«70 % инфекций за два десятилетия идут от животных»

Истории

За последние сутки в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом, умерли больше 240 человек. Общее число зараженных превысило 45 тысяч человек, а число умерших перевалило за тысячу. Как появляются новые вирусы? Как можно не допустить развития эпидемии и чего бояться нам, в Сибири? Об этом мы поговорили со специалистом Биологического института НИ ТГУ Александром Жигалиным.

– Александр, вы можете рассказать подробнее о своей работе? Чем вы занимаетесь?

– Я на протяжении последних 12 лет изучаю летучих мышей. По большей части это рукокрылые Западной и Южной Сибири. Изначально исследования были направлены на выявление видового разнообразия и изучение экологии этих видов в дикой природе. В последние несколько лет фокус сместился на летучих мышей, обитающих в городах. Работа проводилась в Томске, Новосибирске и прилегающих к ним территориям. Было установлено, что некоторым видам жить в городе более комфортно, чем в пригороде и дикой природе. В городах складываются определенные условия – в частности, более высокая и стабильная температура окружающей среды. Летучие мыши являются хладнокровными животными, температура окружающей среды влияет на плодовитость и скорость вынашивания детенышей, на процесс их взросления и подготовку к миграции.

Собрали интересные данные по Томску. Наш город в принципе специфический – есть новые районы (Зеленые горки, Южные ворота), а есть районы, которые практически полностью состоят из деревянной старой застройки. В последних летучих мышей, как правило, больше. Они довольно легко могут проникнуть в щели между обшивкой здания и стеной, на балконы, в щели у оконных рам. Например, в Алтайском крае были случаи, когда зимой школьники сидят на уроке биологии, а по классу летают летучие мыши. Происходило это по причине похолодания в местах, где зимовало животное, и одновременного увеличения температуры внутри здания.

Фото: Александр Жигалин

Так как было выявлено, что летучие мыши тяготеют к городу, мы стали изучать вероятность того, что они могут быть переносчиком инфекций, опасных для домашних животных или человека. В целом, история изучения эпидемиологии летучих мышей достаточно давняя. Изначально считалось, что на территории Евразии летучие мыши практически никакой опасности для людей не представляют. Опасны только виды, обитающие в Южной Америке и распространяющие бешенство. Но во второй половина ХХ века были проведены исследования около полутора тысяч летучих мышей из Европы. У 30 из них были обнаружены вирусы бешенства. Затем подобные исследования провели на территории Советского Союза. Данные показали, что в Киргизии у летучих мышей циркулируют новые вирусы, которые были близки к вирусам бешенства. Позже начали появляться данные о том, что после контакта с летучими мышами люди периодически заболевают бешенством. В Евразии таких случаев было не очень много – восемь, из них два в России. Заболевали чаще всего люди, которые подбирали где-то летучих мышей, начинали как-то манипулировать ими, а животное в ответ кусало. Ближайшее место к Томску, где у рукокрылых выявляли вирус близкий к бешенству – Барсуковская пещера в Новосибирской области.

Помимо того, что переносчиками инфекций могут выступать сами рукокрылые, их могут нести в себе эктопаразиты летучих мышей. Как правило, это паразиты, которые бОльшую часть своей жизни проводят на летучих мышах. Но есть и такие виды, которые питаются на рукокрылых недолгое время. Мы обнаруживали на летучих мышах постельных клопов, иксодовых клещей. Эти виды могут стать посредниками между рукокрылыми и человеком. Так, у нас появилась идея, что эктопаразиты летучих мышей могут участвовать в распространении ряда инфекционных заболеваний. Например, иксодового клещевого боррелиоза, эрлихиоза, анаплазмоза и других. Помимо этого, у летучих мышей обнаружен возбудитель туляремии. Это инфекция относится к особо опасным и широко распространена в Сибири.

В чем проявляется заболевание?

Это бактериальная инфекция, которая проявляется во множестве форм. Как правило, все начинается с того, что у человека повышается температура, начинают болеть голова, мышцы, суставы. Часто происходит воспаление лимфатических узлов, где начинается гнойный процесс. В ряде случаев образуются воспаления на коже. Лечение туляремии не сложное. Смертность от туляремии в последние несколько десятилетий крайне мала. Чаще всего, причиной летального случая является поздняя диагностика. В некоторых случаях она усложнена отсутствием у врачей информации о произошедшем контакте между пациентом и источником инфекции.

В Томской области возбудитель туляремии распространен повсеместно. В первую очередь, эта инфекция сопряжена с грызунами и зайцеобразными. Поэтому в группе риска – охотники, фермеры, обладатели дач и огородов. Это те категории граждан, которые контактируют напрямую с переносчиками туляремии или следами их жизнедеятельности. Возбудитель обнаруживается также в комарах и иксодовых клещах, в воде открытых водоемов.

В последние годы случаев заражения туляремией в Томской области практически не было. В 2017 и 2018 годах было зарегистрировано по одному случаю, до этого несколько лет ни одного больного. Однако эти данные могут отражать далеко не полную картину. Часто туляремию сложно диагностировать из-за отсутствия полного анамнеза. Однако уже первые симптомы указывают на бактериальную инфекцию, назначают антибиотики широкого спектра действий, которые, в большинстве случаев, позволяют побороть болезнь. Вместе с тем, если антибиотики назначены поздно или не той группы, то возможно появления осложнений и необходимости хирургического вмешательства.

Сейчас многие боятся эпидемии коронавируса. По одной из версии, одной из причин появления вируса могли стать как раз летучие мыши.

После того, как у первых пациентов были выделены возбудитель и его геном, с помощью современных методов удалось установить, что последний на 95% схож с коронавирусом, который был обнаружен у летучих мышей. Из научных данных, которые имеются на данный момент, известно около шести наиболее опасных для человека коронавирусов. Первичным переносчиком четырех из них являются летучие мыши, а двух других -грызуны. В связи с этим, вероятность того, что источником являются рукокрылые, достаточна высока.

Летучие мыши уже несколько раз становились виновниками появления каких-то инфекционных заболеваний, которые в последующем приводили к эпидемиям. Такое было в Австралии, в странах Ближнего Востока, Корее и, конечно, Китае. Вообще два последних десятилетия характеризуются тем, что появляется большое количество новых опасных для человека инфекций. В 70% случаев источником этих инфекций являются животные.

В целом, возбудителю достаточно сложно преодолеть барьер между животным, в котором он поселяется, и человеком. Даже, несмотря на то, что вирусы эволюционируют с невероятной скоростью, этот процесс во многом случайный. Однако определенные факторы, могут этот процесс сделать более направленным и еще более быстрым. Во-первых, это неуклонный рост населения. Этим людям нужно где-то поселиться, для этого нужно расширять площадь населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, что приводит учащению контактов людей с животными. Во-вторых, увеличение плотности населения, что приводит к учащению контактов между людьми. В-третьих, изменение климата, которое способствует расширению территории обитания возбудителей и их переносчиков. Помимо этого, есть особенности культуры. Так жители Китая и юго-восточной Азии привыкли употреблять в пищу диких животных, иногда даже не подвергшихся минимальной тепловой обработке. А продают этих животных на рынках, где практически отсутствует ветеринарный контроль. Это способствует тому, что контакты с животными учащаются, и никто не может сказать, в какой момент произойдет мутация, способная вызвать инфекцию, аналогичную нынешней вспышке коронавируса.

Стоит отметить, что правительство Китая в нынешней ситуации отреагировало достаточно оперативно. Они практически сразу сообщили о том, что у них появилось новое заболевание, которое может представлять большую опасность. В 2002 году, когда началась эпидемия атипичной пневмонии, которую тоже вызывает один из коронавирусов, правительство Китая долго скрывало информацию. Это поспособствовало тому, что эпидемия произошла не только в Китае, но и в ряде других стран.

В России изначально была, если не паника, то просто слишком много разговоров. Потом как-то всем это наскучило, и появилось много разных шуток про то, что не нужно есть бананы и получать посылки с AliExpress. А если все-таки хочется бананов и посылок, то следует употреблять больше алкоголя. Люди просто смеялись, и напряжение спало.

В то же время, порой вреден и избыток информации, так как это приводит к панике и необдуманным действиям. Уже отмечаются значительный рост цен на медицинские маски и противовирусные препараты, что стало следствием значительного роста спроса на них. В России отреагировали оперативно и предприняли комплекс мер, направленных на предотвращение развития в стране эпидемии. Их эффективность очевидна. Учитывая, что у нас общая с Китаем граница, на данный момент в стране зарегистрировано только два больных. Для жителей Томска наибольшую опасность могли бы представлять студенты из Китая, но им продлили каникулы до марта.

Конечно, есть и экономические затраты, но если представить себе возможные последствия для страны, в случае попадания сюда коронавируса, ситуация будет хуже. После того, как в Китае закончился Новый год, открылись китайские биржи. И, насколько я помню, процент падения китайских акций стал максимальным за последние 15-20 лет.

Что касается массовой скупки масок и противовирусных препаратов, то нужно принимать это правильно. Носить одну и ту же маску на протяжении целого дня — только усугублять ситуацию. Вирусы будут попадать на маску, вы будете обратно вдыхать их по несколько раз. Уже доказано, что это крайне негативно сказывается на дальнейшем течении инфекционного заболевания в организме. В качестве противовирусных препаратов люди тоже используют совершенно разные вещи: кто-то покупает препараты с научно доказанной эффективностью, а кто-то – сахар в виде шариков. Кому как больше нравится себя лечить – это дело каждого.

А можно все-таки предположить, что летучая мышь, больная коронавирусом, прилетит к нам, в Сибирь?

На данный момент известно более полутора тысяч видов рукокрылых. Коронавирус нашли у подковоносых летучих мышей, которые в Сибири не обитают. Соответственно, никакая подковоносая летучая мышь с коронавирусом в Сибири не окажется. Тем более, зимой они в спячке. И в России, и в Китае.