Архив ТВ2
Реставраторам — твердая четверка
3 часа назад
2007 год. Автор: Сергей Дик.
Реставраторам деревянной архитектуры Томска можно было поставить четверку. Так оценивал работу строителей губернатор Виктор Кресс, посетив несколько домов, где велись реставрационные работы. По мнению областного главы, восстанавливать объекты деревянного зодчества стали качественнее. Но делать это вовремя по-прежнему не умели. Подробнее в архивном материале ТВ2.
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