Архив ТВ2
Сюрприз для канцлера
2 часа назад
2005 год. Автор: Оксана Вождаева.
Горзеленхоз вырастил к весне сто сорок тысяч тюльпанов. Эту цифру озвучили мэру города Александру Макарову в самих теплицах. Агрономы показывали чиновникам клумбы и хвастались новыми технологиями. Кроме того, предлагали сделать приятный сюрприз накануне российско-немецкого саммита, который должен был пройти в Томске, немецкому канцлеру. Подробнее в репортаже.
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