«Томские шоты» - 2020

1. Видеоработа должна обладать признаками художественного фильма (наличие сюжета, смысловая нагрузка, качественная видеосъемка).



2. Принять участие в фестивале могут все согласные с условиями организаторов – Агентства новостей ТВ2.



3. Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо выложить свой видеоролик на любой файлообменник (hdd.tomsk.ru/Yandex.Диск/Google Диск) и прислать ссылку на файл с указанием своих координат (ФИО, контактный телефон) на почту portaltv2@mail.ru с пометкой «Томские шоты».



4. В конкурсе могут принимать участие видеоработы (фильмы, анимация) хронометражем 7 секунд, 29 и 60. А также до 5 минут исключительно для номинации «Моя семья в ХХ веке». Время титров, заставок включается в хронометраж роликов.



5. Технические требования к видеоматериалам:

Форматы файлов: avi, mov, mpg, mpeg, mkv, wmv, mp4

Размер файла: до 300 Мбайт

Разрешение: не ниже 720х576



6. Важным требованием является отсутствие в контексте фильмов пропаганды насилия, расизма, порнографии, сексуальных и прочих извращений, коммерческой рекламы.



7. Организаторы оставляют за собой право не включать в программу фестиваля тот или иной фильм без объяснения причин.



8. Участие в фестивале бесплатное. Количество работ, поданных на фестиваль одним автором, не ограничено. Подать заявку на участие в фестивале может лишь автор (один из авторов) фильма.



9. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения, дополнения и уточнения в настоящие правила путем их опубликования на сайте организатора фестиваля — tv2.today.



10. Участник фестиваля согласен, что все отчуждаемые интеллектуальные имущественные права на размещенные участником видеоролики на интернет-сайте фестиваля передаются организатору на правах исключительной лицензии (в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ст. 1236 Гражданского кодекса РФ), с правом предоставления указанных прав третьим лицам от даты размещения видеоролика на интернет-сайте фестиваля. Участник и организатор считают соблюденной форму, предусмотренную п. 2 ст. 1235 Гражданского кодекса РФ, вплоть до подписания настоящих правил и пользовательского соглашения, и обязуются по первому требованию организатора подписать их в печатном виде на бумажном носителе в соответствии с настоящими правилами и пользовательским соглашением, в течение 3 (трех) дней от даты их получения по почте от организатора, и незамедлительно отправить обратно организатору 2 (два) подписанных со своей стороны экземпляра правил и 2 (два) подписанных со своей стороны экземпляра пользовательского соглашения по почте, ценным заказным письмом.



11. Каждый участник гарантирует, что является автором (соавтором) предоставляемого к участию в фестивале видеоролика, а также что использование видеоролика в рамках фестиваля не нарушает прав участника или каких-либо прав третьих лиц (в том числе авторских и иных прав, а также прав на средства индивидуализации). В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц участник в полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким нарушением, в соответствии с действующим законодательством РФ.



12. Участник фестиваля, регистрируясь как участник и отправляя видеоролик на участие в фестивале, тем самым дает свое согласие на то, что загруженные ими видеоролики будут публично показаны и обсуждены с целью их оценки в рамках фестиваля.



13. Принимая участие в фестивале, участник дает свое согласие на обработку его персональных данных при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО, возраст, номер контактного телефона участника, будут использоваться исключительно организатором или уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением настоящего фестиваля, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим фестивалем.



14. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в фестивале, будут храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ и настоящих правил.



15. Организатор фестиваля, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен участник, не позволяющие выполнить задание для участия в фестивале; за действия/бездействие оператора интернет-связи, к сети которого подключен участник, и прочих лиц, задействованных в процессе выполнения задания для участия в фестивале; за неознакомление участников с результатами фестиваля, а также за неполучение от участников сведений, необходимых для получения призов, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками обязанностей, предусмотренных настоящими правилами.



16. Организатор фестиваля, а также уполномоченные им лица не несут перед участниками ответственности за неознакомление участников с результатами фестиваля, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками обязанностей, предусмотренных настоящими правилами.



17. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.



18. Организатор не несет ответственности за неверно указанные участником сведения. В том случае если организатор не может связаться с участником-победителем по указанным им контактным данным и победитель самостоятельно не вышел на связь с организатором в срок, указанный в пункте 3 настоящих правил, призы признаются невостребованными. В случае возвращения отправленных призов повторно призы не высылаются и признаются невостребованными.



19. Организатор не несет ответственности в случае отправки призов по неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления участником фестиваля неверных персональных данных, адреса, а также отсутствия получателя по указанному им адресу.



20. В случае неверно указанных данных участником фестиваля или в случае отсутствия участника по указанному адресу организатор не осуществляет повторную рассылку (доставку) призов.



21. Если по какой-либо причине фестиваль не может проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение фестиваля, организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить, или временно прекратить проведение фестиваля, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие.



22. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем фестивале любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения фестиваля, или же действует в нарушение настоящих правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим фестивалем



23. Все участники и победители фестиваля самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в фестивале (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих правилах как расходы, производимые за счет организатора.



24. Термины, употребляемые в настоящих правилах, относятся исключительно к настоящему фестивалю.



25. Участник фестиваля несет гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность за нарушение авторских и/или смежных прав согласно действующему законодательству РФ. Организатор фестиваля не несет ответственности за нарушение участником фестиваля, любым посетителем сайта авторских и/или иных прав третьих лиц.



26. Фестиваль и все вопросы, касающиеся настоящего фестиваля, регулируются на основе действующего законодательства РФ.



Справки по тел.: 541-901.