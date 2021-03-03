3марта в ТикТоке. Обсуждаем панику и слухи по поводу массовых самоубийств с антропологом Александрой Архиповой

Истории

Сегодня ко мне подошел сын 12 лет и спросил: «Мам, а что будет 3 марта?» ...Я не поняла вопроса и полезла в Google по его рекомендации. Оказывается, в ТикТок идет массовый призыв к самоубийству подростков, и это намечено на 3 марта. Социальная сеть ТикТок уже неоднократно замечена в смертях и несчастных случаях. Детей используют, а у них сейчас такой неопределенный период...

Этот текст пересланного сообщения, что вынесла в начало своего экспресс-исследования «тиктоковой паники» социальный антрополог Александра Архипова — один из множества, которыми обеспокоенные взрослые обмениваются в последние дни в родительских чатах и соцсетях.

Тема обсуждения — #3марта в ТикТоке. Речь о том, что в соцсети якобы набирает обороты флешмоб — совершить как можно больше суицидов в этот день. Это очень напоминает историю про «синих китов» и «группы смерти» пятилетней давности. Из соцсетей история выплеснулась уже на государственный уровень. Накануне вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась по этому поводу к главе СК Александру Бастрыкину и попросила его найти тех, кто стоит за созданием такого контента.

Александра Архипова проанализировала причины новой волны моральной паники и поделилась своими выводами с ТВ2.

— В сетях возникла тема про организацию массовых самоубийств детей. На этот раз дата — 3 марта. Упоминается вроде как ТикТок — почему третье марта, почему ТикТок?

— ТикТок – молодая сеть. Молодая — по времени появления. Относительно молодая — по возрасту пользователей. Хотя это иллюзия — считать, что там только одни подростки. На самом деле нет — там и студентов много, и не только. Это, в принципе, просто сеть людей, которые любят оставлять сообщения в видеоформате. И она воспринимается как неподцензурная сеть. Во многом потому, как говорили мне школьники, что «предки туда не полезут» — они не умеют этим пользоваться. А общение — соединение видео в ТикТоке — происходит, в частности, через хештеги. Гораздо более активно, чем это происходит, например, во ВКонтакте или в Фейсбуке. И поэтому к любому видео стоит 10-20 этих хештегов.

Что происходит? Я выкачала данные по всем хештегам, связанным с суицидом за последние три месяца. Это хештеги — #депрессия, #суицид, #cамоубийство, #суициды, #суицидник, разные производные от этого, #3марта, #толькоживи, #3мартаживи и прочее. Что показывает эта картина? Она показывает важную ситуацию.

Самый популярный хештег — #вдепрессии. И он идет как бы такой осциллирующей линией. Особо не увеличиваясь и не уменьшаясь — все последние три месяца. И я вас уверяю, он и до этого так же шел.

Ровно так же себя ведут хештеги #суицид, #суицидник, #суициды и #самоубийства. Их гораздо меньше. Если хештег #депрессия — встречается 50 тысяч раз, то хештегов #самоубийство и #суицид — по 4-5 тысяч. То есть порядок цифр другой. Но это означает, что пользователи ТикТока ставят эти хештеги все время. На них никто не обращал внимания. Их рост не увеличился и не уменьшился.

И тут — вуаля! — появляется хештег #3марта. И все сразу засуетились и начали волноваться.

До того как эта паника пришла в Россию, она развернулась в Украине. Там произошла трагедия — четверо детей выпили много таблеток и отравились. Двое, к сожалению, погибли. Одна из выживших девочек, по словам полиции, сказала, что они решили последовать челленджу в ТикТоке «выпей и посмотри, что будет». Начались бурное обсуждение и паника в отношении ТикТока. Хотя всегда надо помнить, что сами по себе сети — не плохи и не хороши, они лишь прямое проявление наших поступков. Просто в соцсетях нам легче замечать эти поступки и высказываться по их поводу. В украинском случае были реальные смерти, реальные таблетки, что не отменяет того, что в своей основе это была классическая страшная детская игра «на подначивание» — а тебе слабо? Такие игры были всегда, что не значит, что они не могут приводить к печальным последствиям.

Украинская паника перешла в российскую, и к пересказам про флешмоб «выпей...» добавилась история про 3 марта.

C чем связано 3 марта? Здесь есть три интересные вещи. Во-первых, возникла какая-то странная интерпретация, что 3 марта — это Всемирный день предотвращения суицидов. Об этом пишут ранние тиктокеры, которые ставят этот хештег и объясняют, почему они его ставят. World Suicide Prevention Day действительно существует. Только он установлен ВОЗ 10 сентября. Соединение темы предотвращения суицида и 3 марта в поисковике нам дает только одну находку. А именно то, что 3 марта Kevin Hines, известный человек, который занимается предотвращением суицидов, будет читать про это лекцию.

Этот человек известен тем, что спрыгнул в Сан-Франциско с Золотого моста, который невероятно высок, и остался жив. Его спас дельфин, кажется. Он его продержал на воде. После этого Кевин стал селебрити и занимается пропагандой предотвращения суицида.

И сообщение об этой лекции Кевина о предотвращении суицидов — с хештегом #3 марта, #suicideprevention — распространяется в англоязычном мире. И англоязычные хештеги 3 марта вообще-то про это. Их мало, но тем не менее они есть, хотя, возможно, это совпадение.

Кроме этого, 3 марта на свободу выходит «скопинский маньяк». «Скопинский маньяк» по фамилии Мохов, который держал двух девочек почти четыре года в подвале, насиловал их, и ему дали 17 лет — освобождается. Об этом написали СМИ 24 февраля. И как раз в этот момент стали появляться сообщения о том, что «скопинский маньяк» выходит на свободу с хэштегом #3марта.

Это соединилось с тем, что кто-то думает, что день прекращения суицидов — 3 марта. Кто-то считает, что 3 марта — отличный день, чтобы обсудить друг с другом суицидальные настроения. Кто-то явно хочет на той теме хайпануть. То есть, ставит хэштег #3марта и пишет «выпилимся?». Но таких очень мало — десятки.

И, соответственно, вот это все образовало какой-то безумный клубок. И все заволновались. Но при этом хэштегов про #3марта очень мало видно, их меньше тысячи. В сравнении с хэштегом про депрессию — которых 50 тысяч.

Фото: Фрагмент из исследования Александры Архиповой "ТикТок убивает наших детей"

Понятно, что система Медиаология, которой я пользуюсь, она не идеально «ловит», она показывает то, что «на поверхности» — в сетях, она не показывает, что пересылается в мессенджерах. Но это некоторый минимальный уровень. Тут важна не абсолютная цифра, а соотношение.

Все волнуются по поводу хэштега #3марта. Я бы волновалась по поводу хэштега #суицид, который есть всегда. И по поводу хэштега #явдепрессии — растущего постоянно в ТикТоке.

Соответственно, вокруг ТикТока и так складывается паника — это непонятная сеть, в которой тик-токеры «заманивают наших детей на митинги». Обсуждают какие-то непонятные истории. И вообще — давайте запретим все, что непонятно. Запретим ТикТок. Запретим аниме «Тетрадь смерти», потому что там, наверное, тоже про суициды. И в связи с этим у обеспокоенного родителя эта история сразу вызывает ощущение, что с ТикТоком что-то не то. И надо поддержать его отмену, или хотя бы ограничить доступ школьников к нему.

Как написала одна родительница в сообщении — «ТикТок и раньше был известен своими способностями склонять детей к суициду». Спрашивается — откуда она это знает? Это очень важно, потому что становится понятно, что в голове обеспокоенных родителей и учителей есть вот эта идея — что в ТикТоке кто-то кого-то склоняет к суициду. На этом основании тема «Синих китов» тут же немедленно поднялась. Все начали заново это обсуждать.

Фото: Фрагмент из исследования Александры Архиповой "ТикТок убивает наших детей"

И тут еще важно обратить внимание на такую маленькую подмену. Что, строго говоря, постановка хэштегов — это не агитация. Я ставлю хэштег — «я в депрессии». Я хочу «выпилиться». Это ужасно, но это — не агитация. Человек пишет про себя.

А учителя, которые вчера и сегодня проводят собрания с родителями, а, может, и накануне проводили (очень широкая география — от Хабаровска до Москвы это все идет) — они говорят не о том, что дети ставят хэштеги про суицид, будьте осторожны. Нет, они говорят— соцсеть ТикТок агитирует наших детей к массовому суициду, склоняет их к этому. Ими манипулируют, ТикТок использует наших детей. То есть, возникает идея, что кто-то специально это придумал. И таким образом нагнетается паника. Хотя между простановкой хэштега и сознательной агитацией — все-таки есть разница.

— У нынешней паники есть какие-то специфические черты? Если сравнивать, например, с той паникой, которая была пять лет назад по поводу «синих китов»?

— Да, есть. Паника про «Синих китов» требовала тогда, как и сейчас, ужесточить родительский контроль. Но говорилось про опасность интернета и социальных сетей в целом. Без какой-то конкретизации. Все эти «группы смерти» были во ВКонтакте, откуда их быстро выпилили, но тем не менее, кураторы — точнее, те, кто изображали из себя кураторов (как мы понимаем, это тоже были школьники, как правило) — они писали в личных мессенджерах и прочем. И опасностью считался в принципе неконтролируемый интернет. Сейчас, в 2021 году, опасность сконцентрирована строго в виде ТикТока.

Есть еще очень интересная особенность. Я посмотрела, где находятся те люди, которые постят эти панические сообщения. Так вот, 60+% этих людей находятся во ВКонтакте. Еще 20+% — в Одноклассниках. То есть, это — обитатели традиционных соцсетей. Видимо, чуть более старшие по возрасту, для которых естественны такие сети как ОК и ВК, выступают против молодой и непонятной сети.

И здесь несколько осей. Есть ось: борьба учителей и образовательных учреждений против непонятно чего, происходящего в жизни детей, что они не могут контролировать. Есть: борьба политических элит за контроль над интернетом. И на фоне идеи, что ТикТок созывает школьников на митинги, я не удивлюсь, что ТикТок запретят. А третье: это борьба вот этих старых соцсетей против непонятной новой соцсети. И я не исключаю, что это закончится ограничением в пользовании ТикТока или запретом.

— Это реально — запретить?

— Ну, как мы знаем на примере Телеграма, что это попытка не очень удалась. Хотя жизнь людям, которые пользовались Телеграмом, была сильно осложнена. Но сейчас все люди, особенно молодые, умеют ставить VPN, обходить блокировку. Поэтому я не думаю, что даже тотальная блокировка ТикТока позволит людям им не пользоваться. Может быть, ограничит очень маленькую аудиторию — 9-11 лет, которые еще не умеют это ставить. Но, в целом, с 31 января против ТикТока идет несколько злонамеренных кампаний. В этой сети видят зло.

В основе этих кампаний — по умолчанию — конспирологическое мышление наших политических элит и представителей образовательных учреждений.

«Конспирологическое» — я имею в виду, что они все время считают, что есть некоторая группа людей, которая специально манипулирует школьниками в ТикТоке. И заставляет их делать что-то. Или специально манипулирует людьми, чтобы они вышли на протест. Чтобы они защищали сквер в Екатеринбурге. Или, чтобы депутаты, поддержанные Алексеем Навальным, были избраны в Томске. И нет идеи, что люди делают это по своим собственным соображениям. Что у них есть своя субъектность. Человек выходит на митинг, перепощивает что-то в ТикТоке, а у политической элиты представление заранее конспирологическое — что бы человек ни делал, за этим стоит некоторый носитель злой воли.

И сейчас представители политических и образовательных учреждений считают, что носители этой злой воли управляют ТикТоком. И существуют некоторый центр, который надо блокировать. А этот центр найти невозможно, потому что его нет. Это значит, что надо блокировать ТикТок целиком.

— Вопрос тогда в связи с этим — есть ли вероятность того, что эта паника смодерирована специально, чтобы подготовить как раз какие-то очередные законодательные ограничения? Или эти предположения — тоже из области конспирологии?

— Я не могу сказать ни да, ни нет. Но меня крайне удивляет наличие сейчас этих собраний с родителями, учителей, которые говорят, что им разослали «сверху» методички о том, что А) ТикТок манипулирует нашими детьми и Б) что надо отслеживать проявления суицидальных наклонностей у детей. Второе — это важная вещь. Однако непонятно, где они были раньше. Потому что — еще раз повторю — хэштеги про «суицид» и «выпилимся» были всегда. Я не очень верю, что это было так заранее спланировано. Но моральная паника в любом случае может быть использована таким образом. Вот, завтра, например, выступит на эту тему Яровая (интервью писалось буквально за пару часов до того, как Ирина Яровая, действительно, выступила по этому поводу, пока, правда, лишь с письмом к Бастрыкину — ред.) и скажет «Тикток угрожает нашим детям, давайте его запретим...»

Моральная паника действительно часто используется в процессе развития разными агентами. Для достижения разных целей. Была ли изначально такая цель — я не знаю. Но явно по пути этот паровоз могли толкнуть в нужную сторону.

Тут еще важно понимать, что моральная паника — она как зубная паста. Ты ее можешь выдавить из тюбика, но вот обратно запихнуть зубную пасту в тюбик никогда не удается. И тут непонятно, к каким последствиям это все приведет.

Я бы спросила ребенка. Задала самый простой вопрос — а что значит этот хэштег? Вот он его ставил — он что хотел сказать? Третьего марта пойдем в кино? Третьего марта кто-то совершит самоубийство? Третьего марта будем обсуждать, что суицидов не будет? И просто спокойно про это поговорила.