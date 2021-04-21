Акция в поддержку Алексея Навального 21 апреля в Томске. Онлайн

Истории

В Томске началась акция в знак солидарности с Алексеем Навальным. Участники мероприятия просят отпустить оппозиционного политика на свободу либо обеспечить к нему доступ независимого врача.

Мероприятие проходит на площади Ново-Соборной и является несогласованным. Перед началом акции сотрудники полиции предупредили всех собравшихся о возможной ответственности.

Руководителя штаба Навального Ксении Фадеевой и ее заместителя Андрея Фатеева на митинге нет. Ранее они уже дважды привлекались по административной статье за их организацию. Согласно новому законодательству, третье подобное правонарушение предусматривает уголовную ответственность.

Журналистка ТВ2 Юлия Корнева попыталась выяснить у этих молодых людей подробности, но на ее вопросы никто не ответил.

Собравшиеся скандируют «Свободу Алексею», «Свободу политзаключенным», «Мы здесь власть!», «Отпускай!», «Путин — вор».

Громкая связь из колонок на газели предупреждает, что мероприятие является несогласованным:

«Участие в несогласованном публичном мероприятии влечет за собой установленную законодательством РФ ответственность. Предлагаем вам прекратить участие в незаконном мероприятии и разойтись».

На вопрос об участии в митинге пенсионерка отвечает так: «Я беспокоюсь за Алексея. Я его очень уважаю и хочу видеть его президентом! Я для этого много делаю. Знаю, что только мы общими усилиями можем его спасти».

Есть и те, кто пришел с плакатами.

По оценкам журналиста ТВ2, в акции участвуют около 600 человек.

На площади свободный мегафон. Все желающие могут взять его и высказаться:

Владислав Яковлев, студент Томского механико-технологического техникума:

«Я хочу высказаться, потому что накипело. Я постараюсь даже в стихотворной форме это сказать:

Вы посмотрите, как прекрасна наша страна, какие здесь леса и поля,

Сколько это стоит — нам не понять,

Но зато тем, кто вышел, это просто, как дать пять.

Здесь русская береза продается Китаю,

Хотя в самом Китае за такое стреляют сразу.

То, что нет денег – мы понимаем.

А вы запретите воровать, все пойдут в отставку,

Запретите убивать – все тоже пойдут в отставку,

Не народ должен бояться власти, а власть должна бояться народа.

Народ – это сила, народ – это власть. Не два человека на верхушке. Мы здесь – власть и сила. Свободу — Навальному и силу – народу.

Может, у меня не так хорошо поставлена речь. Но я сражаюсь за правду! И даже если я один, я все равно в поле воин, потому что мне есть за что бороться. Свободу Алексею Навальному!

Анжела:

«Три основные причины, почему я вышла сегодня: меня беспокоит ситуация с Алексеем Навальным, его здоровье ухудшается, человек может умереть. Никто ничего не предпринимает. Я хочу, чтобы к нему допустили врачей. Хочу, чтобы он жил. Во-вторых, считаю, что он сидит незаконно. Это не я считаю, есть решение ЕСПЧ. Я немного разбираюсь в юриспруденции и тоже считаю, что он должен быть на свободе. В-третьих, хоть это и последний пункт, но он меня возмущает очень сильно тоже: что ФБК и Штабы Навального собираются объявить экстремистскими организациями. Это влечет страшные последствия, я считаю. Масса людей будет ходить под страхом уголовной ответственности. Возможно, им придется уехать из страны. Они не смогут вести свою деятельность, которую вели: готовить наблюдателей на выборах, рассказывать людям, как себя вести, и пропагандировать «умное» голосование. В итоге мы получим ужасный результат: вечное правление Путина и думу, состоящую целиком из Единой России. Для нашей страны это путь в никуда. Это плохо скажется и на экономике страны, и на всех людях. Я беспокоюсь за своих детей. Хочу, чтобы у них было нормальное будущее. А не то, что нас ожидает сейчас и, похоже, что на очень долгое время».

К 20.00 люди начали расходиться. В это время сотрудники полиции задержали сотрудника штаба Никиту Байгулова, который был основным организатором. В целом, по данным ОВД-Инфо, задержаны восемь человек.

После митинга руководитель томского штаба Ксения Фадеева поблагодарила всех, кто принял участие в нем.

«Сегодня первый за лет 10 митинг несистемной оппозиции в Томске, который я не только не организовывала, но и в котором не принимала участие, — написала Ксения в своем Телеграм-канале. — Это было самое неприятное для меня решение за последнее время. Причина банальна. За последние несколько месяцев я уже получила два административных наказания за организацию акций, третье ставит меня в один шаг от уголовной дадинской статьи (за неоднократное нарушение правил проведения мероприятия). Организацию этой акции взял на себя Никита Байгулов, сотрудник нашего штаба. Сейчас он задержан. В ближайшие часы мы займемся поддержкой задержанных, будем работать, пока последний человек не выйдет из РОВД. Есть вероятность, что уже на следующей неделе нас (штабы Навального и ФБК) могут признать экстремистскими организациями и закрыть. Это значит, что штаб продолжать работу не сможет. Ну а пока работаем».