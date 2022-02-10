«Я вернулся, мама»: как «смотритель кладбищ» из Грозного возвращает имена бойцам, павшим на территории Чечни

«Салам алейкум. Добрый день. Мы находимся на мемориальном комплексе славы в городе Грозный. Меня зовут Сайпуддин Гучигов, я являюсь руководителем проекта «Последний рубеж» и автором всероссийской акции «Я вернулся, мама». Цель акции — найти родственников героев, которые полегли на подступах к городу Грозный в 1942 году».

На видео, снятом к 75-летию Победы, мужчина в пиджаке и пиэсе рассказывает о стратегическом значении Грозного во время войны.

В начале 1940-х Грозный занимал второе место после Баку по нефтедобыче, равное — по нефтепереработке и первое — по производству авиационного бензина. Вместе они добывали до 95% всей советской нефти. Захват нефтяного юга был настолько важен, что в июне 1942 Гитлер на совещании в Полтаве сказал: «Если нам не удастся захватить нефть Майкопа и Грозного, то нам придется прекратить войну». В ролике отмечено, что Грозный стал «крайней точкой на карте Советского Союза, куда дошел фашизм», более 3000 км от Берлина. Город взять не удалось. Война продлилась еще два с лишним года. А в братских могилах Грозного и на территории нынешней Чеченской республики лежат сотни и тысячи советских солдат.

Автор: фото предоставлено Сайпуддином Гучиговым Автор: фото предоставлено Сайпуддином Гучиговым

«Наша акция «Я вернулся, мама» разыскивает родственников по всем регионам России и странам Ближнего Зарубежья, — говорит в ролике Сайпуддин Гучигов. — Мы разыскиваем родственников тех, кто навечно остался лежать в нашей земле». С момента запуска акции о ней написали десятки региональных СМИ. Несколько человек узнали, где похоронены их пропавшие без вести в годы войны родители, деды, дяди. Тем, кому уже не под силу приехать в Чечню, Сайпуддин Гучигов пересылает землю с братских могил, где лежат их родственники. Мы созвонились с Сайпуддином, чтобы узнать — есть ли в списках погибших на территории Чечни бойцов томичи. И поговорить — о войне, ее жертвах и о том, как случилось, что однажды он стал «смотрителем кладбищ» (так Сайпуддина иной раз называют в медиа).

Автор: из личного архива Сайпуддина Гучигова Автор: из личного архива Сайпуддина Гучигова

— Как появилась акция «Я вернулся, мама»? — Акцию запустила общественная организация «Наш дом — город Грозный» совместно со ставропольской организацией — межнациональным аналитическим дискуссионным клубом «Слово». Запустили к 75-летию Великой победы. К нам попал список бойцов — погибших в 1942 году на подступах к Грозному советских солдат. К слову, на территории Чеченской республики находятся около 100 братских могил времен Великой Отечественной войны. И 49 массовых захоронений в Грозном и его пригородах (часть из них относится ко времени военных кампаний 1990-х). Так вот. Стали эти списки сверять с данными Министерства обороны. И на всякий случай, решили выяснить, знают ли родственники о том, что их близкие покоятся здесь. Оказалось, многие похороненные тут числятся у родственников пропавшими без вести.

Первый отклик случился в 2020 — отозвался человек из Бурятии, Ким Цыбиков. Ему меньше трех было, когда отца проводили на фронт. Говорил, что смутно его помнил. Спустя полгода примерно пришло известие, что Барлук Цыбиков пропал без вести. И вот мы нашли, где он похоронен.

В прошлом году мы отыскали женщину в соседнем регионе, дочь погибшего на территории Чечни бойца — она вообще не видела отца, потому что родилась через несколько месяцев после того, как он ушел на фронт. Буквально несколько дней назад мы нашли еще пять человек без вести пропавших. Они — местные. Погибли на сегодняшней территории Украины и Польши. Мы тесно сотрудничаем с проектом «Память» из Санкт-Петербурга. И при их поддержке мы пять земляков наших нашли. Очень много людей обращается. Приезжали внуки на могилу родственника из Екатеринбурга. Сейчас ждем с Астраханской области. Цель акции — найти родственников всех, кто похоронен здесь. Пригласить на юбилей — 80-летие Победы — в Грозный на торжественные памятные мероприятия, которые планируем провести на самой большой братской могиле на центральном кладбище.

Автор: фото предоставлено Сайпуддином Гучиговым Автор: фото предоставлено Сайпуддином Гучиговым

— А сколько бойцов может лежать в братских могилах в Чечне? — Только в нашем списке — больше тысячи бойцов. Это мизер. Их огромное количество — несколько тысяч. Территория современной Чеченской Республики отличается от той, что была во время войны, потому что границы перекраивались. На территории Чечни может лежать до 10 тысяч советских воинов. Отделение поискового движения России здесь активно работает. Вместе восстанавливаем по крупицам историю. Грозный во время войны был очень сильно защищен. Уже осенью 1941 был приказ Верховного главнокомандующего об обороне города. У нас огромное количество оборонных сооружений времен Великой Отечественной войны осталось — ДОТы, ДЗОТы, танковые рвы. Некоторые рвы во время войны заполняли нефтью, чтобы поджечь, если танки подойдут слишком близко к городу — это был последний рубеж. Грозный не был эвакуирован до последнего, завод «Красный молот» до последнего давал оружие фронту, а нефтепереработка — бензин и авиамасло. И когда враг понял, что не может дойти до города, он устроил массированную бомбардировку, налеты на нефтекомплексы. Очень много людей погибло, тушивших эти пожары — остались братские могилы пожарных, защищавших Грозный.

Автор: фото предоставлено Сайпуддином Гучиговым Автор: фото предоставлено Сайпуддином Гучиговым

А сейчас, если в Гугле набрать слова «Грозный», «война», то вы не увидите ни одного снимка времен Великой Отечественной. Поисковик выдаст информацию о печально известных наших событиях, которые Грозный пережил в 90-х.

Поэтому акция «Я вернулся, мама» не простая. В ее рамках мы решили вернуть забытую формулировку «Битва за Грозный» 1942 года. Вновь вписать в историю Великой Отечественной войны эту страницу, которая после депортации чеченов и ингушей в 1944 году стала замалчиваться. Сейчас пишем книгу «Битва за Грозный». Чтобы люди знали, что наши деды — будь то узбеки, казахи, с Кавказа и из Сибири, как бы это ни звучало сегодня банально, сидели в одном окопе. И защищали одну общую страну. И великая победа завоевана телами наших дедов, которые лежат в одних братских могилах. А сейчас их внуки пытаются друг друга, мягко говоря, укусить.

Автор: фото предоставлено Сайпуддином Гучиговым Автор: фото предоставлено Сайпуддином Гучиговым

— Информация о сибиряках, томичах, воевавших за Грозный, попадалась? — В наших списках есть Красноярск, Новосибирская область, Алтай, Чита. Томска пока нет. Но эти списки пополняются постоянно. К тому же, надо помнить, что в то время границы областей перекраивались — возможно, информацию о томичах можно найти в соседних регионах.

Для справки. Томская область в современных границах образована в 1944 году. До этого времени входила в состав Западно-Сибирского края (с 1930 года). К примеру, в списках Сайпуддина Гучигова по Новосибирской области есть боец, призванный на фронт из Асиновского района, колхоза «Красный Партизан». Попробовать узнать информацию о пропавших без вести на войне родственниках можно, обратившись к Сайпуддину Гучигову в соцсетях или по электронной почте: saipa94@mail.ru.

Автор: фото предоставлено Сайпуддином Гучиговым Автор: фото предоставлено Сайпуддином Гучиговым

— Сайпуддин, расскажите о себе. Почему у вас особенное отношение к войне? Вы сами принимали участие в военных действиях? — Честно придется сказать, я в первую чеченскую военную кампанию, к сожалению, попал в местное ополчение. Был ранен. И благодаря этому ранению выжил. Я рад, что бог дал мне такую возможность... Я был втянут в эту авантюру, в местные революционные радикальные движения — тогда был хаос. Война была страшная. И увидев то, что творит война, я стал заниматься поиском пропавших людей, разрушенных могил в годы этих печальных событий — 1994 и 1999. Ко мне как-то обратился человек с просьбой найти могилу его отца на огромном кладбище Грозного. Оно было заросшее, в него были попадания, оно было изуродовано войной. Человек был из Сибири, говорил, что не может сам приехать. И я нашел могилу, отправил ему фотографию. Потом еще один обратился помочь узнать состояние могилы. Потом кто-то попросил сфотографировать дом в Грозном, в котором жил — этот дом очень сильно пострадал после военных действий. Так я потихоньку втянулся в это дело.

Попросил у отца благословение, отец благословил меня. И я стал помогать людям — старикам, оставшимся здесь русским. Открыл общественную организацию, которая стала заниматься помощью в основном русскоязычному населению. Не только, но в основном. До сих пор обращаются. Когда, например, кто-то умрет — а у нас здесь нет службы похоронной — кого-то похоронить. Или найти могилу.

Стали восстанавливать могилы ветеранов Великой Отечественной войны, проводить субботники. У меня есть коллеги — Галина Лунева, Людмила Семкина, много наших грозненских ребят — они находятся по стечению обстоятельств в других регионах, но поддерживают, приезжают. Помогают устраивать акции для людей, которых разбросали по стране наши последние войны. И я благодарен богу, что могу чем-то помочь людям. Вот я привез дочку бойца из соседнего региона — представляете, она в 100 км жила от могилы своего отца. И столько лет она не знала о нем ничего. Хотя работала в архиве, делала запросы. Она никогда своего отца не видела — была младшей из шести детей, родилась после того как он ушел на фронт офицером. Ее братья и сестры уже умерли. Она — единственная, кто дождалась о нем известий. Когда мы ее привезли сюда — помогла общественная палата Осетии — и она стала подходить к могиле, я думал: «Спасибо тебе, Всевышний, что дал соприкоснуться мне с этим, что я причастен к тому, что она нашла своего отца».

Автор: фото предоставлено Сайпуддином Гучиговым Автор: фото предоставлено Сайпуддином Гучиговым

А недавно утром меня будит звонок. Голос говорит — это чеченское телевидение? Я говорю — нет, вы ошиблись. По голосу — не чеченец, акцент русский. Извините, говорит, положил трубку. Я позже перезваниваю — нашли телевидение? Могу дать телефон. А голос отвечает: хочу узнать про одну передачу, которая была лет 6-7 назад, про меня — я пропал, и 26 лет я разыскиваю свою семью. Пропал он в первую чеченскую кампанию в 1994 году. Я говорю — а давайте я у вас интервью возьму по телефону и напишу небольшую заметку. Все расспросил. Закинул на свои страницы в Одноклассниках и других соцсетях, в газету отправил. И тут же, через несколько часов, мне пишет одна женщина: Это наш папа, где он? Скидывает номер телефона, я набираю — а там истерика: мы его столько лет ищем! что с ним? Я говорю — он жив, все хорошо, живет у людей на территории Чеченской республики. Он во время первой чеченской кампании поссорился с родственниками жены. Ушел к другу. И начались военные действия. Люди эвакуировались из-под обстрела, и дальше судьбы оказались неизвестны. И вот они созвонились 26 лет спустя. Дочка нашла своего отца.

И вот честно, когда ты соприкасаешься с такой историей — вот, представляете, он был в розыске, подавали в розыск, запрашивали и через «Ищу тебя», и на телевидении ролик показывали — а нашелся он через нас...

Автор: фото предоставлено Сайпуддином Гучиговым Автор: фото предоставлено Сайпуддином Гучиговым

— А в какой момент вы поняли, что должны заниматься именно этим, что война — это зло, и память об этом хранить важно? Ведь можно было бизнесом заняться, чем-то, что деньги приносит... — Сказать, что человеку деньги не нужны — это глупость. Сегодня деньги — это жизнь. Движение в жизни. Конечно, деньги, нужны. Но я считаю, что, то, что мы, основная масса людей, сегодня делаем: погоня за какими-то мещанскими тряпками, мебелями — это погоня за не имеющими ценности вещами. Мы тратим свою жизнь на какие-то бессмысленные понты друг перед другом. Я увидел войну изнутри. Я увидел, как внуки, правнуки тех, кто стоял перед общим врагом, защищал страну, как они друг друга убивают. Деды и прадеды сидели в одном окопе, а их внуки сегодня убивают друг друга — внутри страны. И все эти деньги, мебели, благосостояния горели, и никому не спасали жизнь.

Мне бог и сохранил эту жизнь для того, чтобы я что-то сделал от себя. Я знаю, что я мало что могу изменить в этом мире, но я хочу очистить свою совесть, чтобы когда я буду старым, буду сидеть при внуках или правнуках, чтобы у меня не было к себе претензий — почему ты сидел. Я говорю это потому, что нормальный здравомыслящий человек, не имеет сегодня права сидеть, и ждать очередного конфликта. Мы не имеем права этого делать.

Автор: фото предоставлено Сайпуддином Гучиговым Автор: фото предоставлено Сайпуддином Гучиговым

— Постоянное бряцание оружием, эскалация конфликтов — почему некоторым людям до сих пор мысль о войне не кажется отвратительной? — Война эта такая вещь, когда кто-то хочет воевать, а кто-то вынужден воевать. Она делит людей. Вынужденных воевать, как правило, больше. И я, например, не считаю врагами всех немцев, которые сюда наступали — там были солдаты, которые выполняли приказ своей страны. Да, неправильный приказ, но они вынуждены были исполнять этот приказ. У нас есть военнопленные — немец, который похоронен здесь в братской могиле. И когда мы начинаем поднимать эту историю, многие мне говорят — да оставьте этого немца. Я говорю — как оставьте, это солдат! И он, может быть, также не хотел этой войны. Почему мы должны забывать о том, что у него тоже была мать, которая его ждала? Матери же рождали их не для того, чтобы они пошли и напали на Советский Союз.

Вот представьте — если у вас есть дети. Вы с ними играете, вы не знаете их судьбу, что ждет их впереди. Мы должны противостоять этой войне. Да, сегодня сложная у нас ситуация, бряцаем оружием, кого-то хотим запугать. Но литься-то будет кровь человеческая — простых людей. Мальчишек...