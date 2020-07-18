«А главная мечта — подняться на Эльбрус»: учитель из Томской области доехал на велосипеде до Крыма

Истории

Учитель физкультуры из Томской области Иван Поротников проехал на велосипеде пять тысяч километров: от села Подгорное до Крыма. Поездку он начал 12 июня, а закончил 15 июля. Сейчас Иван возвращается на поезде в Томск и совсем скоро планирует вместе с учениками отправиться в очередное путешествие — на Алтай.

— Почему вы решили поехать на велосипеде в Крым?

— У нас с друзьями давно есть мечта: доехать до Новороссийска и Крым по периметру проехать. Хотели поехать в эти майские праздники, но не вышло из-за пандемии. Потом парни решили уехать на Алтай, покатать там через перевалы, а я не захотел перевалы штурмовать. Но за три недели после окончания четверти я одичал дома и начал думать о том, как бы забабахать что-то основательное.

А если начать издалека, то я со школьниками в прошлом году съездил в Казахстан. Мы походили по горам рядом с Алма-Аты, поднялись на комплекс Медео, расположились в лагере Туексу и восемь дней гуляли по окрестностям. В этом году мы уже 8 августа планируем ехать с детьми на Алтай, а на следующий год добраться до Киргизии. По горам походить, фруктов свежих поесть, в Иссык-Куле искупаться. А главная мечта — подняться на самую высокую точку Европы, на гору Эльбрус.

На это все нужны деньги. В Казахстан мы съездили и потратили 15 тысяч рублей, за поездку на Алтай такая же сумма уйдет. Только в Казахстане мы в аквапарк сходили и в целом культурно-массовая программа была, а на Алтае из развлечений будут только походы и песни у костра. На Киргизию, думаю, примерно такая же сумма уйдет, а вот на Кавказ только дорога будет стоить тысяч 25. Откуда сельские дети столько денег возьмут? Чтобы их туда свозить и организовать восхождение, мне нужно будет искать спонсоров. А как их искать? Не могу же я подойти и сказать: здравствуйте, я сельский учитель, дайте денег. А тут у меня будут бумаги, видео, фотографии. Смогу предложить какой-нибудь конторе поднять ее флаг на высоту Эльбруса. Идея, на мой взгляд, заманчивая, меценаты со временем найдутся.

— Долго готовились к этой поездке?

— В апреле, как снег сошел у нас, я начал постепенно покатываться, по 50-60 километров. 9 мая я сотню бабахнул, потом у меня был перерыв в неделю. Потом опять начал по 50-60 км накатывать, а буквально за неделю до выезда сделал 120 километров в сторону Колпашева. На обратном пути, километрах в 30 от дома, я на щебенке или песке расстелился. Шлем себе нормально так раздолбил, плечо ободрал и предплечье в двух местах, колено и бедро немного зацепил. Всю неделю ободранные места мазал и думал, как ехать теперь. В итоге первые дни приходилось мотать повязку на раны, чтобы солнце не жгло. А все нужное для похода у меня уже было, не первый раз так далеко выбираюсь. Например, лет шесть назад я из Северска до Ольхона ездил через Кузбасс, 2167 километров тогда намотал.



Велосипед у меня обычный, не туринговый — GT Karakoram. Я не такой уж профессионал в этом плане. На следующий год, например, у меня такой план созрел: доехать поездом до Новороссийска, оттуда чухом (на велосипеде — прим. редакции) до Москвы и потом до Беларуси. Проехать Эстонию, Латвию, Литву, до Финляндии доехать, а оттуда уже до Питера и поездом обратно в Томск. Такая вот петля будет большая. Там озера, приятно ехать. А вот в Волгоградской области, например, на несколько километров одна-единственная речка. Вижу ее вдалеке — думаю, ну здорово, отмоюсь, а она вся заболоченная.



— Как проходил типичный день в пути?

— Время подъема у меня от области к области менялось. В Томской области я вставал в 5:30 утра. Пока расшевелишься, чай себе вскипятишь, покушать сваришь, уже 7:30 и пора выезжать. Изначально я преодолевал 70-80 километров до обеда. Обеды были у меня быстренькие, в течение двух часов справлялся. Успевал отдохнуть и поесть, дальше садился на велосипед и продолжал движение. Старался добить до 150 километров за день. Смотрел по времени и, если 8 часов еще не было, то старался проехать больше. Запас есть запас, завтра что случись, 15 километров в кармане, не обязательно будет 150 делать.

​В 20 часов я начинал искать местечко под палатку. Бывали ситуации, особенно в Омской области, что едешь-едешь, а кругом болота. И куда вставать-то? 5 километров проедешь, 10 проедешь, даже 12 один раз проехал. Ищешь свертки, в них останавливаешься. Но в свертках часто останавливаются, и понятно, что там всякий мусор. Ты мимо этого всего добра проезжаешь, чтоб не замараться, уходишь в сторону и ставишь палатку. Вечером я ничего не ел: желания нет, организм уже ослабленный. Я себе кипятил котелок на 1,5 литра, основательный чай делал. Если был лимон, старался пить с лимоном. Зеленый, черный чай — неважно. Иногда какао себе бабахал, восстанавливал водный баланс в организме.



В Поволжье график изменился из-за жары. Приходилось вставать в 4 утра, чтобы выехать пораньше и проехать побольше, потому что по жаре ехать было невозможно. А в 20 часов я так же старался вставать на ночлег.

— Какие были сложности в дороге? Поломки, проблемные участки?



— Изначально у меня маршрут планировался через Омск, потом на Петропавловск, Павлодар, Челябинск, Уфу, Самару, Жигулевск, Сызрань и Волгоград. Дальнобойщиков встретил — они мне сказали не ехать через Павлодар, потому что из-за пандемии остановят и отправят обратно. Через Курган и Ишим тоже посоветовали не ехать, потому что там дорога плохая, а после Челябинска еще и горы начнутся. Посоветовали двигаться по Южному Уралу, через Тюмень, Екатеринбург, Пермь и Набережные Челны, а потом уже на Самару уходить.

В итоге до Тюмени я доехал вообще без проблем. Кстати, под Тюменью и за Тюменью я участок в 260 километров за день преодолел, потому что там посередине и с обеих сторон от дороги поставили отбойники. Я просто не мог через них перелезть. Поэтому в конце дня 260 км получилось. С одной стороны, это здорово. И еще после Новосибирска одна равнина пошла. Едешь да едешь, никакого разнообразия, в какой-то момент это даже подбешивать начинало. Еще до Омска и после Омска, как я уже говорил, место для стоянки проблемно было найти. Ближе к Екатеринбургу, понятно, начались подъемы — там же Урал. И холода меня там угнетали основательно, старался ночевать в низовьях и поближе к воде. А воды по сути не было: то есть ты надеешься, что будет ручеек внизу, а это просто какая-то ложбина. Местные рассказывали, что картошка у кого-то подмерзла в эти дни, от -2 до +5 температура по ночам была.

Когда я проехал Екатеринбург и уже поехал в сторону Перми, мне отец звонит и говорит: «Так и так, у тебя родня в Красноуфимске есть». Мелькнуло в голове, что название знакомое. Открыл навигатор и посмотрел, что 80 километров назад его проехал. В итоге развернулся, доехал до Красноуфимска и два дня погостил. Обратно в сторону Перми ехать не захотелось, решил поехать по федералке через город Сим. Там квадрокоптер запустил, пофотался, поехал — горка началась большая, конца и края нет. Еще и дорога там была очень узкая, две машины только-только разъезжались и часто приходилось велосипед на себе тащить. Потом был плавный спуск вниз, а в Башкирии снова начались сопки. На въезде в Татарстан еще гора была большая, я на нее поднялся и хаос начался: дорога большая, новая, но обочина узкая. Ты едешь, а сзади фуры гудят, страшно. Некоторые водители сбрасывают скорость, а иногда я сам спрыгивал с велика и пропускал. На подъезде к Самаре вновь были сопки, там ноги очень устали, возле колена мышцы начали болеть тягучей и неприятной болью. Там я в хостел заезжал: в душе хорошенько попарился, по городу походил, купил себе витаминов, и ноги ожили.

Под Саратовом был такой участок дороги, будто немцы прошли и все взорвали, а наш русский человек как попадало, так все обратно и свалил. У меня на этих кочках багажник сложился, пришлось останавливаться на ремонт. Выехал за Саратовскую область, попал на ремонт дороги. Там яма на яме была, у меня одна спица лопнула, а другую спицу вместе с нипелем вырвало. Пришлось кулибничать и придумывать что-то, чтобы дальше ехать.



​А еще в самый первый день у меня спицы лопнули, пришлось ремонтировать прямо у дороги. А у нас там комарья много с оводами, кусаются жутко, у меня такая злоба была! Сразу появились мысли: «Зачем я вообще на это подписался?». А потом подумал, что раз уж встал на дорогу, то назад нельзя поворачивать.

Бывала эйфория в течения дня. Едешь, а какой-нибудь дальнобойщик большой палец показывает, мол, молодчик, и ты сразу такой: «Эгегей!». Часто и сам себя заряжаешь. Вот едет дальнобойщик хмурый, почти спит за рулем. Ты ему машешь и улыбаешься, он тебе в ответ, и все по-другому становится.

— Вы рассказывали о своей поездке в соцсетях?

— В дороге я старался снимать фото и видео Еще скидывал статус в WhatsApp, чтобы люди знали, где я и в каком состоянии. На YouTube у меня есть страничка, но туда я скидывал только видеоуроки по физкультуре, чтобы дети мало-мальски занимались дома. По приезду думаю создать несколько фильмов и туда же выложить.