с федеральными структурами, чтобы убрать из центра города колонии и куда-то переселить заключенных.
— Давайте поговорим о выборах мэра. Как вы считаете, их отменят или нет?
— Я думаю, что сейчас ответственные люди просчитывают ходы, как быть дальше с учетом того, какая у нас гордума избралась. Многие депутаты, и я в том числе, завели свои телеграм-каналы. Я проводил там опрос, и 80 % моих подписчиков проголосовали за то, чтобы сохранить прямые выборы мэра в Томске. Поэтому я считаю, что позиция горожан в этом вопросе должна учитываться. На следующей неделе у нас должно пройти заседание комиссии по регламенту. Небезызвестный депутат Игорь Чернышев выступил с инициативой, чтобы Дума города Томска высказала свое мнение по поводу назначения на должность мэра. Я уверен, что Дума будет едина в своей позиции, что нужно оставить прямые выборы мэра в Томске.
— От КПРФ будет кандидатура на пост мэра, и кто бы это мог быть?
— Да, конечно, будет кандидатура от КПРФ. Пока об этом рано говорить, еще человека не обсудили и он еще не ушел с должности. Сейчас, конечно, очень пристальное внимание к нашему городу. Но думаю, что все партии и фракции будут участвовать в избирательной кампании.
— А лично вы готовы претендовать на эту должность?
— Даже не знаю (смеется). Кресло мэра, говорят, в Томске проклятое, поэтому это большой вопрос. На самом деле в 2018 году я баллотировался на пост мэра. На мой взгляд, у нас сегодня не хватает специалистов, которые бы росли в рамках администрации города. Кадры были большой проблемой и для Ивана Григорьевича. Потому что текучка, потому что низкие зарплаты. Конечно, хотелось бы, чтобы в мэрию пришли работать честные и порядочные люди. Такие, конечно, и сейчас там есть, но хотелось бы, чтобы их было больше. У Ивана Григорьевича были проблемы с командой. Там были преданные ему люди, в том числе и лично ему, но со специалистами в мэрии прямо кадровый голод.
— И в комитете по архитектуре и градостроительству тоже?
– Конечно. Когда ты приходишь на зарплату в 20 тысяч рублей, то вряд ли ты долго задержишься на такой должности. Поэтому многие бегут в другие сферы. У меня студенты рассказывают, что, например, продвигая те или иные группы в Инстаграме, они могут заработать в три раза больше, чем специалисты мэрии.
— Вы о SMM-щиках?
— Да, о них. Поэтому кадры сейчас большая проблема. Мы должны плотно работать с нашими вузами в этом отношении.
– Не могу не спросить про выборы председателя Думы. Как так вышло, что за день до голосования вы передумали выставлять свою кандидатуру?
— Для меня более важна работа в вузе.
— Подождите, но ведь сначала вы согласились на эту должность?
— Да, не скрою, что сначала была эйфория от нового состава Думы. Но потом, посовещавшись с семьей, я решил остаться в ТГАСУ, потому что это не только преподавание, но есть и хоздоговорная работа, проведение исследований, испытаний, экспертиз. Это большая интересная работа, и потерять ее мне не сильно хотелось. Через пять лет куда-то надо было бы возвращаться. У меня семья, дети.
— Значит, в мэры тоже не пойдете.
— Нет, ну если партия скажет, то придется идти.
— А про председателя гордумы партия не сказала надо?
— Скажу так, что партия не настаивала. Потому что это непростая работа, особенно в нынешней Думе.
– Вы же сказали, что у вас была эйфория от нового состава Думы?
– Я еще до результатов выборов говорил, что очень бы интересной была ситуация, если бы ни у одной из партий не было парламентского большинства в гордуме. Это очень интересная Дума, здесь придется приходить к определенным политическим консенсусам.
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