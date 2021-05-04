«Гугл вывел» Андрея Божкова на 3D-принтер, когда он захотел скопировать одну деревянную хлебницу. Увидел ее на мини-базарчике Подмосковья, и все – не выходила из головы.



– Полгода думал и купил китайский дешевый принтер тысяч за 13-14. Пришел он в разобранном виде, часть деталей сломаны. Собрали, жена помогала. Сначала ничего не получалось – пока все настроил, в компьютере программы изучил. Все на английском! Освоил, начал печатать. Но процесс этот долгий, шумный, потому и стоит машина на кух­не.



– А хлебницу-то скопировали?



– Не стал. Мне АBS пластик пришел, он с пищевыми продуктами не контачит. А потом само собой отпало. Когда понял, что можно что-то более интересное делать.

