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04 октября,
2020
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Истории

200 квадратных километров необитаемого острова

Роман Чертовских
Роман Чертовских
2 часа назад

Аспирантка геолого-географического факультета ТГУ Ирина Чильчигешева сделала первую крупномасштабную ландшафтную карту необитаемого острова Медный в Беринговом море. На сбор информации у Ирины ушло два года, из них один месяц девушка жила на острове.  

200 квадратных километров необитаемого острова

– Мне всегда нравилось изучать географию, новые земли и города. В школе я постоянно участвовала в олимпиадах, одна из них была от ТГУ. Я ее выиграла и без экзаменов прошла на геолого-географический факультет. Училась в бакалавриате, магистратуре и сейчас учусь в аспирантуре на специализации «Ландшафтоведение». 

На первом курсе у нас была практика в Хакасии, откуда я родом, на втором курсе мы ездили на Алтай. На третьем курсе я прошла производственную практику в заповеднике Хакассий: собирала ландшафтные данные, на основе которых в бакалавриате создала описание местообитаний редких растений, а в магистратуре ландшафтную карту. После практики я решила, что хову такую работу, начала искать вакансии и написала в заповедник «Командорские острова» в Беринговом море. Им нужен был ландшафтовед, я соответствовала требованиям, и уже чуть больше двух лет, с 2018 года, работаю там. За это время я ездила в небольшие отпуски и командировки, но в основном жила на островах. ​

200 квадратных километров необитаемого острова
Фото: заповедник «Командорский»

Командорские острова — это архипелаг из четырех островов на юго-западе Берингова моря. Самый большой — остров Беринга, он больше тысячи «квадратов» площадью. Второй по размеру остров Медный, и есть еще два небольших островка площадью меньше километра: остров Топорков и Арий камень. Топорков я первым делом обошла, а четвертый остров — скала, по которой особо не походишь.

На остров Медный я ездила в 2019 году. Он по площади около 200 квадратных километров и необитаемый. Раньше не острове было село, основанное алеутами, но в 1970 году село закрыли, а всех его жителей переселили на соседний остров Беринга. На Медном осталась погранзастава, но и ее в 2001 году закрыли, теперь там круглый год живут только научные сотрудники.

200 квадратных километров необитаемого острова

На острове я прожила месяц июль. Исследовала его вместе с коллегой, который изучает живущих на острове песцов. Большая часть моей работы состоит в том, чтобы ходить и описывать участки ландшафта. Чтобы составить карту острова, его тоже нужно было полностью обойти. Так что мы старались спать часов до девяти и целый день ходить. Иногда проходили по 20 с лишним километров в день, а это горы, камни, постоянные спуски и подъемы с рюкзаками. За месяц мы находили по острову около 350 километров. 

Климат на Медном морской, поэтому на острове постоянно большая влажность и часто бывают туманы. Зимой температура не опускается ниже -10 градусов, летом в среднем 13 градусов тепла, но может подниматься и градусов до 18. Еще на острове постоянно дуют ветра и зимой часто бывают сильные штормы. Женщинам даже отменяют работы на улице в сильный ветер, потому что при скорости выше 20 м/с тут просто сносит.  


В прибрежных водах Медного живут горбатые и серые киты, встречаются касатки и кашалоты.Возле острова плавают антуры, это краснокнижный подвид тюленя. На побережьях тюлени-сивучи создают лежбища и живут всем скопом, на скалах устраивают базары птицы. Еще на Медном живут краснокнижные голубые песцы. В отличие от материковых, они не меняют окраску и весь год их шкура остается темненькой. 

200 квадратных километров необитаемого острова
200 квадратных километров необитаемого острова
200 квадратных километров необитаемого острова
200 квадратных километров необитаемого острова

Камнями покрыта только верхняя часть острова и побережье, остальная часть острова - это тундра. Часто встречаются глубокие ущелья и водопады, а возле берега много обрывистых скал. Можно собирать разные северные ягоды: морошку, княженику, шикшу, чернику и голубику, а еще грибы. Леса там нет, грибы растут повсюду, и когда начинается грибной сезон, их там очень много. Вообще, Медный и Командорские острова в целом — очень красивое место, но труднодоступное. 

200 квадратных километров необитаемого острова
200 квадратных километров необитаемого острова
200 квадратных километров необитаемого острова
200 квадратных километров необитаемого острова

Сейчас я работаю в Командровском заповеднике и там же занимаюсь научной работой. Тема моей кандидатской: «Современное состояние и динамика ландшафта Командорских островов». В этому году обследовала остров Беринга, там часто бывают оползни. А еще человек завез на остров северного оленя и эти животные вытаптывают тундру, что ведет к большим изменениям. На юге острова, например, целые тропы оленей вытоптаны. 

По работе мне выдали служебное жилье, вполне комфортное и теплое, и до офиса идти полминуты. Но жизнь на острове Беринга совсем другая. Самолета из-за непогоды может не быть неделями, поэтому сложно спланировать что-то, сложно решить, покупать билеты или нет. С продуктами тоже сложно: их доставляют кораблем и не слишком часто, поэтому молочная продукция, овощи, фрукты бывают редко и дорого стоят. В целом ощущается какая-то оторванность от материка, поэтому после защиты диссертации я вряд ли тут останусь. 

200 квадратных километров необитаемого острова


Рассказываем об интересном. ПОДДЕРЖИ ТВ2!

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