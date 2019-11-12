Архив ТВ2
Юбилей: 60 лет, из них 40 в культуре
2 часа назад
1993 год. Автор: Татьяна Агашкина.
В Томском театре драмы праздновали шестидесятилетний юбилей своего директора Александра Жеравина. Директора, поэта и художника.
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