Осложняет дальнейшую застройку Южных Ворот не до конца решенный вопрос транспортной доступности.



«Все говорят, что это проблема ТДСК – и в том, что касается доступности и привлекательности строящегося жилья, это действительно так. Проблема есть, и нас она касается не в последнюю очередь. Однако сама задача по созданию улично-дорожной сети лежит отнюдь не на застройщике. Это задача уровня генерального плана, и решать ее, в первую очередь, должны власти. Мы, безусловно, присутствуем в этом процессе, однако вся ответственность почему-то сразу переводится на ТДСК. Это неверно, мы не в состоянии решить такую задачу. Построить участок малого транспортного кольца, который стоит, допустим, десятки миллиардов рублей, а также прочие улицы и дороги – это не под силу любому частному застройщику», — подчеркивает Шпетер.



Рассматривает и возможность второй очереди строительства Радонежского.



«Можно ли говорить о возможности продолжения этого проекта? Мы считаем, что можно – вокруг расположен настоящий «шанхай», есть промышленные зоны и продолжение берега реки. В целом идея такова: большая набережная начинается от областной администрации и тянется до Северска или же, как минимум, до Радонежского. Но это, опять-таки, идея, соответствующего проекта еще нет. Поблизости от уже застроенных нами территорий есть несколько пустующих участков, один из них (площадью 2,3 гектара) мы недавно приобрели в собственность и уже осуществили снос. Так вот, используя закон о комплексном развитии, здесь можно поработать над продолжением Радонежского, но усилий компании тут недостаточно. Речь как раз о том, что называется проработкой нового генплана или внесением изменений в этот план – в результате должны стать понятны перспективы набережной как лица города, повернутого к реке. У нас на этот счет есть свои предложения, которые сформулированы и доведены до власти – в том числе в ходе ежемесячных заседаний штаба по строительству Радонежского», — говорит глава ТДСК.

