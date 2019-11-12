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12 ноября,
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Юбилей: 60 лет, из них 40 в культуре

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
2 часа назад
Юбилей: 60 лет, из них 40 в культуре

1993 год. Автор: Татьяна Агашкина.


В Томском театре драмы праздновали шестидесятилетний юбилей своего директора Александра Жеравина. Директора, поэта и художника.

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