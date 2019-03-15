Рожденные в кризис

2009 год. Автор: Максим Воронин





В условиях финансового кризиса в России мог возникнуть еще один кризис — демографический. «Независимая газета» опубликовала исследование, согласно которому число новорожденных в стране могло уменьшиться на 200 тысяч: женщины массово шли на аборты. Наступал благоприятный репродуктивный период для тех, кто родился в 1990-е годы, а их было очень мало.