Андрей Федченко: Я больше заточен на то, чтобы улучшать жизнь своих избирателей

Истории

Андрей Федченко в политике новичок. Еще не прошло и года, как он стал депутатом Думы города Томска. Андрей — член «Единой России», поэтому мы решили обсудить с ним и партийные проекты. В частности, формирование комфортной городской среды в Томске, и заодно узнать, что делать с теми, кто из года в год портит эту среду, в частности, уродует деревья. Что из этого получилось, смотрите в Инстаграме ТВ2 или читайте ниже.

Добавим, что томичи знают Андрея Федченко больше не как политика, а как мороженщика. Он является одним из владельцев компании «Эскимос».

Фото: ТВ2

— Давайте начнем со скандальной темы – это голосование по проектам за объекты благоустройства. Несколько лет эта программа жила себе жила без особого внимания депутатов, а тут вдруг выяснилось, что это проект партии «Единая Россия» и у него есть партийные кураторы. Есть ли у вас подшефная территория, являетесь ли вы куратором какого-то конкретного проекта? — Это не вдруг выяснилось, что это проект «Единой России», он всегда был партийным проектом, насколько я знаю. Я молодой депутат, несколько месяцев работаю, в данном случае я знаю, что были инициаторы из «Единой России», и считаю, что это нормально - гордиться тем, кто это придумал. Считаю, что инициатива была прекрасная, по-моему, в 2016 или 2017 году. Если кому-то это не нравится, то, пожалуйста, вносите свои предложения, обсуждайте, аргументируйте, доказывайте.

— У вас есть какая-то территория, где именно вы являетесь куратором проекта благоустройства? — Я не являюсь куратором. На моем округе есть проекты благоустройства на улице Музыкальной и Кухтеринском озере. Они чуть позже будут в этом году…

— А вообще вы следите за этим проектом,«Формирование комфортной городской среды»? Ему уже несколько лет, и есть уже несколько территорий благоустроенных. Могли бы вы привести пример, что вам нравится из сделанного, и, наоборот, к чему у вас есть какие-то претензии? — Я внимательно не слежу за этим проектом. Я более заточен на свою задачу – на то, чтобы улучшить жизнь своих избирателей, горожан. Ко мне обращаются даже люди с области. Главное, чтобы с момента начала моей работы шли какие-то улучшения. Будем ждать, смотреть. Я несколько раз призывал горожан активно голосовать за проекты благоустройства.

— Ваш округ – спичфабрика? — Да, 22-й округ. Он начинается частично с Новосибирской улицы, перекрестка с Мичурина.

— Т.е. каких-то примеров, что уже сделано и вам прям нравится – нет таких? — У нас вообще хороших примеров в этом плане мало.

— Еще один вопрос по комфортной среде – я не понимаю до конца, почему этот проект партийный? Там все делается на бюджетные деньги. Почему теперь это проводится под маркой «Единой России»? — Это было предложение. Например, будет предложение от партии «независимых депутатов» или каких-то других политических организаций, значит, так и будет. Предположим, Сергей Лапенков, он выдвинул идею Бессмертного полка. То, что мы это помним – это уважение к человеку. Мы знаем, что он причастен к этому очень важному делу, которое уже сейчас на международный уровень вышло.

— Официально Сергея никто не упоминает уже. Государство присвоило себе идею «Бессмертного полка». Это не очень хороший пример. - Что значит не очень? Вот я знаю про Сергея Лапенкова. Поэтому, я считаю, что тех, кто что-то создает, занимается созиданием, договаривается, пробивает толковые дела – молодцы, и надо понимать, кто стоял у истоков. Вот и все!

— С одной стороны, партия Единая Россия формирует комфортную городскую среду, а с другой стороны, ее члены эту среду уничтожают. Я говорю, в частности, о вашем коллеге по партии и городской Думе Максиме Резникове. Горсети экономят на специалистах по обрезке деревьев, а в результате мы получаем аллеи столбиков, как, например, на улице Вершинина. Не очень комфортно выглядит, признаться. Какой здесь может быть выход в этой ситуации? Есть у вас какая-то идея по спасению комфортной городской среды, той, которая есть. — Я от Максима Резникова не помню каких-то неконструктивных предложений вообще.

— Я говорю о делах, которые мы видим на улице. — Я понимаю, но если существуют регламенты, которые состоят из кучи аргументов. Я этих регламентов не знаю, потому что я не управленец в этой области. Может, на местах были какие-то перегибы, надо разбираться. Вы журналисты, скажите, где какой регламент был нарушен?! Я подчеркиваю, я знаю Максима Резникова, несколько раз мы беседовали, обсуждали, спорили, я знаю, что он достаточно подкованный человек.

— Да, он все время оперирует некими регламентами для проводов. Но есть регламенты и по обрезке деревьев. По регламентам подстригать можно чуть-чуть. Но они сами говорят, что режут специально покороче, «чтобы два раза не вставать». Я бы хотела обратить ваше внимание, что с одной стороны партия «Единая Россия» заботится о комфортной среде, выдвигает инициативы, а с другой стороны, она сама и разрушает комфортную среду. — Подождите, надо разделять – есть исполнители на разных уровнях, т.е. вся партия здесь ни при чем. Партия – некая движущая сила. А здесь перегибы на местах, конкретные исполнители, может быть. Здесь надо посмотреть, что именно Максим Резников нарушил, разобраться и принять к этому меры воздействия. К чему? К организации, которая это сделала, к подрядчику, который резал деревья, и т.д.

— А вас лично раздражает большое количество обрубленных и засохших деревьев в городе? — Как человека? Да! В любом случае, когда зелень – это красиво! Мы же любуемся природой, смотрим красоты на Алтае, например.

Фото: Город не бесит

— Можете сказать, почему вы вступили в «Единую Россию»? — Никаких минусов я не вижу. У меня круг общения такой, что есть люди с разными мнениями. «Единая Россия» — это самая многочисленная партия. В ней активные, позитивные люди, оптимисты. Они «делатели», есть такое выражение. И имеют активную гражданскую позицию. Поэтому я посчитал, что это соответствует и моим убеждениям.

— Т.е. вам нравились люди, которые в этой партии, так? — Не только. Это конкретная работа партии. Здесь очень важно понять, что критиковать со стороны – это тоже, конечно, позиция. Но главное — это работа. Я, например, на критику трачу 30 секунд, а дальше я формирую цель, формирую средства и способы достижения этой цели. Следующий этап – ты уже выделяешь, какие действия ты будешь делать, какие средства ты выбрал: основной вариант, запасной и т.д. Поэтому понятно, что если ты что-то делаешь, то у этих действий есть какие-то минусы. В целом, когда начинают критиковать – попробуйте! Делайте!

— Вы сами заговорили о критике. Зачитаю вопрос. Михаил Беляев пишет: «До выборов в Думу для жителей избирательного района была создана группа в Вотсапе, где господин Федченко пытался решить проблемы жителей района. После выборов активность избранного депутата резко прекратилась. В группе задаются вопросы, а ответов или действий нет. Такое ощущение, что депутаты для жителей своего района работают только до избрания». — Это неправда. Он находится в нашем чате?

— Видимо, да, Михаил Беляев. — Чат – это замечательная вещь. Для меня это очень важный инструмент коммуникации. У нас три чата, там порядка 200 человек. Вы знаете, есть большая разница, что я хожу по территории и наблюдаю, и тем, что ты можешь просто общаться с людьми, которые не знают тебя и могут много чего сказать. Тогда можно определить сразу уровень активности, уровень недовольства чем-то, уровень каких-то повторений. Мы отрабатываем все вопросы, у меня помощники работают четко. Пропущенных тем нет, мы ничего не забываем.

Фото: из личного архива Андрея Федченко

— Есть ли у вас в партии какие-то лидеры, непрекословные авторитеты, на которых вы готовы равняться? — Нет. Мир замечателен во всем своем многообразии. Мы должны быть все немного, выражаясь образно, цветными. Поэтому один имеет свое мнение, другой свое. Если я сейчас скажу комплимент в адрес какого-то лица, так что, у него не должно быть права на ошибку или у меня всегда должно с ним мнение совпадать? Нет. Мы спорим. И я по большому счету этому рад.

— Для меня, например, есть какие-то авторитеты в журналистике, я их могу назвать: Дмитрий Муратов, Михаил Зыгарь. — Я в политике недавно. Общаюсь с людьми. Я не могу назвать никаких имен.

— В последнее время с подачи «Единой России» было принято много репрессивных законов. Это и об иностранных агентах, и об участии в митингах. Повышение пенсионного возраста – тоже инициатива «Единой России». Вы поддерживаете все эти действия однопартийцев? — Очень важно понимать, что решение порой бывает сложным. Что такое решение? Это некий компромисс, который должен устраивать большинство, потому что мы же живем в добрососедстве, соответственно, не бывает решений, которые черные или белые.

В США, по-моему, в 30-х годах прошлого столетия была такая инициатива об иностранных агентах, она работает до сих пор. Там штрафы, тюремные заключения для нарушителей сколько-то, я не помню уже. В Эстонии, в европейских странах, в Венгрии, по-моему, уже действует. Мы, я думаю, берем опыт, и, соответственно, если кому-то не нравятся те или иные детали этих решений – пожалуйста, давайте решать, обсуждать. Но это не наш уровень депутатов городской Думы.

— Я просто ваше мнение спрашивала. — Про повышение пенсионного возраста. Вот смотрите, продолжительность жизни – она же меняется. С 30-х годов она на 30 процентов поднялась. Количество трудоспособного населения падает, наоборот, по-моему, на треть тоже. Просто сейчас цифры не помню. У государства есть нагрузка, надо же понимать это. Вот я часто привожу пример семейного бюджета. У человека, например, нет денег или у семьи нет денег на три новых смартфона. Соответственно, что он делает? Он покупает два. Здесь так же. Есть бюджет, есть доходная часть.

— Т.е. вы считаете, что пенсионный возраст подняли правильно?! — Во-первых, это вопрос не по адресу.

— Почему? Вы же можете иметь свое мнение! Я спрашиваю ваше мнение! — Как человеку – да, мне этот момент не нравится. Но! Я понимаю, что есть очень много аргументов, которые привели к такому решению. Я думаю, и люди, которые это принимали, им тоже было нелегко. Я просто это испытываю на себе буквально каждый день, когда мне приходится принимать сложные решения в компании. Сидишь до трех часов ночи, смотришь в потолок и взвешиваешь, как тебе лучше сделать. Взвешивать аргументы – это важно.

Фото: из личного архива Андрея Федченко

— Давайте ближе к нашему городу. Я знаю, что ваша компания «Эскимос» - член ассоциации пищевиков. И в эту же ассоциацию входит и «Томское пиво», владельцем которого является Иван Кляйн. Обсуждали ли вы с коллегами причину ареста Кляйна? Обвинение пока выглядит не очень убедительным, и многие считают, что таким образом у него хотят отнять его пивной завод. Что думаете насчет такой версии? — Что тут думать? Мы же не знаем аргументацию! Мы не видели документов дела. Я считаю это неуместным!

— Достаточно материалов по этой теме было, уже предъявлено обвинение. — Вы спрашиваете, я отвечаю – не обсуждали. Дело в том, что, может, обсуждали коллеги, но без меня.

— А сама версия, что таким образом хотят отнять бизнес, она, на ваш взгляд, имеет право на существование? — Я не изучаю версии. Для меня это вещь неприятная. Ивана Григорьевича я знаю лично, встречались, я вижу, что он человек очень принципиальный. Такое предприятие, да… Я не обсуждаю.

— У вас у самого достаточно успешный бизнес. Вы чувствуете себя уверенным в нашей стране? Вы уверены в справедливости наших судов? — Как это уверен - не уверен? Мы действуем в рамках закона, мы выпускаем продукцию. В реальном секторе нельзя быть уверенным ни в чем. Просто потому, что у нас куча задач, куча планов на развитие, куча различных действий конкурентов, которые зачастую проникают на рынки. Что значит уверенно? Такого нет у нас. Такой точки измерения.

— Мы делали материал о вашем производстве мороженого, поэтому я немного в курсе вашей деятельности. И мы, в частности, писали, что вы продавали мороженое на экспорт в Европу, в Германию и в Китай. Повлияла ли пандемия на эту торговлю? — Это коммерческая информация. Я хочу сказать, что и до пандемии была куча процессов, которые нам мешали продавать на экспорт. Но я уверен, что наша продукция конкурентоспособная и она пользуется спросом за границей. Люди благодарны, писали лестные отзывы в Германии, в Китае. Я лично был в Китае, видел в супермаркете свое мороженое. Конечно, это приятно безумно. Я, по большому счету, благодарен коллективу, в котором я работаю.