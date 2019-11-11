Архив ТВ2
С Божьей помощью
39 минут назад
1993 год. Автор: Вячеслав Николаев.
На Алексеевском монастыре в Томске заканчивались реставрационные работы. На старые стены поднимали новый главный шпиль стоимостью два миллиона рублей.
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