200 квадратных километров необитаемого острова

Истории

Аспирантка геолого-географического факультета ТГУ Ирина Чильчигешева сделала первую крупномасштабную ландшафтную карту необитаемого острова Медный в Беринговом море. На сбор информации у Ирины ушло два года, из них один месяц девушка жила на острове.

– Мне всегда нравилось изучать географию, новые земли и города. В школе я постоянно участвовала в олимпиадах, одна из них была от ТГУ. Я ее выиграла и без экзаменов прошла на геолого-географический факультет. Училась в бакалавриате, магистратуре и сейчас учусь в аспирантуре на специализации «Ландшафтоведение».



На первом курсе у нас была практика в Хакасии, откуда я родом, на втором курсе мы ездили на Алтай. На третьем курсе я прошла производственную практику в заповеднике Хакассий: собирала ландшафтные данные, на основе которых в бакалавриате создала описание местообитаний редких растений, а в магистратуре ландшафтную карту. После практики я решила, что хову такую работу, начала искать вакансии и написала в заповедник «Командорские острова» в Беринговом море. Им нужен был ландшафтовед, я соответствовала требованиям, и уже чуть больше двух лет, с 2018 года, работаю там. За это время я ездила в небольшие отпуски и командировки, но в основном жила на островах. ​

Фото: заповедник «Командорский»

Командорские острова — это архипелаг из четырех островов на юго-западе Берингова моря. Самый большой — остров Беринга, он больше тысячи «квадратов» площадью. Второй по размеру остров Медный, и есть еще два небольших островка площадью меньше километра: остров Топорков и Арий камень. Топорков я первым делом обошла, а четвертый остров — скала, по которой особо не походишь.



На остров Медный я ездила в 2019 году. Он по площади около 200 квадратных километров и необитаемый. Раньше не острове было село, основанное алеутами, но в 1970 году село закрыли, а всех его жителей переселили на соседний остров Беринга. На Медном осталась погранзастава, но и ее в 2001 году закрыли, теперь там круглый год живут только научные сотрудники.

На острове я прожила месяц июль. Исследовала его вместе с коллегой, который изучает живущих на острове песцов. Большая часть моей работы состоит в том, чтобы ходить и описывать участки ландшафта. Чтобы составить карту острова, его тоже нужно было полностью обойти. Так что мы старались спать часов до девяти и целый день ходить. Иногда проходили по 20 с лишним километров в день, а это горы, камни, постоянные спуски и подъемы с рюкзаками. За месяц мы находили по острову около 350 километров.

Климат на Медном морской, поэтому на острове постоянно большая влажность и часто бывают туманы. Зимой температура не опускается ниже -10 градусов, летом в среднем 13 градусов тепла, но может подниматься и градусов до 18. Еще на острове постоянно дуют ветра и зимой часто бывают сильные штормы. Женщинам даже отменяют работы на улице в сильный ветер, потому что при скорости выше 20 м/с тут просто сносит.

В прибрежных водах Медного живут горбатые и серые киты, встречаются касатки и кашалоты.Возле острова плавают антуры, это краснокнижный подвид тюленя. На побережьях тюлени-сивучи создают лежбища и живут всем скопом, на скалах устраивают базары птицы. Еще на Медном живут краснокнижные голубые песцы. В отличие от материковых, они не меняют окраску и весь год их шкура остается темненькой.

Камнями покрыта только верхняя часть острова и побережье, остальная часть острова - это тундра. Часто встречаются глубокие ущелья и водопады, а возле берега много обрывистых скал. Можно собирать разные северные ягоды: морошку, княженику, шикшу, чернику и голубику, а еще грибы. Леса там нет, грибы растут повсюду, и когда начинается грибной сезон, их там очень много. Вообще, Медный и Командорские острова в целом — очень красивое место, но труднодоступное.

Сейчас я работаю в Командровском заповеднике и там же занимаюсь научной работой. Тема моей кандидатской: «Современное состояние и динамика ландшафта Командорских островов». В этому году обследовала остров Беринга, там часто бывают оползни. А еще человек завез на остров северного оленя и эти животные вытаптывают тундру, что ведет к большим изменениям. На юге острова, например, целые тропы оленей вытоптаны.

По работе мне выдали служебное жилье, вполне комфортное и теплое, и до офиса идти полминуты. Но жизнь на острове Беринга совсем другая. Самолета из-за непогоды может не быть неделями, поэтому сложно спланировать что-то, сложно решить, покупать билеты или нет. С продуктами тоже сложно: их доставляют кораблем и не слишком часто, поэтому молочная продукция, овощи, фрукты бывают редко и дорого стоят. В целом ощущается какая-то оторванность от материка, поэтому после защиты диссертации я вряд ли тут останусь.