«Пятничный шот». ТВ2 запускает новую рубрику

Пятые «Томские шоты» отстрелялись. До шестых — еще целый год. Между тем, важнейшее из всех искусств — кино — должно принадлежать народу без временных ограничений. Как и признание благодарной аудитории — киномастерам.

Поэтому Агентство новостей ТВ2 запускает новую рубрику «Пятничный шот» и предлагает всем творческим людям, владеющим навыками съемки, монтажа и художественного видения ситуации, попрактиковаться в их применении. Не дожидаясь 2021 года! Снимайте короткое кино хронометражем до 1 минуты и... тут варианта два.





Первый: выкладывайте видео в своем аккаунте в Instagram с тегом #пятничныйшот.

Второй: присылайте к нам на почту portaltv2@mail.ru с такой же пометкой «Пятничный шот».





Самые удачные ролики, по мнению редакции, мы будем выкладывать на сайте ТВ2 раз в неделю. А раз в месяц будем награждать лучших авторов пятничными фирменными «шотами» — мерчем с логотипом конкурса.





Идеи для ярких киновысказываний нередко лежат на поверхности. Что раз за разом доказывает наш коллега Александр Сакалов. Собственно, его пятничный шот и открывает рубрику.