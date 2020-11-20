«А мы не будем молчать!!!». Продолжение истории про вспышку ковида в «Лесной даче»

Истории

Вспышка ковида началась в интернате для престарелых и инвалидов «Лесная дача» в октябре. С начала вспышки заболело как минимум 70 человек. В департаменте соцзащиты утверждают, что почти все заразившиеся выздоровели, а погибших нет. Проверить эту информацию сначала не получалось — нам сказали, что вход на кладбище интерната закрыт из-за пандемии. Позже мы выяснили, что хоронят подопечных не на территории «Лесной дачи», а ближе к деревне Оськино, через дорогу. И кладбище это открыто. В итоге на нем мы обнаружили больше 50 подготовленных могил и 18 свежих захоронений.

Кладбище оказалось большим: «Лесная дача» работает с 1971 года. По словам жителей «Лесной дачи», на кладбище сейчас хоронят только интернатовских. В самой деревне Оськино сейчас проживает официально всего 15 человек.

Фото: Александр Мазуров

— Если даже кто-то болеет, сотрудники пытаются это скрыть и обсуждают вполголоса, чтобы подопечные не слышали, — рассказывает житель «Лесной дачи» Константин Рудольф. — Мне, например, известно, что был такой подопечный по имени Алексей Р. У него целую неделю была температура выше 38. Ее безуспешно пытались сбить в интернате и, наконец, отправили в больницу. Через два дня после этого он умер.



На кладбище, помимо могилы этого человека, мы обнаружили еще 17 свежих захоронений, почти все октябрьские, есть сентябрьские и есть свежие, но вообще без дат и имен.

По словам сотрудника интерната, до начала пандемии и первой вахты (18 мая) в интернате было 597 человек. Сейчас работники пищеблока говорят, что в интернате осталось 500 человек. Люди могли просто уехать из интерната, слечь с другими болезнями (в «Лесной даче» много пожилых), но такая резкая убыль кажется сотрудникам необычной.

Начальник департамента социальной защиты Марина Киняйкина в комментарии указала: «Случаев смерти получателей социальных услуг по причине коронавирусной инфекции не установлено».

«Последний раз пенсию мы получали 7 сентября»

Житель интерната для престарелых и инвалидов «Лесная дача» Константин Рудольф после выхода материала про вспышку пожаловался в редакцию, что в их 10 отделении многие, в том числе и он, пенсию в октябре так и не получили. В других отделениях пенсию раздали, но с двухнедельной задержкой.



В 10 отделении 41 человек — все лежачие, многие с ментальными нарушениями.

— Последний раз пенсию мы получали 7 сентября. С тех пор денег нет, — рассказывает Константин Рудольф. У него ДЦП, в «Лесную дачу» попал в 2009 году.



По словам Константина, пенсию в «доковидные времена» раздавали в 20-х числах. И раньше таких «перебоев» не было. Пенсию ему приносит почтальон и отдает в присутствии медсестры. Некоторые получают на банковскую карточку. Банковскую карту Константин не держит — опасается после информации о хищении 1,6 млн рублей с карт пациентов сотрудниками интерната в 2016-2017 годах.



Сейчас, даже если пенсию выдадут, Константин переживает, что не сможет ничего купить.

Нет социальных работников, которые должны эти продукты приносить. Говорят, все болеют. Таким образом, мы оказались отрезаны от мира. Ни наружу что-то передать, ни оттуда что-то получить невозможно.

Департаменту социальной защиты в «Лесной даче» сказали, что задержек пенсии нет: «Почта России осуществляет выплату пенсии проживающим в «Лесной даче» с 15 по 20 число ежемесячно. <...> То есть все соблюдается согласно графику Почты России».



Пенсию за два месяца Константину Рудольфу выдали только 16 ноября, после нашего звонка. А уже 17 ноября он сообщил, что ему передали продукты «из внешнего мира».

«Те, кто пишет такие пасквили, имейте смелость подписываться под ними, а не прятаться за анонимностью»

С такой речью к сотрудникам, которые в прошлом материале пожелали остаться анонимными, обратился в письме в редакцию «коллектив дома-интерната «Лесная дача». Стоит отметить, что подписей сотрудников в письме нет – приведен только список из 45 человек.



Письмо в редакцию прислала старшая медсестра интерната Екатерина Ясюкевич. По телефону с нами поговорить она не захотела.

В письме Екатерина Ясюкевич опровергает несколько фактов, приведенных нами в предыдущем материале.

Так, в прошлом материале было указано, что вспышка ковида в интернате началась с двух заболевших, привезенных из МСЧ №2. По словам анонимного сотрудника, больных поместили в карантин, но персонал ходил к ним без средств защиты.



«Все средства индивидуальной защиты у нас были», — прокомментировала она в письме.



Сотрудник интерната рассказал нам, что врачи «Лесной дачи» не сталкивались с ковидом раньше и лечили больных аскорбиновой кислотой и витамином D. В интернате всего два доктора, один из них позже сам заболел коронавирусом.



«И в кого превратили наших врачей, которые «лечат» только аскорбиновой кислотой и витамином «Д». А ведь все лекарственные средства для лечения наших получателей социальных услуг есть в наличии».



Из-за того, что персонал «Лесной дачи» болеет ковидом, некоторым сотрудникам приходится заступать на вахту по второму кругу.



В письме «от коллектива» отмечают, что никто не заставляет сотрудников работать «силком»: «Мы, осознано выбирая эту профессию, понимали, что будем нести ответственность и сострадание за тех людей, кто будет нуждаться в нашей помощи. И в данной ситуации не смогли бросить все на произвол судьбы и спокойно уйти домой!».



Был в письме и абзац, комментирующий жалобы подопечных на проблемы с пенсией: