Александр Губарь: Я не призываю к смирению, но и не призываю к агрессивным действиям

Истории

Александр Павлович Губарь, депутат Думы города Томска, председатель комитета городского хозяйства, председатель ТОС «Поселка Сосновый бор», коммунист. На заседаниях Думы он выступает нечасто, поэтому было интересно выяснить его позицию по ряду проблем, которые обсуждаются и на заседаниях Думы, и просто в городе. Запись прямого эфира можно посмотреть здесь, а ниже мы приводим расшифровку этого разговора.

Фото: ТВ2

— Александр Павлович, давайте начнем с того, что вы расскажете немного о себе. На сайте Думы указано, что родом вы из Прокопьевска, закончили Самарский политехнический институт, а затем были инженером-технологом, начальником цеха и начальником энерго-механической службы. Вот только не указано, где именно вы работали. — Да, детство и юность я провел в Прокопьевске. Это шахтерский город. Раньше в городе было 19 шахт, сейчас осталось несколько разрезов. 50-60 процентов мужчин тогда работали в шахтах. В Прокопьевске я закончил горный техникум, и меня пригласили работать в инструментальный цех на завод шахтной техники. Но почувствовал, что мне не хватает глубоких знаний, и поэтому решил поступить в Томский политехнический институт. Это было в 1986 году. Мой товарищ заманил меня в Томск тем, что в ТПИ была автосекция. Я увлекся автоспортом. Поскольку в томском институте не было хороших автомобилей, то после первого курса я отправился на разведку в Тольятти. Встретился там со спортсменами, договорился о работе. В общем, из-за автоспорта я перевелся из томского политеха в самарский. Там я устроился еще на работу в «Автоваз» и тренировался у знаменитого гонщика, многократного призера чемпионатов СССР и РФ Юрия Степановича Кацая. Когда закончил спортивную карьеру, то вернулся в Прокопьевск, а потом уже перебрался в Томск. Здесь я работал в промышленно-коммерческой компании «Север».



— А в каком году вы вступили в коммунистическую партию? — В 2018. Это произошло после предложения продлить пенсионный возраст. Я был не согласен с этим и поэтому вступил в КПРФ. Они тогда проводили митинги против повышения пенсионного возраста, и я решил примкнуть к ним, потому что в одиночку бороться трудно.

— Вот мы 70 лет строили коммунизм, строили, но так ничего и не вышло. Не кажется ли вам, что 70 лет – это достаточно длительный срок для эксперимента и необходимо признать, что эксперимент не удался. — Вы имеете в виду эксперимент до 1992 года? Давайте посмотрим на мою жизнь. Я родился и вырос в советское время. И то, что я вижу сейчас, и то, что было в СССР – это две большие разницы. Обучение было бесплатным – хватает знаний, пожалуйста, поступай в любой институт.

— Сейчас тоже есть бюджетные места. — Да, есть. Но сколько их в процентном соотношении?

— Вот тут люди вас спрашивают, а что есть в вашем понимании коммунизм? — Чтобы рассказать, что такое коммунизм, придется прочитать лекцию.

— Хорошо, я спрошу вас по-другому. Сейчас появилось такое выражение «прекрасная Россия будущего». Как вы для себя видите эту прекрасную Россию будущего? — Первоначально необходимо поднять уровень образования. Второе, надо провести нормально индустриализацию страны. Возьмем Томск. Давайте вспомним, сколько здесь было заводов. Приборный завод, Шарикоподшипниковый завод, завод измерительной аппаратуры, Радиотехнический завод, Сибэлектромотор, Контур и так далее. Я только самые крупные назвал. Практически ничего не осталось от нашей промышленности.

— Так, может быть, в этом нет ничего страшного? Мы ведь как-то без этой промышленности живем. — Посмотрите, сколько людей у нас не по специальности работают. Люди с высшим образованием, инженеры, занимаются торговлей. И еще должна быть доступная медицина. Она должна быть бесплатной для всех.

— Я заметила, что коммунисты активно критикуют власть в целом, партию «Единая Россия», но практически никогда не трогают президента Владимира Путина. У вас есть в партии какое-то табу? И как вы лично оцениваете деятельность Путина, который уже более 20 лет руководит нашей страной? — Каждый имеет право на свое мнение.

— Вот я и спрашиваю ваше мнение о Владимире Путине. — Вы хотите, чтобы я оценил его работу? Хорошо, давайте вспомним Михаила Горбачева. Сколько мы при нем натерпелись? Достаточно много. При нем начала разваливаться экономика. Большой его ошибкой было введение сухого закона. Экономисты не дадут мне соврать, 32% советской экономики держалось на алкогольной продукции и табачных изделиях. Вот и посчитайте, сколько за три года антиалкогольной кампании мы потеряли.

—Так, но я спрашивала вас о Путине. — Подождите. Дальше пришел Борис Ельцин. Началась приватизация. И что мы получили? Развал промышленности. Пришел Владимир Путин – это нам нерентабельно, это лучше закупать. И что получили?

— Что получили? — Я уже выше перечислил заводы, которые закрылись.

— Т.е. в вашей логике Путин продолжил развал России, который начали Горбачев и Ельцин? — Нет, я бы не делал таких выводов. У всех свои ошибки.

— Я знаю, что вы много общаетесь с жителями Соснового бора и как председатель ТОСа, и как депутат. Могли бы вы рассказать, как живут люди в вашем округе? На что жалуются? — Как и во всем городе. Жалуются на дороги, пешеходные тротуары, старые деревья, которые необходимо заменять на новые. Благоустройство. Комфортная среда должна быть не только в центре города, но и на его окраинах. Сейчас очень много присоединенных территорий, где нет нормальных тротуаров, где сохраняется печное отопление.

— Люди спрашивают вас как председателя комитета городского хозяйства, когда САХ уберет снег с улиц? — Сегодня это большая проблема. Снег начал подтаивать, дороги проваливаются, и поэтому в первую очередь отправили всю технику на подтопляемые территории. Поэтому горожанам надо немного потерпеть, но я надеюсь, что через неделю, максимум полторы, снег с улиц города будет убран.

— Сейчас очень много говорят о росте цен на продукты. В целом они выросли на 7-15% за год. Жалуются ли вам люди на это и как вы считаете, почему так подорожали продукты питания? — Конечно, жалуются. И на рост коммунальных тарифов жалуются. Почему все дорожает? Это связано с ростом цен на бензин.

— То, что сейчас президент и правительство пытаются сдержать рост цен – это правильные меры? Вы заметили их действенность? — Я думаю, что сначала надо затормозить рост цен на топливо, а потом уже принимать решение о сдерживании цен на продукты питания.

— А кто должен затормозить рост цен на топливо? — Правительство. Сегодня дизтопливо у нас стоит дороже 92-го бензина.

— Тут наши подписчики отмечают, что наше правительство уже 20 лет борется с ценами на топливо, но как-то безрезультатно. — Надо не только бороться, но и принимать соответствующие законы. Если поднимать цены на бензин бесконечно, то нам придется ездить на лошадях. Шучу.

— Вот еще хороший вопрос: Какой враг народа согласовал согласовал мусорные баки из фольги? Действительно, раньше были симпатичные зеленые мусорные баки из пластика, а теперь везде их меняют на страшные цинковые. — Да, я видел, честно скажу, что этим вопросом не интересовался. Возможно, пластиковые баки заменили на железные, потому что те горят. Хулиганы поджигают мусор в контейнерах, и пластиковые плавятся.

— Но цинковые контейнеры можно хотя бы покрасить. Они ведь стоят на всех улицах и портят вид города. — Согласен, что получается серость и однообразие. Будем разбираться.