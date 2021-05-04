«В интернете говорят, что это экологически чистый пластик. Во влажной среде разлагается лет за 7-8. Этому замку года 4, и он уже там, где тонкие стенки, начинает выкрашиваться. PLА пластик тоже экологически чистый, разлагаемый. PETG пластик – материал, из которого делают бутылки. SBS – вообще уникальный, в медицинских целях используется…».
Первое время Андрей покупал филамент местного производства в Томске: «Кстати, у нас его выпускают!». Но теперь, говорит, на заказ дешевле.
«В Томске один килограмм стоит примерно 2000 рублей, а если заказывать из Нижнего Новгорода – 750 рублей за килограмм получается. Да и большие катушки тут не делают».
При этом первый в России 3D-принтер для печати керамики
придумали в Томске. Космический 3D-принтер
тоже в Томске. Первая в мире 3D-ручка
– вишенка на торте томских 3D-открытий. Для мейкеров из народа открытий не позволительных.
«Житейские проблемы у людей. Государство вогнало в огромные кредиты. Поэтому люди не могут посвятить себя и часть своих средств на увлечение. Заняться тем, чем хотят. Я, может, процентов 40 своей зарплаты отдаю этому принтеру».