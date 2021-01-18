Алексей Навальный вернулся после реабилитации в Россию. Его задержали. Главное

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Алексей Навальный после реабилитации в Германии вернулся в Москву. Его не было в России больше четырех месяцев. Еще до приземления самолета с Алексеем Навальным, в аэропорту начались задержания сторонников оппозиционера.

Алексей Навальный летел рейсом авиакомпании «Победа». Как сообщает The Insider, на борту самолета вместе с Навальным были иностранные журналисты без визы, которые взяли рейс до Стамбула с пересадкой во «Внуково». Самолет с Навальным однако приземлился в аэропорту Шереметьево. Официально — по техническим причинам.

Сразу после приземления в Шереметьево в зале аэропорта Алексей Навальный коротко прокомментировал обстоятельства своего возвращения.

Прежде всего я хотел бы извиниться перед пассажирами этого рейса а также перед другими людьми, которые пострадали из-за того, что был закрыт аэропорт Внуково. Тысячи людей видимо застряли из-за того, что перекрыли автодорогу во Внуково... Я не выбирал возвращаться или не возвращаться. Такой вопрос не стоял вообще ни одну секунду. Происходящее показывает, как нужно здесь бороться. Это же не просто власть каких-то отвратительных воров, но совершенно ничтожных людей, которые занимаются какой-то ерундой. Они поставили авиационную безопасность огромного прекрасного города под угрозу. Зачем?... Я прилетел сюда и могу сказать, что совершенно счастлив, что прилетел. Это мой лучший день за последние пять месяцев. Несмотря на то, что Германия очень классная страна и я очень благодарен всем и в первую очередь врачам и медсестрам, конечно. Здесь мой дом. Я приехал сюда. Я не боюсь. Я с нормальным чувством иду на погранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав.

После прохождения паспортного контроля Алексея Навального задержали. Основанием послужило то, что в конце прошлого года ФСИН объявила оппозиционера в федеральный розыск. В ведомстве считают, что он нарушил условия приговора: должен был регулярно отмечаться по делу «ИВ РОШЕ», но в течение года несколько раз пропустил обязательные явки.

С погранконтроля его увела полиция — для «уточнения обстоятельств пересечения государственной границы». ФСИН отмечает, что до суда, который пройдет 29 января, Навальный будет находиться в СИЗО.



Международная организация Amnesty International признала Алексея Навального узником совести. Министры иностранных дел Латвии, Эстонии и Литвы уже выпустили совместное заявление, в котором потребовали освобождения Алексея Навального.

«Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против Российской Федерации в связи с этой акцией».

Юлия Навального покинула аэропорт. Перед этим она поблагодарила всех за поддержку и сказала, что тоже никого не боится.

Я очень благодарна вам всем, что вы приехали. Они настолько боятся Алексея, что парализовали практически все полеты сегодня вечером в Москве, подвели столько людей просто из-за человека, который прилетел на свою родину. И самое главное, что Алексей сказал, что он не боится. И я тоже не боюсь. И вас всех призываю не бояться. Спасибо вам всем большое за поддержку.

Вот, что происходило в аэропорту Внуково ранее.

В Томске Алексея Навального решили поддержать одиночным пикетом. К тому же в Москву на встречу с оппозиционером прилетела депутат городской думы Томска и руководитель штаба Ксения Фадеева.

По информации телеграм-канала BAZA, за пару часов до прилета Навального в аэропорт начали съезжаться десятки автозаков.

Так сейчас выглядят окрестности аэропорта «Внуково». Сюда продолжают стягиваться силы полиции, а за зданием аэропорта уже дежурят несколько автозаков. pic.twitter.com/P4zOdF9LTI — baza (@bazabazon) January 17, 2021

До прилета Навального полиция задержала Любовь Соболь, Олега Навального, Руслана Шаведдинова и еще несколько человек.

⚡️В аэропорту «Внуково», куда должен прилететь Алексей Навальный, начались задержания. Задержали Любовь Соболь, Олега Навального, Руслана Шаведдинова и ещё несколько человек. pic.twitter.com/6zzVmRBbxF — ТВ2. Новости Томска и Сибирь (@Novosti_TV2) January 17, 2021

Также во Внуково задержали человека, который принес российский флаг и начал выкрикивать лозунги в поддержку Алексея Навального. Задержания начались на входе в терминал Внуково и на улице. ОВД-Инфо сообщает, что задержали минимум 21 человека.

Очевидцы сообщают, что в аэропорту находится толпа людей, которые якобы ждут прилет Ольги Бузовой. В подтверждение этому они исполнили песню «Мало половин», а также разместили плакаты. При этом судя по Инстаграму, Ольга Бузова находится в Санкт-Петербурге и лететь в Москву не собирается.

это просто то, как за последние 4 часа ищут текст песни «мало половин» от Ольги Бузовой, «фанаты» которой собрались встречать ее во Внуково pic.twitter.com/VYpBC3N6Xp — kyrill heifez (@kirillheifez) January 17, 2021

Позже полиция стала задерживать и их, а также рвать плакаты. При этом «Открытые медиа» пишут, что люди, называвшие себя поклонниками Бузовой, втихую фотографировали активистов, встречающих Навального, а затем выкладывали эти фото в недавно созданный телеграм-канал.

В 23:40 по Томскому времени, примерно за полчаса до посадки самолета во Внуково, рейс внезапно изменил курс — аэропорт перестал принимать самолеты из-за, якобы, поломки снегоуборочной техники на полосе. Самолет приземлился на запасном аэродроме в Шереметьево.

Очевидцы сообщают, что на взлетной полосе Внуково находится один самолет. Остальные не могут приземлиться и кружат в воздухе.

Покинуть здание аэропорта ожидающие также не могут, так как выходы закрыты.

В 0:13 по Томскому времени самолет сел в Шереметьево.

«Сели в Шереметьево. До последнего невозможно было поверить, что они боятся настолько. Но вот подтверждение. Бортпроводница веселым голосом просит оставаться на местах и говорит, что это ШТАТНАЯ ситуация», — написала пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш в своем Твиттере.

При этом, задержания во Внуково продолжались и после прилета самолета. Сообщается уже о 50 задержанных. Директор Фонда борьбы с коррупцией (фонд признан «иностранным агентом») Иван Жданов сообщил, что на Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова и других задержанных сотрудников ФБК, а также на активиста Константина Котова, составляют протоколы о неповиновении законному требованию полицейского.