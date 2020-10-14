«А привезите мне пиццу в старую водонапорную башню»

Истории

Водонапорная башня на улице 19-й Гвардейской Дивизии, 36а уже давно стала неофициальной достопримечательностью Томска. В 2012 году томич Александр Лунев выкупил здание у мэрии города, чтобы в нем поселиться. Однако реализовать идею оказалось не так просто. Башня стала пригодной для комфортного проживания только сейчас.

Фото: Полина Диденко

Башни узнаваемого профиля

Башня Лунева, построенная ориентировочно в 1895 году — сооружение типовое. В конце 19 века такие строили по всей России рядом с прокладываемыми железными дорогами. Если проехать по Транссибирской магистрали, можно встретить таких или похожих на нее сотню.

— Они различаются только высотой и объемом бака. Но типовое решение заключается в том, что есть две части. Нижняя часть из кирпича служит основанием для бака. А сверху на нее опирается сам большой чугунный бак. Вокруг него обычно построен восьмиугольный деревянный сруб. Это очень узнаваемый профиль, — рассказывает Александр.

Необходимость таких построек была вызвана тем, что строящаяся железная дорога нуждалась в больших количествах воды. Паровые насосы загоняли воду из рек в башни, а уже оттуда — по трубам — она поступала на станции.

Башня Лунева по такому же принципу стоит в рационально подобранном месте. Недалеко от нее — Томь, откуда насос накачивал воду. Из подвала башни выходила чугунная труба и вертикально вверх шла в бак. Именно по ней поступала вода. Вторая такая же чугунная труба опускалась вниз. Через противоположную стену она шла в направлении вокзала, под воздействием гравитации снабжая его водой. Кстати, труба в подвале Александра сохранилась спустя 125 лет.

Полнейшая разруха

Изначально мэрия пыталась сдать это здание в аренду. Но башня была в настолько плохом состоянии, что арендовать ее никто не соглашался.

— Я не знаю, что было в башне с конца девятнадцатого века до 80-х годов прошлого. Но я точно знаю, что довольно быстро сооружение перестало работать на водоснабжение вокзала. Потому что в начале двадцатого века построили городской водопровод. После этого башня использовалась только в качестве локальной водораздатки. То есть рядом с ней стояла колонка, на которой можно было набирать воду. Но потом и та перестала работать.

Фото: Полина Диденко

В начале 80-х с башней произошло два события. Во-первых, ее признали памятником культуры регионального значения. Во-вторых, в ней открыли кафе-мороженое. Потом там квартировало ИЧП «Голубой огонек», торговавшее чебуреками и шашлыками. Но недолго. А в начале нулевых из башни украли бак.

— Мои соседи прям здесь распилили его газовыми горелками, выкинули из окон и сдали на металл. Так же поступили и со всеми трубами, которые нашли в здании. То есть металл украли, отопление, которое было в стене, прорвало, деревянные полы провалились. Все сгнило. В общем, полнейшая разруха.

«И мне стукнули молотком»

Купить муниципальную собственность оказалось не так просто. Как минимум, потому, что мэрия не собиралась ее продавать.

— Если очень упростить: я пришел в мэрию и сказал, что хочу выкупить башню. Департамент муниципального имущества начал выяснять, не нужна ли она городу и нет ли ограничений. В моем случае ограничения были — башня является памятником. Человек может его выкупить, но с условием подписания охранного обязательства.

Согласно нему, Александр обязан сохранять внешний облик башни и поддерживать его в надлежащем состоянии. Конкретно в этом случае предмет охраны — внешний облик.

— Отталкиваясь от этого, был разработан проект реставрации и приспособления памятника, в котором наружный облик максимально сохранялся в историческом виде. А внутри — лестницы, перекрытия, штроба для коммуникаций — все, как мне нужно. Проект в этом состоянии был согласован с департаментом культуры.

Подготовили пакет документов, провели оценку сооружения. В декабре 2012 года был проведен аукцион, на котором Лунев выиграл торги на приобретение башни. А уже в январе 2013-го получил свидетельство о собственности.

Фото: Полина Диденко

Семь лет ремонтных работ

Спустя восемь месяцев после возникновения идеи Лунев приехал к башне уже как собственник.

— В 2013 году я взялся за ремонт. Первые годы я вообще все делал своими руками. Сначала огромная уборка внутри. Потом зачистка крыши. Мы полностью сняли старое железо, потому что один сегмент крыши уже провалился и внутрь потекла вода. Изнутри все шикарные бревна и доски начали покрываться грибком и плесенью.

Еще несколько лет башня бы простояла. Но при таких условиях через 20 лет несущие бревна чердака окончательно бы сгнили и деревянная часть башни провалилась внутрь себя.

— Мы сняли все фасады. Они были в ужасном состоянии. Снаружи зачистили все бревна и пропитали их защитой от биологических разрушений. Утеплили, покрыли мембраной, сделали вентилируемые зазоры и обшили новыми досками.

С начала ремонтных работ в башне прошло семь лет. За эти годы были сделаны минимальные работы, чтобы здесь можно было жить. Установили балки, ставшие каркасами для шести этажей. Соорудили новые лестницы, сделали отопление и легализовали воду. Подвели электричество, решили вопрос с канализацией. И, что самое главное, обустроили шестой этаж, что позволило Луневу, наконец, переехать жить в свою башню.

— Меня спрашивают: «Что тут можно было так долго делать?». Я отвечаю: «Ну, начнем с уборки!». Этот этап закончился 5 октября 2020 года. Тогда я, затащив сюда огромный матрас и перенеся свою технику, смог здесь впервые переночевать. Площадь шестого этажа – всего 30 квадратных метров. Но этого достаточно, чтобы здесь была кровать на постаменте на уровне окна, телевизор, аудиотехника и санузел. Для всего этого нашлось место.

— Я, конечно, не смогу здесь прописаться, потому что документально это нежилое помещение. Но мне этого и не надо. Работает почта — я уже получаю сюда корреспонденцию. Работают доставки.

Я заказываю пиццу и говорю: «А привезите, пожалуйста, мне ее в старую водонапорную башню». Это красиво звучит, ради этого все и затевалось.

«Я никогда раньше не покупал башен»

Весь этот процесс по благоустройству башни — трудоемкий, требующий времени и денег. Вместе с покупкой сооружения на все уже потрачено 10 миллионов рублей.

— В 2013 году мне помогали люди из интернета. Я сделал пост на Лепрозориуме. И после этого моя история неожиданно разошлась. Вплоть до того, что сюда приезжала съемочная группа Первого канала. Про меня делали сюжет, который вышел в каких-то новостях.

Впоследствии Луневу еще не раз помогали неравнодушные люди. Благодаря им появились стальные балки первых четырех этажей, все окна, декор по периметру башни и стеклянные перегородки в теперь уже готовой спальне.

— Я понимаю, что сумма, собранная общественностью, мне очень помогла. Я помню каждый этот этап. Без людей все было бы гораздо хуже и дольше. По моим подсчетам, эта сумма составляет до 10 % всех денег, которые были потрачены.

Но основные деньги, которые вложены в башню, — это деньги, которые Александр брал у банков и не смог вернуть. Большая часть — долги знакомым, которые он до сих пор выплачивает и будет выплачивать еще очень долго.

— Когда я залез в башню в 2013 году, то думал: «Ну, конечно, тут надо много поработать. Года два. Потратить миллион или даже полтора миллиона рублей!». Прошло семь лет, на ремонтные работы ушло 8,5 миллиона. И это мы еще не закончили.

Только к 30 годам у меня случился каминг-аут перед самим собой — мне нравится строить.

— Если бы я мог дать себе в прошлом глобальный совет, я бы сказал: «Не делай ничего». Саша, заработай 10 миллионов рублей, потом выкупи башню у города, найми лицензированную строительную компанию — пусть они этим занимаются. Но тогда ты никогда не попытаешься отпилить себе три пальца на левой руке, вывернуть ногу, сжечь руки о канат. Все могло быть по-другому, но я никогда раньше не покупал башен.

Глядя на все, что уже много лет делает Лунев, люди разумно говорят: «Если бы эту энергию да в нужное русло». Конечно, можно было взять эти деньги и вместо башни на окраине Томска построить себе шикарный особняк с зимним садом и бассейном, денег бы хватило. Но это бы была не башня.

— Британская телепрограмма «Grand Designs» собирает таких, как я. Это, видимо, какое-то узкое психическое расстройство. Люди живут в старых заброшенных зданиях, в баржах, плавающих по Темзе, и еще много где. И если бы кто-нибудь в 2012 году меня вовремя поймал и вместо башни пригнал мне баржу на Томи, мы бы сейчас делали интервью именно там. Поэтому с башней все просто так удачно сложилось.

«Мулярчиком я не стал»

— У меня есть долбанутая идея. Я даже не задумывался, сколько это может стоить. Хочу когда-нибудь прокопать подземный ход из подвала башни до реки, восстановив маршрут трубы. Проложить там рельсы, поставить вагонетку и назвать это все «Метро имени Мулярчика». Это тоже, как я, психопат с дурацкой мечтой. У него, к сожалению, не хватило ресурсов и жизни, чтобы завершить свой проект.

Я когда-то боялся стать таким Мулярчиком. Но даже если сейчас меня разобьет паралич и у меня исчезнут все деньги, у меня будет возможность жить на шестом этаже башни. Хотя бы это у меня уже не отнять. Значит, все было не зря.