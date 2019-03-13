Архив ТВ2
Репрессированное старообрядчество
3 часа назад
2009 год. Автор: Андрей Филимонов.
«Репрессированное старообрядчество» — выставка с таким названием открывалась в Краеведческом музее. Это продолжение большого музейного проекта, посвященного памяти жертв «большого террора» конца 30-х годов 20 века. Многие материалы из семейных архивов впервые стали доступны широкой публике.
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