Сюрприз для канцлера

2005 год. Автор: Оксана Вождаева.





Горзеленхоз вырастил к весне сто сорок тысяч тюльпанов. Эту цифру озвучили мэру города Александру Макарову в самих теплицах. Агрономы показывали чиновникам клумбы и хвастались новыми технологиями. Кроме того, предлагали сделать приятный сюрприз накануне российско-немецкого саммита, который должен был пройти в Томске, немецкому канцлеру. Подробнее в репортаже.