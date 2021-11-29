Аналитик Александр Драган: Вакцинация. Почему государство решило, что народ поверит ему?

В РФ впервые с мая число вылечившихся от ковида за неделю превысило количество заболевших. Однако ковид не сходит с новостной повестки: появился новый штамм, а регионы готовятся обсуждать законопроект о введении QR-кодов. Аналитик открытых данных Александр Драган рассказал ТВ2 о том, как QR-коды повлияют на темпы заболеваемости, получится ли изменить отношение россиян к вакцинации и какие подвохи скрываются в официальной ковидной статистике. Александр на протяжении последних полутора лет анализирует ковидную статистику, выявляет в ней фальсификации. Также он ведет канал, в котором рассказывает про ковид и его варианты, про ход эпидемии в России и в других странах.

— Вопрос, который волнует всех, введение QR-кодов. Насколько эта мера эффективна? — Прежде всего, нужно понимать, что QR-коды — это мера, направленная не на то, чтобы сбить темпы заболеваемости, а на то, чтобы разогнать темпы вакцинации. Это мера с долгосрочными последствиями. Мы здесь и сейчас разгоняем темпы, через какое-то время у нас начинают прививаться в 4-5 раз больше людей и в долгосрочной перспективе, скажем, месяца через два, это начнет оказывать влияние на заболеваемость, на загрузку больниц. При этом, мы прекрасно знаем, как у нас паршиво организованы пункты вакцинации по всей стране. Когда только начали вводить QR-код, мы видели, как появились колоссальные очереди по всей стране. Доходило до драк, до ругани. Люди стояли по 3-5 часов в очередях, как правило, в закрытых, непроветриваемых помещениях, без соблюдения дистанции. Да, и к сожалению, люди так и не научились нормально носить маски. Это видно из фотографий, видео из очереди. Соответственно, достаточно несколько инфицированных людей в этой очереди, чтобы какая-то часть ушла после вакцинации с ковидом. В этом смысле возможный вклад, который QR-коды могли бы внести в спад заболеваемости, они не оказывают.

Автор: Автор: ТК "Тот самый томский правдоруб"

Это первый важный момент. Второй — принципиальный момент в том, что в существующем виде QR-коды направлены на экономически активное население. Это, например, работники общепита, сферы торговли, промышленники, в каких-то регионах заставляют прививаться студентов. Где-то вводят QR-коды на посещение ресторанов, где-то для перелетов на внутренние рейсы, как это сделали в Хабаровске и Камчатке. Эти меры направлены на людей до 60 лет, при этом на пожилых эти меры работают очень плохо, так как они их практически не затрагивают. А самое важное, что необходимо сделать — это защитить пожилых. И в этом отношении в России все очень плохо. Вакцинация среди пенсионеров буксует по всей стране: привито порядка 45% по всей стране. Это видно из статистики по регионам, где-то привито чуть меньше (например, в Москве — всего 38%), где-то — совсем мало (в Северной Осетии — 24%), где-то чуть побольше — 55-60%. И это очень большая проблема, так как к следующей волне у нас останется огромная незащищенная прослойка пенсионеров.

— Сейчас зарегистрировали вакцину для детей. Как вы считаете, будет ли эта вакцина пользоваться спросом? Ведь там довольно многое зависит от родителей: прививка возможна только с их согласия. — К сожалению, ответ кажется довольно очевидным. На том этапе, на котором мы находимся сейчас, мало кто пойдет прививать своих детей. Это связано с несколькими факторами. Первый момент — то, что с самого начала культивировалась мысль, будто ковид для детей не страшен. Здесь можно вспомнить ту же Елену Малышеву, которая на Первом канале с начала эпидемии доносила, что ковид — чудо-чудесное, детей не трогает и т. д. Причастна к этой беде не она одна, но сейчас мы эту проблему активно разгребаем. Так как ситуация, по сравнению с тем, что было в прошлом году, значительно ухудшилась. Видно, что не только заболеваемость возросла, но и число тяжелых случаев значительно увеличилось. Я прорабатывал этот вопрос. Изучал, что происходит по стране. В Петербурге число госпитализаций детей с ковидом выросло втрое по сравнению с прошлым годом. Дети начали попадать в реанимацию, в ИВЛ. Дети начали умирать от ковида. Было недавно два случая в Новосибирской области. Сначала в июле от ковида умер двухмесячный ребенок, он неделю провел на ИВЛ и закончилось все плохо. Затем в октябре тоже умер ребенок. И если изучать новости этой волны, то видно, что детский коечный фонд тоже был в дефиците. Стали открывать новые госпитали, в Удмуртии, например, открыли ковидарий для детей, и там довольно быстро была занята половина коек. В Перми отделение для детей с ковидом достаточно быстро заполнилось, мест там не хватало, и детей размещали в коридорах. В Пензе детский стационар на 200 коек был заполнен довольно быстро. Получается, что дети болеют и болеют далеко не всегда легко. Но стереотип, что «для детей ковид не страшен» по-прежнему существует. И соответственно, родители думают, что если ковид не страшен, то зачем идти и вакцинировать ребенка, особенно, если учесть накал страстей вокруг вакцины и вакцинации. Ведь представления, что это эксперимент, непроверенная жижа, живут вокруг нас. А детская вакцина вызывает у многих еще большее недоверие. Это особенно заметно, если зайти в какие-то детские чаты и изучить там обсуждения. С одной стороны, люди жутко испуганы и боятся за своих детей, но они боятся, в первую очередь того, что эта вакцина нанесет какой-то ущерб их детям. Поэтому, вероятнее всего, детская вакцина окажется уделом совсем немногих осознанных родителей, которые хотят защитить своих детей от ковида.

При этом, мы еще наблюдали, к какому возмущению привела инициатива московских властей раз в две недели тестировать детей на коронавирус экспресс-тестами. Там поднялась волна возмущения, так как родители не готовы к медицинскому вмешательству, если речь идет о детях. Вообще, стоит упомянуть, что недоверие к вакцине обусловлено не только необразованностью. Большая проблема доверия людей к государству, большая проблема в отсутствии прозрачности, каких-то честных данных. По части той же детской вакцины, например, нет никаких публикаций, очень сильно затягивалось начало клинических испытаний. По взрослому «Спутнику» публикации, которые есть, по большей части приходят из других стран. В России есть всего несколько статей, из них самое надежное — это исследование частной лаборатории, которое летом проводили в Петербурге. Соответственно, в условиях тотальной нехватки данных, неудивительно, что вакцины не столь востребованы.

И последний момент. Наверное, будет уместно вспомнить и про вакцинацию беременных. Там тоже нет каких-то публикаций. В какой-то момент Минздрав просто поменял инструкцию и разрешил вакцинировать беременных. Все, что есть, это заявления, что «Спутник» безопасен, при этом даже на официальных порталах вроде стоп.коронавирус.рф приводятся очень настораживающие формулировки. Например, в инструкции сказано, что «прививаться можно только в тех случаях, когда ожидаемая польза матери, превышает потенциальный риск для плода». Здесь сразу возникает страх, так как от формулировки веет опасностью, ведь речь идет о каких-то рисках. И потом, как оценить эту «ожидаемую пользу матери». Естественно, что многие перестраховываются. Возникает ощущение, что эти формулировки специально написаны так, чтобы отстранить беременных женщин от вакцинации. Это приводит к тому, что вакцинация среди беременных совершенно провалена. На октябрь в России было привито чуть больше 1% беременных — это меньше 10 тысяч человек за все время из 760 тысяч. При этом, для беременных ковид очень опасен. Он несет колоссальные риски и по части мертворождения, и по части недоношенности. В прошлом году материнская смертность выросла в раза полтора. В этом году она уже выросла втрое. Сейчас от ковида каждый день умирают в среднем две беременные женщины. При этом прививаться они не готовы, и, в целом, понятно, откуда эта настороженность идет. — Получится ли переломить отношение россиян к вакцине? Писали, что Кремль собирается перезапустить всю агитационную кампанию. — Это животрепещущий вопрос. Сейчас, честно говоря, по тому, как пытаются перезапустить кампанию, складывается ощущение, что лучше бы они вообще ничего не делали. Так как местами доходит до совершенно обратного эффекта. Тут же основная проблема в общем доверии к государству и в осознании масштабов и опасности эпидемии. То есть, какая у нас получается история. У нас с начала эпидемии уже было несколько побед над коронавирусом. После каждой волны у нас начинается очередная победа. Первая, самая громкая, была в июне 2020 года, когда волна схлынула на самом деле только в Москве и в нескольких регионах. И в то время, когда Путин раздавал медальки, эпидемия только добралась до Урала, Поволжья и других регионов.

Кроме того, Россия долгое время официально идеально справлялась с коронавирусом. В стране, по официальным данным, была низкая летальность, была низкая заболеваемость. Долгое время ковид вообще был вынесен из официальной повестки. Когда вторая волна отступала, и вакцинация только-только начиналась, на фоне бесконечных репортажей федеральных СМИ, как в Европе все плохо и начинается очередной локдаун, шли репортажи о том, как в России все хорошо. Потом ковид у нас периодически, то не опаснее гриппа, то просто ОРВИ. От ограничений у нас, если послушать Павла Воробьева и многих медийных лиц, умирает больше людей, чем от самого ковида. Сам же ковид, как первоначально считалось, опасен только пожилым людям и хроникам. Тут можно вспомнить, как на протяжении первого года пандемии во многих регионах об умерших всегда шли приписки, что вот, у этого человека еще были такие-то хронические болезни. Это все создавало несерьезное отношение, что для большей части населения ковид не страшен и не опасен. Или вот. Маски. С одной стороны, людям надо носить маски. С другой стороны, какая-нибудь Малышева по телевизору рассказывает, что маски никого не защищают. И люди тоже это все слышат. Или вот, объявляют нерабочие дни, а потом та же Малышева рассказывает, что локдауны вредны и никак не помогают, а только разрушают экономику. У меня просто очень нежное отношение к Елене Малышевой, поэтому каждый репортаж с ней вгрызается в мою память. Я однажды поучаствовал с ней в одном прямом эфире, поэтому еще больше укрепился в своем отношении к ней.

Дальше. Объявляют локдаун, при этом почему-то можно ходить в театры и в музеи. — А в кино нельзя. — Да. Или когда в Москву только пришла третья волна, то в качестве ограничений стали оборачивать лавочки и штрафовать пожилых, которые сидели там в парках. И вот как это людям все понимать? Как людям понимать официальную статистику? Например, вот ввели нерабочие дни, чиновники потом заявляют, что они помогли остановить волну и сбить темпы заболеваемости, но есть Красноярский край, где заболеваемость сбилась, а есть соседняя Иркутская область, где рост заболеваемости продолжается. Есть Татарстан, где после нерабочих дней, рост заболеваемости ускорился и бил рекорды на протяжении пары недель. Или Краснодарский край, в котором за пять дней заболеваемость выросла втрое. Вот и получается, что люди не понимают, чему нужно верить. Да и вообще: почему кто-то решил, что после подобного люди начнут верить государству? Особенно в вопросах, которые касаются общественного здоровья. И главная проблема в том, что доверие из-за введения противоречивых мер, из-за метания с одной стороны к другой, подорвано напрочь.

У нас же нет лидеров мнений. Людей, которым бы население, в целом, доверяло. Например, как была построена прививочная кампания в Португалии. Там генерал возглавил кампанию по вакцинации. Была организована прямая честная коммуникация. И к этому человеку прислушивались, ему доверяли. Во многом, благодаря этому, Португалии удалось стать одной из самых вакцинированных стран Европы.

При этом, есть совершенно нарисованная официальная статистика оперштаба, которая зачастую не отражает не только масштабов бедствия, но и реальной динамики. Например, тот же Татарстан по другим показателям прошел пик в середине октября и начал снижаться, но по официальным данным, рост заболеваемости там продолжался еще месяц. Собственно, не хватает прозрачности, честности, не только по части вакцинации, но и по части статистики. И не хватает понимания масштаба. С одной стороны 1200 случаев умерших в сутки, которые мы наблюдаем, - цифра кошмарная. Но на самом деле ситуация гораздо хуже. Избыточная смертность у нас значительно выше, чем официальная ковидная смертность. По данным из честных регионов, вроде Москвы и Санкт-Петербурга, мы видим, что порядка 100% избыточной смертности — это ковид. По данным за октябрь, избыточная смертность в стране составила — 90-95 тысяч человек. То есть, в среднем порядка 3 тысяч человек в сутки. За ноябрь, по моим оценкам, выйдет где-то в районе 120 тысяч человек. Соответственно, не 1200 смертей в сутки, а порядка 4 тысяч. Поэтому в идеальном мире нужен не перезапуск кампании по вакцинации, а перезапуск всей информационной повестки, связанной с ковидом. Нужно организовать нормальную коммуникацию с людьми. Но это в идеальном мире. В реальном же мы будем наблюдать qr-коды и навязывание вакцинации сверху, что будет местами вызывать еще большее сопротивление.

— К слову о статистике. Когда мы анализируем долю вакцинации в регионе, то я считаю процент от всех жителей. У меня получается около 40% населения. Департамент здравоохранения же учитывает процент вакцинированных среди взрослого населения. — Это такая попытка приукрасить реальные и фактические показатели. С одной стороны, эту логику можно понять. Мол, раз сейчас мы прививаем только взрослых, то и учитывать нужно лишь этот процент. Но проблема в том, что дети тоже участвуют в эпидемии. Поэтому, когда оперштаб говорит про план вакцинировать 80% взрослых, а затем заявляет, что достиг 60% от плана, то это очень сильно дезориентирует. Кажется, что они молодцы, что у нас все прекрасно. А по факту — 60% достигнутого плана от 80% взрослого населения — это 48% привитых взрослых. То есть, порядка в районе 40% населения. Это не позволяет оценивать, как в реальности проходит прививочная кампания. С одной стороны чиновники опираются на свой KPI. Им же изначально ставили цель привить 60% взрослых, потом 80%. Но проблема в том, что подменяются понятия. Создается ощущение, что мы достигли коллективного иммунитета на 60%. Но какие 60%, если привито всего 40? Это тоже момент такой непроработанной коммуникации. То есть, государство, гоняясь за целью показать, как выполняется план здесь и сейчас, при появлении новой волны ковида столкнется с массой вопросов. Ведь вроде бы вы выполнили план на 80%, тогда почему у нас такая колоссальная вспышка. Потому что, во-первых, дети участвуют в распространении вируса. Во-вторых, как я уже говорил, вакцинация среди пожилого населения почти полностью провалена. А в-третьих, нужно привить порядка 90% населения, чтобы сдержать волну.

— Если говорить про вакцинацию и смертность, то сейчас довольно часто можно встретить комментарии в духе: «Стали прививать и смертность тут же стала расти». — Это как раз к вопросу про доверие, прозрачность и дезориентирующие метрики. Понятно, что если взять среднего человека, который не следит за статистикой, то для него все выглядит вполне себе однозначно. Он открывает Яндекс и видит, что смертность выросла колоссально: год назад умирало в сутки 300-400 человек, сейчас умирает 1200. Что этому предшествовало? Этому предшествовала массовая вакцинация. При этом, смертность начала расти официально во второй половине июня, как только в Россию пришла дельта. Были такие панические настроения и тогда чиновники впервые заговорили об обязательной вакцинации. Москва ее объявила первой, затем и другие регионы. А потом начала расти смертность. И для многих людей все очевидно. Однако избыточная смертность в стране не выросла кратно. Год назад, в ноябре, избыточная смертность составляла три тысячи человек в сутки. В этом году осенняя волна сместилась на месяц, в октябре избыточная смертность тоже была примерно три тысячи человек в сутки. Понятно, что ноябрь будет рекордным по смертности, но этот рекорд вызван большей заразностью дельты и отсутствием вменяемых мер.