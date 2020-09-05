Истории

World's Toughest Race: Eco-Challenge Fiji – это 700 километров по рекам, джунглям и скалам на островах Республики Фиджи. Дистанцию нужно пройти за 11 дней, то есть почти без отдыха. В последний раз Amazon.com проводил международную гонку 19 лет назад, в прошлом году шоу решили возродить, и впервые на нем оказалась команда из России. В пятерке спортсменов оказался и сибиряк: предприниматель Валерий Черкасов из Новосибирска. О подготовке, сложностях дистанции и результате гонки Валерий рассказал ТВ2.

— У меня есть увлечение — я хожу в горы и периодически участвую в каких-то экстремальных испытаниях. Например, есть проект «Каменные джунгли», мы в нем участвовали с ребятами и пять дней выживали в Кейптауне и на Мальдивских островах. Без денег, без документов, без телефона. То есть в супернекомфортных, экстремальных условиях, когда ты можешь увидеть что-то новое в этой жизни и в себе что-то новое открыть. В погоне за такими мероприятиями мы с друзьями периодически ищем, куда можно еще податься. И вот однажды мне скинули информацию о том, что есть международная гонка на выживание World's Toughest Race: Eco-Challenge FijI. С подачи друзей я на ней и оказался.



Наша команда состояла из пяти человек, и мы первые россияне, кто поучаствовал в Eco-Challenge: известный выживальщик Эд Халилов, его жена Евгения и Виктор из Сургута — экстремальный фотограф, который часто ходит в походы и имеет хорошую физическую подготовку. Четвертым активным участником команды был я, а пятым — Вячеслав, тоже из Новосибирска. Он должен был обеспечить нам быт и подготовить все необходимое в местах отдыха.

Фото: предоставлено Валерием

Помимо нас, на гонке было 63 команды из разных стран мира, на русском языке говорили только мы. Еще в одной из европейских команд были русскоговорящие, супружеская пара. Они очень удивились, когда узнали, что мы из России и тоже соревнуемся.



Я занимался и сейчас занимаюсь триатлоном, за плечами две гонки на 113 километров. Они включали бег, плавание и велосипед. Еще я поднимался на Эльбрус и Казбек, сейчас еще и Килиманджаро добавилось. Каких-то суперских спортивных достижений у меня не было, но была база, достаточная для участия.



​Перед гонкой мы с командой взошли на Казбеги, обсуждали теоретическую часть. Важно было разобраться с оборудованием: где, когда и какое снаряжение использовать, какой стратегии придерживаться. Еще мы в Москву съезжались со всем городов во время подготовки, ходили вместе на скалодром, кое-что из оборудования смотрели и тренировали навыки альпинизма на веревках. Купили в столице очень много нового снаряжения. Несколько дней подряд ходили по всем экстремальным магазинам и выбирали то, что пользуется очень узким спросом.

Для всех это оборудование было в новинку, даже для нашего капитана. Ты можешь уметь пользоваться веревками, но так, как на гонке, никто из нас не плавал. Нам дали традиционное фиджийское судно, которое специально воссоздали на гонке. Были сложности в управлении парусом, и ни у кого из нас подобного опыта не было. Такую фиджийскую лодку, кстати, можно увидеть в мультике «Муана».

Основной этап нашего Eco-Chаllenge проходил по воде, почти постоянно нужно было грести. Гребля на фиджийских суднах и сапах чередовалась с ездой на велосипедах и подъемом в горы, еще были бамбуковые плоты и скалолазание. Дистанция в 700 километров состояла из нескольких отрезков, между которыми были чекпоинты — места, где нужно было успеть отметиться за определенное время и продолжить путь. На прохождение всей трассы отводилось 11 дней.

На острове, где проходил Eco-Challenge, были населенные пункты. Деревни в несколько домов, в основном. Дети бегают голые по улице, радуются солнцу, взрослые собирают что-то в лесу, листья какие-то. Совсем другая жизнь.

Трое суток мы участвовали в гонке, после чего сошли из-за недоразумения. Начался шторм, появились первые пострадавшие, и организаторы решили остановить гонку с условием, что добавят всем по 10 часов. Остановили с условием, что на следующий день добавят еще 10 часов, и мы совершено спокойно снялись с дистанции. До этого мы ночью плыли по океану, были волны и у нас сломалась лодка. Мы взяли вторую и поплыли на ней, когда к нам подъехал катер от организаторов. Было объявлено, что можно отдохнуть, вернуться на предыдущий чекпоинт и утром продолжить с новыми силами. Мы согласились, отдохнули, преодолели за день дистанцию до следующей точки и только потом узнали, что время вышло. Пытались разобраться, но все команды, кто шел после нас, тоже с гонки сняли.