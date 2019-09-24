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Реставраторам — твердая четверка

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
3 часа назад
Реставраторам — твердая четверка

2007 год. Автор: Сергей Дик.


Реставраторам деревянной архитектуры Томска можно было поставить четверку. Так оценивал работу строителей губернатор Виктор Кресс, посетив несколько домов, где велись реставрационные работы. По мнению областного главы, восстанавливать объекты деревянного зодчества стали качественнее. Но делать это вовремя по-прежнему не умели. Подробнее в архивном материале ТВ2.

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