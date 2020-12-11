«Администрация в шоколаде, а персонал пашет за копейки»: на что жалуются медики больницы им. Сибирцева

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Низкие зарплаты, несправедливое распределение стимулирующих выплат, некомпетентное руководство и покровительство сотрудникам, не исполняющим своих обязанностей — в этом несколько медиков Детской инфекционной больницы им. Г.Е. Сибирцева обвиняют и.о. главного врача Семена Суркова. За лето и осень 2020 года из клиники уволились четыре медсестры, бухгалтер и главбух. Сотрудники считают, что из больницы уходят из-за недовольства нынешними условиями работы. Глава клиники им. Сибирцева находит этому другое объяснение.

Сотрудники увольняются из больницы. За лето, например, ушли медсестер пять. Эти медсестры работали по 40 лет и больше. И когда был разговор с главой о том, что от нас уходит Татьяна Иванова, проработавшая 40 лет, Семен Сурков сказал: «А кто это?». То есть он даже не знает, кто, кем и как долго работает, — рассказал медик по имени Сергей (имя изменено). — Хотя штат нашей больницы несравним, например, с ОКБ, можно запомнить сотрудников при желании.

Осенью из больницы уволились еще несколько сотрудников: экономист, бухгалтер и главбух. При этом главный бухгалтер, говорит Сергей, ушла со словами: «Не могу больше это терпеть!». Медик считает, что ее слова относятся к зарплатам: сотрудники больницы по ставке получают меньше, чем в других медучреждениях города, распределение стимулирующих выплат идет «за закрытыми дверями», а все «шишки» падают бухгалтеру.

«Кому сколько дать, решают главврач, старшая медсестра и экономист. Пунктов для начисления стимулирующих у нас нет, деньги выдаются на их усмотрение, – объясняет Сергей. – То выдают только врачам, то только медсестрам. И как только дележка начинается, всегда говорят, что у больницы денег нет».

Одна из медсестер клиники жалуется на то, что средний медперсонал в Сибирцева получает меньше, чем в других больницах Томска. Из-за этого, говорит девушка, сотрудники увольняются, но администрация не обращает внимания на их уход.

Администрация в шоколаде, а медперсонал, который пашет, получает копейки. Платят нормально только приближенным! – восклицает медсестра. – Медсестра работает на полторы ставки, это 240 часов с суточными смена. За такую работу ей, человеку с большим стажем и категорией, платят 28 тысяч рублей в месяц. Разве это нормально?

Девушка говорит, что сотрудники со стажем из клиники уволились, «потому что гайки закрутили и люди не выдержали». Вместо уволившихся набрали новых медиков, и находиться в отделении сейчас приходится почти без отдыха, потому что новые медсестры «половины всего не знают». Но даже при таких нагрузках стимулирующие выплаты не платят.

Возмущает медиков и поведение главной медсестры клиники. Трое сотрудников больницы говорят, что после объявления информации о ковидных выплатах главная медсестра перевелась в старшие медсестры и по закону может получать деньги за работу с больными коронавирусом пациентами. Но, говорят ее коллеги, эту работу она исполняет лишь на бумаге.

«Ковидные у нас в клинике получают все без задержек, тут ничего плохого не скажу. И чужие деньги я не считаю, не имею ничего против, чтобы люди зарабатывали. Но я за справедливость, — рассуждает медсестра. — Получаешь ковидные — будь любезна хотя бы два-три раза в неделю надевать защитный костюм и выходить на смену в отделение. Наша же главная медсестра один раз отдежурила, посмотрела, что значит сидеть в костюме по шесть часов, и все, больше ее на смене не видели. Зайдет два раза за месяц в отделение, посмотрит, и ей на счет падают «ковидные» деньги».

Недовольство у сотрудников клиники Сибирцева вызывает и то, что исполняющий обязанности главного врача Семен Сурков совмещает пост руководителя больницы с должностью зама главного врача по медицинской части (начмеда) в этой же клинике и заведует взрослой поликлиникой в МЧС №2. При этом, говорит уволившаяся сотрудница Кристина (имя изменено), обязанности начмеда Сурков не выполняет.

Семен Иванович просто перекидывает работу начмеда на других. Сотрудники стабильно увольняются из больницы, и главврачей в таких случаях проверяют, но исполняющих обязанности главврачей — нет. Поэтому у Суркова никаких проблем, — говорит Кристина. — Ушли «медики от бога», сейчас же работают люди, которые ничего толком не умеют. Я сама ушла, потому что с нынешним главой работать стало невозможно. Да и зачем работать в условиях, когда тебя не ценят и не уважают.

Медик Сергей также считает, что Семен Сурков не исполняет обязанности главврача должным образом: в клинике стоит «рентген 80-го года на колесиках и такое же старинное УЗИ», но глава больницы даже не пытается заменить оборудование на более новое.

Однако, несмотря на недовольство, открыто медики никуда не обращались— и врачи, и медсестры боятся увольнения, объясняет Сергей. Уволившаяся Кристина добавляет, что, помимо страха, людей сдерживает отсутствие сплоченности в коллективе. «Меня коллега призывала обратиться куда-нибудь. Я ей сказала, что коллектив был раньше, а сейчас его нет. Все молчат, ждут больших денег за работу с ковидными. Даже заступиться друг за друга не могут», — говорит бывшая сотрудница клиники Сибирцева.

Сам Семен Сурков говорит, что не имеет отношения к распределению стимулирующих: их на основании поданных больницей данных распределяет Фонд социального страхования, а зарплату сотрудников устанавливает областной департамент здравоохранения. Остальные обвинения и.о. главврача называет «дрязгами».



«Распоряжением департамента здравоохранения Томской области клинике Сибирцева утвержден средний уровень заработной платы для среднего медперсонала в размере 34 тысячи 17 рублей, — зачитывает Семен Сурков выдержку из документа. — За период январь-октябрь 2020 года среднесписочная численность среднего медперсонала составила 19,2 должности с фондом заработной платы 6 миллионов 309 тысяч рублей. Это без учета стимулирующих. Из этого следует, что средняя заработная плата среднего медперсонала за 10 месяцев 2020 года составила 34 943 рубля».



Глава больницы признает, что несколько сотрудников за последние полгода уволились. Но из четырех медсестер, ушедших летом, две были студентками СибГМУ и должны были вернуться к учебе; одна решила уйти, потому что входила в группу риска по возрасту и не захотела работать с коронавирусными пациентами, а четвертая медсестра уволилась после жалобы, которую в тот момент рассматривали в департаменте здравоохранения — чтобы не уходить по статье. К тому же, отмечает Сурков, вместо четырех ушедших медсестер в больницу пришли шесть, а из врачей никто не уволился, хотя заявления на увольнение были. Что до уволившихся осенью главного бухгалтера, бухгалтера и экономиста, то это, говорит глава больницы, произошло из-за несработанности и личных конфликтов.

Главный бухгалтер хотела делать работу экономиста и не слушала моих замечаний, экономист не понимала, как работать с ней, — объясняет глава больницы. — Бухгалтер ушла вслед за главбухом, потому что они дружили, а с экономистом я потом поговорил, и она заявление на увольнение забрала, работает.

Семен Сурков отмечает, что ни лично ему, ни в контролирующие ведомства и департаменты никто из сотрудников больницы не жаловался. Осенью в областной департамент здравоохранения поступила жалоба от некой Елены Большаковой, но такой человек, говорит глава, в клинике никогда не числился. В жалобе Суркову выдвигались те же обвинения: несправедливое распределение стимулирующих выплат, некомпетентное руководство больницей и отсутствие главной медсестры на сменах в коронавирусном отделении. Жаловалась Елена Большакова и на то, что глава клинки Сибирцева занимает несколько руководящих должностей.

«По этому обращению велась или ведется проверка, ее результаты вы можете узнать в областном департаменте здравоохранения, — говорит Семен Сурков. — То, что главная медсестра не работает с больными коронавирусом, это неправда, девушка выходит в отделение. Насчет стимулирующих я уже говорил: это федеральные деньги, и если я распределил не туда хотя бы рубль, ко мне пришли бы не представители прессы, а сотрудники правоохранительных органов. Что касается совмещения должностей, то от работы в МЧС №2 я после разговора с департаментом попросил меня освободить. Это не из-за жалобы, не подумайте, просто я уже не молод и устал бегать туда-сюда. Пока шла речь об объединении Сибирцева и МЧС №2, совмещение имело смысл. Сейчас же не до объединений, поэтому я попросил меня оставить, если все устраивает, в клинике Сибирцева».

Оргсекретарь межрегионального профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал говорит, что ФСС платит лишь часть стимулирующих выплат, а на размер оставшейся части руководство больницы может влиять. В России, объясняет профсоюзный активист, сейчас действуют такие системы оплаты труда, при которых гарантированная часть может составлять лишь половину и меньше от всей зарплаты. Остальное - это стимулирующие и компенсационные выплаты.



Компенсационные платят за работу в условиях, отклоняющихся от нормы. Например, за вредность, ночной характер работы или работу в условиях Крайнего Севера. Стимулирующие выплаты — это выплаты, которые должны зависеть от объема и качества труда. Некоторые из них могут быть гарантированными, например, надбавки за стаж, и главврачи не могут их снизить. Но есть выплаты, зависящие от конкретных результатов труда: эффективности, наличия или отсутствия жалоб пациентов и так далее. Эта часть стимулирующих зависит, с одной стороны, от прописанных критериев, а с другой стороны, от наличия свободных денег в учреждении, которые распределяются по определенным правилам.

В отношении этих "плавающих" выплат администрация может поиграть в произвол. В некоторых учреждениях правила начисления выплат даже не установлены, что является нарушением. Так как правила не установлены, деньги в своих интересах распределяет узкий круг, в основном из представителей администрации и карманного, "желтого" профсоюза, – объясняет Андрей Коновал. – В таких случаях работники не могут проверить, справедливо был распределен фонд стимулирующих выплат или нет. Может быть произвол, придирки к отдельным группам работников, чтобы занизить размеры выплат в целях экономии.