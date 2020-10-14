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14 октября,
2020
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Истории

«А привезите мне пиццу в старую водонапорную башню»

Полина Диденко
Полина Диденко
4 часа назад

Водонапорная башня на улице 19-й Гвардейской Дивизии, 36а уже давно стала неофициальной достопримечательностью Томска. В 2012 году томич Александр Лунев выкупил здание у мэрии города, чтобы в нем поселиться. Однако реализовать идею оказалось не так просто. Башня стала пригодной для комфортного проживания только сейчас.

«А привезите мне пиццу в старую водонапорную башню»
Фото: Полина Диденко

Башни узнаваемого профиля

Башня Лунева, построенная ориентировочно в 1895 году — сооружение типовое. В конце 19 века такие строили по всей России рядом с прокладываемыми железными дорогами. Если проехать по Транссибирской магистрали, можно встретить таких или похожих на нее сотню.

— Они различаются только высотой и объемом бака. Но типовое решение заключается в том, что есть две части. Нижняя часть из кирпича служит основанием для бака. А сверху на нее опирается сам большой чугунный бак. Вокруг него обычно построен восьмиугольный деревянный сруб. Это очень узнаваемый профиль, — рассказывает Александр.

Необходимость таких построек была вызвана тем, что строящаяся железная дорога нуждалась в больших количествах воды. Паровые насосы загоняли воду из рек в башни, а уже оттуда — по трубам — она поступала на станции.


Башня Лунева по такому же принципу стоит в рационально подобранном месте. Недалеко от нее — Томь, откуда насос накачивал воду. Из подвала башни выходила чугунная труба и вертикально вверх шла в бак. Именно по ней поступала вода. Вторая такая же чугунная труба опускалась вниз. Через противоположную стену она шла в направлении вокзала, под воздействием гравитации снабжая его водой. Кстати, труба в подвале Александра сохранилась спустя 125 лет.

Полнейшая разруха

Изначально мэрия пыталась сдать это здание в аренду. Но башня была в настолько плохом состоянии, что арендовать ее никто не соглашался.

— Я не знаю, что было в башне с конца девятнадцатого века до 80-х годов прошлого. Но я точно знаю, что довольно быстро сооружение перестало работать на водоснабжение вокзала. Потому что в начале двадцатого века построили городской водопровод. После этого башня использовалась только в качестве локальной водораздатки. То есть рядом с ней стояла колонка, на которой можно было набирать воду. Но потом и та перестала работать.

Александр Лунев на шестом этаже башни
Александр Лунев на шестом этаже башни
Фото: Полина Диденко

В начале 80-х с башней произошло два события. Во-первых, ее признали памятником культуры регионального значения. Во-вторых, в ней открыли кафе-мороженое. Потом там квартировало ИЧП «Голубой огонек», торговавшее чебуреками и шашлыками. Но недолго. А в начале нулевых из башни украли бак.

— Мои соседи прям здесь распилили его газовыми горелками, выкинули из окон и сдали на металл. Так же поступили и со всеми трубами, которые нашли в здании. То есть металл украли, отопление, которое было в стене, прорвало, деревянные полы провалились. Все сгнило. В общем, полнейшая разруха.

«И мне стукнули молотком»

Купить муниципальную собственность оказалось не так просто. Как минимум, потому, что мэрия не собиралась ее продавать.

— Если очень упростить: я пришел в мэрию и сказал, что хочу выкупить башню. Департамент муниципального имущества начал выяснять, не нужна ли она городу и нет ли ограничений. В моем случае ограничения были — башня является памятником. Человек может его выкупить, но с условием подписания охранного обязательства.

Согласно нему, Александр обязан сохранять внешний облик башни и поддерживать его в надлежащем состоянии. Конкретно в этом случае предмет охраны — внешний облик.

— Отталкиваясь от этого, был разработан проект реставрации и приспособления памятника, в котором наружный облик максимально сохранялся в историческом виде. А внутри — лестницы, перекрытия, штроба для коммуникаций — все, как мне нужно. Проект в этом состоянии был согласован с департаментом культуры.

Подготовили пакет документов, провели оценку сооружения. В декабре 2012 года был проведен аукцион, на котором Лунев выиграл торги на приобретение башни. А уже в январе 2013-го получил свидетельство о собственности.

Инструменты на пятом этаже
Инструменты на пятом этаже
Фото: Полина Диденко

Семь лет ремонтных работ

Спустя восемь месяцев после возникновения идеи Лунев приехал к башне уже как собственник.

— В 2013 году я взялся за ремонт. Первые годы я вообще все делал своими руками. Сначала огромная уборка внутри. Потом зачистка крыши. Мы полностью сняли старое железо, потому что один сегмент крыши уже провалился и внутрь потекла вода. Изнутри все шикарные бревна и доски начали покрываться грибком и плесенью.

Еще несколько лет башня бы простояла. Но при таких условиях через 20 лет несущие бревна чердака окончательно бы сгнили и деревянная часть башни провалилась внутрь себя.

— Мы сняли все фасады. Они были в ужасном состоянии. Снаружи зачистили все бревна и пропитали их защитой от биологических разрушений. Утеплили, покрыли мембраной, сделали вентилируемые зазоры и обшили новыми досками.

С начала ремонтных работ в башне прошло семь лет. За эти годы были сделаны минимальные работы, чтобы здесь можно было жить. Установили балки, ставшие каркасами для шести этажей. Соорудили новые лестницы, сделали отопление и легализовали воду. Подвели электричество, решили вопрос с канализацией. И, что самое главное, обустроили шестой этаж, что позволило Луневу, наконец, переехать жить в свою башню.

— Меня спрашивают: «Что тут можно было так долго делать?». Я отвечаю: «Ну, начнем с уборки!». Этот этап закончился 5 октября 2020 года. Тогда я, затащив сюда огромный матрас и перенеся свою технику, смог здесь впервые переночевать. Площадь шестого этажа – всего 30 квадратных метров. Но этого достаточно, чтобы здесь была кровать на постаменте на уровне окна, телевизор, аудиотехника и санузел. Для всего этого нашлось место.

Шестой этаж. Фотографии Полины Диденко
Шестой этаж. Фотографии Полины Диденко
Шестой этаж. Фотографии Полины Диденко
Шестой этаж. Фотографии Полины Диденко
Шестой этаж. Фотографии Полины Диденко
Шестой этаж. Фотографии Полины Диденко
Шестой этаж. Фотографии Полины Диденко
Шестой этаж. Фотографии Полины Диденко
Шестой этаж. Фотографии Полины Диденко
Шестой этаж. Фотографии Полины Диденко

— Я, конечно, не смогу здесь прописаться, потому что документально это нежилое помещение. Но мне этого и не надо. Работает почта — я уже получаю сюда корреспонденцию. Работают доставки.

Я заказываю пиццу и говорю: «А привезите, пожалуйста, мне ее в старую водонапорную башню». Это красиво звучит, ради этого все и затевалось.

«Я никогда раньше не покупал башен»

Весь этот процесс по благоустройству башни — трудоемкий, требующий времени и денег. Вместе с покупкой сооружения на все уже потрачено 10 миллионов рублей.

— В 2013 году мне помогали люди из интернета. Я сделал пост на Лепрозориуме. И после этого моя история неожиданно разошлась. Вплоть до того, что сюда приезжала съемочная группа Первого канала. Про меня делали сюжет, который вышел в каких-то новостях.

Впоследствии Луневу еще не раз помогали неравнодушные люди. Благодаря им появились стальные балки первых четырех этажей, все окна, декор по периметру башни и стеклянные перегородки в теперь уже готовой спальне.

— Я понимаю, что сумма, собранная общественностью, мне очень помогла. Я помню каждый этот этап. Без людей все было бы гораздо хуже и дольше. По моим подсчетам, эта сумма составляет до 10 % всех денег, которые были потрачены.

Но основные деньги, которые вложены в башню, — это деньги, которые Александр брал у банков и не смог вернуть. Большая часть — долги знакомым, которые он до сих пор выплачивает и будет выплачивать еще очень долго.

Продолжающиеся работы в башне. Фотографии Полины Диденко
Продолжающиеся работы в башне. Фотографии Полины Диденко
Продолжающиеся работы в башне. Фотографии Полины Диденко
Продолжающиеся работы в башне. Фотографии Полины Диденко
Продолжающиеся работы в башне. Фотографии Полины Диденко
Продолжающиеся работы в башне. Фотографии Полины Диденко
Продолжающиеся работы в башне. Фотографии Полины Диденко
Продолжающиеся работы в башне. Фотографии Полины Диденко
Подвал. Фотография Полины Диденко
Подвал. Фотография Полины Диденко

— Когда я залез в башню в 2013 году, то думал: «Ну, конечно, тут надо много поработать. Года два. Потратить миллион или даже полтора миллиона рублей!». Прошло семь лет, на ремонтные работы ушло 8,5 миллиона. И это мы еще не закончили.

Только к 30 годам у меня случился каминг-аут перед самим собой — мне нравится строить.

— Если бы я мог дать себе в прошлом глобальный совет, я бы сказал: «Не делай ничего». Саша, заработай 10 миллионов рублей, потом выкупи башню у города, найми лицензированную строительную компанию — пусть они этим занимаются. Но тогда ты никогда не попытаешься отпилить себе три пальца на левой руке, вывернуть ногу, сжечь руки о канат. Все могло быть по-другому, но я никогда раньше не покупал башен.

Глядя на все, что уже много лет делает Лунев, люди разумно говорят: «Если бы эту энергию да в нужное русло». Конечно, можно было взять эти деньги и вместо башни на окраине Томска построить себе шикарный особняк с зимним садом и бассейном, денег бы хватило. Но это бы была не башня.

— Британская телепрограмма «Grand Designs» собирает таких, как я. Это, видимо, какое-то узкое психическое расстройство. Люди живут в старых заброшенных зданиях, в баржах, плавающих по Темзе, и еще много где. И если бы кто-нибудь в 2012 году меня вовремя поймал и вместо башни пригнал мне баржу на Томи, мы бы сейчас делали интервью именно там. Поэтому с башней все просто так удачно сложилось.

«Мулярчиком я не стал»

— У меня есть долбанутая идея. Я даже не задумывался, сколько это может стоить. Хочу когда-нибудь прокопать подземный ход из подвала башни до реки, восстановив маршрут трубы. Проложить там рельсы, поставить вагонетку и назвать это все «Метро имени Мулярчика». Это тоже, как я, психопат с дурацкой мечтой. У него, к сожалению, не хватило ресурсов и жизни, чтобы завершить свой проект.


Я когда-то боялся стать таким Мулярчиком. Но даже если сейчас меня разобьет паралич и у меня исчезнут все деньги, у меня будет возможность жить на шестом этаже башни. Хотя бы это у меня уже не отнять. Значит, все было не зря.

«А привезите мне пиццу в старую водонапорную башню»
Фото: Полина Диденко

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