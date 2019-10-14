Архив ТВ2
Валенки
6 минут назад
1994 год. Автор: Андрей Мурашов.
Выпавший первый снег напоминал о приближающейся зиме. Наши корреспонденты отправились туда, где еще выпускали продукцию сугубо зимнюю. Смотрите сюжет из архива ТВ2.
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