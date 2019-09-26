2007 год. Автор: Юлия Корнева.





В Томске работала съемочная группа ВВС. Англичане снимали серию документальных фильмов под условным названием «Россия вне Садового кольца». То есть цикл историй о жизни российской провинции.





В Томске английских журналистов интересовало, как заготавливают у нас лес, как собирают дикоросы. Естественно, снимали и нашу деревянную архитектуру.





Съемочная группа была намерена объехать самые разные, часто малодоступные места в России. На фоне шпионских скандалов, истории с Литвиненко и полонием этот интерес англичан к нашей российской жизни мог кому-то показаться подозрительным. Зачем им это? Что хотели они узнать и понять о России? Журналистка ТВ2 искала ответ на этот вопрос, собирая досье на членов английской съемочной группы.