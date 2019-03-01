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Сюрприз для канцлера

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
2 часа назад
Сюрприз для канцлера

2005 год. Автор: Оксана Вождаева.


Горзеленхоз вырастил к весне сто сорок тысяч тюльпанов. Эту цифру озвучили мэру города Александру Макарову в самих теплицах. Агрономы показывали чиновникам клумбы и хвастались новыми технологиями. Кроме того, предлагали сделать приятный сюрприз накануне российско-немецкого саммита, который должен был пройти в Томске, немецкому канцлеру. Подробнее в репортаже.

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