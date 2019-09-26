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«Россия вне Садового кольца»

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
3 часа назад
«Россия вне Садового кольца»

2007 год. Автор: Юлия Корнева.


В Томске работала съемочная группа ВВС. Англичане снимали серию документальных фильмов под условным названием «Россия вне Садового кольца». То есть цикл историй о жизни российской провинции.


В Томске английских журналистов интересовало, как заготавливают у нас лес, как собирают дикоросы. Естественно, снимали и нашу деревянную архитектуру.


Съемочная группа была намерена объехать самые разные, часто малодоступные места в России. На фоне шпионских скандалов, истории с Литвиненко и полонием этот интерес англичан к нашей российской жизни мог кому-то показаться подозрительным. Зачем им это? Что хотели они узнать и понять о России? Журналистка ТВ2 искала ответ на этот вопрос, собирая досье на членов английской съемочной группы.

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