Солженицын в Томске

25 лет назад в Россию вернулся Александр Солженицын. Он не был на родине с 1974 года, когда его арестовали и после недолгого пребывания в Лефортово, лишив советского гражданства, насильно выслали из страны. Причиной высылки были «Архипелаг ГУЛАГ» и другие тексты писателя, в которых изобличались преступления Советской власти. В постсоветское время «Архипелаг» был включен в школьную программу. А на днях первый зампредседателя думского комитета по образованию и науке Олег Смолин высказался за то, чтобы этот текст из программы исключить как слишком политизированный, заменив его на уроках литературы священными текстами. Ранее глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион предложил восполнить дефицит «нравственной составляющей» школьников изучением священных текстов на уроках литературы. Видимо, «Архипелаг», повествующий о преступлениях государства в отношении собственных граждан, в формирующуюся ныне идеологию вписывается уже не вполне.





А четверть века назад Солженицын, возвращаясь, проехал с Востока на Запад через всю Россию. Побывал в конце июня и в нашем городе. Среди встречавших тогда автора «Архипелага» были и те, кого Советская власть преследовала за чтение и распространение этой книги в самиздате. Писатель встретился с членами томского общества «Мемориал» (нелишне заметить, что «Мемориал» нынче имеет статус «иностранного агента»), побывал возле Камня скорби, съездил на птицефабрику. Вот кадры из архивов ТВ2 о пребывании Александра Солженицына в Томске.