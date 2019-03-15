Архив ТВ2
Рожденные в кризис
2 часа назад
2009 год. Автор: Максим Воронин
В условиях финансового кризиса в России мог возникнуть еще один кризис — демографический. «Независимая газета» опубликовала исследование, согласно которому число новорожденных в стране могло уменьшиться на 200 тысяч: женщины массово шли на аборты. Наступал благоприятный репродуктивный период для тех, кто родился в 1990-е годы, а их было очень мало.
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?