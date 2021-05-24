100 млн рублей на питание в СибГМУ: на что жалуются пациенты клиник

Истории

Суп-вода, здание без ремонта, общий туалет для мужчин и женщин в отделении гнойной хирургии и урологии... пациенты недовольны условиями пребывания в клинике имени А.Г. Савиных на Ленина, 4. В Госпитальные клиники СибГМУ приезжают за медицинской помощью со всей России и ближнего зарубежья. В клиниках есть все необходимое оборудование, работают талантливые врачи. Но пациенты лежат в клиниках подолгу: по месяцу и более, и кроме квалифицированной врачебной помощи, им нужны комфортные условия.

«Гастрономический развод: почему за наши налоги нас обделяют?»

Фото: Оксана Ульзутуева

Оксана Ульзутуева попала в Госпитальные клиники Сибирского госуниверситета на плановую операцию в апреле. Оксана — юрист по медицинским вопросам. Оксана сфотографировала еду в больнице, туалеты и написала жалобы на плохие условия пребывания в фонд ОМС, который спустил жалобу руководству СибГМУ.

Рацион, как ни посмотри — вода! — негодует пациентка Оксана Ульзутуева. — Любимая игра пациентов, кто сколько насчитает ингредиентов в скудной похлебке. Не еда — баланда! И ведь главное, говоришь себе, лечат — уже хорошо, не до КБЖУ (К — калории, Б – белки, Ж – жиры, У – углеводы). Да и не на курорте. Но этот факт не дает мне покоя, ведь таких пациентов до меня и после меня — конвейер. Лишать человека положенного ему питания по ОМС — верх бесчинства! Где обделят ватрушкой, где подадут пустые макароны. В клиниках кормят порой чем Бог пошлет, а возможные махинации и гастрономический развод остаются в тени, продолжая работать по умолчанию. Почему за наши налоги нас обделяют?

Фото: Оксана Ульзутуева

Когда Оксана поступила в клинику, сделала замечание, что нет меню. По словам пациентки, меню повесили спустя неделю.

«Мужчины не наедаются в клинике и просят побольше хлеба. Куда девается гуща в супе? Вопрос риторический. Факт, что до потребителя нормальная еда не доходит. Пациентам, кто живет в городе, родные приносили еду, а приезжим приходится туго. В клинике есть буфет с заоблачными ценами. Но попасть в него не всегда можно из-за коронавирусных ограничений».

На завтрак, по словам Оксаны, дают каши, вареное яйцо и тонкий ломтик сыра, а на обед, в основном, кормят тушеной капустой без мяса или пустыми щами.

Фото: Оксана Ульзутуева

«По словам больных, медсестры питаются едой, которую привозят пациентам, — продолжает Оксана. — Все, что остается после раздачи блюд, то есть, получается, пациентам не докладывают, отдается сотрудникам, таковы негласные правила. Когда человек болеет, ему требуется оперативное лечение, он нуждается в заботе, внимании и достойных условиях. Очень много пенсионеров лежат, они всю жизнь работали, перечисляли налоги, а под старость должны испытывать унижение и стоять в очереди за пустой похлебкой, как будто ты ешь чужое или выпрашиваешь?».

Фото: Оксана Ульзутуева

42-летняя библиотекарь Елена из Кожевниковского района хорошо помнит свой первый день в клиниках СибГМУ. Елена приехала заранее в Томск, чтобы попасть на плановую операцию, ночевала у родных. Утром поступила в отделение урологии.

За неделю, что Елена лежала в Госпитальных клиниках на Ленина, 4, в первый день на обед дали жидкий суп и компот. «Второе блюдо не положено, вас нет в списках», – грубо ответила Елене буфетчица.

«В первый день мы были голодные до чертиков, — рассказывает нам Елена. — Потом с другими пациентами искали мясо в наших обедах, но его было всегда очень мало или вообще не было. Супы жидкие, как вода. Пришлось просить родственников, чтобы носили мне еду из дома».

Как мы прочли в официальном ответе СибГМУ, адресованном Оксане Ульзутуевой, пациенту по правилам в день госпитализации предоставляется обед и ужин по основному меню, то есть «на обед должно быть первое, второе блюдо и компот». А значит, нет неведомых списков, про которые говорила буфетчица.

По словам пациентов, готовую еду в клинику привозит в термосах сторонняя компания, с которой у СибГМУ заключен контракт на питание. По информации аналитической системы Контур.Фокус, СибГМУ тратит на питание 101 млн рублей. Контракт заключен с компанией из Московской области, города Химки, «ОМС-Лечебное Питание» и действует с июня 2020 по 1 августа 2022. В госзакупке также участвовали компании из Томска и Северска, но они не прошли конкурс.

Фото: Контур.Фокус

Фото: zakupki.gov.ru

Согласно контракту, исполнитель предоставляет различные виды блюд в зависимости от диагноза пациента. Есть меню для детей и взрослых, с повышенным количеством белка, низкобелковая и щадящая диеты.

Фото: Оксана Ульзутуева

Как рассказали ТВ2 в пресс-службе СибГМУ, в клиниках «действует система стандартных диет, отличающихся по содержанию основных пищевых веществ и энергетической ценности, размеру порций, технологии приготовления пищи и среднесуточному набору продуктов при различных заболеваниях в зависимости от стадии, степени тяжести болезни или осложнений со стороны различных органов и систем».

Контролирует меню в клиниках «Совет по питанию», в состав которого входят врач-диетолог, врач-эпидемиолог, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, заместитель главного врача по медицинской части, главная медицинская сестра, медицинская сестра диетическая.

«Совет в постоянном режиме контролирует организацию лечебного питания, оценивает эффективность диетотерапии, осуществляет работу бракеражной комиссии (прим. ТВ2: обеспечение постоянного контроля за качеством питания), а также производственный контроль компании, предоставляющей услуги по питанию пациентов, — отмечают в пресс-службе СибГМУ. — Основными задачами бракеражной комиссии являются: предотвращение пищевых отравлений и желудочно-кишечных заболеваний; контроль над соблюдением технологии приготовления пищи; обеспечение санитарии и гигиены в помещении пищеблока; обеспечение пищеблока качественными продуктами питания; организация полноценного питания. Ежедневно до начала выдачи готовой пищи в отделении бракеражная комиссия в полном составе осуществляет оценку органолептических показателей и качества блюд. Результат бракеража регистрируется в журнале контроля за качеством готовой продукции (бракеража)».

Стоимость питания зависит от варианта диеты, отмечают в СибГМУ. Например, стоимость одного дня общей диеты в 2020 году составляла около 241 рубля на пациента. То есть, получается, на мясо в этом меню просто денег нет.

В 2020 году в СибГМУ пролечились 18 784 пациента.

По словам Оксаны Ульзутуевой, людям с заболеваниями почек и мочевой системы после операции давали соленые маринованные огурцы и помидоры. В официальном ответе СибГМУ пациентке Оксане сказали, что питание в клинике отвечает стандарту.

Оксана занимается медицинскими правом с 2017 года. Она уверена: чтобы изменить качество питания для пациентов, нужно установить камеры наблюдения в пищеблоке, столовой и буфете.

«Почему исполнитель, оказывающий услуги по питанию, раздаче готовой пищи, не несет никакой ответственности за плохое питание. Медорганизация платит за нарушения мизерные штрафы после проверки контролирующих органов. В операционных установлены камеры, в пищеблоках, столовой и раздаточной они, как правило, отсутствуют. Нужно контролировать тех, кто имеет доступ к продуктам питания и готовым блюдам, которые предназначены для полного цикла питания, а не подкорма. Согласно статье 19 ч. 5.2. ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» пациент имеет право на профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медорганизациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. № 58 пациенты имеют право на получение качественного лечебного питания».

Гнойная хирургия и урология. Общий туалет для мужчин и женщин

В палате №5, где лежала Елена, рассчитанной на пять пациентов, не было туалета и раковины. Пациентка пожаловалась нам на бытовые условия в клинике и отсутствие ремонта. В палате, где она лежала, не было даже косметического ремонта, а окна были затянуты пленкой, чтобы не дуло. Во всем отделении был единственный туалет для женщин и мужчин, внутри туалета стояла пластиковая перегородка. Мужчины и женщины умывались в одном туалете. Это неудобно и неприятно, вспоминает Елена.

В клинике работают отличные врачи и весь медперсонал, — говорит Елена. — Пациенты понимают, что они пришли в клинику не отдыхать, а лечиться. Там работают настоящие профессионалы, но нет нормальных условий.

33-летняя Анна пять лет назад лежала в клиниках СибГМУ и на Московском тракте, и на Ленина, 4. По ее словам, на Московском тракте условия были лучше.

«Когда попадаешь в приемное отделение клиник СибГМУ на Ленина по скорой, все красиво. А потом тебя спускают в палату, как с небес на землю. Отделения гнойной хирургии и урологии находятся на одном этаже. Заходишь в туалет, а там мужчина в трусах умывается, харкает в раковину. Неприятно. Нужно вообще разделить пациентов двух отделений, у нас разная симптоматика, не говоря про то, что должен быть отдельно мужской и женский туалет».

«Разве могут отвечать современным требованиям по СанПиНу помещения, где, к примеру, места общего пользования (туалет, ванная комната) общие? — добавляет пациентка Оксана Ульзутуева.

Первые в Сибири госпитальные клиники

Здание на проспекте Ленина, 4 построили в 1901 году по проекту архитектора Фортуната Гута, это памятник архитектуры. Сначала строили как общежитие для студентов. В 1906 году, когда общежитие было практически готово, переделали под госпиталь для раненых в Русско-японскую войну. В 1908 году корпус переделали под Госпитальные клиники университета. Это были первые в Сибири госпитальные клиники.

«Здание технически и морально устарело, — говорит Оксана, — Старый корпус не знал капитального ремонта, как и косметического, многие годы. Штукатурка на стенах и потолке сыпется, все покрыто пылью».

В СибГМУ признают, что большинство зданий клиник нуждается в ремонте.

«Здание Госпитальных клиник СибГМУ является объектом культурного наследия регионального значения и включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. На объектах культурного наследия запрещено проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные решения, интерьер, в связи с чем оборудовать каждую палату санузлом не представляется возможным. Для комфортного пребывания пациентов Томской области и других регионов и стран администрацией СибГМУ проводится комплекс мероприятий. В связи с тем, что комплекс зданий клиник СибГМУ является историческим, большое количество объектов требуют ремонта. Ежегодно, согласно плану-графику, проводятся текущие и капитальные ремонты в отделениях и подразделениях клиник. В частности, работы по ремонту отслоившегося слоя шпатлевки и разрушенной плитки запланированы на летний период 2021 года с использованием строительных материалов, рекомендуемых для медицинских организаций, в соответствии с действующими санитарными нормами».

В клинике нет условий для маломобильных групп населения.

«Заступы в туалет, разбитая в туалете плитка опасна и травматична не только для людей с ограничениями по здоровью, но и вполне здоровых. Нет доступной среды, — рассказывает Оксана. — А еще, например, кипяток берут с единственного на два отделения электрочайника с поста дежурного медперсонала. Питьевую воду можно добыть в аптеке за хорошую цену либо купить в буфете, как и сносную еду».

В СибГМУ, наоборот, утверждают, что в клиниках «уделяется внимание формированию доступной среды для маломобильных групп населения: приемное отделение укомплектовано всем необходимым оборудованием, разработаны алгоритмы и стандартные операционные процедуры работы с маломобильными группами населения, назначены ответственные лица за встречу и сопровождение маломобильных групп населения из числа сотрудников клиник, приобретено специализированное оборудование для транспортировки маломобильных групп населения».

В СибГМУ добавили, что холодную и горячую питьевую воду можно найти в буфетных комнатах в любое время. Кулеры с водой в клиниках СибГМУ планируют установить по «программе улучшения качества медпомощи после нормализации эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции COVID-19». В буфетных комнатах есть холодильники для пациентов, микроволновки и чайники.

Бесплатный WI-FI для пациентов и тренинги для сотрудников: что предлагают в СибГМУ

Мы спросили в пресс-службе СибГМУ о том, какие условия создаются для комфортного пребывания пациентов. И какие изменения ожидать в клиниках СибГМУ?

И получили ответ:

«В клиниках СибГМУ постоянно улучшают качество оказания медицинских услуг. Ежегодно на улучшение качества оказания медицинских услуг, покупку современного оборудования, инструментария и медицинской мебели выделяется финансирование из бюджета организации, а также Министерства здравоохранения Российской Федерации. В 2020 году в связи с пандемией большая часть финансирования была направлена на закупку оборудования для респираторного госпиталя, обновлено анестезиологическое оборудование, приобретены функциональные кровати, клинико-диагностическая лаборатория оснащена новым современным оборудованием.

В 2021 году запланировано обновление парка оборудования – приобретение 37 единиц оборудования по программе «Онкология», а также для других подразделений клиник для усовершенствования качества оказания медицинской помощи.

Идет активный процесс цифровизации клиник СибГМУ – разработаны и внедрены личный кабинет пациента, мобильное приложение для пациентов клиник, сайт для платных online-консультаций и записи на госпитализацию.

Для роста удовлетворенности пациентов условиями пребывания в медицинской организации проводится еженедельный контроль соблюдения стандарта обслуживания сотрудников входной группы (регистратура, колл-центр), а также ежемесячное проведение занятий с сотрудниками входной группы, направленное на совершенствование их коммуникативных навыков. Проводятся инструктажи по соблюдению медицинской этики и деонтологии с медицинским персоналом клиник, осуществляется контроль обязательного выполнения клинических рекомендаций, стандартов ведения пациентов.

Для обеспечения досуга пациентов в лечебно-диагностических корпусах есть wi-fi, возможность пользоваться электронной библиотекой.

В клиниках СибГМУ внедрены маршрутные карты для удобства перемещения пациентов в приемном отделении, понятная и доступная навигация на русском и английском языках.

Администрация клиник СибГМУ внимательно относится к обратной связи от пациентов. Регулярно проводится анализ и разбор негативных отзывов о работе клиник в сети Интернет, а также через книгу «Жалоб и предложений», проводится еженедельный прием граждан главным врачом по вопросам оказания медицинской помощи в клиниках, а также ежемесячный региональный «открытый» прием главного врача.

В 2020 году в СибГМУ организован Психологический центр, специалистами которого проводится работа с подразделениями клиник, индивидуальные встречи с сотрудниками, тренинги с медицинским персоналом по решению конфликтов с пациентами и их родственниками, также при необходимости психологическая помощь оказывается пациентам клиник».

«Обидно за врачей, там работает хороший медперсонал, — добавляет Оксана Ульзутуева. — Но условия в клинике не есть достойные уважения труда врачей, как и имиджа самой клиники, названной в честь легендарного хирурга, ученого мирового уровня Андрея Савиных и его достойных учеников и новаторов медицины: Клавдии Зиверт, Валентины Рогачевой, Георгия Дамбаева и других знаменитых корифеев. Здесь трудятся классные специалисты, проходят практику студенты СибГМУ, ведут научную деятельность. Приезжают пациенты с разных уголков России и из-за рубежа. Клиника богата своей историей. Это уникальное историческое здание. Но мне обидно за врачей».

Фото: Юлия Фаллер