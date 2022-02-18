Андрей Киселев: Какое-то есть лукавство в работе администрации Томска

Андрей Киселев депутат, член фракции КПРФ в Думе города Томска. Пришел в городскую политику из движения «За новый социализм» Николая Платошкина. Когда начались политические преследования лидера движения, примкнул с коммунистам. В выборах в гордуму 2020 года участвовал от КПРФ и победил в том числе и благодаря «Умному голосованию», организованному сторонниками Алексея Навального. В инста-эфире ТВ2 мы обсудили с Андреем Киселевым новые остановочные комплексы, которые хочет установить мэрия, как заинтересовать инвесторов активнее вкладывать деньги в программу «Дом за рубль» и что должны сделать горожане, чтобы остановить закатывание в гранит берегов Ушайки.
Андрей, давайте начнем с городских проблем, а потом вы расскажете немного о себе. Одна из последних тем, которая недавно обсуждалась городскими депутатами – это городские остановки. Мэрия выложила фото, как будут выглядеть остановочные комплексы и многие ужаснулись. Вы член градостроительного комитета, что вы думаете по этому вопросу?
Артем Канарев проделал хорошую работу. Абсолютно по делу раскритиковал администрацию Томска (Канарев провел ревизию списка мэрии и выяснил, что большая часть из 44 адресов, где собираются ставить новые остановки, уже оборудована остановочными комплексами - прим. ред.). Меня удивляет, что в проекте остановок мэрии нет ветрозащиты. Обосновывают тем, что вандалы, мол, все изрисуют, изуродуют. Но это же не значит, что остановки не надо оборудовать. Заммэра Вячеслав Черноус сказал, что ветрозащиту будем устанавливать на окраинах. А в центре не может быть ветров и дождей что ли? Ну и внешний вид. Все мы хотим, чтобы остановки были красивые и удобные.
А что дальше? Будет ли еще обсуждение, конкурс дизайна остановок? Деньги-то заложены в бюджете, их надо осваивать.
Я думаю, что депутаты будут настаивать на проведении такого конкурса. Это было бы хорошо.
А могут депутаты заблокировать решение мэрии? Все посмотрели остановки, всем не нравится. Или мэрия может сказать: это ваше мнение, но деньги есть только на такое…
Этот список будем принимать мы как депутаты. На сегодняшнем комитете городского хозяйства мэрия, кстати, предоставила уже другой список. Депутаты возмутились. Как так? Уже была проведена большая работа по тому списку, а на комитет зашел другой. В марте будет опять комитет. И, я так понимаю, там уже будет третий список. Какое-то есть лукавство в работе администрации Томска.
Ваш коллега по КПРФ в областной Думе Павел Юденко пришел к выводу, что томичи – заложники отсутствия коммуникаций между городом и областью, между Белым и Красным домами. Вы согласны, сталкивались с таким?
Конечно, полностью разделяю эту позицию. В цепочке: город-область-федерация коммуникации не выстроены. От этого все проблемы в регионе с реализацией проектов. Приходишь в городскую администрацию с каким-нибудь проектом. Тебе отвечают: область денег не дает. Приходишь в областную, там отвечают: они все равно не могут деньги освоить, зачем давать.
Теперь давайте немного о себе. Зачем пришли в политику? Почему КПРФ?
Я – простой рабочий парень. Родился в селе Лучаново. Закончил школу, потом автодорожный техникум, работал на Томских мельницах аппаратчиком мукомольного производства. Буквально на днях уволился, решил полностью погрузиться в общественно-политическую деятельность. Почему пришел в политику? Триггером была пенсионная реформа.
Вы же молоды…
У меня маме в прошлом году исполнилось 55. Меня это сильно задело. Начал рыть, искать информацию. Сразу скажу: я всегда был левых убеждений. Я из семьи простых рабочих. Мама из Новокузнецка. Бабушки-дедушки – шахтеры и крестьяне. Говоря коммунистическим языком – чистый пролетарий. В партию вступил не сразу. Это было осознанное решение. В январе приняли. Состоял в движении «За новый социализм» Николая Платошкина. У нас в Томске есть хорошая ячейка движения. Прибился к ним. Примкнул. После пенсионной реформы стал искать информацию, ходил на митинги КПРФ. Кстати, это была единственная партия, которая резко выступала против пенсионной реформы. Так получилось в результате, что в 20-м стал одним из кандидатов в гордуму и волею обстоятельств победил на округе.
Тут отреагировали на сообщение о вашем увольнении с Томских мельниц и спрашивают: зарплату теперь вам партия платит?
Пока я не трудоустроен, но этот вопрос будет решен. Сейчас мы с Павлом Николаевичем Юденко организовываем Общественную приемную КПРФ. Работа ведется. Там и буду работать, получать зарплату.
А вы остались участником движения «За новый социализм»?
Вступив в партию, наверное, не могу назвать себя участником этого движения. Но контактов я с ними не потерял. Они наши союзники.
А чем вам не нравился старый социализм и что подразумевается под «новым»?
Новое левое движение не может быть старым. 17-й год не повторится. Это современные коммунисты должны понимать. Капитализм развился и дошел до критической точки кризиса. Нас ждет что-то посткапиталистическое. Это факт.
А чего вы хотите? Равенства?
Да и в Советском Союзе равенства не было. Зарплаты у всех разные были. Новый социализм подразумевает национализацию. Но не всего, а только ключевых отраслей, которые должны принадлежать государству. Понятно, барбершопы и кафе национализировать смысла нет.
Что из капитализма в светлое будущее возьмете?
Рыночные отношения должны быть.
Пару дней назад начался суд над Алексеем Навальным, который своим умным голосованием помог коммунистам на разных уровнях выборов. Следите ли вы за процессом и не кажется ли вам странным, что КПРФ никак не высказалась в защиту Навального?
Странным не считаю. КПРФ и Навальный абсолютно разные. Можно сказать – политические и идеологические соперники.
Но Навальный же, призывая голосовать против Единой России, поддерживал коммунистов. Рекомендовал голосовать за КПРФ.
Да. И за меня в том числе. Спасибо им за это.
А за судом следите? Сейчас ему до 15 лет грозит…
Честно говоря, не слежу. Но считаю, что это политическое дело.
Раньше коммунисты много проводили пикетов и митингов. Сейчас нет. Дело только в пандемии?
Да, конечно, в пандемии.
А если бы была возможность, то какие темы митингов были бы?
Электронное голосование, конечно. Собираю подписи. Призываю всех протестовать. Этого допустить нельзя. Все видели, как в Москве на многих округах коммунисты рвали кандидатов от Единой России, а поле того, как выгрузили результаты ЭГ – проиграли с огромным отрывом.
С электронным голосованием исчезнут выборы в нашей стране. Его просто невозможно контролировать. Мы только научились бороться на участках с махинациями на выборах с помощью наблюдателей, обучили людей к избирательным кампаниям 2020 и 2021 года. И вот, когда мы научились побеждать партию власти на участках с помощью бумажных бюллетеней, они вдруг придумали ДЭГ – дистанционное электронное голосование. Кстати, в Германии электронное голосование запретили, аргументируя это тем, что общественность не может контролировать проведение выборов.
Вас спрашивают, как вы оцениваете работу областной и городской администраций?
Я считаю, что они должны работать лучше. И главное, нужно наладить взаимодействие друг с другом. Цепочка город-область-федерация, на мой взгляд, она не выстроена. И именно от этого у нас много проблем. Область показывает пальцем на город, город говорит, что нам денег не дает регион.
А могли бы вы похвалить мэрию за что-то и, например, губернатора?
Губернатор … Сергей Анатольевич может обижаться, но я считаю, что ничего хорошего он для области за 10 лет не сделал. Навскидку, вообще ничего, кроме гранитной набережной не приходит в голову. И еще его высказывание: «Если вам не нравится, езжайте на юг».
Спрашивают, готовы ли вы сами пойти на работу в мэрию и показать своим примером, как надо принимать эффективные решения и учитывать мнение населения?
Сейчас не готов. Мне не хватит опыта и образования. Я считаю, что каждый человек на своем месте должен быть профессионалом.
Видела у вас пост, что Европа устала от коронавируса и в ряде стран уже сняли ограничения. Мы писали, что соседний Кузбасс уже отказался от QR-кодов. Причем это произошло в пик омикрона, когда в Кемерово по 2000 новых случаев в день регистрировали. Хотелось бы узнать ваше мнение, насколько нужны сейчас в принципе ковидные ограничения?
Да, КПРФ активно боролась против введения QR-кодов, мы поддержали людей. С масками большой вопрос. Их просят надеть только перед кассой. Видимо, у нас коронавирусом заразиться можно только при отплате товаров, в других помещениях его нет. Мое мнение, от масок еще отказываться рано.
Вернемся в Думу города Томска. Прочитала в вашем телеграм-канале, что прямо сейчас обсуждается на площадке Думы города Томска вопрос о том, как заинтересовать дальше инвесторов участвовать в программе «Дом за рубль». Порядка 16 предложений поступило от представителей бизнеса, они были оформлены документально и сейчас рассматриваются в городской администрации. Это я прочитала в интервью вашего коллеги Кирилла Куртукова. Могли бы вы рассказать, что это за предложения и есть ли у вас идеи, как привлечь инвесторов в эту программу?
Да, более подробно этой темой занимается мой коллега по партии Кирилл Куртуков, он возглавляет комиссию по сохранению культурного наследия. То, что в программу «Дом за рубль» нужно вносить изменения, это всем очевидно. Цены на материалы взлетели, срок окупаемости отреставрированных зданий увеличился, предпринимателям приходится тратить значительно больше, чем это было в начале этого проекта. Раньше у предпринимателя было понимание, что сейчас он вложит 10 млн рублей и за 10 лет эти деньги себе вернет. Сейчас стоимость материалов выросла в два раза и уже в принципе нет коммерческого резона восстанавливать старинные дома. Кроме того, нет доверия к властям. Люди берут дома в аренду на 49 лет, но у них нет уверенности, что не придет новый мэр и не скажет, что решили изменить правила игры. Я не уверен, что надо через какое-то время отдавать бизнесменам дома в собственность. Им тоже нельзя доверять, есть немало примеров, когда предприниматели сносили памятники архитектуры. У города должны оставаться какие-то инструменты контроля, потому что это историческое наследие. Даже если оно перешло в руки предпринимателя, город должен следить за тем, как он эксплуатирует и контролировать, чтобы никто и ничего не снес и на этом месте многоэтажку не построил. Сейчас все это бурно обсуждается и, я думаю, что придет к какому-то логическому решению. Когда первый раз заикнулись о том, чтобы передавать дома в собственность, то посыпалось много гневных отзывов о том, что мы хотим разбазарить наше историческое наследие. Но никто об этом не говорит. Надо привлекать инвесторов, чтобы они сохраняли нашу деревянную архитектуру. По-хорошему, федерация должна участвовать в том, чтобы восстанавливать исторические памятники.
Существуют десятки федеральных программ по сохранению культурного наследия, но область не подает на них заявки. В этом случае гордума бессильна? Нельзя сделать какие-то коллективные обращения к губернатору?
Действительно, только, наверное, на уровне обращения к губернатору. Мы не облдума. Мы можем выйти только с инициативой, а рассмотрят ее областные коллеги или нет, мы повлиять никак не можем. На площадке гордумы мы обсуждаем открыто все проблемы и меня радует, что это место для дискуссий. Я согласен с Ксенией Фадеевой, которая как-то сказала, что гордума стала настоящим парламентом.
Другая больная тема – набережная великой реки Ушайки. Комитет по охране исторического наследия провел экспертизу, которая разрешает дальнейшее укатывание в бетон нового участка реки. Строительство намерены продолжить на деньги Газпрома без обсуждения с томичами. Это нормально на ваш взгляд, что грандиозные проекты благоустройства центра Томска не представляют даже депутатам гордумы?
В наше время гласность – это все. Это нужно не только депутатам. Говоря коммунистическим языком, инициатива должна идти от народа. Я уверен, что депутаты ее поддержат. Думаю, что никто не заинтересован в том, чтобы нам еще один участок набережной Ушайки закатали в гранит.
Тем не менее сегодня была пресс-конференция губернатора Юрия Гурдина, который сказал, что Газпром обещает выделить деньги на завершение работ по реконструкции набережной Ушайки в 2023 году.
Я думаю, что общественный резонанс, который был после того, как открыли гранитную набережную, внесет свои корректировки в проект. Я надеюсь на это.
Сегодня был комитет по спорту и молодежной политике. Какие новости, что обсуждали?
Сегодня мы обсуждали, что у нас в комитете образовался перекос в сторону спорта, а о молодежной политике забыли. На это, конечно, повлияли ковидные ограничения, но мы будем стараться исправить эту ситуацию. Спорт – это то, что мы сейчас видим во дворах, это тренажерные комплексы, которые мы установили в прошлом году. Я думаю, что стоит похвалить наш комитет за то, что мы реализовали программу «От томского двора до олимпийского пьедестала» в 2021 году. У нас в городе появилось семь прекрасных тренажерных комплексов под открытым небом.