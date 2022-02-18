Андрей Киселев: Какое-то есть лукавство в работе администрации Томска

Андрей Киселев депутат, член фракции КПРФ в Думе города Томска. Пришел в городскую политику из движения «За новый социализм» Николая Платошкина. Когда начались политические преследования лидера движения, примкнул с коммунистам. В выборах в гордуму 2020 года участвовал от КПРФ и победил в том числе и благодаря «Умному голосованию», организованному сторонниками Алексея Навального. В инста-эфире ТВ2 мы обсудили с Андреем Киселевым новые остановочные комплексы, которые хочет установить мэрия, как заинтересовать инвесторов активнее вкладывать деньги в программу «Дом за рубль» и что должны сделать горожане, чтобы остановить закатывание в гранит берегов Ушайки.

Автор: Из личного архива Андрея Киселева Андрей Киселев Автор: Из личного архива Андрея Киселева Андрей Киселев

Андрей, давайте начнем с городских проблем, а потом вы расскажете немного о себе. Одна из последних тем, которая недавно обсуждалась городскими депутатами – это городские остановки. Мэрия выложила фото, как будут выглядеть остановочные комплексы и многие ужаснулись. Вы член градостроительного комитета, что вы думаете по этому вопросу? Артем Канарев проделал хорошую работу. Абсолютно по делу раскритиковал администрацию Томска (Канарев провел ревизию списка мэрии и выяснил, что большая часть из 44 адресов, где собираются ставить новые остановки, уже оборудована остановочными комплексами - прим. ред.). Меня удивляет, что в проекте остановок мэрии нет ветрозащиты. Обосновывают тем, что вандалы, мол, все изрисуют, изуродуют. Но это же не значит, что остановки не надо оборудовать. Заммэра Вячеслав Черноус сказал, что ветрозащиту будем устанавливать на окраинах. А в центре не может быть ветров и дождей что ли? Ну и внешний вид. Все мы хотим, чтобы остановки были красивые и удобные. А что дальше? Будет ли еще обсуждение, конкурс дизайна остановок? Деньги-то заложены в бюджете, их надо осваивать. Я думаю, что депутаты будут настаивать на проведении такого конкурса. Это было бы хорошо. А могут депутаты заблокировать решение мэрии? Все посмотрели остановки, всем не нравится. Или мэрия может сказать: это ваше мнение, но деньги есть только на такое… Этот список будем принимать мы как депутаты. На сегодняшнем комитете городского хозяйства мэрия, кстати, предоставила уже другой список. Депутаты возмутились. Как так? Уже была проведена большая работа по тому списку, а на комитет зашел другой. В марте будет опять комитет. И, я так понимаю, там уже будет третий список. Какое-то есть лукавство в работе администрации Томска. Ваш коллега по КПРФ в областной Думе Павел Юденко пришел к выводу, что томичи – заложники отсутствия коммуникаций между городом и областью, между Белым и Красным домами. Вы согласны, сталкивались с таким? Конечно, полностью разделяю эту позицию. В цепочке: город-область-федерация коммуникации не выстроены. От этого все проблемы в регионе с реализацией проектов. Приходишь в городскую администрацию с каким-нибудь проектом. Тебе отвечают: область денег не дает. Приходишь в областную, там отвечают: они все равно не могут деньги освоить, зачем давать.

Автор: Дума города Томска Автор: Дума города Томска

Теперь давайте немного о себе. Зачем пришли в политику? Почему КПРФ? Я – простой рабочий парень. Родился в селе Лучаново. Закончил школу, потом автодорожный техникум, работал на Томских мельницах аппаратчиком мукомольного производства. Буквально на днях уволился, решил полностью погрузиться в общественно-политическую деятельность. Почему пришел в политику? Триггером была пенсионная реформа. Вы же молоды… У меня маме в прошлом году исполнилось 55. Меня это сильно задело. Начал рыть, искать информацию. Сразу скажу: я всегда был левых убеждений. Я из семьи простых рабочих. Мама из Новокузнецка. Бабушки-дедушки – шахтеры и крестьяне. Говоря коммунистическим языком – чистый пролетарий. В партию вступил не сразу. Это было осознанное решение. В январе приняли. Состоял в движении «За новый социализм» Николая Платошкина. У нас в Томске есть хорошая ячейка движения. Прибился к ним. Примкнул. После пенсионной реформы стал искать информацию, ходил на митинги КПРФ. Кстати, это была единственная партия, которая резко выступала против пенсионной реформы. Так получилось в результате, что в 20-м стал одним из кандидатов в гордуму и волею обстоятельств победил на округе. Тут отреагировали на сообщение о вашем увольнении с Томских мельниц и спрашивают: зарплату теперь вам партия платит? Пока я не трудоустроен, но этот вопрос будет решен. Сейчас мы с Павлом Николаевичем Юденко организовываем Общественную приемную КПРФ. Работа ведется. Там и буду работать, получать зарплату.

А вы остались участником движения «За новый социализм»? Вступив в партию, наверное, не могу назвать себя участником этого движения. Но контактов я с ними не потерял. Они наши союзники. А чем вам не нравился старый социализм и что подразумевается под «новым»? Новое левое движение не может быть старым. 17-й год не повторится. Это современные коммунисты должны понимать. Капитализм развился и дошел до критической точки кризиса. Нас ждет что-то посткапиталистическое. Это факт. А чего вы хотите? Равенства? Да и в Советском Союзе равенства не было. Зарплаты у всех разные были. Новый социализм подразумевает национализацию. Но не всего, а только ключевых отраслей, которые должны принадлежать государству. Понятно, барбершопы и кафе национализировать смысла нет. Что из капитализма в светлое будущее возьмете? Рыночные отношения должны быть. Пару дней назад начался суд над Алексеем Навальным, который своим умным голосованием помог коммунистам на разных уровнях выборов. Следите ли вы за процессом и не кажется ли вам странным, что КПРФ никак не высказалась в защиту Навального? Странным не считаю. КПРФ и Навальный абсолютно разные. Можно сказать – политические и идеологические соперники. Но Навальный же, призывая голосовать против Единой России, поддерживал коммунистов. Рекомендовал голосовать за КПРФ. Да. И за меня в том числе. Спасибо им за это. А за судом следите? Сейчас ему до 15 лет грозит… Честно говоря, не слежу. Но считаю, что это политическое дело.

Автор: Дума города Томска Андрей Киселев Автор: Дума города Томска Андрей Киселев