Архив ТВ2
Юбилей участковой службы
3 часа назад
1993 год. Автор: Эвелина Трифонова.
В областном Доме Союзов собирались участковые инспекторы со всей Томской области. Торжественное заседание проводилось по случаю 70-летия создания службы участковых инспекторов милиции.
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