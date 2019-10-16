Взрыв в воинской части

1994 год. Автор: Денис Бевз.





Событием октябрьской недели 1994 года для томичей стал взрыв на территории воинской части в районе закрытого города Северска. По словам исполняющего обязанности командира части, в тот день просто шло плановое уничтожение пороховых отходов. Почему взорвались три тонны пороха, военным было не известно. Подполковник утверждал, что все инструкции были соблюдены, все документы от вышестоящего военного начальства подписаны.





Правда, томские силовые структуры — такие, как МВД, ФСК, Гражданская оборона — о проведении запланированных работ не знали.