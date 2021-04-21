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21 апреля,
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Истории

Акция в поддержку Алексея Навального 21 апреля в Томске. Онлайн

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Томске началась акция в знак солидарности с Алексеем Навальным. Участники мероприятия просят отпустить оппозиционного политика на свободу либо обеспечить к нему доступ независимого врача. 

Мероприятие проходит на площади Ново-Соборной и является несогласованным. Перед началом акции сотрудники полиции предупредили всех собравшихся о возможной ответственности.

Акция в поддержку Алексея Навального 21 апреля в Томске. Онлайн
Акция в поддержку Алексея Навального 21 апреля в Томске. Онлайн
Акция в поддержку Алексея Навального 21 апреля в Томске. Онлайн
Акция в поддержку Алексея Навального 21 апреля в Томске. Онлайн

Руководителя штаба Навального Ксении Фадеевой и ее заместителя Андрея Фатеева на митинге нет. Ранее они уже дважды привлекались по административной статье за их организацию. Согласно новому законодательству, третье подобное правонарушение предусматривает уголовную ответственность.

Акция в поддержку Алексея Навального 21 апреля в Томске. Онлайн

Журналистка ТВ2 Юлия Корнева попыталась выяснить у этих молодых людей подробности, но на ее вопросы никто не ответил.

Собравшиеся скандируют «Свободу Алексею», «Свободу политзаключенным»,  «Мы здесь власть!», «Отпускай!», «Путин — вор». 


Громкая связь из колонок на газели предупреждает, что мероприятие является несогласованным:


«Участие в несогласованном публичном мероприятии влечет за собой установленную законодательством РФ ответственность. Предлагаем вам прекратить участие в незаконном мероприятии и разойтись».

На вопрос об участии в митинге пенсионерка отвечает так: «Я беспокоюсь за Алексея. Я его очень уважаю и хочу видеть его президентом! Я для этого много делаю. Знаю, что только мы общими усилиями можем его спасти».


Есть и те, кто пришел с плакатами.

Акция в поддержку Алексея Навального 21 апреля в Томске. Онлайн
Акция в поддержку Алексея Навального 21 апреля в Томске. Онлайн
Акция в поддержку Алексея Навального 21 апреля в Томске. Онлайн

По оценкам журналиста ТВ2, в акции участвуют около 600 человек.

Акция в поддержку Алексея Навального 21 апреля в Томске. Онлайн
Акция в поддержку Алексея Навального 21 апреля в Томске. Онлайн

На площади свободный мегафон. Все желающие могут взять его и высказаться:

Владислав Яковлев, студент Томского механико-технологического техникума:

«Я хочу высказаться, потому что накипело. Я постараюсь даже в стихотворной форме это сказать: 
Вы посмотрите, как прекрасна наша страна, какие здесь леса и поля, 
Сколько это стоит — нам не понять,
Но зато тем, кто вышел, это просто, как дать пять.
Здесь русская береза продается Китаю,
Хотя в самом Китае за такое стреляют сразу.  
То, что нет денег – мы понимаем.
А вы запретите воровать, все пойдут в отставку,
Запретите убивать – все тоже пойдут в отставку,
Не народ должен бояться власти, а власть должна бояться народа.
Народ – это сила, народ – это власть.

Не два человека на верхушке.

Мы здесь – власть и сила.

Свободу — Навальному и силу – народу. 
Может, у меня не так хорошо поставлена речь. Но я сражаюсь за правду! И даже если я один, я все равно в поле воин, потому что мне есть за что бороться. Свободу Алексею Навальному!

Акция в поддержку Алексея Навального 21 апреля в Томске. Онлайн

Анжела: 


«Три основные причины, почему я вышла сегодня: меня беспокоит ситуация с Алексеем Навальным, его здоровье ухудшается, человек может умереть. Никто ничего не предпринимает. Я хочу, чтобы к нему допустили врачей. Хочу, чтобы он жил. Во-вторых, считаю, что он сидит незаконно. Это не я считаю, есть решение ЕСПЧ. Я немного разбираюсь в юриспруденции и тоже считаю, что он должен быть на свободе. В-третьих, хоть это и последний пункт, но он меня возмущает очень сильно тоже: что ФБК и Штабы Навального собираются объявить экстремистскими организациями. Это влечет страшные последствия, я считаю. Масса людей будет ходить под страхом уголовной ответственности. Возможно, им придется уехать из страны. Они не смогут вести свою деятельность, которую вели: готовить наблюдателей на выборах, рассказывать людям, как себя вести, и пропагандировать «умное» голосование. В итоге мы получим ужасный результат: вечное правление Путина и думу, состоящую целиком из Единой России. Для нашей страны это путь в никуда. Это плохо скажется и на экономике страны, и на всех людях. Я беспокоюсь за своих детей. Хочу, чтобы у них было нормальное будущее. А не то, что нас ожидает сейчас и, похоже, что на очень долгое время».

Акция в поддержку Алексея Навального 21 апреля в Томске. Онлайн

К 20.00 люди начали расходиться. В это время сотрудники полиции задержали сотрудника штаба Никиту Байгулова, который был основным организатором. В целом, по данным ОВД-Инфо, задержаны восемь человек.

После митинга руководитель томского штаба Ксения Фадеева поблагодарила всех, кто принял участие в нем.


«Сегодня первый за лет 10 митинг несистемной оппозиции в Томске, который я не только не организовывала, но и в котором не принимала участие, — написала Ксения в своем Телеграм-канале. — Это было самое неприятное для меня решение за последнее время. Причина банальна. За последние несколько месяцев я уже получила два административных наказания за организацию акций, третье ставит меня в один шаг от уголовной дадинской статьи (за неоднократное нарушение правил проведения мероприятия). Организацию этой акции взял на себя Никита Байгулов, сотрудник нашего штаба. Сейчас он задержан. В ближайшие часы мы займемся поддержкой задержанных, будем работать, пока последний человек не выйдет из РОВД. Есть вероятность, что уже на следующей неделе нас (штабы Навального и ФБК) могут признать экстремистскими организациями и закрыть. Это значит, что штаб продолжать работу не сможет. Ну а пока работаем».

Алексей Навальный несколько недель жалуется на боли в спине и ногах. С 31 марта он держит голодовку, требуя допустить к нему независимых врачей. Его лечащие врачи 15 апреля сообщили о «резко отрицательной» динамике анализов политика, что, по их мнению, может привести к почечной недостаточности и тяжелым патологиям сердечно-сосудистой системы. Во ФСИН утверждают, что Навальный находится в удовлетворительном состоянии.


18 апреля Навального перевели из исправительной колонии № 2 в Покрове Владимирской области в больницу для заключенных на территории ИК-3 во Владимире. Адвокат политика Вадим Кобзев говорил, что Навальный находится в одиночной камере туберкулезной больницы. Кобзев утверждал, что медсестры сделали несколько попыток, чтобы поставить Навальному капельницу с глюкозой, из-за чего у него «все руки исколоты и в синяках».


Как проходят акции в других городах, узнайте здесь.

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